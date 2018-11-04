Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Ядовитое жало Ксении Собчак - Гороскоп дня

Гороскоп print

О реализме, правдорубстве, мужестве и бунтарском духе рожденных 5 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Мой знак Зодиака — Скорпион, а они съедают себя и сжигают изнутри. Я порхаю между счастьем и тайнами. Я и ханжа, и еретик в одном лице. Я говорю, что думаю, и не притворяюсь, и я готова принять все последствия своего поведения", — под этой фразой могли бы смело подписаться многие герои, рожденные сегодня. И политик и журналистка Ксения Собчак (фото), и кинорежиссер Кира Муратова (фото), и американская звезда немого кино Мэри Осборн. Но эту фразу произнесла рожденная сегодня легендарная американская актриса Вивьен Ли (фото), вошедшая в историю вместе со своей героиней Скарлетт в культовом фильме "Унесенные ветром". Кстати, автор популярного романа "Унесенные ветром" Маргарет Миттчел по знаку Зодиака тоже была Скорпион. Но сегодня поговорим подробнее о Скорпионах, рожденных 5 ноября.

Реализм — самая яркая особенность тех Скорпионов, кто родился 5 ноября. Они всегда говорят правду о том, что видят, и стараются, чтобы их жизнь служила подтверждением их слов. Таким образом, если вам нужно узнать о времени, в котором вы живете, обращайтесь именно к этим людям.

Люди, чей день рождения — 5 ноября, очень точно отражают принадлежность к определенной семье, профессиональной, социальной и религиозной группе. Родившиеся сегодня часто стремятся развеять мифы и выявлять ложь и полуправду. Преследуя эти цели, они отличаются мужеством, а порой и бунтарским духом (в исключительных случаях эти люди даже готовы сражаться со всем светом). Но существует опасность, что в глазах окружающих они могут выглядеть как излишне навязчивые субъекты, сующие нос не в свое дело. Хотя некоторые из рожденных в этот день отнюдь не пользуются бешеной популярностью у близких, они рано или поздно могут привлечь большинство на свою сторону.

Героиня сегодняшнего дня актриса Вивьен Ли воспитывалась в монастыре. Однако это не помешало ей выйти замуж в 19 лет. Родив дочь и параллельно закончив Королевскую академию драматических искусств, девушка начала карьеру актрисы. На театральной сцене ее заметил несравненный актер Лоуренс Оливье и сделал ее звездой мирового масштаба. И большую часть жизни Вивьен ее связывали с Оливье любовные отношения.

Как признавалась сама Вивьен Ли в своей фразе об особенности знака Скорпиона, она беспощадно сжигала себя изнутри. Будучи уже известной на весь мир актрисой и обладательницей премий "Оскар", Вивьен Ли страдала маниакальной депрессией. Вспышки гнева случались у нее постоянно. Изнуряющее лечение в больницах с применением электрических зарядов полностью измотало актрису. Сил у Вивьен бороться с депрессией было все меньше и меньше, поэтому она много пила, выкуривала по четыре пачки сигарет в день и любила шумные компании. Актриса умерла от туберкулеза в возрасте 53 лет.

Вивьен Ли написала однажды в своем дневнике: "Помните ту сцену из "Унесенных ветром", в которой Скарлетт говорит: "Хорошо, что моя мать умерла и не видит, во что превратилась ее девчонка!"? Так вот, это обо мне". Вивьен Ли прекрасно понимала всю реальность происходящего с ней за кулисами сцены и отдавала себе отчет в своих поступках.

"Знаете, у нас принято так, что "ну на тебя там вылили ушат дерьма, а ты промолчишь, ты выше этого". Вот этой гордыни во мне нет, я отвечу", — с уверенностью заявляет рожденная сегодня Ксения Собчак. И ее скорпионьи ответы часто жалят врагов своим ядовитым коктейлем. Общественные скандалы, провокации, интриги, эпатаж и прочие тайные любовные проекты наполняли жизнь героини дня сегодняшнего Ксении Собчак до самых краев ее публичной репутации.

В последние годы Собчак активно заявляет себя оппозиционным политиком в России. И ей, конечно же, как нельзя лучше подходит в этой роли название книги Иосифа Пригожина "Политика — вершина шоу-бизнеса". Поэтому Скорпиона Ксению Собчак можно смело назвать первой женщиной-шоувумен российской политики.

"Политика — это борьба борьбы с борьбой", — такое определение дала политике рожденная сегодня замечательный советский режиссер Кира Муратова. Она не занималась политикой, она снимала потрясающее кино. "Кино — ширма, которой я отгораживаюсь от ужасов реальности", — так говорила Кира Муратова. "Человеческая жизнь — страшная. В ней есть много чего хорошего, и она может по-разному сложиться, но она страшная", — продолжает режиссер-Скорпион, снявшая много страшных, трагичных и невероятно реалистичных фильмов.

Мудрое высказывание о том, что не следует раскачивать лодку, в которой сидишь, совершенно не подходит для Скорпионов, рожденных 5 ноября. Натуры, разрушающие себя изнутри, часто не желающие трудиться над собой, сталкиваясь с трудностями, нередко стараются утаить от других правду о себе. Герои дня сегодняшнего прилагают большие усилия к тому, чтобы не выносить сор из избы. Хотя в некоторых случаях это может серьезно повредить как им, так и окружающим. Если они наконец-то поймут, что излишняя скрытность сдерживает развитие их личности и в действительности им выгодно, чтобы другие знали о них как можно больше, их жизнь, вероятно, изменится в лучшую сторону.

До конца своих дней так и не победил свою излишнюю скрытность рожденный сегодня замечательный французский певец Джо Дассен (фото). По свидетельству близких людей, Дассен обладал такими качествами, как застенчивость и замкнутость, и все его считали характерным интровертом, человеком, полным тревог и сомнений, склонным к мнительности. Певец постоянно нуждался в лидере, который бы постоянно внушал ему уверенность в себе (этим вдохновляющим лидером стал его продюсер Жак Пле).

За пределами сцены Дассен был совершенно непубличным человеком, и практически не существует кадров кинохроники, запечатлевших его частную жизнь. Джо Дассен, так же как и его космическая сестра Вивьен Ли, выкуривал по четыре пачки сигарет в день, и эта привычка была признаком его постоянного стресса.

Герои дня сегодняшнего больше всего в жизни боятся потерять свою самобытность. Им постоянно приходится бороться за сохранение своей индивидуальности, если кто-то из их окружения пытается втиснуть их в строго определенные рамки. Поскольку они ценят внимание и боятся потерять свой статус, то такая борьба оказывается для них совсем не легкой. Очень часто, отдаваясь страсти разгадывать тайны, искать выход из лабиринтов человеческих отношений и пытаясь найти правду любой ценой, они забывают о самой большой загадке бытия — о самих себе.

Настоящей отдушиной от публичной профессии всемирно известного певца стало для рожденного сегодня канадского рок-музыканта Брайана Адамса (фото) его увлечение фотографией. Работает Брайан преимущественно в жанрах портретной и фэшн-фотографии. Любимая гамма цветов — черно-белая. А портреты его героев всегда более чем реалистичные. Певец также активно ведет свой Instagram, в котором показывает фото своей концертной деятельности из поездок по всему миру.

Реализм — это альфа и омега личности тех, кто родился 5 ноября. Рожденные в этот день стремятся быть в курсе последних событий, они жадные читатели газет и книг, заинтересованные радиослушатели и телезрители. Для некоторых из них будет весьма болезненным остаться хотя бы на день без информации о том, что происходит в мире. Поэтому на какой бы ступеньке социальной лестницы они ни стояли, как бы они от этого сами порой ни страдали, рожденные 5 ноября очень любят находиться в центре событий. Для их самооценки им необходимо ощущать живую связь со всем происходящим. Однако в определенный момент жизни они могут предпочесть одиночество и надолго закрыться в себе.

Рожденный сегодня американский ритм-н-блюзовый музыкант Айк Тёрнер прошел в своей жизни через наркотики и тюремное заключение и в итоге покинул наш мир от передозировки наркотиков. Но в истории музыки XX века он по праву называется одним из основателей рок-н-ролла.

В сложных отношениях с алкоголем состоял рожденный сегодня русский и советский художник с "алкогольной" фамилией Кузьма Петров-Водкин. Петров-Водкин одним из немногих художников своего времени использовал в своих полотнах так органичную всем Скорпионам сексуальную энергию. Петрова-Водкина называли самым эротичным русским художником. Одна из его наиболее известных работ "Сон" изображает двух обнаженных женщин, которые пристально смотрят на спящего обнаженного мужчину. Среди многих картин Петрова-Водкина немало изображений обнаженной натуры.

"Виват, Король, виват!" — эта знаменитая песня из репертуара певицы Тамары Гвердцители была написана в 1989 году специально для прощального матча рожденного сегодня футболиста Олега Блохина (фото). Всеми футбольными экспертами Олег Блохин уже давно признан одним из лучших футболистов советского футбола. Блохин — рекордсмен сборной СССР по футболу по количеству проведенных за нее игр и забитых голов и единственный футболист, преодолевший рубеж 300 голов в зачет Клуба Григория Федотова.

"Команда двигается вперед. То, что мы сегодня проиграли, это не значит, что она не двигается. На достигнутом мы не остановимся. Надо уметь терпеть", — так часто говорил о своей команде легендарный футболист Олег Блохин. Такова терпеливая Формула небес реалистичных героев сегодняшнего дня.

На фото: Ксения Собчак

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Темы гороскоп астролог астрология астропрогноз день рождения формула небес астропсихоаналитика
Актуальная аналитика
Формула небес
Ядовитое жало Ксении Собчак - Гороскоп дня
Здоровье
Наиболее частые симптомы нейробластомы - боли, повышение температуры и снижение веса у ребенка
Новости спорта
Куда пропали футбольные арбитры? Почему не судят Николаев, Галимов, Федотов, Левников, Москалев...
Новости Все >
Асмус рассказала о травле из-за эротической сцены в фильме
Экс-мэр Грозного оправдался за грубое обращение с жителями
Пристайко объяснил срыв разведения сил в Петровском
В Москве без происшествий завершился "Русский марш"
Украина проигнорировала белую сигнальную ракету ДНР в Петровском
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Apple отключит от интернета старые модели iPhone и iPad
Стали известны способы похудеть без занятий спортом
Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа
Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа
Последние материалы
Ядовитое жало Ксении Собчак - Гороскоп дня
Наиболее частые симптомы нейробластомы - боли, повышение температуры и снижение веса у ребенка
15-летняя школьница из США заработала $2,5 млн, но разозлила отца
Куда пропали футбольные арбитры? Почему не судят Николаев, Галимов, Федотов, Левников, Москалев...
Асмус рассказала о травле из-за эротической сцены в фильме
Надо ли поддерживать иммунитет, или он справится сам?
5 ноября: Затертый во льдах, третий брак Хемингуэя и знаменитый Алеша
Почему римская армия сражалась только летом и чем римляне похожи на морских пехотинцев
Экс-мэр Грозного оправдался за грубое обращение с жителями
Пристайко объяснил срыв разведения сил в Петровском
Популярное
Мир. Новости мира
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России

Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.

Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Ваше здоровье
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Здоровье и профилактика
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Открытия
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Соломон Соловьев Ядовитое жало Ксении Собчак - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Экс-мэр Грозного оправдался за грубое обращение с жителями
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Пристайко объяснил срыв разведения сил в Петровском
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Литва: о чем напомнил "Лошарик"
Народ за казнь нелюдей. Почему власть против?
Медведев прокомментировал слова Лукашенко о "чужих войнах"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ