Ядовитое жало Ксении Собчак - Гороскоп дня

О реализме, правдорубстве, мужестве и бунтарском духе рожденных 5 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Мой знак Зодиака — Скорпион, а они съедают себя и сжигают изнутри. Я порхаю между счастьем и тайнами. Я и ханжа, и еретик в одном лице. Я говорю, что думаю, и не притворяюсь, и я готова принять все последствия своего поведения", — под этой фразой могли бы смело подписаться многие герои, рожденные сегодня. И политик и журналистка Ксения Собчак (фото), и кинорежиссер Кира Муратова (фото), и американская звезда немого кино Мэри Осборн. Но эту фразу произнесла рожденная сегодня легендарная американская актриса Вивьен Ли (фото), вошедшая в историю вместе со своей героиней Скарлетт в культовом фильме "Унесенные ветром". Кстати, автор популярного романа "Унесенные ветром" Маргарет Миттчел по знаку Зодиака тоже была Скорпион. Но сегодня поговорим подробнее о Скорпионах, рожденных 5 ноября.

Реализм — самая яркая особенность тех Скорпионов, кто родился 5 ноября. Они всегда говорят правду о том, что видят, и стараются, чтобы их жизнь служила подтверждением их слов. Таким образом, если вам нужно узнать о времени, в котором вы живете, обращайтесь именно к этим людям.

Люди, чей день рождения — 5 ноября, очень точно отражают принадлежность к определенной семье, профессиональной, социальной и религиозной группе. Родившиеся сегодня часто стремятся развеять мифы и выявлять ложь и полуправду. Преследуя эти цели, они отличаются мужеством, а порой и бунтарским духом (в исключительных случаях эти люди даже готовы сражаться со всем светом). Но существует опасность, что в глазах окружающих они могут выглядеть как излишне навязчивые субъекты, сующие нос не в свое дело. Хотя некоторые из рожденных в этот день отнюдь не пользуются бешеной популярностью у близких, они рано или поздно могут привлечь большинство на свою сторону.

Героиня сегодняшнего дня актриса Вивьен Ли воспитывалась в монастыре. Однако это не помешало ей выйти замуж в 19 лет. Родив дочь и параллельно закончив Королевскую академию драматических искусств, девушка начала карьеру актрисы. На театральной сцене ее заметил несравненный актер Лоуренс Оливье и сделал ее звездой мирового масштаба. И большую часть жизни Вивьен ее связывали с Оливье любовные отношения.

Как признавалась сама Вивьен Ли в своей фразе об особенности знака Скорпиона, она беспощадно сжигала себя изнутри. Будучи уже известной на весь мир актрисой и обладательницей премий "Оскар", Вивьен Ли страдала маниакальной депрессией. Вспышки гнева случались у нее постоянно. Изнуряющее лечение в больницах с применением электрических зарядов полностью измотало актрису. Сил у Вивьен бороться с депрессией было все меньше и меньше, поэтому она много пила, выкуривала по четыре пачки сигарет в день и любила шумные компании. Актриса умерла от туберкулеза в возрасте 53 лет.

Вивьен Ли написала однажды в своем дневнике: "Помните ту сцену из "Унесенных ветром", в которой Скарлетт говорит: "Хорошо, что моя мать умерла и не видит, во что превратилась ее девчонка!"? Так вот, это обо мне". Вивьен Ли прекрасно понимала всю реальность происходящего с ней за кулисами сцены и отдавала себе отчет в своих поступках.

"Знаете, у нас принято так, что "ну на тебя там вылили ушат дерьма, а ты промолчишь, ты выше этого". Вот этой гордыни во мне нет, я отвечу", — с уверенностью заявляет рожденная сегодня Ксения Собчак. И ее скорпионьи ответы часто жалят врагов своим ядовитым коктейлем. Общественные скандалы, провокации, интриги, эпатаж и прочие тайные любовные проекты наполняли жизнь героини дня сегодняшнего Ксении Собчак до самых краев ее публичной репутации.

В последние годы Собчак активно заявляет себя оппозиционным политиком в России. И ей, конечно же, как нельзя лучше подходит в этой роли название книги Иосифа Пригожина "Политика — вершина шоу-бизнеса". Поэтому Скорпиона Ксению Собчак можно смело назвать первой женщиной-шоувумен российской политики.

"Политика — это борьба борьбы с борьбой", — такое определение дала политике рожденная сегодня замечательный советский режиссер Кира Муратова. Она не занималась политикой, она снимала потрясающее кино. "Кино — ширма, которой я отгораживаюсь от ужасов реальности", — так говорила Кира Муратова. "Человеческая жизнь — страшная. В ней есть много чего хорошего, и она может по-разному сложиться, но она страшная", — продолжает режиссер-Скорпион, снявшая много страшных, трагичных и невероятно реалистичных фильмов.

Мудрое высказывание о том, что не следует раскачивать лодку, в которой сидишь, совершенно не подходит для Скорпионов, рожденных 5 ноября. Натуры, разрушающие себя изнутри, часто не желающие трудиться над собой, сталкиваясь с трудностями, нередко стараются утаить от других правду о себе. Герои дня сегодняшнего прилагают большие усилия к тому, чтобы не выносить сор из избы. Хотя в некоторых случаях это может серьезно повредить как им, так и окружающим. Если они наконец-то поймут, что излишняя скрытность сдерживает развитие их личности и в действительности им выгодно, чтобы другие знали о них как можно больше, их жизнь, вероятно, изменится в лучшую сторону.

До конца своих дней так и не победил свою излишнюю скрытность рожденный сегодня замечательный французский певец Джо Дассен (фото). По свидетельству близких людей, Дассен обладал такими качествами, как застенчивость и замкнутость, и все его считали характерным интровертом, человеком, полным тревог и сомнений, склонным к мнительности. Певец постоянно нуждался в лидере, который бы постоянно внушал ему уверенность в себе (этим вдохновляющим лидером стал его продюсер Жак Пле).

За пределами сцены Дассен был совершенно непубличным человеком, и практически не существует кадров кинохроники, запечатлевших его частную жизнь. Джо Дассен, так же как и его космическая сестра Вивьен Ли, выкуривал по четыре пачки сигарет в день, и эта привычка была признаком его постоянного стресса.

Герои дня сегодняшнего больше всего в жизни боятся потерять свою самобытность. Им постоянно приходится бороться за сохранение своей индивидуальности, если кто-то из их окружения пытается втиснуть их в строго определенные рамки. Поскольку они ценят внимание и боятся потерять свой статус, то такая борьба оказывается для них совсем не легкой. Очень часто, отдаваясь страсти разгадывать тайны, искать выход из лабиринтов человеческих отношений и пытаясь найти правду любой ценой, они забывают о самой большой загадке бытия — о самих себе.

Настоящей отдушиной от публичной профессии всемирно известного певца стало для рожденного сегодня канадского рок-музыканта Брайана Адамса (фото) его увлечение фотографией. Работает Брайан преимущественно в жанрах портретной и фэшн-фотографии. Любимая гамма цветов — черно-белая. А портреты его героев всегда более чем реалистичные. Певец также активно ведет свой Instagram, в котором показывает фото своей концертной деятельности из поездок по всему миру.

Реализм — это альфа и омега личности тех, кто родился 5 ноября. Рожденные в этот день стремятся быть в курсе последних событий, они жадные читатели газет и книг, заинтересованные радиослушатели и телезрители. Для некоторых из них будет весьма болезненным остаться хотя бы на день без информации о том, что происходит в мире. Поэтому на какой бы ступеньке социальной лестницы они ни стояли, как бы они от этого сами порой ни страдали, рожденные 5 ноября очень любят находиться в центре событий. Для их самооценки им необходимо ощущать живую связь со всем происходящим. Однако в определенный момент жизни они могут предпочесть одиночество и надолго закрыться в себе.

Рожденный сегодня американский ритм-н-блюзовый музыкант Айк Тёрнер прошел в своей жизни через наркотики и тюремное заключение и в итоге покинул наш мир от передозировки наркотиков. Но в истории музыки XX века он по праву называется одним из основателей рок-н-ролла.

В сложных отношениях с алкоголем состоял рожденный сегодня русский и советский художник с "алкогольной" фамилией Кузьма Петров-Водкин. Петров-Водкин одним из немногих художников своего времени использовал в своих полотнах так органичную всем Скорпионам сексуальную энергию. Петрова-Водкина называли самым эротичным русским художником. Одна из его наиболее известных работ "Сон" изображает двух обнаженных женщин, которые пристально смотрят на спящего обнаженного мужчину. Среди многих картин Петрова-Водкина немало изображений обнаженной натуры.

"Виват, Король, виват!" — эта знаменитая песня из репертуара певицы Тамары Гвердцители была написана в 1989 году специально для прощального матча рожденного сегодня футболиста Олега Блохина (фото). Всеми футбольными экспертами Олег Блохин уже давно признан одним из лучших футболистов советского футбола. Блохин — рекордсмен сборной СССР по футболу по количеству проведенных за нее игр и забитых голов и единственный футболист, преодолевший рубеж 300 голов в зачет Клуба Григория Федотова.

"Команда двигается вперед. То, что мы сегодня проиграли, это не значит, что она не двигается. На достигнутом мы не остановимся. Надо уметь терпеть", — так часто говорил о своей команде легендарный футболист Олег Блохин. Такова терпеливая Формула небес реалистичных героев сегодняшнего дня.

На фото: Ксения Собчак

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