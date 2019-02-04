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Автор Соломон Соловьев

Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня

Гороскоп

О надежности, везении, даре доступно излагать свои мысли и редкой проницательности рожденных 5 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня. 398339.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Если вы не увлечены тем, что делаете, вы не будете двигаться вперед и никогда не сможете реализовать свой потенциал. Но вы также должны быть ментально и физически сильны, должны постоянно работать, чтобы получать возможность для достижения успеха", — эта формула спортсмена, который признается одним из лучших футболистов всех времен. Это формула Криштиану Роналду.

О формуле космических земляков легендарного футболиста поговорим подробнее.

Водолеям, рожденным 5 февраля, присуще стремление выполнять работу, последовательно переходя от одного этапа к другому. Они имеют убедительный образ человека, склонного заниматься любым серьезным делом и делающего успехи на этом поприще. Физическое присутствие этих людей придает уверенность, что на них можно положиться в экстремальных ситуациях.

Рожденный сегодня британский изобретатель и оружейник американского происхождения сэр Хайрем Стивенс Максим вошел в историю создателем одного из самых знаменитых пулеметов — пулемета Максима. Герой дня занялся разработкой оружия после переезда в 1881 году в Англию.

Позже в одном из интервью Максим поделился, что как-то встретил знакомого американца в Вене, и тот сказал: "Бросай свою химию и электричество. Если хочешь заработать кучу денег, придумай что-нибудь, что позволит этим европейцам еще лучше перегрызать друг другу глотки…" Через три года герой дня создал первую модель своего знаменитого пулемета "Максим". По собственным словам, его идея использования энергии отдачи для перезарядки оружия родилась из-за сильной отдачи при стрельбе из ружья, испытанной в детстве.

По иронии Формулы небес британский ветеринар Джон Бойд Данлоп увековечил свою фамилию, создав всемирно известную компанию по производству автомобильных шин Dunlop Tyres. В середине 1880-х годов Данлоп был владельцем одной из крупнейших ветеринарных лечебниц в Ирландии и однажды, занимаясь ремонтом трехколесного велосипеда своего сына, изобрел надувную велосипедную шину. Он запатентовал свое изобретение в 1888 году и вскоре продал свой ветеринарный бизнес и начал производство автомобильных шин.

Водолеи, чей день рождения — 5 февраля, обладают даром говорить доступно в стиле руководителя. Их речь, без сомнения, привлекает к себе внимание. Им свойственна редкая проницательность при анализе текущих событий. Не каждый может согласиться с ними по любому вопросу, так как явное нежелание рожденных в этот день идти на компромиссы вызывает возражения, а убежденность в собственной правоте — недовольство и даже гнев.

Чаще всего рожденные 5 февраля дают своим слушателям только один шанс понять их. Если же с первого раза смысл уловить не удается, то они не будут утруждать себя, чтобы более подробно объяснить суть вопроса. Поэтому из рожденных 5 февраля обычно получаются неважные учителя и наставники. Рожденные в этот день должны научиться выслушивать собеседников. В противном случае им придется шлифовать свой ораторский талант в полном одиночестве.

"Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак", — этот характерный для представителей дня сегодняшнего афоризм произнесла французская писательница мадам де Севинье. Героиня дня стала автором самого знаменитого в истории французской литературы эпистолярия "Письма". Мадам де Севинье очень болезненно переносила разлуку с дочерью, когда она вышла замуж и уехала жить к мужу. На протяжении почти 30 лет она вела с ней переписку (три-четыре письма в неделю). На сегодняшний день известно 1120 писем мадам де Севинье. Прославилась мадам де Севинье и своими афоризмами: "Чтобы понять, как мы надоедливы, достаточно вспомнить, какими занудами бывают другие, когда говорят с нами".

О рожденном сегодня русском книгоиздателе Иване Сытине Антон Чехов писал: "Это интересный человек. Большой, но совершенно безграмотный, издатель, вышедший из народа". Сытин учился в школе всего три года, но это не стало помехой для того, чтобы войти в историю русской культуры одним из самых ярких просветителей.

В сферу его издательских интересов входили все сегменты книжного рынка — от учебников и книг для детей до энциклопедий и собраний сочинений классиков художественной литературы. Он был владельцем многих популярных изданий, среди которых журнал "Вокруг света" и общероссийская газета "Русское слово".

Пришедший сегодня в мир Андре Гюстав Ситроен получил инженерное образование в Париже и свой первоначальный капитал сколотил на производстве шрапнельных снарядов в годы Первой мировой войны. В 1919 году он переоборудует завод для производства автомобилей. Компания "Ситроен" становится одним из наиболее успешных автопроизводителей в Европе к началу 1930-х годов. Однако страсть Андре Ситроена к азартным играм приводит компанию к банкротству. Ситроен покупает компания Michelin.

Водолеи, рожденные 5 февраля, привыкли по любому поводу взывать к эмоциям других. Как признано, рожденные в этот день обладают ярко выраженным темпераментом, но насколько они преуспеют, зависит от того, смогут ли они контролировать свою сверхчувствительную натуру. Однако сконцентрированные духовные возможности этих людей обычно составляют их сильную сторону.

Наиболее утонченные личности, рожденные 5 февраля, обладают светской манерой, которая помогает им занимать не последнее место в обществе. Тем не менее их скрытность иногда вызывает раздражение, особенно если они привыкли к снисходительному отношению.

Люди, чей день рождения — 5 февраля, многогранны. Некоторые черты характера раскрываются у них наиболее полно, другие — нет. Они, как правило, не стремятся афишировать личную жизнь и допускают в нее только избранных. Нередко у них вырабатываются весьма странные привычки и ритуалы, придающие им ощущение благополучия.

Сегодня пришел в наш мир французский пионер авиации Габриэль Вуазен. За свои уникальные разработки в области самолетостроения Вуазен стал самым молодым офицером Почетного легиона, получив это звание в 29 лет.

Более ста военных маршей написал рожденный сегодня немецкий композитор Карл Тейке. А слова национального гимна Финляндии вышли из-под пера героя сегодняшнего дня поэта Юхана Рунеберга.

В августе 2017 года рожденный сегодня капитан сборной Бразилии по футболу Неймар перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 миллиона евро, что сделало его самым дорогим футболистом в мире. Как и его старший звездный собрат Криштиану Роналду, Неймар называется экспертами уникальным и сильнейшим футболистом современности.

Формула небес Водолея Неймара звучит просто: "Искусство быть сумасшедшим — это никогда не совершать такой глупости, как быть нормальным".

На фото: Криштиану Роналду

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Темы февраль Водолей 5 февраля астролог гороскоп астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
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