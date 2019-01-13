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Автор Соломон Соловьев

Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня

Гороскоп

Об упорстве, управленческом таланте, рискованности и силе рожденных 14 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня. 397064.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿

"Я стану хорошим правителем, даже если это меня убьет… или убьет кого-нибудь другого", — утверждал пришедший сегодня в мир древнеримский политик и военачальник Марк Антоний.

О Формуле небес хороших правителей, координаторов и интеграторов, рожденных сегодня под знаком Козерога, расскажем подробнее.

Упорные личности, рожденные 14 января, видят свое предназначение в координации и интеграции самых разнообразных аспектов нашей жизни. Их способность представить картину происходящего в целом, в органичном образе отличает их от тех, кто склонен копаться в деталях. Рожденные 14 января способны собрать воедино все нити жизни и соткать из них внушительное полотно, исполненное смысла. Они не сомневаются в том, что их намерения и поступки единственно правильные, даже если они и идут вразрез с общепринятыми нормами.

Благодаря своей осмысленной Формуле небес трижды становился премьер-министром Италии пришедший сегодня в мир итальянский политик Джулио Андреотти. О его жизни был снят биографический фильм с красноречивым названием "Изумительный". В середине XX века при Андреотти произошло возрождение итальянской киноиндустрии и Олимпийского комитета Италии.

Андреотти запомнился соотечественникам как бесстрашный борец с коррупцией, но при этом и своими активными контактами с мафией. За связь с мафией Джулио Андреотти даже был осужден и приговорен к 24 годам заключения, но через год был освобожден. "Никогда не драматизируйте чрезмерно, — рекомендовал Андреотти своим ученикам, — все можно исправить, сохраняйте определенную дистанцию от всего, важных вещей в жизни очень мало".

Козероги, рожденные 14 января, прекрасно осведомлены как о возможных наградах, так и о наказаниях за свои проступки. Опасность, кажется, притягивает этих людей, и это при том, что они не склонны к тому, чтобы жить на острие ножа. Бывают, правда, случаи, когда герои дня ищут острых ощущений, но это лишь для того, чтобы стимулировать себя на какое-то время для определенного дела. Для некоторых из них опасные ситуации представляются неким полигоном для оттачивания своего боевого мастерства. Большинство из тех, кто родился в этот день, прекрасно осведомлены о своей силе и могуществе, но им нужно постоянно подтверждать эти качества, проверяя их в деле — на препятствиях и преградах.

"Наука есть вечное стремление человека к истине, а истина достигается только долгим путем посреди неизбежных ошибок и заблуждений", — так сформулировал формулу истины рожденный сегодня русский географ, ботаник, статистик, государственный и общественный деятель Петр Семенов-Тян-Шанский. Приписку к своей фамилии "Тян-Шанский" он получил, когда посетил Тян-Шанские горы.

Путешественник стал первым в истории, кто исследовал Тянь-Шань, недоступный до этого для европейцев, составил впервые схему орографии и высотной зональности горной системы.

В середине XIX века Тян-Шанский участвовал в качестве члена-эксперта в комиссии по подготовке крестьянской реформы 1861 года, а также стал организатором первой переписи населения России в 1897 году. До конца своих дней он был инициатором и участником многочисленных экспедиций в Центральную Азию.

"Всякое художественное произведение есть всегда верное зеркало своего творца, и замаскировать в нем свою натуру ни один не может", — такую формулу творчества обозначил рожденный сегодня русский музыкальный и художественный критик, историк искусств, архивист и общественный деятель Владимир Стасов. Он во всех своих многочисленных проектах блестяще справлялся с задачами координации и интеграции.

Владимир Стасов активно поддерживал движение художников-передвижников и выступал против безальтернативного господства академического искусства. Владимир Стасов был идеологом нового направления в музыке, представленного группой петербургских композиторов, названной им "Могучая кучка".

Козероги, рожденные 14 января, — безусловно, доминирующие личности, но лидерство как таковое их не интересует. Наделенные незаурядным талантом руководителя, они не находят особой прелести в том, чтобы занять место в высшем эшелоне власти.

Рожденные сегодня личности практически не способны изменять свое мнение. Они становятся тверды, как камень, в отстаивании собственной позиции, особенно если задеты их чувства и эмоции. Неумолимые, они преисполнены решимости выполнять свои замыслы, считая это святой обязанностью.

Даже те из них, кто верен духу и букве закона, оставляют за собой право действовать независимо от него. Рожденные 14 января превыше всего ценят личную свободу и готовы положить за нее жизнь, предпочитая смерть капитуляции под прессингом общественного мнения.

Сегодня пришел в мир выдающийся общественный деятель XX века, лауреат Нобелевской премии мира немецкий и французский философ и гуманист Альберт Швейцер. Согласно Швейцеру, нравственное содержание культуры — ее стержень, ее несущая конструкция. Поэтому "этический прогресс — это существенное и несомненное, а материальный — менее существенное и менее несомненное в развитии культуры".

Альберт Швейцер также остался в истории Вселенной как последовательный гуманист. Живя такой жертвенной жизнью, он никогда никого не упрекал. Наоборот, очень жалел людей, которые не могут в силу обстоятельств посвятить свою жизнь другим. И всегда призывал таковых пользоваться любой возможностью делать добро.

"Нет человека, которому бы не представился случай отдать себя людям и проявить тем самым свою человеческую сущность. Спасти свою жизнь может всякий, кто использует любую возможность быть человеком, делая что-нибудь для тех, кто нуждается в помощи, — какой бы скромной ни была его деятельность", — утверждал Альберт Швейцер.

Иногда создается впечатление, что Козероги, рожденные 14 января, чересчур поглощены заботами поистине вселенского характера. Поэтому их личная жизнь зачастую оказывается сложной и неспокойной. Друзья, приятели, члены семьи должны проявлять максимум понимания и терпения, если они хотят поддерживать добрые отношения с этими людьми.

К сожалению, люди, чей день рождения — 14 января, помимо всего прочего, равнодушны к нуждам и заботам тех, кто находится рядом с ними, поскольку слишком поглощены схваткой, которую ведут с жизнью. Рожденные 14 января способны потерять голову, однажды проиграв. Обратившись за помощью, они обнаружат, что одиноки. Таким образом, им не следует пренебрегать личным, если они действительно хотят иметь опору в лице друзей. Главная задача для них — сделать свою жизнь многоплановой, так чтобы в ней нашлось место не только для работы, но и для души.

Для работы и для души прожила свою красивую жизнь, пришедшая сегодня в мир французский модельер итальянского происхождения Нина Риччи. В собственном доме моды она неизменно придерживалась романтичного, изящного, полного нежности и женственности стиля, равно избегая как ярких экспериментов, так и сдержанного минимализма. Ее платья всегда оставались в рамках приличий.

Формула небес Козерога Нины Риччи всегда была последовательна и неизменна: "Качество ценится выше экстравагантности. Лучше выглядеть достойно, чем роскошно".

На фото: Джулио Андреотти

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