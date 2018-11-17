Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Ирония судьбы Скорпиона Рязанова - Гороскоп дня

Гороскоп

Об энергичности, общительности, эмоциональной неустойчивости, поэзии и мистике в жизни рожденных 18 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Я хорошо знаю, что подобен всем другим, я не лучше других и не более ценен, нежели они; я лишь маленький завиток пены на гребне волны, уходящий в мгновение ока в безбрежность природы и человечества", — с такой мистической поэтичностью описал свою Формулу небес рожденный сегодня французский философ Жак Маритен.

О поэзии и мистике в жизни героев дня сегодняшнего расскажем подробнее.

Чрезвычайно энергичные Скорпионы, рожденные 18 ноября, обладают неиссякаемой физической и умственной активностью. Их определяющим качеством является эмоциональная неустойчивость, хотя внешне они при желании могут оставаться невозмутимыми, спокойными и собранными. Герои дня сегодняшнего мастерски владеют самоконтролем и вынуждены прибегать к нему довольно часто, поскольку не хотят, чтобы окружающие стали свидетелями постепенно разгорающегося пожара в их душе. И тогда лучшее средство от пожара — это направить эмоции в творческое русло, давая им выход в работе.

Основоположник немецкой романтической оперы, предшественник Рихарда Вагнера, немецкий композитор Карл Мария фон Вебер пришел сегодня в наш мир. В истории музыки Вебер остался одним из первых композиторов-романтиков и организатором национального музыкального театра. Вебер считается чисто германским композитором, глубоко понимавшим склад национальной музыки и доведший немецкую мелодию до высокого художественного совершенства.

До высокого художественного совершенства всегда доводил свои работы голландский режиссер документального кино Йорис Ивенс. Ивенс является одним из величайших художников-документалистов. Основные мотивы его творчества: человек за работой, человек, борющийся с природой и социальным угнетением. Художник был свидетелем многих поворотных событий истории. Совершенно не интересуясь депрессивными аспектами человеческой деятельности, он восхищался борьбой человечества, его строительством и творчеством.

Невероятно позитивной энергетикой запомнился миллионам зрителей рожденный сегодня советский режиссер Эльдар Рязанов (фото). Он был не только талантливейшим режиссером, но и тонко чувствующим поэтом, оставившим после себя удивительные стихи — неравнодушные, полные боли и грусти… и в тоже время необыкновенно позитивные, тёплые и искренние. Рязанов говорил о себе: "Весь мой ужас в том, что я абсолютно нормален. У меня нет завихрений в психике. Я не подвержен депрессиям, я не знаю, что это такое, понимаете?"

Скорпионы, рожденные 18 ноября, весьма общительны и любят находиться в центре внимания. Они просто созданы для того, чтобы быть на первых ролях. Свои честолюбивые намерения такие люди обычно реализуют в интересах той социальной группы, которую представляют. Их таланты могут быть яркими или скромными, но они всегда предпочитают раскрывать их только так, как считают нужным. Поэтому рожденные 18 ноября никогда не согласятся на то, к чему они пока не чувствуют себя готовыми. При этом их готовность определяется не окружающими, а только ими самими.

Готовность прийти на помощь всегда демонстрировал рожденный сегодня советский летчик, один из первых Героев Советского Союза легендарный Михаил Водопьянов. Именно его подвигу обязаны жизнью многие члены экипажа парохода "Челюскин", потерпевшего в 1934 году крушение во льдах Северного Ледовитого океана.

Свой талант исследователя общественного мнения раскрыл для мира рожденный сегодня американский ученый-статист Джордж Гэллап. Работая в 1932–1936 годах в рекламном агентстве, Гэллап первым в истории применил опросы клиентов для исследования рынка. В те же годы он основал Американский институт общественного мнения, который стал известен как организатор опросов в ходе президентской избирательной кампании. Известно и замечательное высказывание Джорджа Гэллапа: "Я могу доказать Бога статистически. Возьмите тело человека — вероятность того, что все функции индивидуума могли возникнуть случайно, статистически ничтожно мала".

Свой тренерский талант рожденный сегодня советский футболист Константин Бесков (фото) реализовал во всех ведущих футбольных клубах Москвы, а также на посту главного тренера сборной СССР по футболу.

Рожденный сегодня французский художник, химик и изобретатель Луи Жак Манде Дагер стал одним из создателей фотографии. После 11 лет опытов Дагер нашел оптимальное решение и стал подогревать ртуть, пары которой проявляли изображение. Затем он фиксировал изображение, пользуясь сильным раствором обычной соли и горячей водой для смывки частиц серебряного йодида, не подвергшихся воздействию света. Так терпеливым Скорпионом Дагером были созданы первые "проявитель" и "закрепитель", которые сопровождали индустрию фотографии на протяжении 150 лет и благополучно ушли в историю с приходом цифровой индустрии.

Благодаря сверхтонкой интуиции и особому дару предвидения Скорпионы дня сегодняшнего могут достичь больших результатов быстрее и проще, чем другие ценой длительных усилий. Окружающим обычно бывает интересно погружаться в их внутренний мир. Причем чем лучше понимаешь рожденных в этот день, тем больше узнаешь об их совершенно исключительных способностях.

Бесценный вклад в мировую психологию и психиатрию внес рожденный сегодня советский психотерапевт Владимир Леви. Замечательный доктор всю свою жизнь занимался проблемами воспитания детей, психотерапией детей и подростков, психологической помощью семьям, психотерапией экстремальных состояний и личностных кризисов.

Свой знак Зодиака оставил в названии группы автор легендарных хитов и барабанщик группы Scorpions Герман Papeбелл. Кстати, из всех участников группы разных составов, помимо Раребелла, был еще лишь один гитарист Маттиас Ябс, который также был рожден под знаком Скорпиона.

Скорпионы 18 ноября нуждаются во внимании и признании и не успокаиваются до тех пор, пока не получат их сполна. В этом, собственно, и заключается их слабость, влекущая за собой некоторую незащищенность, однако за внимание к себе они всегда вознаграждают интересным и плодотворным общением. Результат их труда может быть весьма конкретным и в большинстве случаев связанным с областью развлечений, услуг или просто с проявлениями положительной энергии. В силу последней особенности их, как правило, любят друзья, да и просто знакомые люди, в чью жизнь они щедро привносят радость и смех. Обаяние и особый шарм, присущие тем, кто появился на свет в этот день, помогают вдохнуть жизнь в любое событие, в котором они участвуют.

Герой дня сегодняшнего Эльдар Рязанов зарифмовал однажды свою Формулу небес. Ей мы и закончим сегодня.

Даже если жизнь обыкновенная,

Делай все, что можешь от души,

Понимай всему живому цену 

И судить чужого не спеши.

Трать себя, живи неосторожно,

Выгод не считай, не мелочись…

Пусть с людьми и сложно, и тревожно,

Ты пойми их суетную жизнь.

На фото: Эльдар Рязанов

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Темы гороскоп астролог астрология астропрогноз день рождения формула небес астропсихоаналитика
Актуальная аналитика
Формула небес
Ирония судьбы Скорпиона Рязанова - Гороскоп дня
Советы
Система капельного полива - главные "подводные камни"
Здоровье
Преэклампсия - основная причина смертности матери и ребенка
Новости Все >
Россия не возобновит чартерные рейсы в Египет в ближайшее время
Над украинскими позициями в Донбассе подняли американский флаг
58 человек осуждены за преступления при строительстве Восточного
В Госдуме рассказали о передаче Украине захваченных военных кораблей
Украинский министр признался в употреблении марихуаны
Лукашенко выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года
В ГИБДД испытывают прибор, выявляющий наркоманов по слюне
Задержанные украинские корабли начали покидать Керчь
В Сети обсуждают список подарков на Рождество маленькой девочки
Россия ответила на призыв венецианских властей о помощи
Последние материалы
Ирония судьбы Скорпиона Рязанова - Гороскоп дня
Система капельного полива - главные "подводные камни"
Преэклампсия - основная причина смертности матери и ребенка
Сколько можно проехать с "пустым бензобаком"?
Маленький и уютный дом: обычный парень построил его своими руками
18 ноября: День рождения Деда Мороза, Антарктида и "мертвая петля"
Россия не возобновит чартерные рейсы в Египет в ближайшее время
История велоспорта: все началось еще при Наполеоне
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Диагностика гепатита C на раннем этапе жизненно необходима
Популярное
Южная Америка
Почему Путин предал Моралеса

В России либеральное правительство, ему незачем поддерживать левые режимы Латинской Америки. Это портит отношения с "другими странами".

Почему Путин предал Моралеса
Определены самые полезные продукты для суставов
Здоровье
Определены самые полезные продукты для суставов
Авто
Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня
Бывший СССР
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
Соломон Соловьев Ирония судьбы Скорпиона Рязанова - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск? Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21 Владимир Губарев
Комментарии
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Украинский министр признался в употреблении марихуаны
Врач-диетолог рассказала, кому вредно есть сосиски
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
Россия не возобновит чартерные рейсы в Египет в ближайшее время
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
58 человек осуждены за преступления при строительстве Восточного
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Задержанные украинские корабли начали покидать Керчь
Украинский министр признался в употреблении марихуаны
Лукашенко выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года
Задержанные украинские корабли начали покидать Керчь
США заплатили РФ $4 млрд за полеты на "Союзах"
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ