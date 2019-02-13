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Автор Соломон Соловьев

В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня

Гороскоп

О тонкой иронии, любви к розыгрышам и быстроте мысли рожденных 14 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня. 398891.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Ничто не мешает человеку завтра стать умнее, чем он был вчера", — такое утверждение провозгласил рожденный сегодня знаменитый советский физик Сергей Капица. В течение сорока лет он оставался бессменным ведущим научно-популярной телепрограммы "Очевидное — невероятное" и доказывал, что наука может быть замечательной и интересной. Остроумие его высказываний всегда находило отклик у зрителей: "Знаете, в чем мое главное расхождение с Церковью? Я говорю, что это человек Бога придумал, а они — что наоборот".

Остроумные Водолеи, рожденные 14 февраля, обычно мастера тонкой иронии, которая подчас является разрушительной. Чтобы сказать нечто значимое, им потребуются секунды. Люди, чей день рождения — 14 февраля, — любители розыгрышей. Они наделены способностью превращать унылую действительность в настоящий праздник жизни.

Это вовсе не означает, что они — люди поверхностные. Их необыкновенно точные замечания таят в себе много смысла. Правда и то, что рожденные сегодня никогда не воспринимают жизнь в целом серьезно. Однако нет оснований недооценивать то, что они делают. Их чудачества можно даже назвать своего рода философским взглядом на жизнь.

Однако людям этого дня следует избегать превращения тонкой иронии в ядовитый сарказм. Грубый черный юмор хотя и воспринимается окружающими положительно, но с течением времени интерес к нему начинает ослабевать. Конечно, всякий человек любит посмеяться от души, но в деле смеха всегда важен объект смеха.

Рожденные 14 февраля имеют особое чутье на то, чтобы умело, а главное, к месту подшутить над собой. Они невероятно чувствительны к данному вопросу. Но если кому-нибудь придет в голову высмеять их, особенно публично, он приобретет себе врага на всю жизнь.

При жизни никто не решался высмеивать инициативы рожденного сегодня видного деятеля русского просвещения Ивана Бецкого. Герой дня был личным секретарем императрицы Екатерины II, президентом Императорской академии художеств, инициатором создания Смольного института и воспитательных домов в Москве и Санкт-Петербурге. При его содействии были открыты Императорское коммерческое училище, училище при Академии художеств, куда принимали мальчиков разных сословий, отделение для девочек-мещанок при Смольном институте. Путем воспитания Бецкой стремился создать "новую породу людей" — дворян и представителей других сословий, способных гуманно обращаться с крестьянами и справедливо управлять государством.

Рожденный сегодня русский государственный деятель Александр Баранов в течение 28 лет достойно управлял своим маленьким государством. Он был первым главным правителем русских поселений в Северной Америке. Благодаря энергии и административным способностям Баранова значительно расширились торговые связи русских поселений в Северной Америке с Калифорнией, Гаваями и Китаем. Были созданы новые поселения. Снаряжен ряд экспедиций для обследования районов Тихоокеанского побережья. За долгие годы работы Баранов основал верфь, положил начало местному судостроению, построил медеплавильный завод и школу, организовал добычу угля, расширил промысел каланов. По свидетельству современников, герой дня отличался абсолютным бескорыстием.

Быстрота мысли Водолеев, пришедших в наш мир сегодня, способна поразить воображение окружающих. Их возможность сконцентрироваться на заданиях поистине удивительна. Люди, чей день рождения — 14 февраля, обладают поистине уникальной способностью к анализу и логическому решению поставленных задач. Многие из рожденных в этот день отдают предпочтение тем видам работ, которые связаны с большой активностью, где они могут на полную катушку использовать свои действительно необыкновенные мозги. В то же время уединение в тиши библиотек явно не для них.

Рожденные 14 февраля никогда не упускают случая блеснуть ораторским мастерством. В поисках благодарной аудитории они часто проводят свободное время с простыми людьми, чье интеллектуальное развитие не превышает среднего уровня. Их друзьями обычно бывают честные люди, не обремененные особыми познаниями, но зато умеющие отдыхать и расслабляться.

"Этот мир — микрокосмос. На одном конце — щелочи, на другом — кислоты… Таково равновесие и мира, в котором нейтрализуются противоположные начала", — такую закономерность сформулировал рожденный сегодня русский поэт и писатель Всеволод Гаршин. Герой дня узаконил в литературе особую художественную форму-новеллу, которая получила полное развитие впоследствии у другого писателя-Водолея Антона Чехова.

Сюжеты новелл Гаршина несложны, они построены всегда на одном основном, развернутом по строго логическому плану. Композиция его рассказов, удивительно законченная, достигает почти геометрической определенности. Отсутствие действия, сложных коллизий характерно для Гаршина. Большинство его произведений написано в форме дневников, писем и исповедей. Наибольшую известность Гаршин приобрел благодаря своей сказке "Лягушка-путешественница", где важнейшая для писателя тема о зле и несправедливости исполнена грустного юмора.

Водолеи, рожденные 14 февраля, должны по возможности контролировать свое желание постоянно подсмеиваться над другими. Более того, они должны направить часть своего необыкновенного таланта на то, чтобы критически посмотреть на самих себя для улучшения собственных творческих возможностей. Этим людям порой необходимо оставаться наедине с самими собой для того, чтобы разобраться в тех жизненных обстоятельствах, которые сложились в данный момент.

"Фирменным итальянским нарядом" со свойственным героям дня сегодняшнего юмором называла гипс пришедшая сегодня в мир и заново родившаяся после итальянской автокатастрофы легендарная певица Анна Герман. В этом самом "итальянском наряде" ей пришлось пролежать неподвижно более полугода, пока она залечивала 48 переломов, полученных в той страшной аварии.

Из-за своего роста (184 сантиметра) Анна Герман не смогла реализовать свою детскую мечту — петь на оперной сцене, но стала любимой миллионами зрителей певицей во многих странах, выступая на эстраде. А о своем росте она всегда шутила: "Я никогда не смогла бы повиснуть на чьей-либо шее. Мешает рост".

На фото: Анна Герман

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"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
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