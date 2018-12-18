Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Соломон Соловьев

Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня

Гороскоп

О харизматичности, развитой способности вызывать эмоциональные реакции у окружающих и способности преодолевать трудности рожденных 19 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Наша армия мира является оплотом мира во всем мире. Когда наша армия мира находится во всем мире, дело мира торжествует мирно", — так доступно и понятно всегда формулировал свои светлые мысли один из самых харизматичных советских политиков, рожденный сегодня Леонид Брежнев.

О яркой харизме рожденных 19 декабря расскажем подробнее.

Стрельцов, рожденных сегодня, отличает развитая способность вызывать эмоциональные реакции у окружающих. Это связано в основном с тем, что их отношение к чему-либо, однажды сложившись, остается неизменным на всю жизнь, в результате чего им свойственно отвергать все возможности компромиссных решений. В любых ситуациях они остаются самими собой, и им очень сложно или даже совсем невозможно надевать специальную маску для того, чтобы появиться в обществе или делать что-то в угоду другим.

"Мы живем сегодня так, как работали вчера, а завтра будем жить так, как работаем сегодня", — так вещал советскому народу его руководитель Леонид Брежнев, страстный любитель дружеских рукопожатий, объятий, поцелуев и церемоний собственных награждений. Брежнев при жизни имел 117 советских и иностранных государственных наград. По результатам опроса общественного мнения в 2013 году, Леонид Ильич Брежнев признан лучшим главой государства в России в XX веке.

Жизненная позиция Стрельцов дня сегодняшнего часто выражается установкой: "Вот такой вот я — хотите вы того или нет!"

Сегодня пришла в наш мир одна из самых красивых актрис советского кино Анастасия Вертинская (фото). Яркая индивидуальность, большой труд и драматический талант позволили Вертинской добиться серьезных успехов в актерской профессии. Свой творческий потенциал актриса раскрыла на сценах ведущих театров Советского Союза и России в самых разных жанрах и амплуа. А такие киноленты, как "Алые паруса", "Человек-амфибия", "Гамлет" и другие, по настоящее время пользуются популярностью среди зрителей нескольких поколений.

За свою необыкновенную красоту в советской прессе Вертинская характеризовалась как "советская актриса с антисоветской внешностью", "самая загадочная советская актриса", "непревзойденный символ романтической женственности на театральной сцене и киноэкране". Объясняя свой уход со сцены в самом расцвете своих творческих сил, Вертинская говорила: "Дело в том, что я по знаку Зодиака — Стрелец. Мне предначертано не останавливаться на достигнутом. Актриса во мне, надеюсь, не кончилась, а поднялась на очередную планку".

"Слово "режиссер" нет в женском роде, что вполне естественно. Это занятие требует нечеловеческого терпения, которым редко обладает женщина", — так говорит о формуле своей профессии полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", Герой Труда Российской Федерации, знаменитый российский театральный режиссер Галина Волчек (фото), отмечающая сегодня свой 85-й день рождения.

Способность рожденных 19 декабря преодолевать трудности вызывает искреннее восхищение. Умение сохранить себя в различных передрягах и постоянная борьба за место под солнцем тем более производят впечатление неотъемлемой части их судьбы. Эти люди действительно не представляют себе жизни в спокойной обстановке, без некого вызова, протеста. Их жизнь подобна непрекращающейся битве, в которой войска их энергии постоянно сталкиваются с войсками превратностей судьбы и постоянно выходят победителями.

Это не значит, однако, что они никогда не терпят поражений. Поражения бывают, и люди, чей день рождения — 19 декабря, могут по этому поводу глубоко и искренне страдать, иногда даже всерьез подумывая о том, чтобы сдаться. Но дух этих людей всегда остается непобедимым. Сей факт придает их триумфам по-настоящему глубокий смысл, доказывая, что подчас даже самые фантастические победы являются не просто результатом слепого героизма, а некоторым образом предопределены.

"Она была единственным мужчиной в семье Бурбонов", — так отозвался Наполеон Бонапарт о рожденной сегодня Марии Терезе Шарлотте Французской (фото), которая во время реставрации Бурбонов рьяно защищала монархию и права династии. В те годы бесстрашная Шарлотта считалась символом страдания, добродетели и правоверного легитимизма; она вызывала уважение даже у оппонентов старших Бурбонов.

Бесстрашным и принципиальным офицером запомнился в истории рожденный сегодня русский князь, герой Отечественной войны 1812 года, генерал-майор Сергей Волконский. Он стал единственным генералом действительной службы, который принял непосредственное участие в движении декабристов. После восстания был приговорен к "отсечению головы", но позже приговор был заменен на 20 лет каторжных работ в Сибири.

Несмотря на такое обилие трудностей, которые судьба готовит тем, кто родился 19 декабря, на этом их неприятности не заканчиваются. Самая сложная битва, которая им предстоит, — это битва с самими собой, на глубоком внутреннем уровне.

Некоторые люди, чей день рождения — 19 декабря, например, могут быть подвержены приступам апатии, истощающей запасы их энергии, подавляющей их духовные силы и сопротивляющейся попыткам прогнать ее. Других, наоборот, могут внезапно охватывать волны сильных, иногда даже агрессивных эмоций, проявляясь сначала в виде каких-то личных переживаний, а потом, возможно, выходя за рамки личности и выплескиваясь на окружающих.

Конечно, рожденных 19 декабря нельзя в такие моменты винить за чрезмерную эмоциональность, так как все негативные издержки являются признаком их борьбы с темными силами своей души.

Сегодня пришли в мир и оставили свой яркий след во Вселенной лауреат Нобелевской премии по физике американский ученый Альберт Абрахам Майкельсон (фото), первый измеривший скорость света; автор новаторских методик в кардиологии и торакальной хирургии, автор системного подхода к здоровью советский хирург Николай Амосов (фото); два выдающихся баскетболиста XX века — американец Кевин Макхейл и литовец Арвидас Сабонис; лидер популярной группы Uma2rman российский музыкант Владимир Кристовский.

Возможно, лучше всех о Формуле небес своего дня сказала пришедшая сегодня в мир легенда французской эстрады, певица Эдит Пиаф (фото). Ее формулировкой мы и закончим сегодня: "Моя жизнь была отвратительной, это правда. Но моя жизнь была и восхитительной. Потому что я любила прежде всего ее — жизнь. И потому я любила людей, своих друзей, своих любовников. Но я любила и незнакомых, из которых состояла моя публика — та, для которой я пела, для которой хотела умереть на сцене вместе с последней песней своей…"

На фото: Леонид Брежнев

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Темы декабрь стрелец гороскоп астролог 19 декабря астрология знак зодиака астропрогноз день рождения формула небес астропсихоаналитика
Актуальная аналитика
Формула небес
Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня
Диета
Хотите сохранить вес? Ешьте медленнее
Кошки
Манчкин: очаровательная кошка-такса
Новости Все >
Очередная авария с автобусом произошла в Карелии, 13 человек пострадало
С концерта пародиста в Казани эвакуировали людей
Зоологи выявили новый способ общения шимпанзе с сородичами
Американские компании обвиняются в использовании детского труда
Врачи назвали профессиональные заболевания водителей
Жертвы ДТП с автобусом в Доминикане возвращаются в Россию
За последние 10 лет с лугов Германии исчезли 66% насекомых
Кардиолог предупредила об опасностях аномально теплой зимы для здоровья
Трамп отказался поддержать признание Конгрессом геноцида армян
Сирия и Россия объяснили, что мешает возвращению беженцев
Последние материалы
Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня
Очередная авария с автобусом произошла в Карелии, 13 человек пострадало
Хотите сохранить вес? Ешьте медленнее
Манчкин: очаровательная кошка-такса
С концерта пародиста в Казани эвакуировали людей
Зоологи выявили новый способ общения шимпанзе с сородичами
Чем подкормить деревья и кустарники
Американские компании обвиняются в использовании детского труда
Врачи назвали профессиональные заболевания водителей
Жертвы ДТП с автобусом в Доминикане возвращаются в Россию
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Шоу-бизнес
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Василий Амирджанов "Учитель года" научил старшеклассников лицемерию Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова
Комментарии
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс.рублей
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс.рублей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
"Нафтогаз" откладывает победу над "Газпромом" до весны
Зачем Зеленскому лишать Севастополь "особого статуса"
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Главный итог 2019 года: народ в России сосредотачивается
Миронов предложил раздать россиянам 1 трлн рублей
Меркель "сдала" Германию США, капитулировав из-за "Северного потока-2"
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ