Жизнь по особому требованию - Гороскоп дня

О жесткости, требовательности и развитом воображении рожденных 2 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿

"Каждый из нас работает в соответствии со своими силами и способностями. Но такие, как я, на пенсию не уходят. Они, как деревья, падают", — так описал свою формулу жизни рожденный сегодня легендарный советский и российский хореограф Юрий Григорович, отмечающий сегодня свой 92-й год рождения.

Григоровича называют одним из самых выдающихся хореографов XX века. Он является автором восьми оригинальных балетов, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Стиль управления Григоровичем балетной труппой Большого театра определяли как авторитарный, его самого нередко называли диктатором.

О жесткой и требовательной Формуле небес дня сегодняшнего поговорим подробнее.

Козероги, рожденные 2 января, как правило, предъявляют к себе непомерно завышенные требования. Это заставляет их раз за разом браться за покорение вершин, которые другим кажутся недостижимыми. Создается впечатление, что рожденных в этот день вполне устраивает искусственное воспроизведение экстремальных условий. Даже в тех случаях, когда к ним предъявляются относительно невысокие требования, они сознательно не позволяют себе расслабляться.

С одной стороны, рожденные 2 января не приспособлены для деятельности вне коллектива. Из них получаются прекрасные сотрудники, год за годом добросовестно выполняющие свои обязанности. Уход на пенсию воспринимается ими как личная катастрофа. С другой стороны, люди, чей день рождения — 2 января, с удовольствием будут заниматься творческой работой, позволяющей самостоятельно планировать цели.

Рожденный сегодня русский государственный и военный деятель, ближайший помощник и советник царя Петра I Франц Лефорт сыграл крупную роль в создании новой царской армии, обученной по европейскому образцу. Он был одним из главных вождей Азовских походов 1695-го и 1696-го годов, начатых под его влиянием.

В 1695 году он был назначен адмиралом еще не построенного русского флота, в 1698 году подавил восстание стрельцов в Москве. Через год Лефорт заболел горячкой и скоропостижно скончался. Узнав о его смерти, Петр воскликнул: "Я потерял самого лучшего друга моего в то время, когда он мне наиболее нужен…" Место вокруг Лефортовского дворца в Москве, в котором жил сподвижник Петра, в его честь было названо район Лефортово.

Козероги, рожденные 2 января, обладают развитым воображением. Но все же лучших результатов они добьются лишь в той сфере, где их задачи будут определены заказчиками. Они очень редко берутся (если вообще берутся) за работу, которая им не по плечу. Они также никогда не стараются произвести впечатление, что выполненная ими работа сделана лучше, чем это есть на самом деле.

Одним из крупнейших достижений рожденного сегодня оружейного конструктора Василия Дегтярева стало создание в 1927 году ручного пулемета ДП, основного ручного пулемета Красной армии до 1945 года. Он создал также пистолет-пулемет ППД. В годы Великой Отечественной войны Дегтярёв сумел в кратчайшие сроки спроектировать противотанковое ружье и наладить его массовое производство для нужд действующей армии.

Сегодня пришел в мир один из основателей и теоретиков документального кино, советский кинорежиссер и сценарист Дзига Вертов. Он обогатил кинематограф множеством операторских приемов и техник, включая методику "скрытая камера". Его фильм "Человек с киноаппаратом" часто называют величайшим из всех документальных фильмов в истории.

Своими неповторимыми театральными постановками остался в истории советского театра рожденный сегодня бессменный руководитель Московского драматического театра имени Владимира Маяковского, театральный режиссер и педагог Андрей Гончаров. Коллеги по цеху часто называли его диктатором, но при этом среди учеников Гончарова едва ли не половина действующих популярных театральных режиссеров нашего времени.

Выдающаяся оперная певица Ирина Архипова (фото), пришедшая сегодня в мир, в молодости была профессиональным архитектором и автором ряда интересных архитектурных проектов. Но первое образование не оказалось призванием. Тем не менее в Москве есть здания, построенные по проектам будущей царицы русской сцены. Часто отвечая на вопрос, как она стала певицей, Архипова говорила: "Окончила Архитектурный институт". Певица занесена в российскую Книгу рекордов как самая титулованная в свое время российская певица.

Козероги, рожденные 2 января, должны изыскать возможность на некоторое время оторваться от работы, отложить в сторону свою серьезность и посвятить себя развлечениям. Как правило, помочь им в этом могут (и даже должны) их друзья и близкие.

Те из рожденных в этот день, кто чрезмерно отстраняется от своих близких в пользу работы, подвергаются опасности со временем попасть в полную изоляцию. Опасность также заключается в том, что, сокращая до минимума свои контакты с обществом, люди, чей день рождения — 2 января, рискуют полностью потерять всякую связь с реальностью. В таких случаях существует возможность развития у них социопатических тенденций, которые в принципе способны оправдать для них любое их действие, каким бы эгоистичным или антисоциальным оно ни было.

Героям дня сегодняшнего очень важно следить за поддержанием своих общественных и человеческих инстинктов в действующем состоянии. Чувство всемогущества, иногда появляющееся у них, способно серьезно отклонить рожденных в этот день от заранее выбранного жизненного курса. Чтобы избежать возможных потрясений, им стоит задуматься над относительностью всего в мире и научиться оценивать себя адекватно с общепринятыми стандартами.

Создать свою концепцию относительности в лучшем виде удалось рожденному сегодня американскому писателю-фантасту и популяризатору науки Айзеку Азимову (фото). Писатель стал автором около 500 книг, в основном художественных (прежде всего в жанре научной фантастики, но также и в других жанрах: фэнтези, детектив, юмор) и научно-популярных (в самых разных областях — от астрономии и генетики до истории и литературоведения).

Формулу повышенной требовательности к жизни за всех своих космических собратьев, рожденных 2 января, Айзек Азимов обозначил так: "Если врач скажет, что мне осталось жить пять минут, я не буду рвать на себе волосы. Просто я стану печатать на машинке немного быстрее".

На фото: Айзек Азимов

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"