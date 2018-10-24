Мировые воры, признавшие Пикассо - Гороскоп дня

О воображении, внушительной внешности, активной натуре и потрясающей результативности рожденных 25 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Чтобы рисовать, ты должен закрыть глаза и петь", — так обозначил формулу творческого человека рожденный сегодня замечательный испанский художник Пабло Пикассо (фото). О тех песнях, которые предпочитают петь герои дня сегодняшнего, расскажем в Формуле небес.

Скорпионы, рожденные 25 октября, испытывают огромную потребность придавать законченную форму своим мыслям. И хотя их воображение развито очень хорошо, их сны и видения ничего не значат для них до тех пор, пока им не будет найдена соответствующая физическая реалия. Рожденные в этот день обладают внушительной земной внешностью, оказывают хорошую поддержку семье и друзьям и служат надежной опорой для тех, кто находится в их окружении.

Ярчайшим представителем своего дня с внушительной земной внешностью остался в памяти британцев замечательный историк и государственный деятель викторианской эпохи Томас Бабингтон Маколей. На протяжении десятилетий своей жизни он работал над пятитомной "Историей Англии" — капитальным трудом, заложившим основы прочтения национальной истории. Пять томов истории Маколея разошлись по Британской империи рекордными тиражами. Они были переведены почти на все европейские языки. Читателей привлекал в "Истории Англии" своеобразный, не лишенный изящества стиль, который еще в течение полувека после смерти писателя господствовал в англоязычной публицистике.

Обязательную для себя потребность облекать свои мысли в форму с успехом реализовывал замечательный французский математик Эварист Галуа (фото). Он прожил короткую жизнь, был убит на дуэли в 20 лет, но все лишь за четыре года активного увлечения математикой Галуа успел сделать открытия, ставящие его на уровень крупнейших математиков XIX века. Именно этого молодого гения по праву считают основателем современной высшей алгебры.

В музыкальные формы блистательно облекал свои сны и фантазии рожденный сегодня австрийский композитор, Король вальса Иоганн Штраус-сын. За свою жизнь плодовитый композитор создал почти 500 музыкальных произведений, в том числе 168 вальсов и 15 оперетт, включая легендарную оперетту на все времена "Летучую мышь".

Очень часто происходит, что просвещенные личности из числа рожденных 25 октября Скорпионов не удовлетворены развитием только своей души, они стремятся сделать универсальными собственные ощущения формы и структуры. Попытка перевести свои фантазии в плоскость продуктивной работы, как правило, помогает рожденным в этот день с наибольшей отдачей для окружающих раскрыть свои действительно незаурядные таланты. Для этого героям дня лишь следует серьезно заинтересоваться искусством, политикой, литературой, архитектурой, экологией или другими вопросами. И тогда активная натура рожденных 25 октября может выдать реальный и весомый результат.

В отличие от своего космического собрата Короля вальсов Иоганна Штрауса рожденного сегодня французского композитора Жоржа Бизе (фото) трудно назвать Королем опер. Но авторство одной оперы "Кармен" принесло композитору всемирную славу на много столетий. Я лично считаю оперу "Кармен" самой страстной оперой в истории. И совершенно не случайно, что именно страстный композитор-Скорпион увековечил своей энергией в истории музыки это потрясающее произведение.

В органических потребностях своей Формулы небес превращать фантазии в реальность творил и один из родоначальников французского кино Абель Ганс. После недолгой работы адвокатом в Париже Ганс увлекся написанием сценариев. Свой первый фильм по собственному сценарию "Безумие доктор Тюба" о бредовых видениях ученого Ганс снял с помощью искажающих линз и зеркала для создания эффекта галлюцинаций. После успеха этого фильма Ганс продолжил снимать фильмы и экспериментировать с освещением, монтажом и камерой.

Один из кинокритиков прекрасно пишет о художественной формуле Абеля Ганса, которая во многом может быть легко применима к Формуле небес героев дня в целом: "Творчество Ганса амбивалентно. В нем соседствует великолепие и убожество, напыщенность и лиризм, пафос и примитивный символизм, воображение и техническая изобретательность, которой он нередко злоупотребляет, а также изобилие новшеств наряду с жалкими штампами и дурным вкусом".

Рожденный сегодня Пабло Пикассо много слышал в свой адрес и в адрес своих творений разных слов. Всю жизнь, как и полагается рожденным сегодня героям, он экспериментировал с художественными формами. Именно его считают одним из основателей кубизма, в котором трехмерное тело в оригинальной манере изображалось как ряд соединенных воедино плоскостей.

Пикассо также много работал как график, скульптор и керамист. За свою жизнь он создал около 20 тысяч работ. По экспертным оценкам, сегодня Пикассо — самый дорогой художник в мире. Его картины на мировых аукционах продаются по наивысшей в мире цене. По результатам опроса журнала Time, Пикассо признан лучшим художником среди живших за последние сто лет. Также его полотна занимают первое место по популярности среди похитителей.

Так уж работают сегодня звезды, что Скорпионы — герои дня идут значительно дальше по жизни, чем сами себе намечают, проявляя по-настоящему оригинальное творчество, которое охватывает порой более абстрактные или теоретические области. Вдоль всего этого пути им необходимо остерегаться жажды власти, способной выйти из-под контроля и стать разрушительной силой.

Рожденным 25 октября не нравится хаос, они предпочитают управлять вещами в полном соответствии с заранее установленными планами. Они могут проявлять нетерпимость по отношению к тем, кого считают капризными, скрытными или непонятными, и быть очень строгими с ними. Главное им при этом — не переусердствовать и не выбить из себя остатки чувствительности. Героям дня сегодняшнего просто необходимо опасаться быть слишком критичными по отношению к тем, кого они считают менее зрелыми, чем они сами.

Потрясающей красоты и необыкновенного таланта женщины пришли сегодня в наш мир: оперная певица Галина Вишневская (фото), французская актриса Анни Жирардо (фото), советская актриса театра и кино Тамара Семина и американская певица Кэти Перри (фото).

Наставлением великой Галины Вишневской мы и закончим сегодня Формулу небес: "Если ты хочешь совершить какой-нибудь поступок, то сначала подумай — ты хочешь подниматься вверх или падать вниз. И самое главное — это не давать воли отчаянию".

На фото: Пабло Пикассо

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