Ну почему аборигены съели Кука? - Гороскоп дня

Об активном и импульсивном характере, страстности и склонности к самоуничижению рожденных 27 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Не повышай голоса, но держи наготове большую дубинку, и ты далеко пойдешь", — такую формулу движения по жизни предложил однажды рожденный сегодня выдающийся американский политик, 26-й президент США, лауреат Нобелевской премии мира Теодор Рузвельт. О Формуле небес Скорпионов, пришедших в мир 27 октября, расскажем подробнее.

Теодор Рузвельт был первым президентом США, кто в начале прошлого века определил стратегический курс страны, которым она последовательно движется и по сей день. Именно он заявил становление Америки как мировой империалистической державы, активно действующей во всем мире. Ему принадлежат выражения "политика большой дубинки" и "мировой полицейский". Так что его скорпионье жало по сей день продолжает жалить всех, кто не согласен с американской позицией по любым вопросам.

Сильные и могущественные личности, рожденные 27 октября, обладают активным и импульсивным характером. Их пламенные чувства разнообразно выражаются на эмоциональном уровне: от жизнерадостного проявления доброй воли души, любящей веселье, до напряженности, вызванной тягостными душевными волнениями. Не удивительно, что настроение у них может меняться очень резко. Поэтому Скорпионы, чей день рождения — 27 октября, должны научиться управлять своей эмоциональностью. Если ей позволить стать отрицательной, она превращается в энергетический вампиризм и серьезных проблем не избежать. Чаще всего разрушается их собственная жизнь, возникают неприятности на работе, рушатся личные отношения, страдает здоровье и благополучие ближнего круга людей. Когда люди-Скорпионы перестают получать правильную питательную энергию извне, они начинают кусать свой собственный хвост и рано или поздно съедают себя по кусочкам.

Согласно известной шуточной песни Владимира Высоцкого "Почему аборигены съели Кука", рожденный сегодня бесстрашный английский мореплаватель Джеймс Кук (фото) был съеден каннибалами на одном из Гавайских островов, который сам мореплаватель, собственно, и открыл. Но согласно историческим документам, Кук был не съеден, а убит вместе с еще многими английскими моряками во время вооруженного противостояния с коренными жителями острова.

Но историческая правда в песне Высоцкого все-таки присутствует. Как свидетельствовали биографы Джеймса Кука, вначале туземцы приняли мореплавателя за одного из своих богов, начали ему поклоняться и одаривать всяческими подношениями, но через какое-то время передумали и убили. Высоцкий на концертах перед исполнением песни про капитана Кука часто шутил: "Туземцы очень любили Кука. Но потом все-таки его съели, так как у них было поверье, что если ты съешь очень хорошего человека, то и сам станешь лучше. Так что, дорогие мои товарищи, чтобы самому стать лучше, нужно просто съесть парочку хороших людей. Что мы, в принципе, часто и делаем в обычной жизни".

В нем зов любви и скрипки плач,

Стенанья скорби,

И лирики тончайшей страсть

В огранке пламенной неволи.

Вулкан эмоций неземных

Прославит в мире твое имя —

Ты — самый страстный из земных,

О Паганини… Паганини!!!

Так с удивительной астрологической точностью поэтесса Тамара Липатова описала музыкальный гений одного из ярчайших Скорпионов, которых Вселенная послала на землю, рожденного сегодня итальянского скрипача-виртуоза Николо Паганини (фото).

В жизни Паганини в разные годы его жизни был представлен весь классический набор любого гениального Скорпиона: карточная зависимость, бесконечные долги, страстные романы с женщинами и вечные страдания его окружения. Все эти разрушающие страсти, впрочем, и давали ему ту магическую энергию, с которой он играл на своей скрипке.

И очень часто сама скрипка не выдерживала его страстей на сцене. Известен факт, что во время его игры на скрипке лопнула струна, но Паганини продолжал концерт. Затем лопнула вторая, но маэстро продолжал играть и сорвал шквал аплодисментов. Жить на грани и играть на грани — это и была суть музыканта. И формула жизни Скорпиона "чем хуже, тем лучше" во всей красе нашла свое отражение в герое сегодняшнего дня. Ведь когда все гладко, спокойно и гармонично, нет энергии для так необходимых всем Скорпионам страстей.

Герои дня сегодняшнего, которые так и не научаться управлять темной стороной своих страстей, склонны к бегству от жизни, унынию и даже к полному самоуничижению. Последние два качества особенно опасны, поскольку могут проявиться у рожденных 27 октября так быстро, что даже близкие люди не всегда успевают помочь.

Напротив, жизнерадостные натуры, рожденные в этот день обращают свою энергию на окружающих: становятся отличными друзьями, активно поддерживают близких и даже малознакомых людей, тем самым творчески улучшая свое окружение.

Поскольку рожденные сегодня, как правило, стараются произвести впечатление непоколебимой надежности, они склонны игнорировать свою собственную чувствительность. За их впечатляющей внешностью может скрываться удивительно хрупкая душа. Опасность в данном случае заключается в том, что, однажды заставив себя перейти границы своих возможностей, они рискуют оказаться в состоянии полного упадка сил.

Вселенная сегодня подарила миру жизнерадостных и созидательных представителей знака Скорпиона, умело управлявших энергиями в разных сферах и получивших прекрасные результаты.

Рожденный сегодня американский изобретатель Исаак Меррит Зингер (фото) применил свою скорпионью магию в усовершенствовании конструкции швейной машины и основал знаменитую компанию "Зингер". Зингер не изобретал швейной машины и никогда не утверждал, что сделал это. К 1850 году, когда появилась его первая швейная машина, уже существовал ряд моделей. Зингер потратил на преодоление имевшихся у этих моделей конструктивных недостатков десять дней, которые "потрясли мир" и сделали изобретателя богачем.

Кстати, подобную бизнес-схему применил однажды в своей отрасли и легендарный Скорпион Билл Гейтс, о котором мы еще поговорим в ближайшие дни.

О своей колдовской деятельности и страстях в лучших традициях своего знака Зодиака пишет русский биолог и селекционер рожденный сегодня Иван Мичурин: "Через мои руки прошли десятки тысяч опытов. Я вырастил массу новых разновидностей плодовых растений, из которых получилось несколько сот новых сортов. Только всепоглощающая страсть, до полного самозабвения, могла дать ту невероятную стойкость моему организму, при которой человек становится способным выполнить такой непосильный для него труд".

Свой волшебный талант исследователя в полной мере реализовала рожденная сегодня советский эпидемиолог Зинаида Ермольева (фото). Именно ей человечество обязано открытием вакцины против холеры и созданием многих антибиотиков в СССР.

Скорпионы, рожденные 27 октября, относятся к такому типу людей, которые могут вызвать появление эмоциональных ударных волн, да и вообще, изменение состояния волнения одним лишь своим присутствием, взглядом и даже мыслями. Очень важно, чтобы рожденные в этот день понимали, насколько влиятельными и сильными они могут быть, так как многие из них действуют подсознательно, даже не представляя, какое воздействие они оказывают на окружающих, особенно тех, с кем их связывают обязательства и взаимная зависимость.

Абсолютной магией обладала одна из самых популярных исполнительниц русских народных песен в СССР рожденная сегодня певица Лидия Русланова (фото). Эмоциональной глубиной наполнены все кинофильмы режиссера киношедевра "Жизнь прекрасна" итальянского актера Роберто Бениньи. Страстны и неподражаемы в своих актерских работах Николай Караченцов (фото) и его молодой космический собрат Артур Смольянинов. Пронзительные и искренние в своих исполнительских техниках бас-гитарист и основатель группы "Ария" Александр Грановский, саксофонист Игорь Бутман (фото) и младшая космическая сестра Николо Паганини британская скрипачка Ванесса Мэй (фото).

Цитатой из фильма "Жизнь прекрасна", произнесенной главным героем Гвидо в исполнении Роберта Бениньи, мне хотелось бы завершить сегодня рассказ о Формуле небес рожденных сегодня, так как смысл цитаты очень близок к сути героев дня сегодняшнего: "Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить…"

На фото: Джеймс Кук

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