Романтики со стрелами наперевес - Гороскоп дня

Об активности, богатом воображении, романтичности, любви к вниманию и здоровом авантюризме рожденных 9 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Так уж мы устроены, что большинство из нас готовы совершенствоваться, только осознавая, что другого выхода нет", — так мудро подметил однажды рожденный сегодня многократный победитель интеллектуальных игр, российский журналист Анатолий Вассерман (фото).

О формуле совершенства пришедших сегодня в мир героев поговорим подробнее.

Стрельцы, рожденные 9 декабря, — личности активные, обладающие богатым воображением, обожающие находиться в центре внимания. Для них жизнь — это романтическое приключение, исполненное смелых открытий и сюрпризов. Как никто другой, рожденные 9 декабря должны чувствовать себя звездами красочного шоу, главными персонажами драмы жизни. В детстве они, как правило, тихие, чувствительные, наделенные способностью фантазировать. Волнующие, героические роли, в которых они воображают себя, будучи детьми, позднее, уже в зрелые годы, воплощаются в реальность.

Одним из главных героев-провокаторов общественно-политической жизни Англии в XVII веке стал рожденный сегодня поэт, мыслитель и политический деятель Джон Мильтон (фото). Он вошел в историю как автор политических памфлетов и религиозных трактатов. Все его памфлеты свидетельствовали о силе мятежной души поэта и о блеске его воображения и красноречия. Мильтон стал одним из первых публицистов в истории Англии, призывавших к отмене цензуры и свободе слова и печати. Его христианская поэма "Потерянный рай", повествующая о возмущении отпавших от Бога ангелов и о падении человека, стала жемчужиной литературы Средних веков.

Детские фантазии стать богатым и влиятельным реализовались во взрослой жизни одного из самых богатых людей XVIII века в России Саввы Яковлева. Рожденный сегодня крупнейший русский предприниматель был собственником 22 уральских предприятий, основу которых составляли чугуноплавильные, железоделательные и медеплавильные заводы. Таким образом Яковлеву удалось создать крупнейшее на Урале заводское хозяйство, став самым богатым и удачливым предпринимателем в России. По мнению историков, его возвышение не имеет себе равных ни по темпам, ни по приемам обогащения. Наряду с Демидовыми Савва Яковлев и его потомки сыграли важнейшую роль в развитии дореволюционной уральской промышленности.

Стрельцы дня сегодняшнего, выбирающие не активную, а более размеренную и спокойную жизнь, продолжают мысленно фантазировать, представляя себя главными персонажами захватывающих авантюр. Рано или поздно к ним приходит понимание необходимости самовыражения, если только они хотят быть счастливыми. Таким образом, преодоление стыдливости и ложной скромности — ключевые темы в их жизни.

Многие люди, чей день рождения — 9 декабря, живут в субъективном мире, и их суждения о тех или иных ситуациях во многом отличны от мнения друзей, сподвижников, родных. К примеру, окружающие могут быть вполне удовлетворены существующим статус-кво, в то время как рожденные 9 декабря усматривают необходимость перемен. Возможно, в этом, собственно, и проявляется их ориентация на героические поступки, на какие способна только бескомпромиссная личность.

Сегодняшний день подарил миру огромное количество реформаторов в различных областях. И обилие полученных Нобелевских премий сегодня лишь подтверждает эффективность этих реформ.

Герой дня немецкий химик Фриц Габер (фото) получил Нобелевскую премию по химии в 1918 году за вклад в осуществление синтеза аммиака, необходимого для производства удобрения и взрывчатки. Габера называют "отцом химического оружия" за его работы в области разработки и применения хлора и других отравляющих газов во время Первой мировой войны.

Американский лауреат Нобелевской премии по физике Лео Джеймс Рейнуотер так же, как и Фриц Габер, оставил свой оружейный след в истории. Во время Второй мировой войны он работал в атомном проекте, а после войны сделал уникальные открытия в развитии теории атомного ядра. Также Рейнуотер внес вклад в понимание природы рентгеновских лучей. Ученый активно участвовал в работе комиссии по атомной энергии и исследовательских проектах ВМС США.

С ядерными и химическими формулами всю жизнь работал рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии по химии Уильям Нанн Липскомб. Им были совершены уникальные открытия в области ядерного магнитного резонанса, теоретической химии бора и биохимии. Результаты открытий ученого в настоящее время активно внедрены в медицинскую и фармацевтическую промышленность.

До учреждения Нобелевской премии герои дня сегодняшнего также активно проявили себя на научном поприще. Рожденный сегодня шведский химик-фармацевт Карл Вильгельм Шееле выделил и исследовал множество химических соединений, а также стал первооткрывателем нескольких химических элементов — в частности, кислорода.

Выдающимся химиком в истории остался рожденный сегодня французский ученый Клод Луи Бертолле. Как мы уже неоднократно подмечали в Формуле небес разных дней, рожденные в один день представители знака Зодиака занимались одним и тем же делом только с разницей в несколько десятилетий, а иногда и столетий. Так, Бертолле в 1785 году первым установил состав аммиака, а еще через сто лет рожденный сегодня Фриц Гарбер осуществил синтез аммиака, превратив его во взрывчатку и удобрения.

Клод Луи Бертолле установил также состав болотного газа, синильной кислоты и сероводорода. Он открыл хлорат калия ("бертолетова соль") и нитрид серебра ("бертолетово гремучее серебро"). Ученый активно занимался и прикладной химией (например, крашением ткани); первым в истории применил хлор для отбеливания бумаги и тканей.

Достижение зрелости, которая несет в себе спокойствие, — благоприятная перспектива для тех Стрельцов, кто родился в этот день. Преодоление вызовов судьбы — неотъемлемая часть их личности, и все же непременным условием счастья является терпимое отношение к обстоятельствам. С приходом мудрости рожденные 9 декабря начинают переосмысливать свою роль в этой жизни. Становясь более объективными, они приносят гораздо большую пользу обществу.

По отношению к своим детям и любимым, люди, чей день рождения — 9 декабря, ведут себя как слепые защитники и покровители, готовые любой ценой оградить дорогих их сердцу людей от различных посягательств со стороны внешнего мира. Исполнять такую роль на протяжении всей жизни довольно тяжело, поскольку меняющиеся обстоятельства обычно требуют и новых правил поведения. Таким образом, если рожденные 9 декабря решают посвятить себя благородному делу заботы о ближних, им нужно также проявлять максимальную гибкость.

"Нельзя научиться жить, не научившись дарить", — с такой формулой уже 102 года идет по жизни рожденный сегодня легендарный американский актер Кирк Дуглас. С учетом количества прожитых лет можно с полной уверенностью утверждать, что жить и дарить у Кирка Дугласа получается великолепно. А современными киноведами Дуглас считается одним из величайших актеров в истории.

На фото: Кирк Дуглас

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