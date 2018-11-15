Романтика под скорпионьим соусом - Гороскоп дня

О стремлении к власти, твердости характера, воле и решительности рожденных 16 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Секрет блестящей карьеры — не думать о ней", — с такой формулой жизни пришел в мир рожденный сегодня русский государственный и военный деятель, ближайший сподвижник и фаворит Петра I, генералиссимус Александр Меншиков (фото). Формула небес и ее воплощение в героях, рожденных 16 ноября, в подробностях.

И мужчины, и женщины, родившиеся 16 ноября под знаком Скорпиона, имеют ярко выраженное стремление к власти и умеют распорядиться ею. Многие из них обладают репутацией хороших директоров и руководителей на работе или в семье. Из них также получаются отличные консультанты и тренеры, преуспевающие в своих социальных группах и командах. Их безусловное лидерство редко подвергается сомнению, поскольку у них хватает мудрости избегать возникновения вражды и противостояния и принимать решения, исходя из интересов всей группы в целом.

Петр I считал рожденного сегодня Александра Меншикова своим незаменимым соратником. Несомненно, Меншиков обладал умом, кипучей скорпионьей энергией, хваткой и интуицией. "Счастья баловень безродный, полудержавный властелин", — так назвал Меншикова в поэме "Полтава" Александр Пушкин. После смерти Лефорта Петр сказал о Меншикове: "Осталась у меня одна рука, вороватая, да верная". После смерти Петра, в период правления не способной к государственным делам императрицы Екатерины I, Меншиков на два года стал фактическим правителем государства, однако из-за неумеренной амбициозности и даже заносчивости нажил себе множество врагов и в конце жизни потерял все свои приобретения.

С достоинством отзываются историки о рожденном сегодня втором римском императоре Тиберии. Иудейский ученый и историк Филон подчеркивает глубокий ум и проницательность Тиберия, а про его правление пишет, что "за 23 года, что нес бремя власти над сушей и над морем, не оставил ни единого семени войны ни в эллинской, ни в варварской земле, а мир и сопутствующие ему блага до самой кончины своей раздавал нескудеющей рукой и щедрым своим сердцем".

Решительными поступками осталась в истории рожденная сегодня королева Наварры Жанна д'Альбре. Жанна вышла замуж за католика Антуана Бурбонского. От этого союза родился Генрих Наваррский - будущий король Франции. Супруги редко жили вместе. Во время частых отлучек мужа Жанне приходилось в одиночку править в Наварре своей твердой и решительной рукой. Во время религиозных войн королева и ее супруг оказались по разные стороны баррикад. Провозгласившая в 1560 году кальвинизм государственной религией Жанна фактически возглавляла гугенотское движение и отличилась в 1567 году при организации обороны в Ла-Рошели.

Герои дня сегодняшнего в годы детства и юности отличаются бунтарским или даже разрушительным характером и достигают подлинной зрелости не раньше, чем разменяют четвертый десяток. К счастью, большинство из них, анализируя собственное поведение, в итоге понимают не только самих себя, но также мотивы, нужды и чаяния других.

Рожденные 16 ноября, как правило, редко попадают под влияние своей социальной среды, семьи и сверстников. Однако прекрасно развитое воображение позволяет им сопереживать другим людям.

Наиболее одаренные люди, чей день рождения — 16 ноября, умеют добиваться поставленной цели и устанавливать свое превосходство в конкретной области. Они знают, как правильно обращаться с людьми, и обладают большим жизненным опытом, в силу чего могут считаться хорошими командными игроками. Для них даже хорошо, что за внешним обаянием окружающие могут почувствовать твердость характера и решительность и вследствие этого дважды подумают, стоит ли вступать с ними в ненужное противостояние и начинать конфронтацию.

Твердость характера и решительность были отличительными чертами рожденного сегодня верховного главнокомандующего русской армией, руководителя Белого движения во время Гражданской войны в России адмирала Александра Колчака (фото). И легендарное высказывание Колчака "не может быть поражений — могут быть лишь временные трудности" в очередной раз раскрывает волевую Формулу небес героев сегодняшнего дня.

Волевым руководителем остался в истории основоположник нигерийского национализма (зикизма) рожденный сегодня первый президент Нигерии Ннамди Азикиве, известный под прозвищем Зик. Именно Зик, став президентом Нигерии, положил начало эпохе Первой нигерийской республики.

Рожденный сегодня английский политический деятель Освальд Мосли вошел в историю как основатель Британского союза фашистов. Начиная с 1932 года Мосли во главе британских фашистов предлагал ограничить власть парламента и фактически установить в стране диктатуру. Британские фашисты активно использовали социальную риторику, националистическую и антикоммунистическую пропаганду. Ими были организованы штурмовые отряды, члены которых в ходе многих митингов устраивали избиение политических оппонентов. С приходом к власти в мае 1940 года Уинстона Черчилля Освальд Мосли был арестован, а вся фашистская организация была объявлена вне закона.

Рожденный сегодня Эдди Чепмен был английским преступником и военным шпионом. Во время Второй мировой войны он предлагал свои услуги нацистской Германии в качестве шпиона и впоследствии стал британским двойным агентом. Британские секретные службы присвоили Чепмену прозвище Зигзаг в знак признания его довольно неустойчивой истории жизни.

Итальянским Робин Гудом прозвали рожденного сегодня легендарного сицилийского бандита и сепаратиста Сальваторе Джулиано. Именно он нашел в себе мужество пойти против Церкви и мафии в попытке сделать Сицилию независимой от Италии. Из горных укрытий члены отряда Джулиано совершали набеги, грабя, убивая и захватывая заложников. Сицилийские сепаратисты возвели его в ранг полковника своей армии. Бродячие певцы слагали баллады в его честь.

Скорпионы, рожденные 16 ноября, очень любят состязаться и поэтому могут стать достойными соперниками для тех, кто соответствует их уровню. Они более чем серьезно подходят к выбору своего окружения. Часто они не могут добиться большего в своей карьере, пока на их жизненном пути не появится тот, кто им нужен, в виде верного друга, надежного партнера или спутника жизни.

А когда они его наконец-то находят, то уверенно и бесстрашно движутся в страну чудес, о которой так же убедительно поет рожденный сегодня замечательный рок-музыкант Сергей Галанин (фото). Отрывком из его песни мы и закончим сегодня.

Ведь с нами солнце и луна,

Шум дождя и тишина,

Под ногами мать-земля,

Ночью песни у огня,

Все смеются, вот те крест,

Где же ты, страна чудес.

Пьяный ветер в облаках,

Пыль дорог на сапогах,

То ли радость, то ли страх,

Мед свободы на губах,

Гум дождя и тишина.

Ты слышишь — кончилась война…

На фото: Александр Меншиков

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"