Страстная муза Михаила Булгакова - Астрология дня

О страсти к метаморфозам, переменчивом нраве и артистичности рожденных 2 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Если страной правит король, корона давит на голову, а если королева — корона давит на сердце", — с такой формулой правления пришла однажды в мир королева Франции, рожденная сегодня Мария Антуанетта (фото). Об особенностях и тонкостях Формулы небес рожденных 2 ноября поговорим подробнее.

Характерным занятием людей, рожденных 2 ноября, являются различные превращения. Метаморфозы, которые они осуществляют, происходят как в них самих, так и вокруг них. Они — актеры в театре жизни, меняющие ход пьесы (во благо или во вред) одним своим присутствием в ней. Те из рожденных 2 ноября, кто обладает действительно высоким интеллектом, хорошо понимают, как они влияют на свое окружение. Однако люди с более низким уровнем развития, появившиеся на свет в этот день, отданы на милость посторонним силам, невольными инструментами которых они часто становятся, что порою приводит к пугающим результатам.

Сыграть в революционерку всегда было страстным желанием королевы Франции Марии Антуанетты. После начала Французской революции она была объявлена вдохновительницей контрреволюционных заговоров и интервенции. Героиня дня была осуждена Конвентом и казнена на гильотине.

Мария Антуанета до последней минуты жизни безупречно и страстно играла свою роль. И во время суда, и перед казнью сохраняла полное самообладание и ничем не уронила королевского достоинства. Она сама взошла на эшафот и сама легла под нож гильотины. Хотя нередки были случаи, когда даже осужденные на смерть мужчины не справлялись с чувствами, падали в обморок и не могли без посторонней помощи подняться по ступенькам.

Но энергия смерти, как мы уже неоднократно говорили, часто дает Скорпионам душевные силы, так же как энергия секса или энергия страданий. И прекрасно об этом написал замечательный австрийский писатель Стефан Цвейг в своем романе "Мария Антуанетта": "Ибо когда человек приближается к пределу своего "Я", когда он решается докопаться до самого сокровенного своей личности, в его крови восстают тайные силы всех его предков".

Ему же вторит рожденная сегодня поэтесса Ирина Богушевская (фото): "Ведь мы родимся на страданья, чтобы, как искры, стремиться ввысь".

Скорпионы, рожденные 2 ноября, в идеале могли бы развивать в себе более глубокое понимание своей преобразующей силы, направляя ее в морально-нравственное русло. В этом плане огромное значение имеет их ответственность перед семьей и друзьями. Например, многие чувствительные натуры могут находиться под сильным влиянием взглядов, действий и даже тайных желаний людей, рожденных сегодня.

Кроме того, люди, чей день рождения — 2 ноября, иногда стараются улучшить ту или иную ситуацию со своей точки зрения, хотя на самом деле они всего лишь вмешиваются в те области, где их участие не приветствуется. Их духовное развитие как раз и будет определяется умением ограничивать свое влияние, а также способностью выжидать и издалека терпеливо направлять ход событий в интересах своего ближнего круга.

Свои оригинальные теории превращения и преобразования окружающего мира исповедовал рожденный сегодня французский философ Жорж Сорель. Знаменитая теория Сореля о роли мифологии в жизни людей, в особенности — национальных мифов, оказала заметное влияние на теории социализма, анархизма и фашизма. Сорель выступал наиболее последовательным апологетом насилия в политике, с одобрением относился к русскому большевизму и итальянскому фашизму. Муссолини писал о Сореле: "Именно этот учитель синдикализма через свои теории о революционной тактике более всех способствовал формированию дисциплины, энергии и силы фашистских когорт".

Президентский срок рожденного сегодня 11-го президента США Джеймса Нокса Полка ознаменовался крупнейшими территориальными приобретениями. При его правлении были завоеваны Нью-Мексико и Калифорния в ходе американо-мексиканской войны, а также Великобритания уступила Орегон. Таким образом, Соединенные Штаты обрели выход ко второму океану и стали крупной тихоокеанской державой. Большинство современных историков включают Нокса Полка в десятку самых выдающихся президентов США.

Не справился со своими страстями, направив их на саморазрушение, космический собрат страстного и воинственного президента Джеймса Полка 29-й президент США Уоррен Гардинг. После двух лет правления Гардинг скончался предположительно от обширного инфаркта. После его смерти широкое распространение получили слухи об отравлении, причем в числе других подозрения падали также на его жену. Гардинг был известен как любитель богемного образа жизни с традиционным скорпионьим набором (покер, пристрастие к благородным напиткам, любовные похождения), которому он не изменил и во время своего президентства.

Преобразования, предлагаемые Скорпионами, рожденными 2 ноября, могут заходить очень далеко, охватывая структуру, стратегию и задачи коммерческих, социальных и религиозных организаций. Однако все эти преобразования могут оказаться тщетными, если рожденным 2 ноября не удастся решить самую главную задачу — изменить самих себя.

Рожденные 2 ноября часто оказываются на жизненном распутье, где им необходимо коренным образом поменять течение собственной жизни. Если люди, чей день рождения — 2 ноября, в силах справиться с такими переменами, поняв при этом свои истинные потребности и преисполнившись готовностью реализовать их, то шансы достичь успеха на избранном пути становятся весьма высокими. В противном случае они начинают коснеть и постепенно становятся все более разочарованными, подавленными и обозленными на весь мир.

Они часто сталкиваются с вопросами, связанными с деньгами, сексом и властью. Здесь нужна особая осторожность, чтобы не позволить этим сторонам жизни полностью руководить личностью. Лучше всего относиться к ним с максимальной легкостью, культивируя в себе чувство игры, забавы и разумной поверхностности. Если рожденные 2 ноября смогут направить свои возможности на решение земных человеческих задач, то они смогут внести большой вклад в окружающий мир.

Историки литературы всего мира до сих пор спорят о женщине, которая послужила прототипом для легендарной Маргариты в знаменитом романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Большинство из критиков сходятся во мнении, что писатель создал образ страстной и смелой женщины Маргариты по образу и подобию своей третьей жены Елены Булгаковой (фото), пришедшей сегодня в наш мир.

Для Формулы небес образ Елены Сергеевны Булгаковой особенно интересен тем, что героине сегодняшнего дня удалось в своем третьем браке с Михаилом Булгаковым окончательно договориться со своим внутренним Скорпионом и перестать разрушать себя и окружающий мир.

При чтении дневника, который Елена Сергеевна вела много лет по просьбе самого Булгакова, поражает один факт: в совместной жизни писателя и его жены не было ни одной ссоры. Это нечасто можно встретить в личной жизни Скорпионов. Ссоры, скандалы, конфликты, наряду с сексом — это традиционный для Скорпионов вид "энергетического вампиризма". В преобразованном же Скорпионе Елене Сергеевне рожденный под знаком Тельца Михаил Булгаков обрел не только настоящего друга и возлюбленную, но и свою музу, литературного секретаря и биографа, преданную и неутомимую сотрудницу. Благодаря необыкновенной созидающей энергии Елены Булгаковой после смерти писателя смогли увидеть свет многие неизданные произведения, главным из которых является, конечно, роман "Мастер и Маргарита".

Одним из выдающихся эстетов и философов мирового кино остался в истории рожденный сегодня итальянский театральный и кинорежиссер Лукино Висконти (фото).

Религиозно-философское произведение "Роза мира" оставил после себя русский писатель-мистик, рожденный сегодня Даниил Андреев (фото). Он был одним из немногих советских писателей в XX веке, который десять лет провел в тюремном заключении. К нему он был приговорен в 1947 году всего лишь за один роман, впоследствии бесследно сгинувший на Лубянке. Свои главные труды Андреев писал во Владимирской тюрьме: из мистических прозрений и поэтической свободы родился философский трактат "Роза мира" — вдохновенное видение мирового единства, казалось бы, совершенно невозможное посреди ужаса сталинского смертельного конвейера.

Прекрасна формула жизни и творчества Даниила Андреева: "Кому больше дано, с того больше и спросится. Как для личности, так и для народа повышенная одаренность и масштаб суть основания не для повышенных требований к другим, а только к самому себе. Одаренность и масштаб обязывают к большему, а вовсе не дают права на то, на что остальные смертные не имеют права".

Своей масштабной одаренностью порадовали Вселенную пришедшие сегодня в наш мир английский математик Джордж Буль, основавший математическую логику; французский врач-невропатолог Жозеф Бабинский, первый произведший операцию на опухоли центральной нервной системы; один из самых успешных актеров в истории американского кино Берт Ланкастер; австралийский теннисист, одержавший в разных разрядах 24 победы на турнирах Большого шлема Кен Розуолл; чемпионка мира и Европы советская баскетболистка Нина Ерёмина; Олимпийская чемпионка по фигурному катанию российская фигуристка Татьяна Тотьмянина (фото); советский поэт-песенник Михаил Пляцковский и замечательный российский композитор и продюсер Евгений Кобылянский.

Большого целого всем и части,

И в небо смотрят с мольбой о счастье

Шесть миллиардов пар глаз.

И каждый верит: вот-вот оттуда

Польется свет, и начнется чудо.

И пусть так будет на этот раз.

Этими прекрасными словами рожденной сегодня поэтессы и певицы Ирины Богушевской мы и закончим Формулу небес 2 ноября.

На фото: Елена Булгакова

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