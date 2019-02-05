Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Силовые структуры Эврика Недвижимость Наследие Непознанное Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня

Гороскоп

О популярности, потребности быть любимыми и общительности рожденных 6 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня. 398430.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Моя музыка будет жить вечно", — говорил рожденный сегодня король разноцветной музыки в стиле регги с Ямайки Боб Марли.

О разноцветной Формуле небес поговорим подробнее.

Водолеи, рожденные 6 февраля, демонстрируют как огромную потребность, так и способность быть популярными в своей социальной среде. В самом деле, им просто необходимо восторженное признание со стороны тех, кто им небезразличен.

В глазах других люди, чей день рождения — 6 февраля, могут выглядеть эдакими счастливчиками, которым перепало столько внимания. Фактически же рожденные 6 февраля не испытывают уверенности в себе, страдают от недооценки собственной значимости, а потому похвалы окружающих необходимы им как своего рода стимулирующий массаж собственного эго.

"Ты говоришь, что любишь дождь, но когда он идет, ты открываешь зонтик. Ты говоришь, что любишь ветер, но когда он дует, ты поднимаешь воротник. Ты говоришь, что любишь солнце, но когда оно светит, ты уходишь в тень. Вот почему я боюсь, ведь ты говоришь, что любишь меня", — так неуверенно жил и страдал герой дня Боб Марли.

Певец был популярен во всем мире и при жизни. А на Ямайке его вообще считали и продолжают считать пророком. Но большую часть наград Боб Марли получил уже после смерти. В 2001 году певец был добавлен в американский Зал славы рок-н-ролла и в его честь была открыта звезда на Аллее славы в Голливуде. В том же году Боба Марли наградили "Грэмми". В 1999 году журнал Time назвал его "Exodus" альбомом века. А BBC заявил, что главный хит Марли "One Love" — песня тысячелетия.

В Водолеях, рожденных 6 февраля, как ни в ком другом, живет неистребимая потребность быть любимыми. И любовь для них — главная энергия. "Если она потрясающая, она не будет доступной. Если она доступна, она не будет потрясающей. Если она того стоит, ты от нее не откажешься. А если ты отказался, ты не достоин. На самом деле любой человек причинит тебе боль. Тебе просто нужно найти тех, кто этого стоит", — утверждал Боб Марли.

Причина популярности рожденных сегодня скрывается не только в их приятной внешности, но и в общительности, которой они обычно наделены сверх меры. Рожденные 6 февраля способны генерировать идеи, мобилизующие весь коллектив. Возможно, недостаточная требовательность и доступность, свойственные этим людям, позволяют посторонним допускать по отношению к ним подчас шокирующую фамильярность. Однако доверие, которое они внушают другим, часто помогает им, когда дела идут хорошо, и защищает от критики и обвинений, когда намеченные планы срываются.

Рожденный накануне (5 февраля) португальский футболист Криштиану Роналду, по его же собственному признанию, был назван так в честь рожденного сегодня 40-го президента США Рональда Рейгана.

Несмотря на продолжающиеся споры о вкладе Рейгана в историю человечества большинство историков сходятся во мнении, что герой дня был наиболее влиятельным американским президентом со времен Джона Кеннеди. Рейган оставил свой отпечаток на американской политике, дипломатии, культуре и экономике. Сторонники экс-президента указывали на более эффективную и процветающую экономику? возникшую в результате проведения рейганомики, триумфы международной политики, одним из которых стало мирное окончание холодной войны, восстановление американской гордости и морали.

Рожденный сегодня новозеландский ветеринар Колин Мёрдок вошел в историю и получил так необходимую ему дозировку славы простым и гениальным изобретением. Потребность найти безопасное приспособление для вакцинации животных натолкнула его на мысль о создании одноразового шприца.

В 1956 году он запатентовал в Новой Зеландии изобретенный им одноразовый шприц. В течение последующих 15 лет он занимался развитием своего изобретения, созданием его улучшенных моделей и патентованием во всех странах мира. Изобретенные Колином Мёрдоком одноразовые пластиковые шприцы используются во всем мире и являются одним из наиболее используемых предметов медицинского оборудования.

Революцию в человеческом сознании произвел пришедший сегодня в мир известный американский деятель альтернативной медицины, пропагандист здорового образа жизни, деятель американского движения за здоровое питание Пол Брэгг.

Широкую известность в СССР герой дня получил после появления русского перевода его книги "Чудо голодания". Пол Брэгг выделял девять факторов, обусловливающих здоровье человека, которые он называл "докторами": солнечный свет, свежий воздух, здоровое питание, чистая вода, голодание, физическая активность, отдых, осанка, дух (разум).

Пол Брэгг завещал потомкам свою формулу: "Помните: здоровье надо заработать! Его нельзя купить. Никто не продаст его вам. Я полон здоровья и энергии именно потому, что изучаю законы природы и следую им. Законы естественного питания, законы самоочищения голоданием, физические упражнения — именно это приводит к жизни без старости".

К жизни без старости также приводит отсутствие злобы и зависти в человеке. К такому выводу пришел рожденный сегодня крупный еврейский философ и моралист Исраэль Меир Коэн. Многие свои книги Коэн писал анонимно, а стал известен всему миру по названию своей самой популярной книги "Жаждущий жизни". "Какой человек жаждет жить, хочет хорошо провести свои годы? Тот, который хранит свой язык от зла, а уста свои — от разговоров лживых", — такую формулу проповедовал мудрый раввин Коэн.

Как известно, жизнь тех, кто ценит славу, нередко приводит к совершенно противоположному результату — непризнанию. Это в полной мере относится к Водолеям, рожденным 6 февраля. Непризнание для них крайне нежелательно, поскольку задевает тщеславие. Но тщеславие надо преодолеть, для того чтобы вернуть себе или сохранить занимаемое общественное положение.

Менее развитым индивидуумам не стоит заходить слишком далеко — вплоть до смены взглядов, поиска новых друзей, даже изменения внешности. Впрочем, подобные действия со стороны рожденных в этот день вполне объяснимы: они как цветы, которые тянутся к солнцу за наслаждением.

Натуры более просвещенные тоже меняются со временем, однако их жизненная позиция остается неизменной и уникальной. В конечном счете люди, чей день рождения — 6 февраля, могут преодолеть изнуряющую потребность в признании посредством концентрации внимания на собственной внутренней ценности. Для них важно определить, насколько они полезны своей семье и обществу.

"Как определить, что человек влюблен? Просто. Влюбленный человек действует против своих интересов", - такую формулу любви нарисовал однажды рожденный сегодня известнейший французский режиссер, один из основоположников французской новой волны Франсуа Ролан Трюффо.

Быть влюбленным и нуждаться в любви, а значит, часто забывать о своих интересах — это и есть основа всех поступков рожденных 6 февраля. И с этой разноцветной Формулой небес герои дня украшают наш мир.

На фото: Боб Марли

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Спать на левом боку полезно для здоровья и продления жизни Спать на левом боку полезно для здоровья и продления жизни

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы февраль Водолей 6 февраля астролог гороскоп астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня
Российское наследие
Тайная канцелярия Петра I: слово и дело
Новости футбола
Флорентийский кальчо - самая жестокая разновидность футбола
Новости Все >
Спать на левом боку полезно для здоровья и продления жизни
Сельдяной король довел японцев до паники
Власти США не нашли "практического влияния" иностранцев на выборы в 2018 году
Трамп готов построить "стену" из людей на границе с Мексикой
Каким будет для нас год Свиньи
Дипломат одной из стран НАТО назвал главную угрозу распада ДРСМД
Названы главные страхи пользователей сети Интернет из России
Прибалтика снова перенесла дату отключения от единого с Россией энергетического кольца
Москва оказалась в списке мегаполисов мира с растущей доступностью жилья﻿
Глава Минтруда счел декретный отпуск отцов проблемой для работодателя
Сейчас читают
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Партии
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Поможет ли Россия Сербии?
Балканы
Поможет ли Россия Сербии? Видео 
Читательский топ
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Тайная канцелярия Петра I: слово и дело
Новый ролик "Уральских пельме﻿ней" бьет рекорды по количеству просмотров в Сети
Яшка - капитан одесского подполья
Экс-чиновник требует миллионы евро у гражданской семьи после расставания
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах

Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.

В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Экономика
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Точка зрения
Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым
Политика. Новости и аналитика
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
Экономика
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта

Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".

США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Трамп не исключает военного вторжения в Венесуэлу
Военные новости
Трамп не исключает военного вторжения в Венесуэлу
Новости Украины
Зеленский проведет переговоры с Путиным в случае победы на выборах
Политика. Новости и аналитика
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
Советское наследие
﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов

Сталинградская битва - самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...

﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов
Тайная канцелярия Петра I: слово и дело
Российское наследие
Тайная канцелярия Петра I: слово и дело
Военные новости
В России сообщили о разработке пушки для "Арматы"
Военные новости
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
Соломон Соловьев Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Тайная канцелярия Петра I: слово и дело Игорь Буккер Руслан Веснянко И хочется, и колется: "Нафтогаз" на распутье Руслан Веснянко
Комментарии
Спецслужбы Литвы объявили Россию главной угрозой
Сельдяной король довел японцев до паники
Каким будет для нас год Свиньи
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Сколько золота покупает Китай?
Сколько золота покупает Китай?
Каким будет для нас год Свиньи
Каким будет для нас год Свиньи
Guardian: северный магнитный полюс "уходит" от Канады к России
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать "просрочку" бедным
В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать "просрочку" бедным
В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать "просрочку" бедным
Порошенко попугал украинцев Путиным, который "стоит за углом"
В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать "просрочку" бедным
В Киеве раскритиковали соглашение о зоне свободной торговли с ЕС
История и современность Все >
Что ел Петр I и его подданные?
Что ел Петр I и его подданные?
Топ великих мошенников в истории (продолжение)
Топ великих мошенников в истории (продолжение)
В России сообщили о разработке пушки для "Арматы"
В России сообщили о разработке пушки для "Арматы"
В НИИ Минобороны предложили разрешить боевым роботам самостоятельно применять оружие
В НИИ Минобороны предложили разрешить боевым роботам самостоятельно применять оружие
Посол РФ в Иране назвал "уткой" сообщения о боях пророссийских и проиранских сил в Сирии
Посол РФ в Иране назвал "уткой" сообщения о боях пророссийских и проиранских сил в Сирии
Экзоскелет для армии России: "дуракоустойчив" и надежен
Экзоскелет для армии России: "дуракоустойчив" и надежен
Немецкие СМИ: у армии Германии нет исправной техники, кроме велосипедов
Немецкие СМИ: у армии Германии нет исправной техники, кроме велосипедов
Атака на Курилы: как американцы спасались от японцев на Камчатке
Атака на Курилы: как американцы спасались от японцев на Камчатке
Как маршал Франции стал королем Швеции и причем здесь Россия
Как маршал Франции стал королем Швеции и причем здесь Россия
Соцсети обсуждают будущие границы России
Соцсети обсуждают будущие границы России
Приморцы разбудили спавшего в дупле медведя для селфи
Приморцы разбудили спавшего в дупле медведя для селфи
Женское Все >
Пора сажать семена на рассаду. Какие и как?
Пора сажать семена на рассаду. Какие и как?
Снег в теплицу- хороший урожай осенью
Снег в теплицу- хороший урожай осенью
Гладиолусы - пошаговая инструкция по выращиванию
Гладиолусы - пошаговая инструкция по выращиванию
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Диета при диабете
Диета при диабете
Укус комара превратил жителя Пакистана в инвалида со слоновыми ногами
Укус комара превратил жителя Пакистана в инвалида со слоновыми ногами
Секреты красоты Кейт Миддлтон
Секреты красоты Кейт Миддлтон
Японцы испугались рыбу
Японцы испугались рыбу
Фанаты придумали продолжение страстного романа Лазарева и Лорак
Фанаты придумали продолжение страстного романа Лазарева и Лорак
Пользователи из России боятся интернета
Пользователи из России боятся интернета
Кемеровчанин привязывал к гире сына
Кемеровчанин привязывал к гире сына
Китайские ученые: рак определяется по бактериям на языке
Китайские ученые: рак определяется по бактериям на языке
Преимущества совмещения занятий фитнесом и йогой
Преимущества совмещения занятий фитнесом и йогой
Мужское Все >
Топ-5 самых больших рыб в океане
Топ-5 самых больших рыб в океане
Рэйчел Мэддоу: Россия может заморозить Америку
Рэйчел Мэддоу: Россия может заморозить Америку
Как создать уют в спальне без больших затрат
Как создать уют в спальне без больших затрат
Интерьер в стиле Хюгге - счастье быть дома!
Интерьер в стиле Хюгге - счастье быть дома!
Готический стиль: история и основные приемы
Готический стиль: история и основные приемы
Делаем ремонт: на чем не стоит экономить?
Делаем ремонт: на чем не стоит экономить?
Ретро: основные атрибуты, история и отличие от стиля "винтаж"
Ретро: основные атрибуты, история и отличие от стиля "винтаж"
16 шагов для начинающего бодибилдера
16 шагов для начинающего бодибилдера
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Воспаление хитрости у союзников угрожает ПЦУ
Воспаление хитрости у союзников угрожает ПЦУ
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
Морские свинки: как ухаживать
Морские свинки: как ухаживать
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Приручаем морскую свинку
Приручаем морскую свинку
Удивительные супер-чувства животных. Осязание и вкус
Удивительные супер-чувства животных. Осязание и вкус
В Австралии змеи заползают в туалеты и ванные жителей
В Австралии змеи заползают в туалеты и ванные жителей
Ирина Хакамада о том, как исполнять свои мечты
Ирина Хакамада о том, как исполнять свои мечты
Запах тела у холостяков сильнее, чем у женатых
Запах тела у холостяков сильнее, чем у женатых
Прогноз экспертов о ценах на алкоголь к 23 февраля и 8 марта
Прогноз экспертов о ценах на алкоголь к 23 февраля и 8 марта
Татьяна Васильева демонстрирует в Сети свою атлетическую фигуру
Татьяна Васильева демонстрирует в Сети свою атлетическую фигуру
На Сахалине арестованы браконьеры
На Сахалине арестованы браконьеры
В Роскомнадзоре опровергли домыслы о "спутнике-убийце"
В Роскомнадзоре опровергли домыслы о "спутнике-убийце"
Южная Америка
Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле

Политолог Кату Арконада назвала 10 ложных утверждений о Венесуэле, которые являются главным оружием Запада в гибридной войне против этой страны.

Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
Евросоюз
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Ближний Восток
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Балканы
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
Южная Америка
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
На Украине стартовал большой политический карнавал
Новости Украины
На Украине стартовал большой политический карнавал
Япония и Курилы - вещи несовместные
Дальний Восток
Япония и Курилы - вещи несовместные
Поможет ли Россия Сербии?
Балканы
Поможет ли Россия Сербии?
Европа и Иран репетируют независимость от США
Евросоюз
Европа и Иран репетируют независимость от США
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ