"Печалиться давайте под музыку Вивальди" - Гороскоп дня

О невинности, жертвенности, стремлении к одиночеству и робости рожденных 4 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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На кон я поставлю все то, что ценю. Ты, взяв, что понравится, сможешь уйти. Невинность, неопытность в жертву огню Придется бросать — нет другого пути.

Так описал свою формулу жизни рожденный 4 марта автор песен, известный своим хриплым голосом и игрой на слайд- гитаре, британский певец Крис Ри.

О формуле невинности и жертвенности поговорим сегодня, 4 марта.

Рыбы, рожденные 4 марта, могут жить и работать, почти не контактируя с окружающим миром. Хотя многие из рожденных в этот день скорее неосознанно выбирают уединенный образ жизни, тем не менее они постоянно стремятся укрыться от назойливых, по их мнению, взглядов окружающих.

Однако для большинства рожденных в этот день одиночество все же является не столько внутренней потребностью, сколько единственным шансом к более интенсивному труду. Даже будучи приглашенными выйти на прогулку или приятно провести время в кругу друзей, люди, чей день рождения — 4 марта, могут остаться дома просто потому, что они уверены в том, что дома им будет лучше. Очень открытые и творческие натуры, рожденные 4 марта видят свою относительную изоляцию как неотъемлемую часть наилучшего выполнения своей работы. Они умеют отлично сосредоточиться и эффективно решать поставленные перед собой задачи.

4 марта пришел в мир один из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века, итальянский композитор и скрипач-виртуоз Антонио Вивальди. Еще при жизни герой дня стал известен как композитор, способный за пять дней (если ему никто не мешал) создать трехактную оперу и сочинить множество вариаций на одну тему. Его авторство приписывается примерно 94 операм.

Композитор Бах был величайшим почитателем творчества Вивальди и, вероятно, единственным, кто в то время смог понять все величие гения этого музыканта. Бах настолько органично воспринял стиль Вивальди, что он стал его собственным музыкальным языком. Внутренняя близость с музыкой Вивальди ощутима в самых различных произведениях Баха. "Человеческие чувства сложно предугадать", — любил повторять Антонио Вивальди, создавая свою волшебную и необыкновенно чувственную музыку.

Попытку предугадать потенциал человеческого интеллекта предпринял рожденный 4 марта один из лидеров биологического направления в психологии, создатель факторной теории личности британский ученый-психолог Ганс Юрген Айзенк. Ученый вошел в историю прежде всего разработкой популярного теста коэффицента интеллекта (IQ).

Герой дня также исследовал психологические и интеллектуальные различия между представителями различных рас. В огромном количестве прикладных исследований, которые Айзенк провел для доказательства своей теории, была показана важность расовых различий в статистике преступности, при душевных заболеваниях, в предрасположенности к несчастным случаям, в выборе профессии, в выраженности уровня достижений, в спорте, в сексуальном поведении и т. д.

Всю жизнь Ганс Айзенк серьезно занимался астрологией, совмещая свои психологические тесты с астрологическими методами диагностики личности. По воспоминаниям Ганса Айзенка, в молодости, до своей эмиграции из Германии в Англию, он даже составлял гороскопы руководителям нацистской партии.

Одним из основоположников теории "горячей Вселенной" и одним из пионеров применения ядерной физики к вопросам эволюции звезд стал пришедший 4 марта в мир советский и американский астрофизик и популяризатор науки Георгий (Джордж) Гамов. За свои уникальные исследования в области ядерной физики герой дня был в 28 лет избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, оставаясь и по сей день самым молодым из избранных физиков за всю историю академии.

Гамов обладал огромной работоспособностью и врожденным (Гамов родился и вырос в Одессе) чувством юмора. Современники рассказывали, что однажды ученому предложили должность проректора в университете и встретиться обсудить это в девять утра, на что он ответил: "Я никогда так поздно на работе не задерживаюсь".

Космическим собратом Георгия Гамова по ядерной физике стал рожденный 4 марта один из создателей первой советской атомной бомбы советский физик Абрам Алиханов.

Интерес для Формулы небес Гамов и Алиханов представляют еще и тем, что, помимо одного дня рождения, у них еще был и один год рождения — 1904-й. Их жизненная и профессиональная реализация похожа, как две капли воды, они долгое время работали в одной команде и ушли из жизни в достаточно молодом возрасте с разницей в два года.

Рыбы, рожденные 4 марта, предпочитают проверенную компанию близких друзей большому числу приятельских связей. Интимность имеет очень большое значение для тех, кто родился в этот день, и они упорно стремятся найти ее во всех сферах своей жизнедеятельности.

Рожденные 4 марта в основном счастливы в скромных, безопасных местах, где они имеют возможность окружать себя приятными людьми и вещами, доставляющими эстетическое удовольствие. Будучи зажатыми толпой, они начинают испытывать тревогу.

Тем не менее, принимая участие в массовых событиях, люди, чей день рождения — 4 марта, нередко чувствуют себя настолько непринужденно, что привносят чувство особого дружелюбия в общий настрой.

Этим людям свойственно стремление усовершенствовать свой офис или дом. У них есть особое чутье на простоту и элегантность, которая ценится гораздо больше показной роскоши. Возможно, дело здесь в том, что из-за своего материального положения рожденные 4 марта долгое время вынуждены были быть скромными и на них не производит впечатления помпезность.

Простым и элегантным остался в памяти поклонников французский композитор и аранжировщик Поль Мориа. В СССР музыка в исполнении оркестра Поля Мориа часто звучала на радио и телевидении, а также в качестве заставок в таких популярных телепередачах, как "В мире животных" и "Кинопанорама", и сопровождала ежедневные прогнозы погоды.

Телевизионным любимцем для многих поколений был рожденный 4 марта автор и ведущий популярной передачи "Клуб путешественников", советский ученый-медик Юрий Сенкевич. Его передача была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, а сам герой дня (в качестве врача) был участником многих международных экспедиций на Северный полюс, на Эверест и переплывал Индийский океан на папирусной лодке вместе с легендарным путешественником Туром Хейердалом.

Богословскую миссию в земной жизни достойно выполнили пришедшие 4 марта в мир священники Русской православной церкви Сергей Флоринский и Глеб Якунин. Последний также был активным диссидентом и общественным деятелем, членом Московской Хельсинкской группы.

Герои сегодняшнего дня, 4 марта, испытывают большое удовольствие, разделяя результаты своего труда с другими, даже с теми, кого они могут и не знать. Для них обыкновенное известие о том, что кому-то нравятся их творения, значит намного больше, чем шикарно обставленная встреча с поклонниками.

Робость рожденных 4 марта — качество, безусловно, дорогое любому сердцу, но все же им нужно научиться быть энергичными, когда это необходимо, и бороться за то, чего они хотят добиться. Напористость — это именно то качество, которое даст им преимущество в решении непростых жизненных задач.

Именно такой напористостью обладал рожденный 4 марта один из сильнейших шахматистов мира 1960-1970-х годов датский гроссмейстер Бент Ларсен. Герой дня отличался нешаблонной, агрессивной и рискованной игрой, ради которой часто отказывался от ничьих. Ларсен стал первым обладателем "Оскара" в 1967 году — награды лучшему шахматисту мира по итогам года. За многочисленные турнирные успехи он получил от журналистов прозвище "турнирный чемпион мира".

"Мой мир — мили бесконечных дорог, за которыми тянется вереница разбитых мечт", — так поет в своей песне герой дня сегодняшнего, 4 марта, Крис Ри, и с похожей Формулой небес движутся по жизни рожденные сегодня индивидуумы.

На фото: Антонио Вивальди

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