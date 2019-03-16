Легкость по отношению к жизни демонстрируют Рыбы, рожденные 17 марта

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О легкости по отношению к жизни, необходимости социальной вовлеченности, активности и эгоизме рожденных 17 марта под знаком зодиака Рыбы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

"Посещать курсы актерского мастерства — настоящая глупость. Не нужно быть гением, чтобы встать в нужном месте и проговорить текст", — так об отношении к своей профессии сказал однажды рожденный 17 марта один из популярных голливудских актеров Курт Рассел.

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел

Курт Рассел

О формуле легкости по отношению к жизни героев сегодняшнего дня расскажем подробнее.

Рыбы, рожденные 17 марта, обычно проживают захватывающую жизнь, полную движения:

полеты,

плавание,

музыка,

танцы,

развлечения.

Они могут потеряться среди всех этих действий — в бесконечном процессе удовлетворения своих желаний. Очень развитые личности, рожденные 17 марта, могут заниматься всем и испытывать при этом неиссякающее чувство эгоизма. Менее просвещенные натуры, напротив, бывают чрезмерно пассивными или углубленными в себя, неспособными выбрать правильный путь в жизни.

Рожденные 17 марта с радостью отдаются поискам новых приключений, особенно если они позволяют им выразить свою общественную позицию.

Без такого социального вовлечения эти люди постепенно становятся все более и более изолированными от мира. В самом деле, если люди, чей день рождения — 17 марта, проводят слишком много времени наедине с собой, они могут завернуться в кокон, полностью отстранившись от забот и интересов окружающей их среды. В один прекрасный момент люди, чей день рождения — 17 марта, могут внезапно появиться, но уже не в виде кокона-куколки, а скорее похожими на бабочек, беззаботно порхающих под солнцем.

Готлиб Даймлер

Преобразование себя и мира вокруг — это миссия, которая с блеском удается героям сегодняшнего дня. Рожденный 17 марта немецкий конструктор и промышленник Готлиб Даймлер вошел в историю как главный технический куратор и финансист разработки первого в мире четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, который разрабатывали соответственно его коллеги-инженеры Николаус Отто и Вильгельм Майбах.

После рождения их совместного детища именно Даймлер решил, что топливом для двигателя должен быть продукт перегонки нефти. В то время таких продуктов было три: смазочное масло, керосин и бензин, в основном применявшийся для чистки одежды и продававшийся в аптеках. В качестве топлива Даймлер выбрал наиболее легко воспламеняющийся бензин.

Владимир Бармин

Свою Формулу небес преобразователя пространства в полной мере выполнил пришедший 17 марта в мир конструктор реактивных пусковых установок, ракетно-космических и боевых стартовых комплексов, один из основоположников советской космонавтики Владимир Бармин. С 1947 года под руководством Бармина были разработаны стартовые комплексы для многих ракет конструкции его коллеги легендарного конструктора Сергея Королева. В 1957 году Бармин завершил работу над стартовым комплексом первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты P-7, которая вывела на орбиту Земли первый искусственный спутник Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.

Джим Ирвин

Идеально реализовался в своей формуле "небесного парения" 30-й астронавт США и восьмой человек, побывавший на Луне, Джим Ирвин. После экспедиции на Луну, 27 октября 1971 года, на космодроме в Хьюстоне перед 50 тысячами баптистов Ирвин объявил, что на Луне "постоянно чувствовал связь с Богом, ощущал его присутствие гораздо сильнее, чем это было на Земле". Вскоре астронавт стал популярным религиозным проповедником и основал миссию "Высокий полет" (английский вариант — High Flight Foundation, другой вариант перевода — "Парить в воздухе"), которую возглавил вместе со своей женой Мэри.

Формула полета и парения бывает, как мы уже смогли убедиться, крайне эффективна для отдельных индивидуумов, но большинству рожденных 17 марта нужно научиться продолжать свою деятельность с максимально сконцентрированным вниманием, а не только перелетать с одного цветка на другой.

В добавление к этому они, возможно, должны уметь отстаивать свои принципы хотя бы для того, чтобы доказать, что их проекты и репутация намного прочнее, чем быстротечная жизнь красивой бабочки.

Герои дня сегодняшнего, 17 марта, искренне стремятся оценить все новое и свежее, что есть в мире.

Этим людям быстро надоедают старые обычаи и идеи, и они отказываются от них с юной наивностью и неоглядностью. К несчастью, может случиться так, что им придется поступать наперекор своей судьбе и, что самое страшное, оказаться в одной команде с прожженными реалистами, которые цинично и жестоко будут контролировать их силы.

Рудольф Нуреев

"Я танцую для собственного удовольствия. Если вы пытаетесь доставить удовольствие всем — это не оригинально", — так раскрывал свою формулу танца рожденный 17 марта танцовщик Лондонского королевского балета, легендарный Рудольф Нуреев.

Неограниченная потребность к полету в жизни и в профессии сделала из Нуреева первого "невозвращенца". Он стал первым из советских артистов, кто не пожелал возвращаться в СССР после гастролей в Лондоне.

В 1964 году в качестве балетмейстера Нуреев поставил в Венской опере "Лебединое озеро", исполнив главную партию в дуэте с легендарной примой английского балета Марго Фонтейн. По окончании спектакля зрителями была устроена столь длительная овация, что занавес поднимался более 80 раз, что является театральным рекордом. Будучи премьером венской труппы, Нуреев получил австрийское гражданство. Выступал по всему миру, работая чрезвычайно интенсивно. Нередко давал до 300 выступлений в год.

Очень немногие из Рыб, рожденных 17 марта, ухитряются сдерживать свой оптимизм, возлагая его на алтарь выполнения задуманного плана.

Часто в своем желании во что бы то ни стало избежать чувства ответственности рожденные 17 марта начинают игнорировать тех, кто хочет сблизиться с ними. Иногда такое поведение может стать инструментом для защиты позиций, которые занимают эти люди. Поэтому если герои дня хотят добиться успеха, то им следует научиться сдержанности — это, кстати, серьезный аспект их природы. Какое-то время близкие будут очарованы их исключительностью, но в конце концов они потребуют, чтобы люди этого дня вернулись на землю и взяли на себя свою долю обязанностей. Обратившись к земным делам, рожденные 17 марта привнесут в жизнь свежесть и новизну.

Дмитрий Астрахан

Мудрой формулой жизни от рожденного 17 марта замечательного российского режиссера Дмитрия Астрахана закончим нашу Формулу небес: "Так хотелось бы, чтобы человек заглянул в себя, захотел измениться сам и хоть что-то изменить вокруг. Но человек слаб, хотел бы быть другим, да жизнь не дает. А ведь она никак не изменится, если вы сами, товарищи люди, не захотите ее изменить. И начать надо с себя, потому что пока вам будет все равно, ничего и не будет".

Наиболее подходящий партнер для рожденных 17 марта

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 13, 14, 16, 17, 22

Февраль: 5, 6, 9, 18, 24

Март: 2, 22, 28, 31

Апрель: 1, 14, 15, 16, 17, 21

Май: 4, 13, 18, 31

Июнь: 3, 14, 30

Июль: 21, 27, 30

Август: 11, 16, 23

Сентябрь: 4, 17, 24, 28, 29

Октябрь: 10, 14, 17, 18, 28

Ноябрь: 3, 4, 8, 15, 28

Декабрь: 3, 18, 21, 22, 29

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