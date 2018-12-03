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Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Последние романтики в кино: Жерар Филип и Дина Дурбин - Гороскоп дня

Гороскоп

О моральной выносливости, изяществе и упорстве в достижении целей рожденных 4 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Все в жизни нужно зарабатывать трудом, талантом и способностями. Даже везение", — такой рецепт по расшифровке Формулы небес дал рожденный сегодня выдающийся советский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом Сергей Бубка. Бубка — первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров. Как и полагается настоящему Стрельцу, Бубка как будто выстреливал сам себя над перекладиной, устанавливая на соревнованиях рекорд за рекордом. И по сей день спортсмен владеет мировым рекордом в прыжке с шестом на открытых аренах, установленный им самим в далеком 1994 году.

О Стрельцах, часто издевающихся над земным притяжением в различных областях, расскажем сегодня.

Рожденные 4 декабря — умные, агрессивные личности, которым хватает смелости отстаивать свои убеждения. Боль, конфликты, борьба — категории, не чуждые им, так как на их жизненном пути слишком часто оказываются трудности и препятствия. Тем не менее у них есть хороший шанс достичь далеко идущих целей, что удается во многом благодаря необычному сочетанию изящества и жизнестойкости. И при этом они умудряются не вызывать ревности и зависти в окружающих.

Однако многие из тех, кто родился 4 декабря, способны посеять страх в противниках или, по крайней мере, вызвать в них чувство тревоги. Героям дня сегодняшнего, помимо моральной выносливости, присуще необыкновенное упорство в достижении цели. Возможно, поэтому враги рожденных 4 декабря чувствуют, что у них мало шансов на победу.

Яркий след в истории Франции оставил после себя французский католический священник, деятель Великой французской революции Анри Грегуар. Бесстрашный Стрелец Грегуар был активным сторонником всеобщего избирательного права, запрета рабства, равноправия рас и унификации французского языка. Он также был одним из первых, кто предложил отменить смертную казнь и привилегии дворянства во Франции, выступал за эмансипацию евреев и за дарование гражданских прав свободно рожденным неграм и мулатам. Как и свойственно прямолинейным Стрельцам, Анри Грегуар не церемонился в выражениях, формулируя свои принципы. И его крылатая фраза: "Короли в моральном отношении то же самое, что уроды в физическом", — лишь яркое тому подтверждение.

Герои дня сегодняшнего своими словами и поступками иногда демонстрируют эгоистичную и даже в чем-то социопатическую тенденцию. Однако, к счастью, им удается добиться того, чтобы эти разрушительные веяния не доминировали в их личности. Как правило, идеалы и устремления рожденных 4 декабря лишены корысти, и чаще всего они поставлены на службу высоким целям, будь то гуманистическим, политическим или творческим. В самом деле, они готовы пожертвовать собственным комфортом и благополучием ради того, во что верят.

Идеалистическая тенденция ярко доминировала в творчестве рожденного сегодня британского писателя, историка и философа Томаса Карлейля. Он последовательно в своих произведениях исповедовал романтический "культ героев" — исключительных личностей вроде Наполеона, которые своими делами исполняют божественное предначертание и двигают человечество вперед, возвышаясь над толпою ограниченных обывателей. Взгляды Карлейля в чем-то предвосхитили воззрения Ницше с его культом сверхчеловека, а через него — Гитлера и других фашистских идеологов. Показательно и чисто стрельцовое высказывание Томаса Карлейля: "Умные люди хороши, но они не лучшие. Героизм — это прежде всего способность действовать".

Стрельцы дня сегодняшнего награждены блестящим организаторским талантом, они способны выслушать мнения коллег и соратников, однако не потерпят серьезной угрозы своей власти, которая всегда остается непоколебимой. Соблазн обладания неограниченными полномочиями в той или иной сфере весьма велик для тех, кто появился на свет в этот день, так что этим людям ради их же блага требуется периодическое осмысление своих действий. Немалая опасность подстерегает их и тогда, когда они берут на себя ответственности больше, чем могут переварить. Поэтому для рожденных 4 декабря крайне важно знать предел своим возможностям, чтобы предотвратить раздражение и неудовлетворенность.

"Мы просто стремились к простору, и каждый освобождался, где и как он мог. Эта реакция против государственного, общественного и семейного насилия, это "отрицание основ" совершалось во имя определенных положительных идеалов. Печать была в это время силой и прогрессивная литература проводила в сознание общества идеалы будущего", — так описал свою формулу небесной реализации рожденный сегодня русский публицист Николай Шелгунов. Шелгунов излагал мысли, характерные для прогрессивных слоев 1840-х годов, и стал одним из ярких "первопроходцев" русского либерального движения в России.

Быть первопроходцем в различных областях — небесное кредо героев сегодняшнего дня. Как правило, рожденные 4 декабря обладают критическим умом, поэтому они способны легко и молниеносно выдать необходимый аргумент и оценить оппонента. Однако, если они эмоционально привязаны к тому или иному субъекту, их объективность иногда исчезает. Вот почему рожденным 4 декабря следует четко разграничить для себя личное и общественное. Так, например, особая благосклонность к друзьям может негативно сказаться на деловой атмосфере в рабочем коллективе и, соответственно, на результатах общего дела. Чем скорее рожденные 4 декабря смогут справиться с разрушительными тенденциями в них самих, тем лучше.

Формула небес рожденных сегодня Стрельцов в своем чистом виде остается своеобразным воплощением идеализма в высшем его понимании. Таким неисправимым идеалистом остался в памяти и рожденный сегодня замечательный русский поэт Алексей Плещеев. Уже первый сборник его стихов сделал Плещеева знаменитым в молодежной среде. Как участник кружка Петрашевского он был арестован и отправлен в ссылку, где провел почти десять лет. По возвращении из ссылки Плещеев продолжил литературную деятельность. Пройдя через годы бедности и лишений, он стал авторитетным литератором, критиком, издателем, а в конце жизни и меценатом. На стихи Плещеева известнейшими русскими композиторами написаны более ста романсов. Как писал о Плещееве Александр Блок, "его стихи будили какие-то уснувшие струны, вызывали к жизни высокие и благородные чувства".

Вызывали к жизни высокие и благородные чувства и стихи рожденного сегодня итальянского поэта Джованни Пиндемонте; заставляли мыслить и сопереживать романы классика английской литературы писателя Сэмюэла Батлера; призывали к миру и милосердию полотна итальянского художника-антифашиста Феличе Казорати.

Рожденная сегодня звезда Голливуда 1940-х годов Дина Дурбин (фото), помимо своих талантливых ролей в кино и песен, однажды стала героиней рассказа "Спринт до начала гимна" известного американского писателя Рэя Брэдбери. В рассказе Дурбин была исполнительницей песни, которую она на самом деле никогда не исполняла. По замыслу Брэдбери, светлый образ самой Дины Дурбин и чистота и красота ее песни оказывают такое сильное воздействие на главных персонажей, что это нарушает их коварные планы.

"Жерар играл ослепительно… Он создал такого героя, что меня бросало в дрожь. Он показал себя настоящим человеком — таким, каких любят, каким ты и я стараемся быть изо всех сил", — так писал один из театральных критиков своему другу после спектакля "Сид" в парижском театре об исполнителе главной роли французском актере Жераре Филипе. Рожденному сегодня герою дня довелось прожить всего 36 лет и навсегда войти в историю мирового кинематографа своим необыкновенным образом.

Марлен Дитрих, однажды увидевшая на сцене молодого актера, сказала ему: "Где вы еще с вашей молодостью, красотой и талантом сможете развернуться в романтическом амплуа? Романтизм в театре — дело прошлое, а в кино — будущее. С вашими данными, Жерар, на экране можно делать чудеса". И Жерар Филип творил на экране чудеса, став, возможно, последним романтиком в истории мирового кино. После выхода культового фильма "Фанфан-тюльпан" Жерар Филип стал кумиром миллионов зрителей, а сам фильм имел беспрецедентный успех и оставался лидером проката на протяжении нескольких десятилетий.

После премьеры фильма режиссер сказал об актере: "Именно в роли Фанфана-тюльпана для меня раскрылся Жерар — веселый, очаровательный, полный энтузиазма проказник, подчас даже не знающий границ запретного". Лучше о рожденных 4 декабря и не скажешь.

На фото: Дина Дурбин

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