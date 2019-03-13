Кому Альберт Эйнштейн показал язык - Гороскоп дня

О магии жизни и ее абсолютной относительности рожденных 14 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Забота о человеке и его судьбе должна быть основной целью в науке. Никогда не забывайте об этом среди ваших чертежей и уравнений. Ценна только та жизнь, которая прожита для людей", — так говорил Альберт Эйнштейн.

У футбольных журналистов есть традиция: раз в год они составляют символическую футбольную сборную миру, в которую входят 11 лучших игроков за всю историю футбола. Если бы мне предложили собрать символическую сборную "12 знаков Зодиака в истории человечества" с условием, что в нее может войти лишь один выдающийся представитель от каждого знака Зодиака, то я бы долго думал над единственным кандидатом от каждого Знака. Но без колебаний я бы определился лишь по трем знакам: от Овна я бы выбрал Леонардо да Винчи, от знака Близнецы — Александра Пушкина и от знака Рыб — Альберта Эйнштейна.

Современники писали о герое дня: "Если бы не существовало Эйнштейна, физика XX века была бы иной. Этого нельзя сказать ни об одном другом ученом… Он занял в общественной жизни такое положение, какое вряд ли займет в будущем другой ученый. Никто, собственно, не знает почему, но он вошел в общественное сознание всего мира, став живым символом науки и властителем дум XX века".

О магии жизни и ее абсолютной относительности расскажем в Формуле небес.

Рыбы, рожденные 14 марта, как правило, стремятся понять себя через отношение к другим. Их реальное положение в семье или в общественной группе чрезвычайно важно для них, поскольку оно во многом определяет структуру каждодневной работы этих людей.

Тема относительности, однако, оказывает ничуть не меньшее влияние на их жизнь. По сути дела, люди, чей день рождения — 14 марта, готовы к тому, чтобы изменить свою точку зрения, если она хоть в какой-то степени не устраивает окружающих. Для этих людей отказ от своих решений — вполне обычное, не стоящее внимания явление. И даже те из них, кто придерживается установленного набора жизненных принципов, с легкостью поворачиваются на 180 градусов, если возникают соответствующие обстоятельства.

Самые развитые из этих людей способны удерживать в поле зрения сразу несколько различных плоскостей одновременно — будь они эмоциональными, физическими или духовными. Многие из них постоянно следят за тем, как развиваются отношения между личным (интересы здесь и сейчас) и всеобщим миром (постоянные, неизменные принципы).

Зачастую рожденные 14 марта верят в некие абсолютные истины, такие как существование Бога, поступательное развитие науки и человечества. Но в то же время они могут бороться всю жизнь, пытаясь определить свое предназначение и смысл жизни. Именно об этом говорит Альберт Эйнштейн: "Наше положение на Земле поистине удивительно. Каждый появляется на ней на короткий миг, без понятной цели, хотя некоторым удается цель придумать. Но с точки зрения обыденной жизни очевидно одно: мы живем для других людей — и более всего для тех, от чьих улыбок и благополучия зависит наше собственное счастье".

Однажды фотограф попросил сделать Эйнштейна задумчивое лицо, соответствующее имиджу исследователя, на что ученый высунул язык, показав себя не только серьезным изобретателем, но и обычным жизнерадостным человеком. Так появилась знаменитая фотография, снимок, развеявший образ седого, немного растрепанного гениального ученого.

Уже более 200 лет улыбками и счастьем светятся лица миллионов людей, слушающих волшебную музыку рожденного сегодня австрийского композитора Иоганна Штрауса, родоначальника музыкальной династии Штраусов. Наследие композитора насчитывает 251 творение (из них 152 вальса).

Иоганн Штраус был первым, кто представил миру танцевальную музыку, ведь до героя дня эту музыку как искусство не воспринимали. Лондонские музыкальные критики называли Штрауса "Моцартом вальсов", "Бетховеном котильонов", "Паганини галопов" и "Россини попурри".

Свою жизнь посвятил благополучию граждан страны пришедший сегодня в мир первый король единой Италии нового времени Виктор Эммануил II. В памяти народной он остался великим борцом за свою страну и ее объединителем. Сам Виктор, несмотря на страсть к охоте и многочисленные любовные похождения, был человеком достаточно мужественным и трезвомыслящим, чтобы справляться со своими королевскими обязанностями. Не обладая большим умом, по-солдатски грубоватый и непринужденный, он, однако, имел много простого здравого смысла и деловой проницательности.

Радостный мир бумажной скульптуры подарил человечеству рожденный сегодня японский мастер Акира Ёсидзава. Герой дня был пионером многих методов, в том числе мокрого складывания. В этой технике бумага смачивается перед складыванием, позволяя создавать более округлый и скульптурный вид. Именно Ёсидзава превратил древний народный промысел складывания фигурок из бумаги оригами (в переводе с японского "сложенная бумага") в настоящее современное искусство XX века.

Рыбы, чей день рождения — 14 марта, согласны с тем, что даже самые простые вещи можно рассматривать в различных ракурсах. И нередко много времени уделяют тому, чтобы найти наиболее приемлемый для всех угол зрения.

Так как герои дня любят оставаться независимыми и обычно не бросаются очертя голову соединяться с группой, то они должны быть внимательными к тому, не принимают ли их остальные за отчужденных или, что еще хуже, не вызывающих доверия типов.

И все же те, кто родился в этот день, имеют чудное чувство юмора и не боятся прямо высказать свое мнение, правда проявляя разумную осторожность: в присутствии незнакомых людей они все-таки сочтут за благо промолчать.

Сегодня пришли и украсили наш мир: один из пионеров кинематографа, итальянский режиссер и изобретатель Филотео Альберини; русский график и живописец Владимир Фаворский; легендарный советский вратарь Алексей Хомич; британский поэт и прозаик Джон Уэйн; советский и российский журналист Егор Яковлев; обладатель двух премий "Оскар", харизматичный британский актер Майкл Кейн; французский кинорежиссер Бертран Блие и культовый американский баскетболист Стеф Карри.

В личной жизни Рыбы, рожденные 14 марта всегда призывают к терпимости, поскольку знают, что можно быть правым в одной ситуации, а в другой — нет. В то же время они склонны обожествлять человека, которого любят безответно. Самые удачливые из них раскрываются по существу там, где требуется по достоинству оценить каждого конкретного человека, не сравнивая его ни с кем. Они умеют распознавать и сходства, и различия, и в личной жизни, по сути дела, относительного для них не существует.

Однажды в переписке с Чарли Чаплином герой сегодняшнего дня Альберт Эйнштейн восхищенно заметил: "Ваш фильм "Золотая лихорадка" понятен во всем мире, и вы непременно станете великим человеком". Чаплин ответил ему: "Я вами восхищаюсь еще больше. Вашу теорию относительности никто не понимает, а вы все-таки стали великим человеком".

На фото: Альберт Эйнштейн

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