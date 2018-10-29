Война и смерть – главный наркотик Скорпионов

Об опыте, таланте подбора кадров, воинственности и любви к напряженности рожденных 30 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Когда ежегодные выборы прекращаются, начинается рабство. Собственность должна охраняться, иначе не может существовать свобода. Пресечение произвола в зародыше — это тот единственный принцип, который может сохранить свободы всех людей. А свобода, потерянная однажды, потеряна навсегда", — с таким манифестом пришел сегодня в мир 2-й президент США Джон Адамс.

Влияние этого политического деятеля на дальнейшую историю огромно. Именно его подпись стоит под текстом Декларации независимости США, в составлении которой он принял непосредственное участие и суть которой не меняется вот уже более 200 лет. Он был создателем военно-морского флота США, одним из создателей Континентальной армии, на руководство которой лично назначил Джорджа Вашингтона, а также стал идеологом и строителем президентской резиденции в Вашингтоне, которая позже получила название Белый дом.

О талантливой руководящей Формуле небес рожденных 30 октября расскажем подробнее.

Если Скорпионам, рожденным 30 октября, предоставить возможность, они могут стать хорошими менеджерами, умело направляющими деятельность других. Кроме опыта, который неизменно пополняется на протяжении всей жизни, они обладают талантом подбора кадров для реализации проектов, какими бы сложными они ни были.

Довольно интересно то, что многие люди, чей день рождения — 30 октября, едут за океан для выполнения работы по специальности или для начала новой жизни. Образ человека, рожденного 30 октября, который пересекает океан, на самом деле может служить метафорой для всех рожденных в этот день, потому что каждый раз, попадая на новый проект, они сталкиваются с устрашающим вызовом неизведанных пространств.

И, как правило, героям дня сегодняшнего предстоит в течение неопределенного периода времени переживать трудности и нестабильность. И если окружающие обычно рассматривают риск как смелое решение, быть может, даже граничащее с безумством, для многих людей, рожденных 30 октября, плыть к исполнению своих желаний — значит достичь спокойствия внутри себя. Скорпионы вне зависимости от дня рождения всегда должны что-либо переступать, преодолевать, и только препятствия на пути делают их жизнь интересной и осмысленной.

Не раз пересекал океан и в прямом, и в переносном смысле русский государственный деятель, выдающийся военный дипломат князь Алексей Орлов. Обычно беспощадный к любому чиновничеству едкий и саркастичный поэт Александр Пушкин писал об Орлове:

О ты, который сочетал

С душою пылкой, откровенной

(Хотя и русский генерал)

Любезность, разум просвещенный…

Питомец пламенной Беллоны,

У трона верный гражданин!

Орлов, я стану под знамены

Твоих воинственных дружин…

Алексей Орлов был одним из самых влиятельных советников по международным и военным делам императоров Николая I и Александра II, провел сотни дипломатических встреч и заключил несколько десятков важнейших для России выгодных мирных договоров, предварительно будучи сам инициатором военных конфликтов.

Всю свою яркую карьеру, но только исключительно чисто военными методами боролся за мир рожденный сегодня кавалер 11 орденов Ленина (высшей награды СССР), маршал Советского Союза, министр обороны СССР Дмитрий Устинов. Современники Устинова вспоминают, что герой дня сегодняшнего зациклился на оборонной промышленности и не хотел никак помогать экономике страны. Он внес большой вклад в дело победы над фашизмом, но в то же время он нанес большой урон советской экономике, когда с его подачи брежневское руководство не жалело ничего для обороны, даже благосостояние трудящихся.

Но на посту министра обороны Устинов всегда оставался великолепным инженером, глубоким знатоком и умелым организатором производства. Он был сторонником быстрых и смелых решений, досконально разбирался в сложнейших технических проблемах. Именно голос Дмитрия Устинова стал решающим в 1979 году на заседании малого Политбюро СССР о вводе советских войск в Афганистан. В тот год Устинову просто не терпелось проверить в бою новые виды вооружения и доказать своим коллегам "кремлевским старцам" необходимость гонки вооружения и милитаризации советской экономики.

В последние годы руководства министерством обороны Дмитрий Устинов на руководство военным флотом СССР поставил своего космического собрата, рожденного сегодня, адмирала флота Георгия Егорова, а на должность руководителя Генерального штаба Вооруженных сил СССР другого маршала и тоже своего космического собрата, рожденного сегодня, Николая Огаркова. Так что гонке вооружений, которая, по мнению некоторых экспертов, разрушила экономику СССР, мы обязаны не просто трем Скорпионам, а Скорпионам, рожденным в один день.

Более мирной деятельностью, но, как правило, с элементами экстрима и повышенной напряженности занимались в жизни другие герои дня сегодняшнего. Американский кардиолог Дикинсон Ричардс получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за новые методы исследования сердца и легких (в том числе, катетеризацию сердца) в норме и паталогии; исследовал особенности сердечной деятельности в условиях травматического шока.

Лепили свои страстные скульптуры французские скульпторы Луиза Аббема и Эмиль Бурдель.

Как часто принято у литераторов, рожденных под знаком Скорпиона, писал о смерти и о войне одна из ключевых фигур раннего экспрессионизма в немецкой поэзии молодой поэт Георг Гейм. Гейм стал знаменит еще и тем, что предсказал свою собственную смерть в 24 года. За два года до своей гибели Гейм сделал в дневнике запись сна, где он написал, что он провалится под лед на реке и погибнет.

Военная тема не обошла стороной и творчество французской поэтессы Анны Марли. Написанная ею "Песня партизан" стала гимном французского Сопротивления во время Второй мировой войны. Это был единственный военный гимн в истории, который написала женщина. Впрочем, это же женщина-Скорпион, а женщины-Скорпионы часто бывают гораздо сильнее многих мужчин.

Несмотря на то что Скорпионы, рожденные 30 октября, часто сами начинают реализацию проектов, они могут согласовывать свои планы с системой и методами работы других. Они обладают редким свойством управлять и прислушиваться к мнению окружающих. Поэтому из них получаются и хорошие руководители, и хорошие подчиненные. Они хорошо адаптируются к задачам по техническому обслуживанию, поэтому реализация проекта (их или другого) продолжается независимо от возникающих проблем.

Рожденные 30 октября всегда эффективно используют свои полномочия. Конечно, время от времени они вызывают к себе нетерпимость со стороны членов семьи, близких друзей или партнеров по бизнесу, но они, справившись немного со страстью и успокоившись, сами убеждают всех в необходимости продолжать работу.

Экстремальной оказалась жизнь одного из лучших игроков мирового футбола XX века рожденного сегодня аргентинца Диего Марадоны (фото). Спортивная карьера Марадоны оказалась сокращенной из-за наркотической зависимости, вследствие которой он был вынужден покинуть футбол из-за дисквалификации и лечения. Кроме этого, Марадона был замешан в нескольких судебных разбирательствах, включая арест в 1991 году за хранение кокаина и двухлетний условный срок, полученный им в 1999 году за стрельбу из пневматической винтовки по журналистам летом 1994 года.

Не хватало Марадоне, видимо, в те годы страстей на футбольном поле, увы, не хватало… Саморазрушение тогда накрыло спортсмена с головой и продолжалось еще потом долгие годы, нарушая комфорт многих людей вокруг.

Рожденный сегодня французский поэт, эссеист и философ Поль Валери вошел в историю своими едкими, мрачными и по-настоящему скорпионьими афоризмами. Одним из его военных афоризмов, целиком и полностью подходящим к Формуле небес дня сегодняшнего мы и закончим: "Война — это некая акция, благодаря коей люди, которые не знают друг друга, друг друга убивают ради славы и выгоды людей, которые знают друг друга и друг друга не убивают".

На фото: Дмитрий Устинов

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