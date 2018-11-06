Ангел, рождающий "Сатану" - Астрология дня

О любви к приключениям, способности как к миру и созиданию, так и к разрушению и саморазрушению рожденных 7 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Я не хочу быть гением, мне хватает тех проблем, с которыми я сталкиваюсь, пытаясь быть просто человеком", — произнес однажды рожденный сегодня французский писатель и философ Альбер Камю, который еще при своей жизни получил нарицательное имя Совесть Запада.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю в своем творчестве последовательно проводил главную философскую линию: единственное средство борьбы с абсурдом — это признание его данности. Высшим воплощением абсурда, по Камю, являются разнообразные попытки насильственного улучшения общества — фашизм, сталинизм и т. п. Будучи гуманистом, он полагал, что борьба с насилием и несправедливостью "их же методами" могут породить еще большие насилие и несправедливость.

О крайне противоречивой Формуле небес рожденных 7 ноября поговорим подробнее.

Скорпионы, рожденные 7 ноября, бесконечно стремятся к новым приключениям. Однако дело тут не только в удовольствии — ими движет страсть исследователей, первооткрывателей, первопроходцев. Этому они посвящают всю свою энергию без остатка, идет ли речь о микрокосмосе, или же о макрокосмосе. Рожденные 7 ноября интересуются всем, что существует вокруг них, особенно если их интерес связан с возможностью узнать что-то новое в профессиональной области.

Люди, чей день рождения — 7 ноября, любят разбирать вещи, а затем снова собирать их, смотреть, как они устроены, зачастую не пользуясь при этом ничьими советами и инструкциями. В этом плане они вечные студенты, без устали работающие над улучшением того, что делают, доводя свое детище подчас до совершенства. Хотя рожденные 7 ноября, как правило, экспериментируют по методу проб и ошибок, их стандарты могут быть очень высокими и они редко бывают удовлетворены достигнутым, если оно не на все сто процентов соответствует их ожиданиям.

Неотступно следуя своей Формуле небес, рожденная сегодня французский и польский ученый-экспериментатор Мария Склодовская-Кюри (фото) вошла в историю как первый дважды Нобелевский лауреат, и она до сих пор остается единственной женщиной, получившей Нобелевскую премию дважды. Вместе со своим мужем Пьером Кюри ученая занималась исследованием радиоактивности и открыла элементы радий и полоний. Оба эти элемента, по решению Пьера и Марии Кюри, не были ими запатентованы на их имя и были безвозмездно предоставлены на пользу человечества.

Открывая человечеству радиоактивные вещества, Мария Кюри получила огромные дозы облучения и скончалась в 1934 году вследствие хронической лучевой болезни. Через 50 лет прах Пьера и Марии Кюри, по распоряжению президента Франции Франсуа, Миттерана был перенесен в парижский Пантеон. Тогда же стало известно о радиоактивности останков. Эксперты дали заключение, что потребуется полторы тысячи лет, чтобы излучение исчезло.

Своими радиоактивными экспериментами (но только не над собой, а над целым народом) неистово занимался рожденный сегодня революционный деятель XX века Лев Троцкий (фото). Скорпионий адреналин на полной скорости перемещался по венам неистового революционера. При монархическом строе он был дважды ссыльным, в 1905 году был лишен всех гражданских свобод. В 1917 году стал одним из организаторов Октябрьской революции и одним из создателей Красной армии.

Однако пламенный революционер Лев Троцкий стал и одним из первых крупнейших коррупционеров молодого советского государства. Опасаясь расстрела, он вернул в 1929 году государству (которое сам же активно строил) со своих банковских счетов в империалистических Соединенных Штатах украденный один миллиард долларов. За это покаяние в 1929 году он получил право выехать за рубеж, чудом сохранить жизнь и не предстать перед военным трибуналом. Но через десять лет Лев Троцкий был убит в Мексике агентом НКВД.

Экстремальная Формула небес вселилась и в рожденного сегодня украинского революционера-анархиста Нестора Махно (фото). Батька Махно, как его называли подчиненные, прославился как командующий крестьянской повстанческой армии на юге Украины во время Гражданской войны 1917-1922 годов.

В свои ранние годы Нестор Махно в составе бандитских группировок участвовал в террористических атаках и "экспроприациях" богачей. Как и его звездный двойник Лев Троцкий, свои криминальные деяния Нестор Махно называл революционной деятельностью. В августе 1908 года Махно был арестован в Одессе за убийство чиновника военной управы. Суд приговорил его к смертной казни через повешение, которая была заменена бессрочной каторгой. В тюрьме Махно был активным участником тюремных протестов, шесть раз попадал в карцер, заболел туберкулезом легких. Через 20 лет, в 1934 году, в возрасте 45 лет Нестор Махно умер от костного туберкулеза в одной из больниц Парижа.

Верным последователем радиоактивной Формулы небес Марии Кюри стал рожденный сегодня выдающийся советский конструктор ракетно-космических комплексов академик Михаил Янгель. Янгель стал основоположником нового направления в ракетной технике, основанного на использовании высококипящих компонентов топлива и автономной системы управления, что существенно повысило боеготовность ракет стратегического назначения. Одной из самых устрашающих ракет, созданных конструктором, стала легендарная ракета "Сатана".

Имя Янгеля (с учетом особой секретности его деятельности) впервые появилось в печати лишь на следующий день после его кончины в 1971 году. Советские газеты писали тогда: "Горькая ирония: первое, что сообщили миру об этом человеке, прожившем уникальную жизнь, — это то, что его больше нет. Полная безвестность при жизни — и запоздалая слава легенды. Собственно, иначе, наверное, и не могла сложиться судьба этого человека. Он создал легендарного "Сатану". Но и имя, и фамилия его при этом означает "ангел".

Ангельское и дьявольское ходят рука об руку в рожденных сегодня героях. И к Скорпионам дня сегодняшнего как нельзя лучше подходит выражение: "Эту бы энергию да в мирных целях". И если маятник их Формулы небес качнется к миру и созиданию, появляются лауреаты Нобелевских премий и выдающиеся конструкторы. А если качнется в сторону саморазрушения и последующего разрушения всего вокруг, то тогда появляются львы троцкие и несторы махно.

В какую бы сторону не качнулся маятник наших героев, из них получаются очень требовательные и придирчивые руководители. Люди, рожденные в этот день, любят удовольствия, могут быть веселыми и обаятельными. Но, к сожалению, они способны подчас обмануть окружающих, так как могут испытывать привязанность только к очень немногим. И горе тому, кто примет дружелюбие человека, рожденного 7 ноября, за признак особого расположения. Особенно это относится к женщинам, появившимся на свет в этот день, так как они часто возводят вокруг себя глухие стены, пытаться преодолеть которые небезопасно.

Герои дня сегодняшнего легко разбивают сердца, и любить их — всегда риск. И мужчины, и женщины, рожденные сегодня, испытывая угрозу или осознанно стремясь к власти, способны на эмоциональную безжалостность и подавление собственных переживаний. Однако те, кто относится к ним честно и открыто, не встречают, как правило, особого сопротивления, завоевывая их расположение и привязанность.

Рожденные 7 ноября не мыслят себя без преодоления препятствий. Поэтому им не интересны обычная работа, тихая семейная жизнь, отсутствие социальных потрясений. Большая часть их проблем (в лучших традициях знака Скорпиона) создается ими искусственно. Вследствие этого им нужно ставить перед собой более четкие цели.

"Когда вы дома плачете в подушку, не важно, сколько у вас бриллиантов", — так замечательно сказала однажды рожденная сегодня российская актриса и бывшая вице-мисс СССР Оксана Фандера (фото). Плакать или не плакать, разрушать или созидать, служить дьяволу или пророку — этот сложный выбор однажды предстоит сделать каждому из героев сегодняшнего дня.

На фото: памятник Михаилу Янгелю

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