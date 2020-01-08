Почему Россия празднует восточный новый год

Наступил Новый год, знаменательный уже в числах — 2020. Как всегда люди обращаются к гороскопам, и прежде всего, как ни странно, восточным, китайским. А как с этим дело обстоит в самом Китае?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал писатель, востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

— Кирилл, наступил наш европейский Новый 2020 год. Но все уже знают, что это будет год металлической, или белой, крысы по китайскому календарю. И хотя следующий год по китайскому календарю начнется только 25 января, но крысы и мыши уже сейчас поселились в наших домах. Конечно, мы будем встречать еще и наш Старый Новый год, но ждем и приближения китайского Нового года. Давайте поговорим о том, как празднуют Новый год в самом Китае. Что такое вот эта металлическая крыса-мышь для Китая.

— Я хотел бы уточнить, что правильнее называть этот Новый год не китайским, а восточным. Календарь, в основе которого лежит 12-летний цикл, — это восточный календарь.

— Все-таки мы в России сейчас отмечаем как китайский.

— Ну, это с 90-х годов пошло. До этого он назывался восточным Новым годом. Это более правильно, потому что не существует доказательств, что этот календарь возник именно в Китае. Хотя такая версия есть, поэтому не исключено, что как раз там. Дело в том, что календарь основан на 60-ричном цикле.

— Это 60 лет?

— Да, 60 лет, то есть пять раз по 12 лет. Этот цикл был хорошо известен также и средневековым европейским астрологам и астрономам.

— Как именно восточный цикл?

— Нет, он издавна был известен практически повсеместно, также использовался европейскими астрономами, астрологами и другими специалистами. Основан этот календарь на периодических сближениях Юпитера и Сатурна. Вы, конечно же, знаете, что в прошлом, да и сейчас, астрологии придавалось очень большое значение.

И все первые астрономы были в первую очередь именно астрологами, включая даже такие величины, как Кеплер, Коперник, Ньютон и т. д. Они были в первую очередь астрологами и лишь во вторую — астрономами. И многие другие науки и сферы деятельности базировались на этом или, по крайней мере, использовали данные астрологии.

— А Нострадамус?

— Ну… Нострадамус — это очень большой миф, это отдельная совершенно личность, требующая отдельной передачи. Сегодня мы все-таки говорим о восточном календаре. Календарь этот получил широкое распространение не только в Китае, но и в сопредельных странах, то есть и в Тибете, и в Монголии, скажем шире, и в Центральной Азии. Он был хорошо известен и у ближайших соседей Китая, таких как Корея, Япония, Вьетнам.

На сегодняшний день Новый год по лунному календарю в первую очередь действительно празднуют именно в Китае, а также в странах, где многочисленна китайская диаспора. Поэтому он он очень популярен, во Вьетнаме, а также в Тибете и Монголии и т. д. В Японии и Корее в прошлом Новый год отмечали тоже по лунному календарю, но на сегодня возобладал европейский Новый год. Особенно это касается Японии.

— А почему вообще китайский гороскоп у нас стал так популярен? Все интересуются подсчетами, какой год начинается, как встречать, во что одеваться? Откуда в Россию-то это пришло и почему? Потому что мы — соседи с Китаем?

— Мы — соседи, но давайте не забывать, что мы в Европе — очень далекие соседи с Китаем, несмотря на протяженную границу.

— Ну, это мы в Москве далекие соседи, а кто живет в Амурской области, они вполне соседи очень даже близкие.

— Да, они вполне соседи, но культурно-то мы все равно две разные планеты, не будем и это забывать. Нет другой такой нации, так сильно отличающейся в культурном отношении от всех других, как китайская.

— Не только от нас, но и от всех?

— Да, конечно. От всех, даже от соседей во многом отличаются. Более того, и в самом Китае между регионами есть очень большие отличия.

— Скажите, как все-таки сами китайцы вообще Новый год отмечают? Вы там жили, видели, наверно, тем более общались не только с христианами, но и наверное, с теми, для кого это если не религия, но близко к этому...

— В Китае отмечают Новый год очень широко, потому что это, собственно, основной праздник в Китае. Нет более уважаемого праздника в Китае, чем Новый год. Празднуют его аж десять дней, а иногда даже более того. Обычно семь-десять дней празднуется Новый год. И празднуется он, кстати, в разных регионах по-разному.

Китай — все-таки очень большой. И китайцы практически представляют из себя конгломерат нескольких разных субэтносов и даже отдельных этносов, это примерно как великороссы, малороссы, белорусы. Только различия между ними даже гораздо шире, поэтому на севере Китая и на юге Китая Новый год празднуют совсем по-разному.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев