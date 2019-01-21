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Автор Соломон Соловьев

Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня

Гороскоп

О заряде энергии, импульсивности, агрессивности и страсти рожденных 22 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Ты можешь отмерить семь раз,

И отвесить, и вновь перевесить

И можешь отрезать семь раз,

Отмеряя при этом едва.

Но ты уже знаешь,

Как мало успеешь за год или десять,

И ты понимаешь,

Как много ты можешь за день или два.

Так рожденный 22 января замечательный поэт Юрий Левитанский обозначил свою Формулу небес. О формуле рожденных 22 января поговорим подробнее.

Водолеи, рожденные 22 января, обычно демонстрируют своего рода заряд энергии, который притягивает одних людей и отталкивает других. Ярко выраженные индивидуалисты, они с трудом могут сдерживать свою импульсивность в личной и общественной жизни. Многие люди, чей день рождения — 22 января, демонстрируют тщательно контролируемый имидж на публике и пускают все на самотек в личной жизни. Другие с трудом умеряют свою агрессивность в профессиональной деятельности. Эмоциональный контроль — главная проблема для этих людей. Они должны осознать, что смогут эффективнее воздействовать на других только в том случае, если укротят свою страсть и позволят окружающим вздохнуть свободнее.

Рожденный 22 января великий князь Московский и государь всея Руси Иван III вошел в историю как объединитель значительной части русских земель вокруг Москвы. Он превратил ее в центр единого Русского государства. В том числе, при нем был принят нынешний герб России — двуглавый орел. Во время правления Ивана III было достигнуто окончательное освобождение страны от ордынской зависимости; принят Судебник — свод законов государства; проведен ряд реформ, заложивших основы поместной системы землевладения; построен нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор Русского государства — Успенский собор.

"Понятие судьбы охватывает и происхождение вещей, и их существование, и их гибель", —

так призывал осмыслить Формулу небес рожденный 22 января английский философ Фрэнсис Бэкон. Философ считается основоположником эмпиризма и английского материализма. Он был одним из первых крупных философов Нового времени, который придерживался научного подхода и разработал новый, антисхоластический метод научного познания. Догматической дедукции схоластов он противопоставил индуктивный метод, основанный на рациональном анализе опытных данных.

"Истинное знание есть знание причин", —

утверждал Фрэнсис Бэкон.

В стремлении получить истинные знания о сути мироздания провел свою земную жизнь рожденный 22 января английский поэт-романтик Джордж Гордон Байрон. Поэмы Байрона более автобиографичны, чем сочинения других английских романтиков. Он острее многих чувствовал безнадежное несоответствие романтических идеалов и действительности. О государственной власти Байрон писал:

"Трудно сказать, какая форма правления хуже, до того все плохи. А демократическая — хуже всех, ибо что такое демократия, как не аристократия негодяев".

В своей профессиональной деятельности Водолеи, чей день рождения — 22 января, следуют наиболее своевременным советам из имеющихся в их распоряжении и всегда придерживаются продуманного и благоразумного курса. Нет причин опасаться, что в их работе недостает жизненности, творческого огня или оригинальности, так как они обычно культивируют внимание к деталям и совершенствованию своего мастерства. Рожденные в этот день не должны бояться, что чужие советы подчинят их или каким-то образом сделают менее самостоятельными — это почти невозможно.

Рожденного 22 января американского кинорежиссера Дэвида Уорка Гриффита критики считают одним из отцов кинематографа, с творчества которого часто отсчитывают историю кино как особого вида искусства. Монтаж в целом существовал уже в первые годы кинематографа. Монтажеры просто обрезали и склеивали куски пленки. Гриффит открыл монтаж как творческий процесс. Крупные, дальние, средние планы, съемка движения, резкие наплывы — все это заслуга отца кинематографа.

Еще одним видным деятелем мирового кинематографа можно по праву считать пришедшего 22 января в мир советского режиссера Сергея Эйзенштейна. Его немой исторически художественный фильм "Броненосец "Потемкин" неоднократно в разные годы признавался лучшим или одним из лучших фильмов всех времен и народов, по итогам опросов критиков, кинорежиссеров и публики. Показательна для героев 22 января и фраза Эйзенштейна:

"В нашей жизни правда всегда торжествует, но жизни часто не хватает".

Наиболее развитые личности, рожденные в этот день, постоянно шлифуют постепенно приобретаемые выдержку и интуицию. Изначально это может быть болезненно, но они самокритичны и поэтому их работа одинаково важна — преуспеют ли они в налаживании разносторонних отношений или получении прибыли в деловых проектах. В дополнение — непрекращающееся совершенствование умения работать с людьми, готовность выслушивать противоположные точки зрения, разделяя, обсуждая и оценивая их сильные стороны и слабости.

Сочетание редкостной отзывчивости с усердием натур, рожденных 22 января, очень удачно. Водолеи, родившиеся 22 января, не слишком часто поддаются депрессии. И все же чем скорее они смогут познать себя на более глубоком уровне и объективно оценить свои возможности, тем будет лучше. Сконцентрировать свою энергию на одном деле, созидая непрерывно и уверенно, — наилучший вариант для этих людей.

Пришедший 22 Января в мир бразильский футбольный вратарь Рожерио Сени официально признан ФИФА вратарем, забившим больше всех мячей в истории футбола — 132 (61 гол, забитый со штрафных ударов, и 71 гол, забитый с пенальти).

Про рожденного 22 января лауреата Нобелевской премии, выдающегося советского физика Льва Ландау коллеги говорили, что в "огромном здании физики XX века для него не было запертых дверей". Единственной не физической теорией Ландау была теория счастья. Он считал, что каждый человек должен и даже обязан быть счастливым. Для этого он вывел простую формулу, которая содержала три параметра: работа, любовь и общение с людьми. А также оставил комментарий к этой формуле:

"Главное — делайте всё с увлечением: это страшно украшает жизнь".

На фото: Лев Ландау

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