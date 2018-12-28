Супермены по жизни - Гороскоп дня

О странном лидерстве, дипломатичности, умении держаться в тени и потенциально мощной агрессивности рожденных 29 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

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"Режиссер фильма очень хотел завлечь меня в проект. Он сказал, что они подготовили совершенно новый костюм и я должен его примерить. Я примерил этот костюм, и когда увидел свое отражение, то тут же представил себе все эти постеры со мной в роли Супермена. И я сказал: "О ужас, нет!" — так рожденный сегодня замечательный британский актер Джуд Лоу (фото) вспоминает себя в роли всесильного и отважного героя. А Формула небес рожденных сегодня героев часто такой и бывает на самом деле.

Козероги, родившиеся 29 декабря, часто вынуждены играть роль лидера. При этом сами они могут и не стремиться к головокружительной карьере — каким-то непостижимым образом занимать ответственные должности предопределяет им судьба. Люди, чей день рождения — 29 декабря, не имеют чрезмерную амбициозность, просто независимо от их желания они все время оказываются в нужное время в нужном месте. И единственная возможность выбора, которая им предлагается, — это ответить "да" или "нет" на сделанное предложение. Для того чтобы действительно осознанно сделать такой выбор, следует уделить время тому, чтобы лучше разобраться в себе и реально оценить собственные способности.

Рожденная сегодня официальная фаворитка французского короля Людовика XV маркиза де Помпадур (фото) на протяжении 20 лет имела огромное влияние на государственные дела, была главным инициатором Семилетней войны, покровительствовала наукам и искусствам.

Звездная сестра де Помпадур рожденная сегодня русская императрица Елизавета Петровна (Елизавета I) правила Россией более 20 лет, и она тоже руководила страной во время Семилетней войны, а также войны за австрийское наследство. За время ее правления были обследованы и заселены земли Сибири. Как и маркиза де Помпадур, которая строила роскошные дворцы во Франции, грандиозные постройки и роскошь сопровождали Елизавету I все годы ее правления в России. Во времена правления императрицы был торжественно открыт Московский университет.

Некоторые из Козерогов, которые родились 29 декабря, чувствуют себя вполне комфортно, выполняя в жизни второстепенные роли, близкие к власти. Для них большое значение имеют такие личностные качества, как дипломатичность и умение держаться в тени. Людей, чей день рождения — 29 декабря, иногда подозревают в проступках, которых они не совершали. Чтобы избежать подобного им нужно более тщательно анализировать свои действия и стараться не попадаться на уловки, предназначенные для того, чтобы сбить их с курса.

Они относятся ко всему с изрядной долей иронии. Как правило, они обладают ораторским талантом. Возможно, немалую роль в этом играет тембр их голоса. Замечательным тембром голоса обладал рожденный сегодня замечательный советский актер, мастер дубляжа, ближайший друг Владимира Высоцкого Всеволод Абдулов. Его голосом были озвучены сотни популярных зарубежных фильмов, отечественных документальных фильмов, известных мульфильмов, теле- и радиопрограмм.

Бархатными и волшебными голосами обладают также рожденные сегодня актеры Эдуард Марцевич, Сергей Проханов, Михаил Грушевский, упомянутый уже выше актер Джуд Лоу и отец Анджелины Джоли магический актер Джон Войт.

Некоторым из рожденных 29 декабря свойственна потенциально мощная агрессивность. И этот факт заставляет окружающих испытывать гремучую смесь восхищения и страха, что, конечно, не в последнюю очередь способствует привлечению к ним внимания. Жизненная задача тех, кто родился 29 декабря, достаточно проста, но вместе с тем, учитывая их характер, чрезвычайно сложна. Им необходимо строить свою жизнь в полном соответствии с предопределенной для них позицией превосходства — будь то в семье, среди знакомых или где-то еще.

Пришедший сегодня в мир шотландский химик и изобретатель Чарльз Макинтош вошел в историю изобретением непромокаемой ткани, из которой начал изготавливать плащи, получившие его фамилию "макинтош". В 1823 году химик, проводя очередной опыт, измазал рукав пиджака раствором каучука и спустя некоторое время заметил, что рукав пиджака не промокает. Так появились знаменитые плащи.

С каучуком было связано открытие еще одного героя дня сегодняшнего американского изобретателя Чарльза Гудьира (фото). Ему первому в истории удалость провести вулканизацию каучука. И здесь не обошлось без случайностей. Каучуковая смесь случайно попала на горячую плиту. Ключевым открытием было то, при нагревании натурального каучука и серы получается вулканизированный каучук. Хотя это открытие по праву принадлежит Гудьиру, существуют современные доказательства того, что месоамериканцы использовали стабилизированный каучук для производства мячей и других объектов еще в 1600 году до нашей эры.

Выполнил свою миссию Козерога — систематизатора времени рожденный сегодня датский археолог Кристиан Юргенсен Томсен. Занимаясь классификацией древностей в Национальном музее Дании в Копенгагене, он обратил внимание на орудия из камня, более поздние из бронзы, еще более поздние из железа, и обосновал таким образом периодизацию первобытного общества.

Рожденный сегодня немецкий физик Эмиль Клаус Фукс стал настоящим суперменом в середине XX века. Именно ему выпала миссия по собственной инициативе передать руководству Советского Союза формулу ядерной бомбы, которую он со своими коллегами физиками разработал в рамках знаменитого "Проекта Манхэттен". В этом проекте принимали участие ученые из США, Великобритании, Германии и Канады.

В самом начале войны, в 1941 году, Фукс вышел на представителей советской военной разведки и начал передавать сведения о британских разработках в области ядерного оружия. Современники писали об этом поступке Фукса: "Он был убежденным коммунистом. Он полагал, что атомная бомба не должна принадлежать только западному миру. Он делал это не ради денег и не по принуждению. Он просто думал, что коммунисты должны получить всю информацию".

За шпионаж Эмиль Фукс был осужден в Великобритании на 14 лет. На требование США о депортации физика Великобритания ответила отказом и тем спасла его от смертной казни. Советский союз, в свою очередь, отказался признать его своим агентом. После досрочного освобождения Фукс был лишен британского гражданства, вернулся в социалистическую Германию, где работал в Центральном институте ядерных исследований и преподавал в Дрезденском университете. А добытая им однажды формула ядерного могущества сделала из СССР ведущую ядерную державу в мире.

"Мы не хозяева своих жизней от рождения до смерти, мы связаны с другими в прошлом и настоящем, и каждый наш поступок, как и доброе дело, рождает наше будущее", - так обозначила однажды свою формулу жизни рожденная сегодня кинопродюсер Лилли Вачовски. А супермены и супервумены дня сегодняшнего согласны с такой Формулой небес.

На фото: Джуд Лоу

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