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Автор Соломон Соловьев

Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня

Гороскоп

О надежности, эффективности, управленческом даре и самовыражении рожденных 30 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


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Создавай проблемы для себя, если это в твоем характере, но не надо их создавать для окружающих", — с такой мудрой формулой прожил свою яркую жизнь рожденный сегодня первый англичанин, получивший Нобелевскую премию по литературе, писатель Редьярд Киплинг (фото). С какой формулой приходят в мир герои дня сегодняшнего, поговорим об этом подробнее.

30 декабря рождаются представители знака Козерога, которые имеют способность убедить кого-либо в своей точке зрения всего-то в нескольких словах. Будучи, как правило, приверженцами традиционных методов, они предпочитают делать вложения только в надежность, проверенную опытом. Рожденные 30 декабря не переносят неэффективность в работе и всякого рода нерациональный расход чего бы то ни было, что делает их просто бесценными управленческими кадрами в любой организации.

Рожденный сегодня Великий князь Московский и Владимирский Василий I оставил свой след в истории как последовательный проводник феодализма на Руси. При нем продолжало расти феодальное землевладение. С усилением власти великого князя происходили изъятия из ведения феодалов части судебных дел и передача их в руки великокняжеских наместников и волостелей. Благодаря предусмотрительной политике за 36 лет правления Василия I Московское княжество не ощутило каких-либо внутренних потрясений. За этот период Москва лишь однажды, в 1408 году, подверглась нашествию сил Орды, но тогда ордынский темник Едигей так и не смог взять город.

"Друзья мои, я потерял день!" — так произнес однажды рожденный сегодня римский император Тит, когда за обедом вспомнил, что за целый день никому не сделал хорошего. Тит Флавий Веспасиан (фото), вошедший в историю под именем Веспасиан, — римский император, основатель династии Флавиев, один из наиболее деятельных и успешных принцепсов в Римской истории I века. Его недолгое правление было отмечено большим пожаром в Риме и извержением Везувия; при ликвидации последствий этих катаклизмов Тит проявил большую щедрость. В античных источниках он изображен как идеальный правитель.

Козероги, чей день рождения — 30 декабря, имеют способность быстро обнаруживать ошибки и недостатки в системах и методах работы и всегда являются сторонниками немедленного устранения последних или, по крайней мере, сведения к минимуму.

Это ни в коем случае не значит, что родившиеся 30 декабря педантичны или не способны расслабиться. Даже наоборот, немногие умеют наслаждаться, например, ужином в компании хороших друзей более полноценно, чем они. Во многом это связано как раз с тем, что основную часть суток они проводят на службе в окружении коллег. Возвращаясь домой, они действительно имеют все возможности свободного самовыражения и весьма эффективно это используют.

Самовыражением активно занимался по жизни пришедший сегодня в мир известный философ и мудрец, создатель собственного философского учения Рамана Махарши. Его философия самопознания сосредоточена на понятии "Я" и на вопросах к самому себе: "Кто я?", "Что такое я" и т. п Раман Махарши давал свою понятную формулу жизни: "Окончательная Истина так проста. Она не что иное, как пребывание в своем первоначальном, чистом состоянии. Это все, что требуется делать".

Козероги, рожденные 30 декабря, как правило, приятны в общении. Однако ни в коем случае не стоит даже пытаться противоречить им, делать что-то назло или оспаривать их право на власть! Большинство из родившихся в этот день должны обладать властью — у них просто нет другого выбора.

Тем не менее им следует проявить некоторую осторожность. Будучи назначенными на высокую должность, они рискуют приобрести образ мышления, который можно было бы описать их же словами: "Я и без вас все знаю". Кроме того, при назначении на высокие должности, люди, чей день рождения — 30 декабря, могут со временем начать придерживаться неких строго определенных принципов, что вполне законно вызовет недовольство их коллег, подчиненных и близких людей.

Не удивительно, что у рожденных 30 декабря часто возникают проблемы с руководством. Это происходит потому, что у них есть личные соображения по поводу того, как сделать все гораздо лучше. В этом кроется, между прочим, и положительное качество этих людей: они всегда мыслят конструктивно, не имея однако целью удовлетворение самолюбия. Действительно важным моментом для них является, как правило, не власть или превосходство, а работа, сделанная наилучшим образом.

"Блестящие успехи и неудачи нужно воспринимать отстраненно, нельзя позволить им остановить тебя, проникнуть тебе в душу и сердце. И тогда ты сможешь заниматься тем, что тебе дорого, что ты любишь больше всего", — делится своей формулой жизни герой дня сегодняшнего Редьярд Киплинг.

Сегодня пришли в мир яркие личности, которые, занимаясь тем, что они любили больше всего, оставили свой яркий след во Вселенной. Дважды становился Олимпийским чемпионом и трижды чемпионом НБА легендарный американский баскетболист Леброн Джеймс (фото). Создал язык программирования С++ датский программист Бьёрн Страуструп. Основал диссидентское движение в СССР писатель и общественный деятель Владимир Буковский (фото). Стал одним из пионеров рок-н-ролла американский певец и гитарист Бо Диддли. Написал прекрасные стихи и сказки для детей и взрослых советский поэт и писатель Даниил Хармс (фото). Сочинил прекрасные музыкальные композиции советский композитор Дмитрий Кабалевский (фото).

Козероги дня сегодняшнего ненавидят беспорядок. По этой причине рожденные 30 декабря часто предпочитают вести спартанский образ жизни. В крайнем случае, если наведение порядка невозможно, они просто собирают вещи и уходят.

Люди этого дня не склонны к накопительству. Они приобретают только самые необходимые для них вещи, что позволяет им не создавать в быту беспорядка, который они не переносят. Окружающие иногда считают, что подобная непритязательность обусловливается недостатком денег, что на самом деле не соответствует истине. Они просто умеют распоряжаться своими деньгами, извлекая из этого максимальную выгоду.

Родившиеся 30 декабря плохо переносят неприятности. Проблемы на работе способны лишить их сна. Встречаясь с проблемой, возникающей, как им кажется, по причине чьего-либо недосмотра, они приходят в полное замешательство, мешающее им нормально трудиться. Лучший способ избежать ненужного расхода энергии в этих ситуациях — научиться принимать вещи такими, какие они есть.

Это же рекомендует и герой дня мудрый философ Рамана Махарши: "Невозмутимо примите все, что происходит, ибо наслаждение и страдание — это лишь видоизменения ума, которые не имеют отношения к реальности".

На фото: Дмитрий Кабалевский

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Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня
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