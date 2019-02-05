Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня

О популярности, потребности быть любимыми и общительности рожденных 6 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Моя музыка будет жить вечно", — говорил рожденный сегодня король разноцветной музыки в стиле регги с Ямайки Боб Марли.

О разноцветной Формуле небес поговорим подробнее.

Водолеи, рожденные 6 февраля, демонстрируют как огромную потребность, так и способность быть популярными в своей социальной среде. В самом деле, им просто необходимо восторженное признание со стороны тех, кто им небезразличен.

В глазах других люди, чей день рождения — 6 февраля, могут выглядеть эдакими счастливчиками, которым перепало столько внимания. Фактически же рожденные 6 февраля не испытывают уверенности в себе, страдают от недооценки собственной значимости, а потому похвалы окружающих необходимы им как своего рода стимулирующий массаж собственного эго.

"Ты говоришь, что любишь дождь, но когда он идет, ты открываешь зонтик. Ты говоришь, что любишь ветер, но когда он дует, ты поднимаешь воротник. Ты говоришь, что любишь солнце, но когда оно светит, ты уходишь в тень. Вот почему я боюсь, ведь ты говоришь, что любишь меня", — так неуверенно жил и страдал герой дня Боб Марли.

Певец был популярен во всем мире и при жизни. А на Ямайке его вообще считали и продолжают считать пророком. Но большую часть наград Боб Марли получил уже после смерти. В 2001 году певец был добавлен в американский Зал славы рок-н-ролла и в его честь была открыта звезда на Аллее славы в Голливуде. В том же году Боба Марли наградили "Грэмми". В 1999 году журнал Time назвал его "Exodus" альбомом века. А BBC заявил, что главный хит Марли "One Love" — песня тысячелетия.

В Водолеях, рожденных 6 февраля, как ни в ком другом, живет неистребимая потребность быть любимыми. И любовь для них — главная энергия. "Если она потрясающая, она не будет доступной. Если она доступна, она не будет потрясающей. Если она того стоит, ты от нее не откажешься. А если ты отказался, ты не достоин. На самом деле любой человек причинит тебе боль. Тебе просто нужно найти тех, кто этого стоит", — утверждал Боб Марли.

Причина популярности рожденных сегодня скрывается не только в их приятной внешности, но и в общительности, которой они обычно наделены сверх меры. Рожденные 6 февраля способны генерировать идеи, мобилизующие весь коллектив. Возможно, недостаточная требовательность и доступность, свойственные этим людям, позволяют посторонним допускать по отношению к ним подчас шокирующую фамильярность. Однако доверие, которое они внушают другим, часто помогает им, когда дела идут хорошо, и защищает от критики и обвинений, когда намеченные планы срываются.

Рожденный накануне (5 февраля) португальский футболист Криштиану Роналду, по его же собственному признанию, был назван так в честь рожденного сегодня 40-го президента США Рональда Рейгана.

Несмотря на продолжающиеся споры о вкладе Рейгана в историю человечества большинство историков сходятся во мнении, что герой дня был наиболее влиятельным американским президентом со времен Джона Кеннеди. Рейган оставил свой отпечаток на американской политике, дипломатии, культуре и экономике. Сторонники экс-президента указывали на более эффективную и процветающую экономику? возникшую в результате проведения рейганомики, триумфы международной политики, одним из которых стало мирное окончание холодной войны, восстановление американской гордости и морали.

Рожденный сегодня новозеландский ветеринар Колин Мёрдок вошел в историю и получил так необходимую ему дозировку славы простым и гениальным изобретением. Потребность найти безопасное приспособление для вакцинации животных натолкнула его на мысль о создании одноразового шприца.

В 1956 году он запатентовал в Новой Зеландии изобретенный им одноразовый шприц. В течение последующих 15 лет он занимался развитием своего изобретения, созданием его улучшенных моделей и патентованием во всех странах мира. Изобретенные Колином Мёрдоком одноразовые пластиковые шприцы используются во всем мире и являются одним из наиболее используемых предметов медицинского оборудования.

Революцию в человеческом сознании произвел пришедший сегодня в мир известный американский деятель альтернативной медицины, пропагандист здорового образа жизни, деятель американского движения за здоровое питание Пол Брэгг.

Широкую известность в СССР герой дня получил после появления русского перевода его книги "Чудо голодания". Пол Брэгг выделял девять факторов, обусловливающих здоровье человека, которые он называл "докторами": солнечный свет, свежий воздух, здоровое питание, чистая вода, голодание, физическая активность, отдых, осанка, дух (разум).

Пол Брэгг завещал потомкам свою формулу: "Помните: здоровье надо заработать! Его нельзя купить. Никто не продаст его вам. Я полон здоровья и энергии именно потому, что изучаю законы природы и следую им. Законы естественного питания, законы самоочищения голоданием, физические упражнения — именно это приводит к жизни без старости".

К жизни без старости также приводит отсутствие злобы и зависти в человеке. К такому выводу пришел рожденный сегодня крупный еврейский философ и моралист Исраэль Меир Коэн. Многие свои книги Коэн писал анонимно, а стал известен всему миру по названию своей самой популярной книги "Жаждущий жизни". "Какой человек жаждет жить, хочет хорошо провести свои годы? Тот, который хранит свой язык от зла, а уста свои — от разговоров лживых", — такую формулу проповедовал мудрый раввин Коэн.

Как известно, жизнь тех, кто ценит славу, нередко приводит к совершенно противоположному результату — непризнанию. Это в полной мере относится к Водолеям, рожденным 6 февраля. Непризнание для них крайне нежелательно, поскольку задевает тщеславие. Но тщеславие надо преодолеть, для того чтобы вернуть себе или сохранить занимаемое общественное положение.

Менее развитым индивидуумам не стоит заходить слишком далеко — вплоть до смены взглядов, поиска новых друзей, даже изменения внешности. Впрочем, подобные действия со стороны рожденных в этот день вполне объяснимы: они как цветы, которые тянутся к солнцу за наслаждением.

Натуры более просвещенные тоже меняются со временем, однако их жизненная позиция остается неизменной и уникальной. В конечном счете люди, чей день рождения — 6 февраля, могут преодолеть изнуряющую потребность в признании посредством концентрации внимания на собственной внутренней ценности. Для них важно определить, насколько они полезны своей семье и обществу.

"Как определить, что человек влюблен? Просто. Влюбленный человек действует против своих интересов", - такую формулу любви нарисовал однажды рожденный сегодня известнейший французский режиссер, один из основоположников французской новой волны Франсуа Ролан Трюффо.

Быть влюбленным и нуждаться в любви, а значит, часто забывать о своих интересах — это и есть основа всех поступков рожденных 6 февраля. И с этой разноцветной Формулой небес герои дня украшают наш мир.

На фото: Боб Марли

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