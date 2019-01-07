Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Соломон Соловьев

Его называют просто Элвис - Гороскоп дня

Гороскоп

О самобытности, энергичности, цельности и огромном артистическом таланте рожденных 8 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

"Моя философия жизни проста: мне нужно кого-то любить, чего-то ждать и что-то делать", — с такой чудесной формулой жизни пришел сегодня в мир американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века Элвис Пресли (фото).

Его известность настолько широка, что многие люди называют его лишь по имени — Элвис. С Элвисом Пресли также ассоциируется устойчивое словосочетание "Король рок-н-ролла". Он занимает третье место среди величайших исполнителей всех времен и величайших вокалистов, по версии журнала Rolling Stone. Он является одним из самых продаваемых исполнителей: по всему миру разошелся один миллиард копий его альбомов.

Козерогам, рожденным 8 января, судьбой отведено оказывать огромное влияние на окружающий мир. Они не обязательно являются выдающимися личностями или людьми, склонными к игре на публику, но тем не менее каждая встреча с ними оставляет ощущение их самобытности и непохожести на других, что производит на окружающих глубокое впечатление.

Будь они материалистами или, наоборот, натурами, склонными к абстрактному мышлению, важность и масштабность того, о чем они говорят, является их постоянным фирменным знаком. Довольно часто среди рожденных 8 января встречаются такие, кто связывает свою карьеру со сценой. При этом их появление на публике в большинстве случаев бывает неожиданным и не проходит незамеченным, сопровождаясь большим фурором.

Рожденная сегодня Галина Уланова (фото) единодушно признана одной из величайших балерин XX столетия и самой титулованной балериной за всю историю советского балета. О своей формуле жизни балерина говорила: "Раньше в Петербурге ходили конки. На лошадей надевали шоры, чтобы ничто их не отвлекало. Вот в таких "шорах" я и проходила почти всю свою жизнь. Чтобы ничто не мешало работать и думать о своей профессии. Самое комфортное для меня состояние — одиночество".

Галина Уланова была необычайно строга к себе. Ранним утром целый час своя зарядка, в которую были включены и балетные па. И на склоне лет ее вес оставался тем же, что в артистические годы — 49 килограммов. Она всегда была элегантна, отличалась легкой изящной походкой.

Более 50 ведущих оперных партий спел рожденный сегодня знаменитый бас Большого театра советский артист Евгений Нестеренко (фото). Двадцать опер при этом он исполнил на языке оригинала. Евгений Нестеренко вошел в историю как уникальный исполнитель концертных программ вокальных произведений русских и зарубежных композиторов: русских народных песен, романсов, арий из опер, ораторий, кантат и других произведений для голоса с оркестром. Евгений Нестеренко сочетал вокальную одаренность с артистическим талантом, что позволило ряду критиков говорить о преемственности искусства певца по отношению к Федору Шаляпину и даже называть его "вторым Шаляпиным".

В 2000 году еженедельник New Musical Eхpress проводил опрос среди музыкантов различных стилей и направлений. Вопрос был только один: "Какой музыкант оказал наибольшее влияние на ваше собственное творчество?" По результатам опроса, самым влиятельным музыкантом столетия был признан рожденный сегодня Дэвид Боуи (фото).

На протяжении 50 лет Боуи занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, поэтому его называют "хамелеоном рок-музыки". При этом Боуи удавалось сохранять собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуальными музыкальными направлениями.

Об особенностях Формулы небес своего дня музыкант сказал однажды с необыкновенной точностью: "Любой, кто выступает перед пятью тысячами людей, является сумасшедшим. Я думаю, это свидетельствует о целой куче отклонений".

Козероги, чей день рождения — 8 января, обладают редкой способностью направить всю свою энергию без остатка, вплоть до энергии клеток, на какое-то одно действие — будь то подготовка к роли, презентация или процесс создания чего-либо. Умение выложиться до конца и при этом сохранить силы для будущих побед вообще характерно для способа их работы и жизни. Отсюда, кстати, и происходит "большой бум", обычно сопровождающий выход таких людей в свет.

Они прекрасно осведомлены о своих талантах и знают, что они могут сделать, а что им недоступно. Благодаря этому качеству рожденные 8 января, как правило, предпочитают реальную деятельность праздному мечтанию и никогда не выдвигают идей, не имеющих под собой прочной земной основы.

Крайне редко, люди, чей день рождения — 8 января, могут перегнуть палку в своем отношении к действительности, но вскоре понимают собственную ошибку и все возвращается на круги своя. Окружающие могут считать их выдающимися и недосягаемыми личностями, способными использовать в жизни огромные возможности, как правило, даже не предоставляющиеся обычным людям, но сами они вполне комфортно чувствуют себя абсолютно в любой ситуации.

Героям сегодняшнего дня свойственно подвергать сомнению давно известные истины. Они вовсе не стремятся выразить таким образом свой протест, просто, тщательно изучив проблему, рассматривать которую никому не приходило в голову, они делают свои выводы.

Теорией непотопляемости корабля всю свою жизнь занимался рожденный сегодня русский военно-морской деятель и кораблестроитель Степан Макаров (фото). Он вошел в историю флота как выдающийся полярный исследователь, изобретатель минного транспорта и пионер использования ледоколов. В настоящее время имя адмирала Макарова носят три военно-морских вуза в Санкт-Петербурге, во Владивостоке и в Николаеве.

Художником-исследователем сам себя официально именовал рожденный сегодня русский и советский художник Павел Филонов. Художник стал основателем аналитического искусства — уникального реформирующего направления живописи и графики первой половины XX века, оказавшего и оказывающего заметное влияние на творческие умонастроения многих художников и литераторов новейшего времени.

Павел Филонов был необычайно требователен к своей профессии и утверждал: "Мастер и ученик должны в своей профессии любить все, что "сделано хорошо", и ненавидеть все, что "не сделано".

Судьба одаривает талантами далеко не всех из рожденных 8 января, но многие, стремясь к внешнему эффекту, часто доходят до предела. Вообще, перенапряжения и травмы — как физические, так и психологические — являются одной из главных тем в жизни героев сегодняшнего дня. Рожденным 8 января стоит более снисходительно относиться к окружающим, которые не всегда способны вынести их активность.

"Кто-то притоптывает ногой, кто-то прищелкивает пальцами, а кто-то покачивается туда-сюда. Я просто взял, да и стал делать все это сразу", — с такой необыкновенной активностью прожил свою жизнь на сцене герой дня сегодняшнего Элвис Пресли. И всегда в помощь ему была его неугомонная Формула небес.

На фото: Элвис Пресли

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Темы январь козерог 8 января астролог гороскоп астрология знак зодиака астропрогноз день рождения формула небес астропсихоаналитика
Актуальная аналитика
Формула небес
Его называют просто Элвис - Гороскоп дня
Недвижимость
Продажи элитных загородных домов в Великобритании приглушены неопределенностью Brexit
Новости Украины
Украина разваливает себя сама
Новости Все >
В Кашире арестован мужчина, предположительно домогавшийся дочери
Великобритания покинет Ирак, если Багдад попросит
Римский Папа обратился с рождественскими поздравлениями к православным
Гуайдо прорвался в Конгресс сквозь оцепление
В ЛДПР прокомментировали раздачу денег Жириновским
Помпео обвиняет Иран в подрыве миротворческой программы в Афганистане
Путин посетил Сирию и встретился с Асадом
Германия выводит часть солдат из Ирака на фоне напряженности в Иране
Житель подмосковного Пущино подозревается в изнасиловании школьницы
В США начнут собирать ДНК у задержанных миграционной службой
Последние материалы
Его называют просто Элвис - Гороскоп дня
Продажи элитных загородных домов в Великобритании приглушены неопределенностью Brexit
В Кашире арестован мужчина, предположительно домогавшийся дочери
Великобритания покинет Ирак, если Багдад попросит
Римский Папа обратился с рождественскими поздравлениями к православным
Гуайдо прорвался в Конгресс сквозь оцепление
В ЛДПР прокомментировали раздачу денег Жириновским
Украина разваливает себя сама
Помпео обвиняет Иран в подрыве миротворческой программы в Афганистане
Путин посетил Сирию и встретился с Асадом
Популярное
Кошелек
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно

Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?

Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Зарубежный
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Общество
В минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко
Хоккей. Последние новости
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Соломон Соловьев Его называют просто Элвис - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Когда нужно отмечать Рождество Игорь Буккер Василий Амирджанов Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов
Комментарии
Путин посетил Сирию и встретился с Асадом
Помпео обвиняет Иран в подрыве миротворческой программы в Афганистане
Поклонская рассказала о желании стать послом России на Украине
В США начнут собирать ДНК у задержанных миграционной службой
Римский Папа обратился с рождественскими поздравлениями к православным
Путин посетил Сирию и встретился с Асадом
Путин посетил Сирию и встретился с Асадом
В США начнут собирать ДНК у задержанных миграционной службой
Путин посетил Сирию и встретился с Асадом
В ЛДПР прокомментировали раздачу денег Жириновским
Гуайдо прорвался в Конгресс сквозь оцепление
Помпео обвиняет Иран в подрыве миротворческой программы в Афганистане
Великобритания покинет Ирак, если Багдад попросит
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Ирина Потехина освобождена от должности замминистра просвещения
Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках
Путин посетил Сирию и встретился с Асадом
Уроженцев Ирана часами допрашивали на американской границе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ