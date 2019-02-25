Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Непознанное Силовые структуры Недвижимость Эврика Наследие Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Мечты и разочарования рожденных 26 февраля - Гороскоп дня

Гороскоп

О мечтах, разочарованиях, способности вызывать у окружающих положительные эмоции и чувствительности рожденных 26 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Мечты и разочарования рожденных 26 февраля - Гороскоп дня. 399518.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел

"Нет ничего страшнее разочарованного человека, который ждал мечту, а не случилось", — заметил однажды рожденный сегодня российский писатель и публицист Александр Проханов.

О мечтах и разочарованиях героев дня в их Формуле небес.

Рыбы, рожденные 26 февраля, обладают способностью вызывать у окружающих положительные эмоции. Они очень чувствительны к переживаниям близких людей и потому всегда готовы помочь им. Прекрасно воспринимающие сатиру и иронию, рожденные в этот день способны критиковать ошибки как сильных мира сего, так и общественный строй в целом. Наиболее просвещенные из них способны даже на самоотверженные поступки, если таковые, по их мнению, могут принести конкретную пользу обществу. Эти люди побуждают других к достижению успехов как в материальном, так и в духовном плане.

Духовным и литературным наставником великого Шекспира, по мнению литературных критиков, стал рожденный сегодня английский поэт и драматург-трагик Кристофер Марло. Благодаря ему в елизаветинской Англии получил распространение не только рифмованный, но и белый стих. Марло внес большие изменения в английскую драму. До него здесь хаотически нагромождались кровавые события и вульгарные шутовские эпизоды. Он первым сделал попытку придать драме внутреннюю стройность и психологическое единство. Современники его вдохновение прозвали "прекрасным безумием, которое по праву и должно овладевать поэтом", чтобы он смог достичь таких высот.

Формулой "прекрасного безумия" обладал рожденный сегодня один из главных идеологов французского романтизма поэт, прозаик и драматург Виктор Гюго. Известно и замечательное высказывание писателя о мечтах: "Мысль есть труд ума, мечта — это наслаждение. Заменить мысль мечтой означает смешать яд с пищей".

Активно трудился умом рожденный сегодня американский бизнесмен Ливай Страусс. На заре своей всемирной славы герой дня торговал галантереей и инструментами. В 1849 году в Калифорнии были открыты месторождения золота. Началась золотая лихорадка. На западное побережье США потянулись тысячи людей. В 1853 году Страусс привез товар в Сан-Франциско. Весь товар был раскуплен с корабля еще до захода в порт. Осталась только парусина. Страусс заказал у портного брюки из этой ткани. Брюки мгновенно раскупили. Эти штаны стали прообразами будущих джинсов. Они оказались востребованными — толстые, из хлопка, а не из кожи, чтобы можно было их стирать, и с тремя большими карманами, двумя впереди и одним сзади, и одним маленьким, для монет. Как краситель был избран тогда самый стойкий на тот момент индола (темно-синий). Первые джинсы стоили 1 доллар 46 центов.

В 1853 году Ливай и его зять открыли в Сан-Франциско галантерейный магазин и зарегистрировали фирму с названием Levi Strauss. Вместо парусины штаны начали шить из более мягкой французской ткани, которую называли "деним" (то есть из города Ним в Южной Франции, где эта ткань первоначально изготавливалась). Так родился один из самых узнаваемых и востребованных брендов в мире под названием Levi's.

Хотя Рыбы, рожденные 26 февраля, являются большими индивидуалистами, как правило, сосредоточенными на своих целях, они обладают скрытым магическим воздействием на окружающих. Зачастую получается так, что большинство этих людей не удостаиваются особой любви со стороны тех, кто изо дня в день сталкивается с ними по работе или в неформальной обстановке. Обычными для них бывают ситуации, когда они неожиданно для себя присоединяются к какой-либо компании и начинают открыто излагать свои воззрения, не всегда, кстати, совпадающие с общепринятыми. Но, вообще-то, люди, чей день рождения — 26 февраля, спокойные, серьезные и вполне миролюбивые натуры, способные контролировать собственные чувства.

Рожденный сегодня американский врач Джон Харви Келлог прославился изобретением кукурузных хлопьев, а также своими работами в области сексологии. Он пропагандировал здоровый образ жизни и вегетарианство, непримиримо боролся с мастурбацией и открыл первый в мире комплексный санаторий.

В одном из своих трактатов он перечислил 39 заболеваний, вызываемых рукоблудием, в том числе окостенение суставов, общее одряхление и эпилепсию. Именно для борьбы с онанизмом Келлог разработал вегетарианскую диету, включавшую кукурузные хлопья на завтрак и запрещавшую употребление мяса, которое, по мнению ученого, пробуждало чувственность.

В 1994 году режиссером Аланом Паркером был снят комедийный фильм "Дорога на Вэлвилл", в котором рассказывается о тяготах пребывания семейной пары в санатории доктора Келлога. В фильме показано, что в санатории установлена строгая вегетарианская диета, сексуальная жизнь пациентов ограничивается и практикуется большое количество физических упражнений. В целом фильм иронизирует над увлечением жителей США конца XIX — начала XX века новомодными средствами оздоровления.

Ирония, выраженная на бумаге, увековечила в истории пришедшего сегодня в мир крупнейшего мастера политической карикатуры XIX века, французского художника-графика Оноре Викторена Домье. С 1848-го по 1871 год художник создал не менее четырех тысяч литографий и еще столько же иллюстраций карандашом. Он составил себе громкую известность карикатурами на политические обстоятельства, общественную и частную жизнь выдающихся людей Франции того времени.

Из-за большого наплыва посетителей, желающих заказать художнику дружеские шаржи на своих друзей Оноре Домье повесил у себя на двери табличку в духе своей Формулы небес: "Тот, кто приходит ко мне, делает мне большую честь. Тот, кто не приходит, приносит величайшее наслаждение".

Хотя Рыбы, рожденные 26 февраля могут быть авторитетными в каких-либо вопросах (особенно когда они обзаводятся семьей), они крайне редко бывают такими же твердыми и решительными, какими бы им хотелось казаться. На самом деле они очень ранимы и их легко вывести из себя. Но когда речь заходит о тех, кого они любят, членах семьи или детях, рожденные в этот день становятся на удивление мягкими людьми.

И все же при решении сугубо практических задач им полезно поумерить излишнюю активность, нередко раздражающую других. У рожденных 26 февраля, к сожалению, есть дурная привычка вести себя вызывающе серьезно. Пожалуй, им надо попытаться стать более приветливыми, не мешает также относиться к себе с изрядной долей иронии.

Впрочем, наиболее утонченные личности, рожденные в этот день, обладают способностью посмеяться над собой, не теряя при этом достоинства и самоуважения. Герои дня сегодняшнего легко сходятся с людьми. Разделять чувства окружающих — это для них имеет большое значение.

Люди, чей день рождения — 26 февраля, счастливы, когда другие понимают их без слов, возможно, потому, что большинство из них ощущают себя отвергнутыми обществом. Если они добьются успеха, то вскоре (как и свойственно большинству рожденных под знаком Рыб) могут почувствовать желание поработать в одиночестве.

Выдающиеся одиночки посетили наш мир сегодня. Стал основоположником судебной психиатрии в России русский врач-психиатр Владимир Сербский. Вдохновляла на героические поступки своего мужа рожденная сегодня жена Владимира Ленина Надежда Крупская. Основал футбольный клуб "Спартак" легенда советского футбола Николай Старостин. Основал теорию привязанности мастер психиатрии английский психоаналитик Джон Боулби. И стал всемирным популяризатором музыки в стиле "кантри" один из самых влиятельных музыкантов XX века, американский композитор-песенник Джонни Кэш.

Формулой жизни легендарного Джонни Кэша закончим сегодня: "Надо знать свои рамки. Свои я нащупал, когда мне было двенадцать. Я тогда понял, что ограничений не так много, если все делаешь по-своему".

На фото: Надежда Крупская

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Правозащитники и сенаторы вступились за многодетную мать Александру Лисицыну Правозащитники и сенаторы вступились за многодетную мать Александру Лисицыну

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы Рыбы февраль астролог гороскоп 26 февраля астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Нефть
Почему мы так дорого платим за бензин
Формула небес
Мечты и разочарования рожденных 26 февраля - Гороскоп дня
Как отстоять права
Правозащитники и сенаторы вступились за многодетную мать Александру Лисицыну
Новости Все >
В Москве пройдет онлайн-олимпиада для младшеклассников "Я люблю математику"
Пожилые россияне получат к лету "путинские" добавки к пенсии
Отец Жанны Фриске перед операцией на сердце переписал недвижимость на внука
ФНС предупредила уклоняющихся от налогов о рисках
Продюсер "Евровидения" предупредил Украину о недопустимости политизации
Президент Додон может распустить новый парламент Молдавии
Рейтинг станций метро Петербурга по стоимости квартир возглавил "Крестовский остров"﻿
Челябинский школьник задержал грабителя-рецидивиста
Подвергшийся самосуду школьник начал терроризировать город
Жителю Чувашии грозит тюрьма за сбитых бездомных собак
Читательский топ
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Соцсети: Роскосмос убрал Юрия Гагарина из истории космонавтики
Бортпроводник назвал кодовые слова о ЧП в самолете
Пророссийский Додон провалил выборы в Молдавии
Королева Британии лишила принца Чарльза права на корону
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Голикова рассказала, почему решили снова проиндексировать пенсии

Татьяна Голикова рассказала, что Владимир Путин дал поручение заново проиндексировать пенсии, прочитав жалобы, поступавшие от пенсионеров в Кремль.

Голикова рассказала, почему решили снова проиндексировать пенсии
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Военные новости
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Военные новости
The Washington Post: беспилотник "Калашникова" изменит лицо войны
Недвижимость
Дачная амнистия после 1-го марта 2019 года: что изменится?
Новости Украины
Украинский вице-премьер посчитал отбор на "Евровидение" частью гибридной войны против Киева

Не признающие территориальной целостности Украины артисты, по его мнению, не могут быть допущены к участию в конкурсе.

Украинский вице-премьер посчитал отбор на "Евровидение" частью гибридной войны против Киева
Порошенко заявил о безуспешных попытках дозвониться Путину
Новости Украины
Порошенко заявил о безуспешных попытках дозвониться Путину
Политика. Новости и аналитика
Голикова рассказала, почему решили снова проиндексировать пенсии
Новости Украины
Аваков подозревает предвыборный штаб Порошенко в подкупе избирателей
Ближний Восток
Гражданам ОАЭ списали долги перед банками

Банки Объединенных арабских эмиратов простили гражданам долги по кредитам на 100 миллионов долларов.

Гражданам ОАЭ списали долги перед банками
Водительские права станут электронными
Авто
Водительские права станут электронными
Мир. Новости мира
Жители японской Окинавы проголосовали против военной базы США
Политика. Новости и аналитика
Голикова рассказала, почему решили снова проиндексировать пенсии
Соломон Соловьев Мечты и разочарования рожденных 26 февраля - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Венесуэльцы решили защищать социализм Любовь Степушова
Комментарии
Венесуэльцы решили защищать социализм
Венесуэльцы решили защищать социализм
ВОЗ назвала Украину очагом эпидемии кори
Пожилые россияне получат к лету "путинские" добавки к пенсии
Жителю Чувашии грозит тюрьма за сбитых бездомных собак
ФНС предупредила уклоняющихся от налогов о рисках
Венесуэльцы решили защищать социализм
Директор пригрозила "опозорить" бедных школьников за кражу хлеба
СМИ о смерти Малашенко: муж Божены Рынска трагически погиб в Испании
Подвергшийся самосуду школьник начал терроризировать город
Венесуэльцы решили защищать социализм
ВОЗ назвала Украину очагом эпидемии кори
ВОЗ назвала Украину очагом эпидемии кори
Венесуэльцы решили защищать социализм
СМИ о смерти Малашенко: муж Божены Рынска трагически погиб в Испании
Венесуэльцы решили защищать социализм
Венесуэльцы решили защищать социализм
СМИ о смерти Малашенко: муж Божены Рынска трагически погиб в Испании
СМИ о смерти Малашенко: муж Божены Рынска трагически погиб в Испании
Венесуэльцы решили защищать социализм
Порошенко заявил о безуспешных попытках дозвониться Путину
История и современность Все >
Почти бесследно пропавшие цивилизации (продолжение)
Почти бесследно пропавшие цивилизации (продолжение)
Как и зачем продали Аляску
Как и зачем продали Аляску
Операция "Немыслимое": война после Великой Победы
Операция "Немыслимое": война после Великой Победы
Россия снова пустит самолет-разведчик США на свою территорию
Россия снова пустит самолет-разведчик США на свою территорию
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
The Washington Post: беспилотник "Калашникова" изменит лицо войны
The Washington Post: беспилотник "Калашникова" изменит лицо войны
МВД проверит полицейских, пригласивших стриптизершу на корпоратив
МВД проверит полицейских, пригласивших стриптизершу на корпоратив
Битва при Грохове: самое ожесточенное сражение русско-польских войн
Битва при Грохове: самое ожесточенное сражение русско-польских войн
После Крымской войны: как Австрию и Оттоманскую Порту оставили ни с чем
После Крымской войны: как Австрию и Оттоманскую Порту оставили ни с чем
Разведчики НАТО у Крыма. Как их наказывать?
Разведчики НАТО у Крыма. Как их наказывать?
Государство и санкции одинаково сильно мешают экономике
Государство и санкции одинаково сильно мешают экономике
Женское Все >
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Просто: выращиваем хризантему из букета
Просто: выращиваем хризантему из букета
Пять простых средств от похмелья
Пять простых средств от похмелья
Канадские исследователи выяснили главные жизненные ценности мужчин
Канадские исследователи выяснили главные жизненные ценности мужчин
Любовный гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта для всех знаков Зодиака
Протоиерей советует"умереть, но не раздеваться перед врачами"
Протоиерей советует"умереть, но не раздеваться перед врачами"
Россия заняла 95 место в рейтинге самых здоровых стран
Россия заняла 95 место в рейтинге самых здоровых стран
Мужской гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта для всех знаков Зодиака
Билан выступал на сцене с ужасным переломом
Билан выступал на сцене с ужасным переломом
Почему вы должны знать, что такое тамаринд
Почему вы должны знать, что такое тамаринд
ВОЗ: Украина - очаг эпидемии кори
ВОЗ: Украина - очаг эпидемии кори
Мужское Все >
Украина собирается судиться из Крымского моста
Украина собирается судиться из Крымского моста
Ловим форель в начале весны на платных водоемах
Ловим форель в начале весны на платных водоемах
Рабочий кабинет дома: секреты стиля
Рабочий кабинет дома: секреты стиля
Как подготовить стены под покраску
Как подготовить стены под покраску
Использование стекла в интерьере: мебель и декор
Использование стекла в интерьере: мебель и декор
Что нужно знать до начала ремонта
Что нужно знать до начала ремонта
Почему мы любим интерьеры в скандинавском стиле
Почему мы любим интерьеры в скандинавском стиле
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Армения шагает... От России или к ней?
Точка зрения
Армения шагает... От России или к ней?
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Точка зрения
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Точка зрения
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Интересы
Протоиерей призвал женщин "умереть, но не раздеваться перед врачами"
Протоиерей призвал женщин "умереть, но не раздеваться перед врачами"
В Царствие Небесное через "черный ход"
В Царствие Небесное через "черный ход"
Зоопсихолог: собаки как дети
Зоопсихолог: собаки как дети
Ученые: кошки копируют своих хозяев как и собаки
Ученые: кошки копируют своих хозяев как и собаки
Мейн-кун: история породы, характер и уход
Мейн-кун: история породы, характер и уход
Кинологический клуб. Зачем он нужен?
Кинологический клуб. Зачем он нужен?
Хит-парад домашних питомцев: хомяки рулят
Хит-парад домашних питомцев: хомяки рулят
Космический корабль Crew Dragon может быть опасен для МКС
Космический корабль Crew Dragon может быть опасен для МКС
"Большая Мама" мчится от Солнца к Земле
"Большая Мама" мчится от Солнца к Земле
Спайк Ли: главный герой "Оскара"
Спайк Ли: главный герой "Оскара"
В Госдуме обсудят запрет на содержание некоторых животных
В Госдуме обсудят запрет на содержание некоторых животных
Из СИЗО в Рязань под домашний арест
Из СИЗО в Рязань под домашний арест
Показ МахМara на неделе моды в Милане 19-20
Показ МахМara на неделе моды в Милане 19-20
Россия оказалась в конце топ-100 самых здоровых стран мира
Россия оказалась в конце топ-100 самых здоровых стран мира
Что делать, если стало скучно жить?
Что делать, если стало скучно жить?
Бывший СССР
Россия в зеркале казахстанской революции

Нурсултан Назарбаев 21 февраля отправил правительство страны в отставку﻿. Причина - решение своих "эгоистических задач" за счет снижения уровня жизни граждан. ﻿

Россия в зеркале казахстанской революции
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Евросоюз
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Новости Молдовы
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Новости Украины
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Южная Америка
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Южная Америка
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
Бывший СССР
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
На 12 "ножевых ударов" Россия ответила Украине одним - эксперт
Новости Украины
На 12 "ножевых ударов" Россия ответила Украине одним - эксперт
В Армении революция была не цветная, а бархатная
Новости Армении
В Армении революция была не цветная, а бархатная
Крым ждет: Каталония интернационализирует конфликт
Евросоюз
Крым ждет: Каталония интернационализирует конфликт
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ