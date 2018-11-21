Пуля Скорпиона в обойме Стрельца - Гороскоп дня

О свободолюбии, обостренном чувстве справедливости, жесткости и жестокости рожденных 22 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Всегда выбирайте самый трудный путь — там вы не встретите конкурентов", — эта фраза рожденного сегодня выдающегося политика XX века, основателя и первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля (фото) смело может стать эпиграфом сегодняшней Формулы небес. Рассмотрим формулу подробнее.

Жизненным лейтмотивом Скорпионов дня сегодняшнего является освобождение. Находясь уже под сильным влиянием наступающего знака Стрельца, герои дня сегодняшнего свободолюбивы по своей природе и обладают обостренным чувством справедливости.

Женщины, рожденные в этот день, шумно требуют справедливого отношения и равных прав, любой ценой преодолевая все преграды на своем пути. Если в какой-то момент им не хватает для этого смелости или силы воли, они могут огорчиться на короткое время, но затем тяга к свободе вновь берет свое.

Мужчины, рожденные в этот день, также отличаются свободолюбием, однако, отвоевав себе достойное место в жизни, они нередко могут стать такими же жесткими, как и те, против которых ранее был направлен их гнев.

Жестоким нравом отличался рожденный сегодня советский государственный, хозяйственный и партийный деятель, близкий сподвижник Иосифа Сталина Лазарь Каганович (фото). Имя Кагановича в 1935–1955 годах носил Московский метрополитен, а на время отпуска Сталина именно Каганович в 30-е годы XX века возглавлял партийное руководство СССР. Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев так сказал о Кагановиче и Сталине: "Сталин — это человек весь в крови. Я видел его резолюции, которые пачками он подписывал вместе с Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем и Ждановым. Эта пятерка была самая инициативная".

Более чем жестким нравом запомнился современникам и рожденный сегодня министр обороны СССР, маршал Советского Союза Родион Малиновский. Воинствующая Формула небес позволила маршалу Малиновскому одержать множество красивых и ярких побед во время двух мировых войн.

Шестнадцатилетним подростком Малиновский воевал на фронтах Первой мировой войны в качестве подносчика патронов в пулеметную команду. А уже как наводчик пулемета вскоре получил первую боевую награду Георгиевский крест IV степени.

Во время Великой Отечественной войны бесстрашный маршал командовал Южным и Юго-Западным фронтами, в 1944 году освобождал свой родной город Одессу. После войны был назначен на должность министра обороны СССР и находился на этой должности до самой смерти. По сведениям большинства историков, именно маршал Родион Малиновский дал санкцию на применение войск при подавлении выступления рабочих Новочеркасска в 1962 году.

Скорпионов, рожденных 22 ноября, обычно мало беспокоит, что о них думают окружающие. Как правило, герои дня сегодняшнего устанавливают свои собственные законы, регулирующие их образ жизни, моду и вкус, а также всегда следуют личному нравственному чутью в наиболее важных вопросах. Рожденных 22 ноября, как правило, волнует не только своя свобода, но и свобода других. Их привычка бросать вызов власти или восставать против несправедливых ограничений часто порождает серьезные трения в семейной и общественной жизни.

Неоднократно подвергался наказаниям со стороны властей свободолюбивый герой дня сегодняшнего русский писатель и собиратель фольклора Владимир Даль (фото). Проходя службу в звании мичмана на Черном море, Даль написал эпиграмму на главнокомандующего Черноморским флотом и на его любовницу-еврейку, выдавшую себя за полячку. За данный проступок Владимир Даль более полугода просидел под арестом. Ну а в историю человечества Владимир Даль вошел, конечно же, своим главным трудом, на составление которого у него ушло 53 года. И этот труд назывался "Толковый словарь живого великорусского языка".

Космический собрат Владимира Даля датский лингвист Расмус Раск всю свою жизнь также посвятил филологии и лингвистике. Именно Раск считается основоположником сравнительно-исторического языкознания, а также автором сочинения "Исследование в области древнесеверного языка, или Происхождение исландского языка".

Рожденный сегодня французский писатель Никола Ретиф де ла Бретонн считается одним из самых плодовитых и популярных писателей Франции в конце XVIII века. Им было написано более 200 томов произведений, многие из которых носили скандальный характер из-за чрезмерной для своего времени сексуальной "раскованности" автора.

Герои дня сегодняшнего, обладая формулой свободомыслия и свободолюбия, часто позволяют себе провокации разного рода. Поэтому в любой ситуации дома или на работе рожденным 22 ноября необходимо вести себя по возможности более тактично и менее провокационно. Их склонность раскачивать лодку может принести им репутацию нарушителей спокойствия, а ведь такая репутация способна помешать достижению поставленной цели. Поэтому им иногда просто необходимо маскировать свои истинные намерения и добиваться своего менее явными средствами. Те из рожденных 22 ноября, кому удается реализовать свои стремления, редко остаются почивать на лаврах. Они стараются не только упрочить свои позиции, но также значительно улучшить жизнь своих друзей и коллег.

Рожденный сегодня британский предприниматель Томас Кук (фото) прославился тем, что изобрел организованный туризм и в 1841 году открыл первое в истории туристическое агентство, сейчас известное как Thomas Cook Group. Еще одним важным вкладом Томаса Кука было введение в обращение так называемых тревел-чеков или денег для путешественников. В СССР имя Кука стало широко известно после того, как Самуил Маршак упомянул его в своем стихотворении "Мистер Твистер":

Есть за границей контора Кука.

Если вас одолеет скука

И вы захотите увидеть мир —

Остров Таити, Париж и Памир...

Когда Скорпионы дня сегодняшнего становятся родителями, у них появляется иногда даже слишком большой интерес к развитию собственных детей. Некоторые из них, забыв о своих революционных и свободных принципах, настаивают, чтобы дети придерживались официальной идеологии. Если они поощряют у детей независимость, то только с учетом строго оговоренных ограничений.

Рожденных 22 ноября часто мучит ностальгия по "добрым старым временам", когда они сражались за место под солнцем. Поэтому, чтобы противостоять ностальгии, героям дня сегодняшнего лучше в настоящем времени ставить перед собой достойные усилий цели — только тогда они перестанут рисовать прошлое в светлых тонах, отмахиваясь от забот сегодняшнего дня.

Рожденный сегодня французский писатель Андре Жид в жизни и творчестве прекрасно чувствовал свою свободолюбивую Формулу небес. Для его произведений характерны острый индивидуализм, порой переходящий в нарциссизм, и скептическое отношение к традиционному западному обществу и морали, которые препятствуют самореализации свободной личности.

В 1947 году Андре Жиду была присуждена Нобелевская премия по литературе. Посланием мудрого писателя мы и закончим сегодня: "Один из законов жизни гласит, что как только закрывается одна дверь, открывается другая. Но вся беда в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся".

На фото: Лазарь Каганович

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