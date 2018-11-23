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Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Буратино и Пиноккио. Два Стрельца одинаковых с лица - Гороскоп дня

Гороскоп

О воле, энергии, общительности и невероятной любви к спорам рожденных 24 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Кто может быть хорошим первым — став вторым, талант теряет" — с такой лидерской формулой прожил свою яркую жизнь великий русский полководец, один из основоположников русского военного искусства, граф Александр Суворов (фото). Полководческий гений Суворова отражен в чеканной формулировке: "Не проиграл ни одного сражения, причем все они были выиграны при численном превосходстве неприятеля".

О волевой Формуле небес героев, рожденных 24 ноября, поговорим подробнее.

Стрельцы дня сегодняшнего — энергичные, общительные люди, которым крайне важно, чтобы их усилия были должным образом оценены. Нельзя сказать, что одиночество им совсем чуждо, однако с первого взгляда на их жизнь видно, какое особое место в ней занимает дружба, взаимовыручка и ответственность за свои слова и поступки. Рожденные 24 ноября бывают прекрасными друзьями и, наоборот, очень плохими врагами.

Невероятная вздорность рожденных в этот день заставляет их постоянно вступать в споры и оказываться в центре запутанных ситуаций. Однако она же является основной движущей силой на пути к успеху.

Рожденный сегодня французский военачальник герцог Карл Орлеанский во время битвы при Азенкуре попал в английский плен и 25 лет провел в лондонском Тауэре. Тюремное заточение превратило бесстрашного воина в одного из самых выдающихся поэтов Франции. Карл Орлеанский писал стихи не только на французском, но и на ставшем ему почти родным за время плена английском языке.

Рожденный сегодня англичанин Уильям Уэбб Эллис, будучи учащимся колледжа, во время игры в футбол нарушил правила, схватив мяч руками и побежав с ним к зачетному полю соперника. Это событие официально считается датой возникновения регби, а сам Эллис — основоположником этого вида спорта. Большинство специалистов сходятся во мнении, что история о том, что, нарушив правила, Уильям Уэбб Эллис создал новый вид спорта, является не более чем легендой. Но Формула небес стремительного Стрельца больше склоняется к правдивости этой истории. Ведь девиз любого Стрельца: "Вижу цель — не вижу препятствий", — как нельзя лучше демонстрирует саму суть игры в регби. Как бы то ни было на самом деле, именем Элисса назван самый престижный трофей в регби- Кубок Уэбба Эллиса, вручаемый победителю чемпионата мира по регби.

Инновацию в жанр детской сказки внес рожденный сегодня итальянский журналист и писатель Карло Коллоди. Вначале повесть "Приключение Пиноккио: история деревянной куклы" публиковалась в виде романа-фельетона на страницах "Газеты для детей", а затем вышла уже отдельным изданием. Книга была переведена на 87 языков, а в России писатель Алексей Толстой со значительными изменениями преобразовал ее в повесть-сказку "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Впрочем, длинный нос итальянского Пиноккио благополучно переместился к русскому Буратино и стал символичным носом-стрелой, который любознательные представители знака Стрельца обычно суют туда, куда им вздумается.

Герои дня сегодняшнего — неисправимые спорщики. Их тяга к диспутам служит выпускным клапаном для социальной и психологической напряженности. Для них настоящее счастье — в горячих спорах на животрепещущие темы. Часто в силу эксцентричности своей натуры, вызванной физическими и психологическими особенностями, люди, чей день рождения — 24 ноября, в молодом возрасте явственно ощущают, что они сделаны совсем из другого теста, нежели другие. Это чувство их совсем не радует, поскольку, подобно большинству людей, они хотят идентифицировать себя с определенной социальной группой. В этой связи их основным стимулом в жизни может быть желание стать "как все". Но как бы ни стремились рожденные 24 ноября к беззаботному существованию, они постоянно сталкиваются с внутренними и внешними вызовами.

Внимательно изучив и проанализировав свою Формулу небес, которая приносила ему много разных неприятностей, рожденный сегодня американский социолог Дейл Карнеги (фото) написал свою знаменитую книгу "Как перестать беспокоиться и начать жить" и еще много популярных книг. Дейл Карнеги стал признанным оратором-мотиватором, который разработал собственную концепцию бесконфликтного и эффективного общения.

У многих героев сегодняшнего дня жизнь наполнена крайностями. У некоторых ярко выражена склонность к постоянному веселью, у других, наоборот, склонность к изоляции, или же происходит метание из одной крайности в другую. В любом случае людям, рожденным 24 ноября, успех в социальных отношениях необходим для утверждения себя как личности, осознания собственных ценностей и принадлежности к определенной группе, а также уверенности в том, что они ничем не хуже других.

При жизни рожденного сегодня французского художника Анри де Тулуз-Лотрека критики были настроены недоброжелательно по отношению к художнику и его творчеству. Признание к нему пришло через много лет после смерти. При этом плодовитый художник-Стрелец за 20-летнюю творческую жизнь создал 737 картин, 275 акварелей, 363 гравюры и плаката и 5084 рисунка. Художника также по праву считают одним из родоначальников рекламной графики и плаката.

Пришедший сегодня в мир российско-швейцарский врач Федор Эрисман (фото) внимательно исследовал глаза у учащихся средних учебных заведении в России, после чего издал труд "О влиянии школы на происхождение близорукости". После этого доктор активно работал над проблемой рациональной конструкции школьной мебели и в итоге изобрел школьную парту. Доктор Эрисман являлся также пионером гигиены в России. В 1892 году по инициативе Эрисмана при медицинском факультете было создано Московское гигиеническое общество.

"Для меня нет ощущения фатальности зла даже в самой страшной ситуации. Его нет, потому что остается неизменной всегда проявляющаяся в человеке некая добрая суть. Скажем, сколько ни существовало способов демагогического извращения истины, никто из нас не сумел преодолеть того кроткого пожизненного собеседника, который есть в каждом, — самого себя. Ты можешь бороться с ним, опровергать — и никогда не убедишь, никуда не сможешь от него убежать", — так мыслил рожденный сегодня выдающийся композитор Альфред Шнитке (фото).

Стрельцы, рожденные 24 ноября, часто бывают оживленными и веселыми, полезными для близких людей, восприимчивыми и охотно принимающими участие во всем, что происходит вокруг. Нередко герои дня сегодняшнего окружают себя армией друзей, которые их защищают и подбадривают на различных публичных мероприятиях — от праздничных обедов до веселых вечеринок. Для рожденных в этот день одно из самых больших удовольствий — поесть и выпить вместе с друзьями. Те из рожденных 24 ноября, кто научится принимать себя таким, как есть (избежав, таким образом, бегства от самого себя), могут жить стабильной, продуктивной жизнью.

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