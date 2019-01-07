Его называют просто Элвис - Гороскоп дня

О самобытности, энергичности, цельности и огромном артистическом таланте рожденных 8 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Моя философия жизни проста: мне нужно кого-то любить, чего-то ждать и что-то делать", — с такой чудесной формулой жизни пришел сегодня в мир американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века Элвис Пресли (фото).

Его известность настолько широка, что многие люди называют его лишь по имени — Элвис. С Элвисом Пресли также ассоциируется устойчивое словосочетание "Король рок-н-ролла". Он занимает третье место среди величайших исполнителей всех времен и величайших вокалистов, по версии журнала Rolling Stone. Он является одним из самых продаваемых исполнителей: по всему миру разошелся один миллиард копий его альбомов.

Козерогам, рожденным 8 января, судьбой отведено оказывать огромное влияние на окружающий мир. Они не обязательно являются выдающимися личностями или людьми, склонными к игре на публику, но тем не менее каждая встреча с ними оставляет ощущение их самобытности и непохожести на других, что производит на окружающих глубокое впечатление.

Будь они материалистами или, наоборот, натурами, склонными к абстрактному мышлению, важность и масштабность того, о чем они говорят, является их постоянным фирменным знаком. Довольно часто среди рожденных 8 января встречаются такие, кто связывает свою карьеру со сценой. При этом их появление на публике в большинстве случаев бывает неожиданным и не проходит незамеченным, сопровождаясь большим фурором.

Рожденная сегодня Галина Уланова (фото) единодушно признана одной из величайших балерин XX столетия и самой титулованной балериной за всю историю советского балета. О своей формуле жизни балерина говорила: "Раньше в Петербурге ходили конки. На лошадей надевали шоры, чтобы ничто их не отвлекало. Вот в таких "шорах" я и проходила почти всю свою жизнь. Чтобы ничто не мешало работать и думать о своей профессии. Самое комфортное для меня состояние — одиночество".

Галина Уланова была необычайно строга к себе. Ранним утром целый час своя зарядка, в которую были включены и балетные па. И на склоне лет ее вес оставался тем же, что в артистические годы — 49 килограммов. Она всегда была элегантна, отличалась легкой изящной походкой.

Более 50 ведущих оперных партий спел рожденный сегодня знаменитый бас Большого театра советский артист Евгений Нестеренко (фото). Двадцать опер при этом он исполнил на языке оригинала. Евгений Нестеренко вошел в историю как уникальный исполнитель концертных программ вокальных произведений русских и зарубежных композиторов: русских народных песен, романсов, арий из опер, ораторий, кантат и других произведений для голоса с оркестром. Евгений Нестеренко сочетал вокальную одаренность с артистическим талантом, что позволило ряду критиков говорить о преемственности искусства певца по отношению к Федору Шаляпину и даже называть его "вторым Шаляпиным".

В 2000 году еженедельник New Musical Eхpress проводил опрос среди музыкантов различных стилей и направлений. Вопрос был только один: "Какой музыкант оказал наибольшее влияние на ваше собственное творчество?" По результатам опроса, самым влиятельным музыкантом столетия был признан рожденный сегодня Дэвид Боуи (фото).

На протяжении 50 лет Боуи занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, поэтому его называют "хамелеоном рок-музыки". При этом Боуи удавалось сохранять собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуальными музыкальными направлениями.

Об особенностях Формулы небес своего дня музыкант сказал однажды с необыкновенной точностью: "Любой, кто выступает перед пятью тысячами людей, является сумасшедшим. Я думаю, это свидетельствует о целой куче отклонений".

Козероги, чей день рождения — 8 января, обладают редкой способностью направить всю свою энергию без остатка, вплоть до энергии клеток, на какое-то одно действие — будь то подготовка к роли, презентация или процесс создания чего-либо. Умение выложиться до конца и при этом сохранить силы для будущих побед вообще характерно для способа их работы и жизни. Отсюда, кстати, и происходит "большой бум", обычно сопровождающий выход таких людей в свет.

Они прекрасно осведомлены о своих талантах и знают, что они могут сделать, а что им недоступно. Благодаря этому качеству рожденные 8 января, как правило, предпочитают реальную деятельность праздному мечтанию и никогда не выдвигают идей, не имеющих под собой прочной земной основы.

Крайне редко, люди, чей день рождения — 8 января, могут перегнуть палку в своем отношении к действительности, но вскоре понимают собственную ошибку и все возвращается на круги своя. Окружающие могут считать их выдающимися и недосягаемыми личностями, способными использовать в жизни огромные возможности, как правило, даже не предоставляющиеся обычным людям, но сами они вполне комфортно чувствуют себя абсолютно в любой ситуации.

Героям сегодняшнего дня свойственно подвергать сомнению давно известные истины. Они вовсе не стремятся выразить таким образом свой протест, просто, тщательно изучив проблему, рассматривать которую никому не приходило в голову, они делают свои выводы.

Теорией непотопляемости корабля всю свою жизнь занимался рожденный сегодня русский военно-морской деятель и кораблестроитель Степан Макаров (фото). Он вошел в историю флота как выдающийся полярный исследователь, изобретатель минного транспорта и пионер использования ледоколов. В настоящее время имя адмирала Макарова носят три военно-морских вуза в Санкт-Петербурге, во Владивостоке и в Николаеве.

Художником-исследователем сам себя официально именовал рожденный сегодня русский и советский художник Павел Филонов. Художник стал основателем аналитического искусства — уникального реформирующего направления живописи и графики первой половины XX века, оказавшего и оказывающего заметное влияние на творческие умонастроения многих художников и литераторов новейшего времени.

Павел Филонов был необычайно требователен к своей профессии и утверждал: "Мастер и ученик должны в своей профессии любить все, что "сделано хорошо", и ненавидеть все, что "не сделано".

Судьба одаривает талантами далеко не всех из рожденных 8 января, но многие, стремясь к внешнему эффекту, часто доходят до предела. Вообще, перенапряжения и травмы — как физические, так и психологические — являются одной из главных тем в жизни героев сегодняшнего дня. Рожденным 8 января стоит более снисходительно относиться к окружающим, которые не всегда способны вынести их активность.

"Кто-то притоптывает ногой, кто-то прищелкивает пальцами, а кто-то покачивается туда-сюда. Я просто взял, да и стал делать все это сразу", — с такой необыкновенной активностью прожил свою жизнь на сцене герой дня сегодняшнего Элвис Пресли. И всегда в помощь ему была его неугомонная Формула небес.

На фото: Элвис Пресли

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