Подключенные к небесному каналу - Гороскоп дня

О стремлении к переживанию возвышенных или экзальтированных состояний сознания, склонности к грезам наяву, самовосхвалении и склонности к риску рожденных 25 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел

"Каждый идет своим путем. Но все дороги все равно идут в никуда. Значит, весь смысл в самой дороге, как по ней идти… Если идешь с удовольствием, значит, это твоя дорога. Если тебе плохо — в любой момент можешь сойти с нее, как бы далеко ни зашел. И это будет правильно", — такую формулу предложил миру рожденный сегодня американский писатель Карлос Кастанеда (фото).

Мыслитель эзотерической ориентации и мистик Кастанеда посвятил большую серию книг шаманизму и изложению необычного для западного человека мировоззрения. Для одних они стали откровением, для других — дверью в новый мир, третьи просто с интересом читали о новой точке зрения на окружающий мир. "Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты даешь", — так рекомендовал действовать Кастанеда.

Ну а мы рассмотрим Формулу небес его космических собратьев.

Козерогов, рожденных 25 декабря, в первую очередь интересует все необычное в жизни. Их внимание привлекает то, что действительно способно освободить человека от мирских забот. Для них вполне естественно стремление к переживанию возвышенных или экзальтированных состояний сознания, достигаемых самыми разными способами: с помощью искусства, например, музыки или танца; с помощью эзотерической практики или, возможно, просто с помощью воображения.

Однако в некоторых случаях подобное самозабвение есть не что иное, как попытка спрятаться от своих личных проблем и забот. При этом используются более примитивные искусственные средства, такие как, например, стимуляторы, алкоголь, наркотики или чувственные развлечения.

Большинство из тех, кто родился 25 декабря, склонны воспринимать опыт ирреального состояния сознания скорее как личное достижение. Их трудно убедить в том, что фантастические полеты над землей — всего лишь плод воспаленного воображения. И все же грезы наяву помогают им наиболее полностью раскрыть артистически утонченные черты личности.

В таких грезах долго парил рожденный сегодня питерский музыкант, бессменный лидер группы "Алиса" Константин Кинчев (фото). Музыкант обвинялся в пропаганде нацизма, в провокации беспорядков на собственных концертах и злостном хулиганстве.

В течение многих лет Кинчев боролся с алкоголизмом и наркозависимостью. Со слов музыканта это удалось сделать только с Божьей помощью: "Я исповедовался, просил и опять падал… думал: "Ты, подлец, самому Богу врешь". Жгучий стыд накапливался в сердце. Потом промежутки между падениями становились все больше и больше, и потом совсем перестал".

Духовное развитие Кинчева подвергалось критике и со стороны его фанатов, и со стороны церковнослужителей. Часть поклонников и журналистов высказывались, что у Константина Кинчева пропала прежняя энергетика и религия пошла в ущерб творчеству. Одни критики писали, что в ряде песен патриотизм оборачивается нетерпимостью и "за смесью из русскости и "внешнего благолепия" теряется универсальный характер христианства". Другие критики считали, что тяжелый металл, как нечто сатанинское, не может сочетаться с верой.

Однако Константин Кинчев объяснил: "Рок-музыка не может быть ни бесовской, ни Божьей. Это просто средство, через которое конкретная личность делится своими настроениями, взглядами. Важен вопрос ответственности личности: куда направляется это орудие? Или во благо, или во зло".

В 2007 году лидер "Алисы" был награжден знаком Святой Татьяны как "наставник молодежи". В настоящее время группа "Алиса" активно работает над записью новых произведений, считается одной из лучших групп в России и выступает в качестве гвоздя программы на различных фестивалях.

Свое служение рожденная сегодня шотландская певица Энни Леннокс нашла в обширной благотворительной деятельности. Она входит в организации, занимающиеся борьбой за права женщин и лесбиянок, общественные кампании за сохранение лесов, в сообщества против эпидемии ВИЧ и нищеты.

Энни Леннокс была включена в список "Сто величайших исполнителей всех времен, по версии Rolling Stone". Ей был присвоен титул "самого успешного музыканта Великобритании" благодаря ее коммерческому успеху. Леннокс является одним из самых продаваемых музыкантов — более 80 миллионов записей по всему миру. За свою музыкальную и благотворительную деятельность певица получила орден Британской империи. "Я, вообще-то, бунтарка, потому либо я сделала что-то ужасно правильное, либо они сделали что-то ужасно неправильное", — прокомментировала Леннокс присуждение награды.

Свои магические рецепты принесла в мир рожденная сегодня польская предпринимательница еврейского происхождения Элена Рубинштейн (фото), основавшая косметическую линию и сеть магазинов в США, Франции и Великобритании. Рубинштейн первая классифицировала кожу по типам — сухая, нормальная, жирная. Она создала для женщин первую тушь с автоматической подзарядкой и водостойкую тушь, а также первое в мире средство для глубокого очищения кожи, первый крем с витаминами и увлажняющий жидкий крем.

По разным историям, эмблемой автомобиля Сhevrolet был взят модифицированный крест из символики Швейцарии в честь родины пришедшего сегодня в мир замечательного конструктора Луи Шевроле. К сожалению, гениальный конструктор, как и многие из героев дня сегодняшнего, был не слишком прагматичен как предприниматель, его часто обманывали инвесторы и партнеры, что в итоге привело его к полному банкротству. Остаток дней Шевроле провел в забвении и нищете.

Сегодня автомобили, которые носят его имя, колесят по дорогам десятков стран мира. Но потомки знаменитого автоконструктора не получили состояния, заработанного благодаря их предку чужими людьми. Им остались в наследство лишь память и громкое имя человека, чьи таланты так и не были оценены по достоинству во время жизни.

Козероги, рожденные сегодня, любят похвастаться своими достижениями и часто выставляют свои таланты и способности напоказ. Любопытен также тот факт, что практически всех, даже наименее типичных представителей из числа рожденных 25 декабря абсолютно не заботят вопросы, связанные с карьерой, увлечениями или привычками. По большому счету, их привлекает исключительно проблема растворения границ личности и социальных ограничений, но никак не накопление власти или богатства.

Люди, чей день рождения — 25 декабря, любят рискованные предприятия. Занимаясь бизнесом, они будут приумножать и приумножать. Люди искусства никогда не удовлетворятся качеством своей работы. В семье они будут стремиться к высокому идеалу совместной жизни, простирающемуся далеко за рамки бытовых забот.

В июне 1919 года рожденный сегодня Конрад Хилтон (фото) пережил банкротство своего первого предприятия (его банк продержался менее года). В его кармане оставались последние пять тысяч долларов, и он мечтал создать новый успешный банк. Приехав в штат Техас, он остановился в гостинице в городке Сиско. В этой гостинице его поразила масса толпившихся в вестибюле людей, которые буквально дрались за свободные комнаты. Это подтолкнуло его на мысль заняться гостиничным бизнесом, и он купил эту гостиницу. Так родилась гостиничная сеть Hilton.

Для рожденных 25 декабря очень важно научиться ценить время, особенно настоящий момент. Очень удачно, если у них есть друзья, способные помочь им удержаться на плаву. Сбросив груз ненужных проблем, рожденные 25 декабря получат возможность прийти к некоему компромиссу с окружающим их земным миром.

Кстати, в свете этого компромисса у всего достигнутого ими в пиковых состояниях сознания открывается еще более глубокий смысл, а их духовный прогресс становится еще более устойчивым.

Об этом писал и Карлос Кастанеда: "Главная помеха большинства людей — внутренний диалог, это ключ ко всему. Когда человек научится останавливать его, все становится возможным. Самые невероятные проекты становятся выполнимыми".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

На фото: Энни Леннокс

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