Короли жизни, победившие смерть - Астрология дня

Об умении концентрироваться, стремлении к ясности и строгости, нежелании привлекать к себе внимание и настойчивости рожденных 31 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Я охотно сочетаю тактическое со стратегическим, фантастическое с научным, комбинационное с позиционным, причем я стремлюсь удовлетворить требованиям каждой данной позиции", — так о своей формуле шахматной магии говорил рожденный сегодня первый чемпион РСФСР по шахматам и четвертый чемпион мира в истории непобедимый русский шахматист Александр Алехин (фото).

В 1927 году Алехин выиграл матч за звание чемпиона мира у считавшегося непобедимым Хосе Рауля Касабланки и затем в течение нескольких лет доминировал в соревнованиях, выигрывая крупнейшие турниры своего времени с большим преимуществом над соперниками. Алехин стал единственным чемпионом мира по шахматам, который умер непобежденным. О Формуле небес Скорпионов дня сегодняшнего расскажем подробнее.

Рожденные 31 октября никогда не раздражаются по мелочам. Основа их магической силы в концентрации. Если ее разрушить, то они становятся уязвимыми в критических ситуациях. Как правило, герои дня спокойно воспринимают отказы. Центральное место в этике их работы занимает качество, а не количество. Вот почему они так не любят привлекать к себе внимание.

Рожденного сегодня немецкого математика Карла Вейерштрасса по праву называют "отцом современного анализа". Все свои идеи он формулировал в виде лекций, а о публикации своих выдающихся лекций сам Вейерштрасс абсолютно не заботился. Его ученики уже после смерти великого математика опубликовали целых семь томов его бесценных математических формул, в которых и были систематизированы современный математический анализ, основные положения дифференциальной геометрии и линейной алгебры.

В математике Вейерштрасс стремился к ясности и строгости. Пуанкаре писал о нем: "Вейерштрасс отказывается пользоваться интуицией или, по крайней мере, оставляет ей только ту часть, которую не может у нее отнять". Анри Пуанкаре был, конечно же, выдающимся математиком в истории человечества, рожденным под знаком Тельца, и его задача всегда была подняться над цифрами и глотнуть интуиции из Вселенной для своих гениальных формул. А вот у Вейерштрасса все было с точностью до наоборот: он весь состоял из сплошной гениальной интуиции Вселенной, и его задачей была необходимость опуститься на землю и записать свои формулы. Такой мистический подход, без сомнения, вызывал определенную зависть у приземленного ученого-математика Пуанкаре.

Так же однажды удачно записал свои формулы пришедший сегодня в мир французский инженер Бенуа Фурнерон. Он изобрел гидравлический двигатель, названный впоследствии турбиной Фурнерона. Энергетическая сила данного изобретения была так сильна, что и спустя 200 лет модернизированная версия турбины Фурнерона используется на самой большой в мире ГЭС "Три ущелья".

Рожденный сегодня русский революционер Николай Кибальчич по своей Формуле небес был гениальным изобретателем. В частности, ему принадлежала идея ракетного летательного аппарата с качающейся камерой сгорания для управления вектором тяги.

Но, к сожалению, далеко не самый агрессивный в знаке Скорпиона день 31 октября не спас Николая Кибальчича от трагической смерти. Кибальчич осознанно искал смерти (это часто бывает любимым развлечением у Скорпионов). Сначала он вступил в группу "Свобода или Смерть", потом стал агентом исполкома "Народной воли". Являясь "главным техником" организации, участвовал в подготовке покушений на Александра II. Именно он изобрел и изготовил метательные снаряды с "гремучим студнем". За содеянное Кибальчич был приговорен к смертной казни через повешенье.

Рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии по химии Адольф фон Байер также оставил миру свою магическую формулу. В 1864 году он открыл барбитуровую кислоту и барбитураты. Это стало группой лекарственных средств, оказывающих угнетающее влияние на центральную нервную систему, и барбитураты стали назначаться в качестве успокаивающих и снотворных средств. К сожалению, барбитурат как крайне эффективное средство быстро стал популярен в среде наркоманов.

Скорпионы, рожденные 31 октября, гордятся тем, что они дотошные наблюдатели и исполнители. Их способность концентрировать все свои усилия на поставленных целях позволяет им переступить через все препятствия, которые возникают на их пути. Энергичность, подобная лазерному лучу, делает их несгибаемыми в противостояниях.

Однако люди, рожденные в этот день, как правило, не являются агрессивными. В личных отношениях они всегда трогательно заботятся о близких и защищают их. Однако в глубине души и мужчины, и женщины, рожденные 31 октября, — воины, что иногда доставляет много неприятностей им самим.

Порой им кажется, что они нападают только тогда, когда их спровоцировали. На самом деле у рожденных в этот день проблемы возникают из-за чрезмерной настойчивости. Иными словами, затевая драку (чаще всего вполне объяснимую), люди, чей день рождения — 31 октября, сожалеют вовсе не о том, что их подвели или не прислушались вовремя к их мнению, а скорее о том, что им пришлось безжалостно разделаться с оппонентом. Впоследствии это может вызвать настоящую депрессию, которая представляет собой лишь гнев, направленный в себя. И тогда Скорпионы снова начинают кусать свой собственный хвост.

В новейшей истории рожденного сегодня генералиссимуса Чан Кайши, лидера Китая на протяжении 22 лет, называют "китайским Бонапартом". Эта характеристика больше относится к его честолюбивым устремлениям. Гениальным полководцем Чан Кайши никогда не был, но и обвинить его в полном отсутствии военного таланта тоже нельзя.

В зените карьеры в Китае его называли великим человеком, героем из плеяды тех, кто рождается один раз в 500 лет. Его сопоставляли с Конфуцием, награждали лаврами вождя китайского народа, одержавшего в конце концов победу в многолетней войне сопротивления японской агрессии. Также часто Чан Кайши вспоминается как лидер, противостоявший коммунистам во главе с Мао Цзэдуном более 20 лет.

Рожденный сегодня король Камбоджи Нородом Сианук (фото) возглавлял свою страну с перерывами с 1941-го по 2004 год. Наряду с королем Таиланда Сианук являлся самым долгоправящим монархом в XX веке в регионе Юго-Восточной Азии, пережившим французских колонизаторов, американское вторжение во Вьетнам и Камбоджу и режим красных кхмеров во главе с Пол Потом. Будучи то королем, то премьер-министром Камбоджи, в 1993 году с восстановлением королевства Нородом Сианук снова занял королевский трон и возглавлял Камбоджу до своего отречения в пользу сына в 2004 году.

Сражение, физическое или умственное, является повторяющейся темой для Скорпионов, рожденных в этот день. Менталитет воина не боится неблагоприятных факторов, ведь ни для кого не секрет, что настоящие воины готовы к ограничениям (включая ограничение в еде, напитках и сне), лишениям и даже боли. Рожденные в этот день гордятся тем, что вполне могут обойтись без роскоши, и, конечно же, тем, что легко справляются с чреватой опасностью ситуацией. Скорпионы дня сегодняшнего никогда не сдадут позиции просто так.

Рожденные 31 октября обладают критическим умом, который без труда позволит обнаружить изъяны. Их привлекает риск, но не безрассудство. Тем не менее они предрасположены к несчастным случаям и невезению в какой-то период жизни. Однако они всегда поворачивают фортуну лицом к себе.

О фортуне, которую удалось повернуть лицом к себе рожденному сегодня блистательному советскому актеру Анатолию Папанову (фото), он всегда говорил тихо и с достоинством. Его цитатой и закончим сегодня Формулу небес: "Лично я не стал бы называть войну школой. Пусть лучше человек учится в других учебных заведениях. Но все же на войне мы научились ценить Жизнь — не только свою, а ту, что с большой буквы. Все остальное уже не так важно…"

На фото: Анатолий Папанов

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