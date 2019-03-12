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Автор Соломон Соловьев

Создатели собственных религий - Гороскоп дня

Гороскоп

О готовности к трудностям, несгибаемости, пророческом даре и стремлении вдохновлять других рожденных 13 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Не принимайте жизнь слишком всерьез. Вам все равно не уйти из нее живым", — такую формулу жизни предлагал своим поклонникам рожденный сегодня американский писатель-фантаст Лафайет Рональд Хаббард.

Один из самых скандальных общественных деятелей XX века, герой дня запомнился Вселенной созданием нового религиозно-мистического движения Церковь саентологии и связанного с ней комплекса псевдонаучных идей и практик, именуемого дианетикой и саентологией. Движение поглотило миллионы единомышленников по всей Земле, среди которых были влиятельные и обеспеченные люди из различных социальных групп.

О Формуле небес мистических преобразований героев сегодняшнего дня поговорим подробнее.

Рыбы, рожденные 13 марта, ведут роковую жизнь, о которой в ретроспективе можно сказать, что она настойчиво кружит вокруг некоторых, в сущности, случайных событий. Многие люди, чей день рождения — 13 марта, глубоко верят в предопределенность событий. Кроме того, они склонны делать прогнозы о мире и о жизни других людей. В том, что говорят эти люди, есть что-то пророческое. Они часто произносят свои "предсказания" так, будто знают об этом наверняка.

Самых интеллектуальных из них привлекают философия, духовные изыскания, теоретические предположения, научные или аналитические системы. Они поклоняются человеческому разуму, считая его более сложным, чем сама Вселенная. "Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день. Мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит", — такой формулы ума-разума придерживался по жизни Рональд Хаббард.

Свою религиозную концепцию, официально отклонившуюся от английского протестантизма провозгласил рожденный сегодня британский диссентер (или пуританин), естествоиспытатель, философ и общественный деятель Джозеф Пристли. Но вошел в историю герой дня прежде всего как выдающийся химик, открывший кислород и аммиак.

Пристли можно считать одним из основоположников современной химии. Его основные химические исследования были посвящены изучению газов. В 1771 году Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, "испорченный" горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений.

При всей своей научной и общественной активности Пристли (как и свойственно большинству представителей знака Рыб) был энергетически дистанцирован от мира, о чем сам неоднократно писал: "Если бы где-нибудь в Британском музее была уютная комнатка не больше чем с 20 экспонатами, с хорошим освещением, удобными креслами и табличкой, приглашающей закурить, я бы не выходил из музея".

Свою собственную концепцию жизни на Земле (в те же годы, что и Рональд Хаббард) пытался создать рожденный сегодня румынский философ Мирча Элиаде. Он получил всемирную известность как исследователь мифологии, религиозного символизма, ритуалов, магии и оккультизма, шаманизма, древней техники экстаза, архаического сознания и способа мышления.

Герой дня свободно владел десятью языками, был автором более 30 научных, литературных и философских трудов, переведенных на 18 языков мира. Прекрасна и формула человека от Мирчи Элиаде: "Мы не каменные, мы не цветы, мы не насекомые, чья жизнь предопределена. Мы — существа авантюрные".

Рыбы, рожденные 13 марта, способны пережить катастрофы, которые для других кажутся непреодолимыми, будь то физическое, экономическое или психологическое бедствие. Из-за своего фатализма, люди, чей день рождения — 13 марта, способны принять удары судьбы без жалоб и слез, практически не изменяя привычных занятий. Во многих случаях рожденные сегодня даже не осознают своих талантов и силы своего духа, пока беды не постучатся к ним в дверь. Таким образом, печальные обстоятельства могут послужить своеобразным крещением или обрядом перехода, который не только не подрывает их основу, но как бы внушает особую гордость и твердость, а главное — уверенность в себе. Встречаясь с трудностями, эти люди лучше понимают себя и свое предназначение на этой Земле.

Для открытия важнейшего природного явления партеногенеза пришел сегодня в мир швейцарский естествоиспытатель и философ Шарль Бонне. Построил здание МГУ в Москве русский советский архитектор Лев Руднев. Написал знаменитую песню "Врагу не сдается наш гордый "Варяг" русский композитор Алексей Турищев. Формула небес помогла получить Нобелевскую премию по литературе греческому поэту Йоргосу Сеферису и стать автором слов гимна СССР и России советскому поэту Сергею Михалкову.

"Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым необходимо", — такую наивную, но абсолютно честную для себя формулу счастья исповедовал в жизни рожденный сегодня русский педагог Антон Макаренко. Педагогика была религией героя дня сегодняшнего. Он, как и многие его космические собратья "религиозные" деятели, неистово пропагандировал демократические идеи и принципы в теории и практике образования. Будучи одним из основателей советской педагогики, Макаренко разработал теорию и методологию воспитания детей в коммунах, ввел понятие продуктивного труда в образовательную систему.

Рыбы, рожденные 13 марта, много времени и сил отдают самореализации. Творческий рост для них — своего рода стимул, не позволяющий останавливаться на достигнутом. Однако многие, продвигаясь по основному пути, нередко отходят на запасную тропу из-за какого-то притяжения тайных и метафизических энергий, управлять которыми не в их власти. Такие люди, сами того не замечая, ступают на более чем опасную почву, пытаясь изменить вещи, происходящие вокруг них в настоящий момент. Но даже подобные поползновения являются очень важной частью разработки их ума. И здесь уж не имеет никакого значения, насколько велики их неудачи.

Кстати, одно из желаний рожденных в этот день — вдохновлять других и найти тех, кому их слова принесут хоть какую-то пользу. Важно лишь, чтобы герои почаще воздерживались от высказывания утверждений-предсказаний. Особенно если они касаются близких людей, поскольку, как ни странно, их пророчества действительно могут повлиять на ход событий в будущем.

Свою особую религию разработал рожденный сегодня советский и российский математик, специалист в области многомерного вариационного исчисления Анатолий Фоменко. Наиболее широкую известность принесла герою дня его доктрина "Новая хронология" — концепция о том, что существующая хронология исторических событий неверна и требует коренного пересмотра. Представители науки, в том числе авторитетные профессиональные историки и филологи, а также публицисты и литературные критики причисляют "Новую хронологию" к псевдонауке. Как показывают истории жизни и деятельности многих героев дня сегодняшнего, быть причисленным к изгоям и деятелям псевдонауки — абсолютно привычное для них явление.

А закончить хотелось бы мудрейшим высказыванием героя дня сегодняшнего российского философа и культуролога Григория Померанца, в котором, на мой взгляд, лучше всего выражена Формула небес многих пришедших сегодня в мир: "В пространстве и времени Бог может найти себя лишь в глубине человеческого сердца, но только в самой последней его глубине. И вот когда человек достигает последней глубины, он чувствует некий дух, который подсказывает ему, что такое хорошо и что такое плохо".

На фото: Анатолий Фоменко

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