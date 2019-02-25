Мечты и разочарования рожденных 26 февраля - Гороскоп дня

О мечтах, разочарованиях, способности вызывать у окружающих положительные эмоции и чувствительности рожденных 26 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Нет ничего страшнее разочарованного человека, который ждал мечту, а не случилось", — заметил однажды рожденный сегодня российский писатель и публицист Александр Проханов.

О мечтах и разочарованиях героев дня в их Формуле небес.

Рыбы, рожденные 26 февраля, обладают способностью вызывать у окружающих положительные эмоции. Они очень чувствительны к переживаниям близких людей и потому всегда готовы помочь им. Прекрасно воспринимающие сатиру и иронию, рожденные в этот день способны критиковать ошибки как сильных мира сего, так и общественный строй в целом. Наиболее просвещенные из них способны даже на самоотверженные поступки, если таковые, по их мнению, могут принести конкретную пользу обществу. Эти люди побуждают других к достижению успехов как в материальном, так и в духовном плане.

Духовным и литературным наставником великого Шекспира, по мнению литературных критиков, стал рожденный сегодня английский поэт и драматург-трагик Кристофер Марло. Благодаря ему в елизаветинской Англии получил распространение не только рифмованный, но и белый стих. Марло внес большие изменения в английскую драму. До него здесь хаотически нагромождались кровавые события и вульгарные шутовские эпизоды. Он первым сделал попытку придать драме внутреннюю стройность и психологическое единство. Современники его вдохновение прозвали "прекрасным безумием, которое по праву и должно овладевать поэтом", чтобы он смог достичь таких высот.

Формулой "прекрасного безумия" обладал рожденный сегодня один из главных идеологов французского романтизма поэт, прозаик и драматург Виктор Гюго. Известно и замечательное высказывание писателя о мечтах: "Мысль есть труд ума, мечта — это наслаждение. Заменить мысль мечтой означает смешать яд с пищей".

Активно трудился умом рожденный сегодня американский бизнесмен Ливай Страусс. На заре своей всемирной славы герой дня торговал галантереей и инструментами. В 1849 году в Калифорнии были открыты месторождения золота. Началась золотая лихорадка. На западное побережье США потянулись тысячи людей. В 1853 году Страусс привез товар в Сан-Франциско. Весь товар был раскуплен с корабля еще до захода в порт. Осталась только парусина. Страусс заказал у портного брюки из этой ткани. Брюки мгновенно раскупили. Эти штаны стали прообразами будущих джинсов. Они оказались востребованными — толстые, из хлопка, а не из кожи, чтобы можно было их стирать, и с тремя большими карманами, двумя впереди и одним сзади, и одним маленьким, для монет. Как краситель был избран тогда самый стойкий на тот момент индола (темно-синий). Первые джинсы стоили 1 доллар 46 центов.

В 1853 году Ливай и его зять открыли в Сан-Франциско галантерейный магазин и зарегистрировали фирму с названием Levi Strauss. Вместо парусины штаны начали шить из более мягкой французской ткани, которую называли "деним" (то есть из города Ним в Южной Франции, где эта ткань первоначально изготавливалась). Так родился один из самых узнаваемых и востребованных брендов в мире под названием Levi's.

Хотя Рыбы, рожденные 26 февраля, являются большими индивидуалистами, как правило, сосредоточенными на своих целях, они обладают скрытым магическим воздействием на окружающих. Зачастую получается так, что большинство этих людей не удостаиваются особой любви со стороны тех, кто изо дня в день сталкивается с ними по работе или в неформальной обстановке. Обычными для них бывают ситуации, когда они неожиданно для себя присоединяются к какой-либо компании и начинают открыто излагать свои воззрения, не всегда, кстати, совпадающие с общепринятыми. Но, вообще-то, люди, чей день рождения — 26 февраля, спокойные, серьезные и вполне миролюбивые натуры, способные контролировать собственные чувства.

Рожденный сегодня американский врач Джон Харви Келлог прославился изобретением кукурузных хлопьев, а также своими работами в области сексологии. Он пропагандировал здоровый образ жизни и вегетарианство, непримиримо боролся с мастурбацией и открыл первый в мире комплексный санаторий.

В одном из своих трактатов он перечислил 39 заболеваний, вызываемых рукоблудием, в том числе окостенение суставов, общее одряхление и эпилепсию. Именно для борьбы с онанизмом Келлог разработал вегетарианскую диету, включавшую кукурузные хлопья на завтрак и запрещавшую употребление мяса, которое, по мнению ученого, пробуждало чувственность.

В 1994 году режиссером Аланом Паркером был снят комедийный фильм "Дорога на Вэлвилл", в котором рассказывается о тяготах пребывания семейной пары в санатории доктора Келлога. В фильме показано, что в санатории установлена строгая вегетарианская диета, сексуальная жизнь пациентов ограничивается и практикуется большое количество физических упражнений. В целом фильм иронизирует над увлечением жителей США конца XIX — начала XX века новомодными средствами оздоровления.

Ирония, выраженная на бумаге, увековечила в истории пришедшего сегодня в мир крупнейшего мастера политической карикатуры XIX века, французского художника-графика Оноре Викторена Домье. С 1848-го по 1871 год художник создал не менее четырех тысяч литографий и еще столько же иллюстраций карандашом. Он составил себе громкую известность карикатурами на политические обстоятельства, общественную и частную жизнь выдающихся людей Франции того времени.

Из-за большого наплыва посетителей, желающих заказать художнику дружеские шаржи на своих друзей Оноре Домье повесил у себя на двери табличку в духе своей Формулы небес: "Тот, кто приходит ко мне, делает мне большую честь. Тот, кто не приходит, приносит величайшее наслаждение".

Хотя Рыбы, рожденные 26 февраля могут быть авторитетными в каких-либо вопросах (особенно когда они обзаводятся семьей), они крайне редко бывают такими же твердыми и решительными, какими бы им хотелось казаться. На самом деле они очень ранимы и их легко вывести из себя. Но когда речь заходит о тех, кого они любят, членах семьи или детях, рожденные в этот день становятся на удивление мягкими людьми.

И все же при решении сугубо практических задач им полезно поумерить излишнюю активность, нередко раздражающую других. У рожденных 26 февраля, к сожалению, есть дурная привычка вести себя вызывающе серьезно. Пожалуй, им надо попытаться стать более приветливыми, не мешает также относиться к себе с изрядной долей иронии.

Впрочем, наиболее утонченные личности, рожденные в этот день, обладают способностью посмеяться над собой, не теряя при этом достоинства и самоуважения. Герои дня сегодняшнего легко сходятся с людьми. Разделять чувства окружающих — это для них имеет большое значение.

Люди, чей день рождения — 26 февраля, счастливы, когда другие понимают их без слов, возможно, потому, что большинство из них ощущают себя отвергнутыми обществом. Если они добьются успеха, то вскоре (как и свойственно большинству рожденных под знаком Рыб) могут почувствовать желание поработать в одиночестве.

Выдающиеся одиночки посетили наш мир сегодня. Стал основоположником судебной психиатрии в России русский врач-психиатр Владимир Сербский. Вдохновляла на героические поступки своего мужа рожденная сегодня жена Владимира Ленина Надежда Крупская. Основал футбольный клуб "Спартак" легенда советского футбола Николай Старостин. Основал теорию привязанности мастер психиатрии английский психоаналитик Джон Боулби. И стал всемирным популяризатором музыки в стиле "кантри" один из самых влиятельных музыкантов XX века, американский композитор-песенник Джонни Кэш.

Формулой жизни легендарного Джонни Кэша закончим сегодня: "Надо знать свои рамки. Свои я нащупал, когда мне было двенадцать. Я тогда понял, что ограничений не так много, если все делаешь по-своему".

На фото: Надежда Крупская

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