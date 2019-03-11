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Автор Соломон Соловьев

Живущие по принципу: "Здесь и сейчас" - Гороскоп дня

Гороскоп

О мыслительных способностях, смелости, решительности и выносливости рожденных 12 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿

"Мыслящий и работающий человек есть мера всего. Он есть огромное планетное явление", — так формулу совершенного человека описал рожденный сегодня выдающийся русский естествоиспытатель и мыслитель XX века Владимир Вернадский.

О мыслящей и работающей формуле героев дня расскажем подробнее.

Смелые и решительные Рыбы, рожденные 12 марта, достаточно выносливы, стойко противостоят неудачам и разочарованиям в жизни, умело пользуются накопленным опытом. Борьба не чужда тем, кто родился в этот день, они как будто расцветают, преодолевая всяческие препятствия. Каким-то совершенно непостижимым образом эти люди могут взять все в пределах отпущенных им естественных способностей.

Как правило, рожденные 12 марта наглядно представляют себе, кем именно хотели бы стать. Однако для них крайне важно постоянно направлять свою деятельность в определенное русло, поскольку зудящее стремление получить разностороннее развитие нередко уводит этих людей далеко в сторону от главного пути. Удовлетворяя свои интересы, рожденные 12 марта должны, по крайней мере, уметь ограничивать себя так, чтобы связать себя с какой-либо конкретной областью в пределах заранее выбранной отрасли или профессии. В противном случае их могут обвинить в верхоглядстве, а женщин сравнить с беззаботными стрекозами, перелетающими с одного цветка на другой.

Как часто случается с Формулой небес многих гениев, Владимир Вернадский был выдающимся деятелем науки во многих ее областях. Именно он считается основоположником науки минералогии, которую ученый по крупицам создал, опираясь на геологию и химию земной коры. Одновременно с новаторскими работами в области минералогии Вернадский вплотную подошел к открытию геохимии, а изучение явлений жизни привело к началам биогеохимии.

В тот же период герой дня интересовался радиоактивностью элементов, историей российской науки и философией, а также был вовлечен в политику и общественную жизнь страны на высшем уровне. В разные годы Вернадский возглавлял научные сообщества, занимающиеся исследованиями вечной мерзлоты, подземных вод, геологического возраста горных пород, тяжелой воды. В 1940 году академик возглавил комиссию по урану, фактически став основателем ядерной программы Советского Союза.

Одним из крупных игроков в автомобильной промышленности СССР по праву может считаться рожденный сегодня глава самого богатого и влиятельного капиталистического семейства Италии, исполнительный директор компании Fiat Джанни Аньелли. Именно по его инициативе в 1966 году в городе Тольятти был создан первый в СССР автозавод ВАЗ с полным производственным циклом.

А ровно за 70 лет до завода Аньелли в Тольятти рожденный сегодня русский инженер Петр Фрезе сконструировал первый российский автомобиль и торжественно испытал его в Санкт-Петербурге. Мощность автомобиля Фрезе была тогда две лошадиных силы и стоил он 1500 рублей (для сравнения, одна лошадь стоила 50 рублей). Цена машины Фрезе была вполовину дешевле, чем те автомобили, которые продавала в России фирма Бенца, но никого из отечественных промышленников она, к сожалению, не заинтересовала. Так что традиция не поддерживать отечественных производителей автомобилей появилась у граждан России не сегодня, а более ста лет назад.

И как тут не вспомнить знаменитую фразу рожденного сегодня писателя-сатирика Григория Горина: "Русские долго запрягают, но потом никуда не едут. Просто запрягают и распрягают, запрягают и распрягают. Это и есть наш особый путь".

Рыбы, рожденные 12 марта, не боятся рискованных предприятий и даже ситуаций, вызывающих вполне объяснимое желание избежать их любой ценой. Возможно, люди, чей день рождения — 12 марта, верят, что самые большие награды достаются тем, кто все время ходит по острию ножа. Однако трудно не признать тот факт, что опасность, таящаяся в них самих или же вокруг них, привлекает этих людей, возбуждает их мысль. Они тайно наслаждаются тем, что являются предметом разговоров, хотя могут отрицать это.

Рискнул и преуспел в своем деле рожденный сегодня американский предприниматель Клемент Студебекер, создавший вначале фирму по производству фермерских фургонов, а в 1902 году построивший первые экипажи с электроприводом. В течение нескольких десятилетий XX века грузовые автомобили марки Студебекер уверенно держали лидерство на мировых автомобильных рынках.

Рожденный сегодня английский химик-органик Уильям Генри Перкин в возрасте 18 лет совершил открытие, перевернувшее развитие текстильной промышленности. Он изобрел первый в мире искусственный краситель. Ученый дал ему название мовеин (от французского слова mauve — фиолетовый окрас). Перкин сразу осознал значение своего изобретения и уже через год, в июне 1857 года, организовал промышленное производство.

Часто Рыбы, рожденные в этот день, создают такое впечатление, что не хотят ничего большего, чем остаться наедине с собой, со своим глубоко засекреченным внутренним миром. Это так, но потом люди, чей день рождения — 12 марта, вдруг обнаруживают, что им хочется выплеснуть накопившиеся впечатления. И тогда в поисках публики, способной внимательно выслушать их излияния, эти люди едва ли не афишируют себя.

Многие из героев дня сегодняшнего искренне верят в то, что находится за пределами земной реальности. Тем не менее, они умеют совмещать физическое и метафизическое. Они давно уже согласились с тем, что все преходяще. Но это еще не повод, чтобы отвергать основополагающую для них мысль: в природе существуют некие постоянные, вневременные принципы и формы, которые стоят за всеми событиями на Земле.

Сегодня пришли в наш мир метафизический писатель-пацифист, свободно говоривший на семи языках и языке эсперанто американский прозаик Гарри Гаррисон; один из ярких представителей "театра абсурда" американский драматург Эдвард Олби; основатель современного реализма английский философ Джордж Беркли; один из основоположников русского классицизма русский архитектор Василий Баженов; теоретик и историк кукольного театра русский режиссер Евгений Деммени; грузинский тенор Зураб Соткилава и один из основоположников современного русского шансона, автор-исполнитель Аркадий Северный.

А закончим мы сегодня формулой жизни от легенды кино и эстрады XX века, неповторимой жизнелюбки и оптимистки американской певицы и актрисы, героини дня Лайзы Минелли: "Вы ничего не можете поделать с тем, что прошло вчера. Это закончилось. Это прошло. Ничего нельзя сделать, ни черта. И не нужно бояться завтрашнего дня, потому что он еще не наступил. Вы должны оставаться там, где вы есть, в середине, в сегодняшнем дне, и тогда все в порядке".

На фото: Лайза Минелли

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