От балета до интернета - все создано с любовью - Гороскоп дня

О прогрессивности, последовательности, интуиции и таланте видеть скрыте возможности рожденных 11 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Счастлив тот, кто спустя годы согласится пожать руку себе 20-летнему", — такую формулу счастья исповедовал в жизни рожденный 11 марта основатель знаменитого табачного бренда Зино Давидофф.

О прогрессивной и последовательной Формуле небес дня сегодняшнего, 11 марта, расскажем подробнее.

Рыбы, рожденные 11 марта, стараются идти в ногу со временем. Каких бы взглядов они ни придерживались, либеральных или консервативных, они все равно прогрессивны. Эти люди знают, что такое делать карьеру. Они видят мир как нечто уже завершенное, как место, где выживают сильнейшие.

В частной жизни люди, чей день рождения — 11 марта, однако позволяют себе расслабиться. Им доставляет огромное удовольствие поделиться своими идеями и размышлениями с друзьями или семьей и, возможно, проявить свои фантазии, но при одном условии — не оказаться при этом смешным.

Чем бы ни занимались рожденные в этот день, главный талант, которым они пользуются, — это их интуиция, нередко помогающая им делать правильные шаги.

Зино Давидофф был неисправимым трудоголиком. Он решил, что его магазин по продаже сигар должен быть открыт для клиентов все 365 дней в году. С восьми утра и до семи вечера. Но на самом деле здесь были готовы обслужить хоть ночью. Больше всего посетителей удивляло то, что хозяин лавки всегда помнил, какой сорт табака предпочитает клиент, даже если он побывал в магазине всего один раз. При магазине был оборудован первый в Европе кондиционированный подвал, отвечающий всем требованиям хранения сигар. Именно Зино придумал упаковывать сигары в хьюмидоры (деревянные коробки со специальными увлажнителями), чтобы бесценные сигары за время путешествия через океан в Европу и дальнейшего хранения не превратились в солому.

"Чтобы наслаждаться, нужно полюбить; чтобы полюбить, нужно понимать; чтобы понимать, необходимо знать; чтобы знать, следует сначала разобраться в деталях", — такова была формула любви и созидания от Зино Давидофф. 7 Фото Гении дня (11.03): трудоголики

Рыбы, рожденные 11 марта, обычно осознают, что если они позволят себе отстать, то другие просто обгонят их. Однако малопривлекательная перспектива видеть впереди чужие спины абсолютно не устраивает этих людей. В то же время многие из них готовы уступить сопернику, так как расталкивать окружающих локтями — явно не в их правилах.

Пожалуй, идея рожденных в этот день заключается в том, что рано или поздно они обратят на себя внимание и продвинутся вперед. Правильно такое предположение или нет, зависит от той среды, где они работают, и во многом от их личной культуры.

Долгие годы рожденный 11 марта французский математик и небесный механик (так часто раньше называли астрономов) Урбен Жан Жозеф Леверье предсказывал существование планеты Нептун (в астрологии Нептун управляет знаком Рыбы). Данное предсказание он сделал исключительно с помощью математического анализа и астрономических наблюдений.

После открытия Нептуна Леверье начал исследовать отклонения орбиты Меркурия, вызванные, по его мнению, другой планетой, которой он дал название Вулкан. Это спровоцировало целую волну ложных обнаружений, которые продолжались до 1915 года, когда Альберт Эйнштейн (также рожденный под знаком Рыб) объяснил данную аномалию с помощью своей теории относительности.

Космическим собратом и коллегой Леверье стал пришедший 11 марта в мир французский математик, работавший в области теории чисел, Жозеф Луи Франсуа Бертран. Герой дня стал известен формулировкой парадоксов теории вероятности, которые стимулировали плодотворную дискуссию по обоснованию этой науки.

Получили известность также парадоксы Бертрана в экономике, где была сформулирована модель конкуренции по Бертрану, или модель Бертрана. Модель описывает поведение фирм на рынке несовершенной (олигополистической) конкуренции, когда фирмы будут назначать цену, равную предельным издержкам, как и фирмы в условиях совершенной конкуренции. Эта ситуация на рынке названа парадоксом Бертрана.

Парадоксальностью человеческого мышления в течение жизни занимался рожденный 11 марта американский ученый Вэнивар Буш. Для своей магистерской диссертации ученый изобрел и запатентовал "контурный самописец". Это устройство предназначалось для топографов. Оно выглядело одновременно как велосипед и газонокосилка, состояло из двух велосипедных колес и коробки с пишущим механизмом и позволяло зарисовывать рельеф местности, по которой его провозили. В своей знаменитой статье 1940 года "Как мы можем мыслить" герой дня предложил прообраз гипертекстового устройства, который в дальнейшем был превращен в первый в мире аналоговой компьютер.

Прототип современного интернета сеть ARPANET создал рожденный 11 марта американский ученый, работавший в сферах психоакустики и информационных технологий, Джозеф Ликлайдер. Он первый в мире высказал идею о необходимости создания компьютеров, работающих в режиме реального времени, а также о необходимости создания компьютерной сети со свободным доступом любого человека из любого места мира к ее ресурсам.

Ликлайдера по праву называют духовным отцом Всемирной сети, человеком, посеявшим семена интернета и "придумавшим" компьютерную эру.

"Любой человек и любая компания, использующая компьютер в интерактивном режиме, должны испытывать благодарность по отношению к Лику", — так написал о своем рыбном наставнике Ликлайдере рожденный под знаком Рыбы основатель компании Apple Cтив Джобс.

Если Рыбы, рожденные 11 марта, владеют собственным делом, значит, они уже доказали свой бесспорный талант видеть скрытые возможности и умело воспользоваться ими. Добившись самостоятельности, рожденные в этот день не жалеют средств для ее поддержки.

Кстати, люди, чей день рождения — 11 марта, нередко становятся в меру азартными игроками, поскольку они достаточно смелы, чтобы рискнуть, и достаточно мудры, чтобы избежать глупых ошибок.

Другая черта их характера, которая неплохо им помогает, — это вкус. Они не только инстинктивно чувствуют, что хорошо и ценно, но также быстро узнают, что делает идеи стоящими, то есть действительно необходимыми и объективными.

Безупречным вкусом обладал пришедший 11 марта в мир французский балетмейстер Мариус Петипа, с чьим именем связаны наиболее значимые постановки русского балета и которого можно смело считать одним из основателей балета в России. Спустя почти 200 лет поставленные им балеты "Дон Кихот", "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро" и "Раймонда" и по сей день идут на сценах ведущих театров мира.

Некоторые из рожденных 11 марта героев могут в сфере своих интересов выбирать то, что окружающим кажется поддельным и дешевым, но, как оказывается позже, именно эта "подделка" только и имеет величайшую ценность.

"Don't Worry, Ве Наppy", — эта культовая песня рожденного 11 марта десятикратного обладателя премии "Грэмми" американского джазового певца Бобби Макферрина стала формулой жизни для миллионов людей на Земле.

Ей и закончим сегодня, 11 марта, с пожеланием: "Не беспокоиться ни о чем и просто быть счастливыми".

На фото: Бобби Макферрин

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