Их сила в правде и в интеллекте - Гороскоп дня

О парадоксальности, глубокомыслии, нестандартности мышления, иронии, метафоричности и любви к природе рожденных 28 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни", — это высказывание рожденного сегодня выдающегося русского поэта Александра Блока (фото) может стать эпиграфом к жизни практически любого человека, которому довелось родиться под знаком Стрельца. Ну а герои дня сегодняшнего — особо яркие представители данной Формулы небес.

Сильные личности, рожденные 28 ноября под знаком Стрельца, должны во всем идти своим путем. Парадоксальные по своей сути, они не перестают удивлять необычным сочетанием чувствительности и агрессии. Рожденные 28 ноября часто производят впечатление людей с доминирующим физическим началом, однако основной упор в их жизни делается на психическую или даже интеллектуальную сторону. К какой бы профессиональной группе они ни принадлежали, они всегда готовы отстаивать свои взгляды, отказываясь принять готовые догмы и системы.

Парадоксальное сочетание мистического и бытового, отрешенного и повседневного характерно для творчества рожденного сегодня Александра Блока. В его отрицании готовых форм и систем главным оружием всегда становилась метафора. Метафорическое восприятие мира Блок сам признает за основное свойство истинного поэта, для которого романтическое преображение мира с помощью метафоры не произвольная поэтическая игра, а подлинное прозрение в таинственную сущность жизни.

Герои дня сегодняшнего по своей сути — мыслители-самоучки, а школьное и прочее образование для них в лучшем случае — всего лишь досадный эпизод. Люди, чей день рождения — 28 ноября, отличаются склонностью занимать противоположную точку зрения, сопротивляясь любым установкам и обобщениям. Рожденные 28 ноября всегда охотно используют иронию в качестве оружия, направленного на оппонентов, но при этом они производят впечатление ужасно серьезных людей. Что касается эмоциональной сферы, то они нередко оказываются втянутыми в водоворот собственных страстей.

Почти непризнанный при жизни боролся со страстями рожденный сегодня английский поэт Уильям Блейк (фото). Хотя Блейка его современники считали безумным, более поздние критики отмечали его выразительность и философскую и мистическую глубину его работ. В настоящее время Блейк считается важной фигурой в истории поэзии и изобразительного искусства романтической эпохи.

Важнейшей фигурой общественно-политической мысли XIX века, без сомнения, был рожденный сегодня немецкий философ и политический деятель Фридрих Энгельс (фото). Он, как и Маркс, является одним из основоположников материалистического понимания истории. Создав вместе с Марксом диалектический материализм, материалистическое понимание истории и научный коммунизм, Энгельс в ряде своих произведений в строго систематизированной форме изложил марксизм как цельное мировоззрение, показал его составные части и теоретические источники.

Неиссякаемая стрельцовая энергия позволяла рожденному сегодня русскому пианисту, композитору и дирижеру Антону Рубинштейну успешно совмещать активную исполнительскую, композиторскую, педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность. Как пианист Рубинштейн стоит в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства всех времен. Он также является основоположником профессионального музыкального образования в России. Его усилиями была открыта в Петербурге первая русская консерватория. Среди его учеников был Петр Чайковский.

Стрельцы, рожденные 28 ноября, не чужды романтическим увлечениям, однако им тяжело дается постоянство. Но дружба их крепка, как скала, и наполнена особым содержанием. Окружающим надолго запомнится сложный, противоречивый характер людей этого дня, их желание все делать по-своему. Например, люди, чей день рождения — 28 ноября, могут быть невероятно щедры и в то же время крайне эгоистичны. Часто их доброта лучше понимается маленькими детьми на чисто интуитивном уровне. Любовь к природе для них священна и служит единственным убежищем от жизненных неудач.

Активно протестовал против тотального уничтожения слонов и использования их костей для производства шаров для бильярда американский изобретатель Джон Уэсли Хайат. Именно ему принадлежит изобретение целлулоида, который вскоре стал применяться при производстве многих изделий, в том числе шаров для бильярда и настольного тенниса.

Всю свою жизнь и творчество посвятил изучению природы разных стран польский натуралист, путешественник и писатель Аркадий Фидлер. Сами названия его книг ("Рыбы поют в Укаяли", "Маленький бизон", "Остров Робинзона", "Звери девственного леса") говорят о его глубокой и нежной любви ко всему живому на планете. За свою долгую жизнь Фидлер совершил около 30 длительных, продолжавшихся по году и больше путешествий в разные страны и самые экзотические уголки планеты. Последнее путешествие (в возрасте уже 88 лет) Фидлер предпринял на Мадагаскар.

"Всегда, прежде чем может быть возведено что-то новое, должен быть поколеблен авторитет уже существующего", - с такой формулой двигался по жизни австрийский писатель, критик, автор множества новелл Стефан Цвейг (фото).

В 1934 году, после прихода Гитлера к власти в Германии, Цвейг покидает Австрию и уезжает сначала в Лондон, потом в Бразилию. Испытывая жесткое разочарование и депрессию, в возрасте 60 лет Цвейг и его жена совершают самоубийство. Незадолго до смерти Цвейг написал: "После шестидесяти требуются особые силы, чтобы начинать жизнь заново. Мои же силы истощены годами скитаний вдали от родины. К тому же я думаю, что лучше сейчас с поднятой головой поставить точку в существовании, главной радостью которого была интеллектуальная работа, а высшей ценностью — личная свобода".

Вероятно, самое сложное для родившихся 28 ноября — понять самих себя и совладать со своими комплексами. Как правило, кипение страстей не позволяет им взглянуть на себя объективно. Поэтому в течение жизни им придется приложить колоссальные усилия для того, чтобы достичь баланса между интеллектом, эмоциями, интуицией и чувствами. Только при достижении такого баланса они смогут примириться с обществом и собой.

Примирился с обществом и с собой рожденный сегодня замечательный итальянский писатель Альберто Моравиа, что позволило ему уцелеть при итальянском фашизме, быть неоднократно счастливо женатым и написать много хороших рассказов и пьес.

Выжить в сталинских лагерях удалось и рожденному сегодня советскому филологу и искусствоведу Дмитрию Лихачеву (фото). Он стал автором фундаментальных трудов, посвященных истории древнерусской литературы и русской культуры. Круг научных интересов Лихачева был весьма обширен: от изучения иконописи до анализа тюремного быта заключенных. На протяжении всех лет своей деятельности Лихачев являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности.

Прекрасной формулой жизни Дмитрия Лихачева и закончим сегодня: "Основной принцип интеллигентности — интеллектуальная свобода, свобода как нравственная категория. Не свободен интеллигентный человек только от своей совести и от своей мысли".

На фото: Александр Блок

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