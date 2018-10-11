Весы, взрывающие пространство - Гороскоп дня

О хороших навыках общения, отличном чутье в отношеии финансов и любви к чрезмерности рожденных 12 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Дудук - это моя святыня. Если бы я не играл на этом инструменте, не знаю, кем бы я стал. Наверное, Бог так решил, чтобы я играл на дудуке, чтобы он меня спас от всех жизненных испытаний", — произнес однажды выдающийся армянский музыкант Дживан Гаспарян, отмечающий сегодня свое 90-летие. О красивой и творческой Формуле небес рожденных 12 октября расскажем сегодня.

Весы, рожденные 12 октября, очень любят быть в центре внимания. Они обладают хорошими навыками общения и хорошо себя чувствуют в самой разной среде — от простых людей до элиты. Поскольку рожденные в этот день гордятся качеством своей работы, они хотят, чтобы их ценили лучшие из лучших, независимо от общественного положения.

Лучшим и единственным, кто оценил гениальный талант рожденного сегодня итальянского тенора Лучано Паваротти (фото), стал оперный тенор в городе Модене Арриго Пола. Занимаясь с этим своим первым и главным педагогом в жизни, Паваротти узнал, что у него абсолютный слух.

Первые шесть лет обучения не привели ни к чему большему, чем нескольким бесплатным сольным концертам в маленьких городах, но затем голос вдруг начал рождаться на глазах, к удивлению самого Паваротти, который к тому времени уже решил для себя заканчивать занятия пением.

Этот голос со временем сделал Паваротти одним из выдающихся оперных певцов XX века и обладателем всех возможных премий в оперной индустрии. Гонорары Паваротти за выступления были сравнимы с популярными поп- и рок-исполнителями, и на операх с его участием люди входили в состояние абсолютного экстаза… Например, после завершения оперы "Любовный напиток" в Берлине зрительские овации поднимали занавес на сцене 165 раз. Этот показатель был занесен в качестве реккорда в Книгу Гиннесса. А концерт Паваротти в Центральном парке Нью-Йорка слушали 500 тысяч зрителей. Такую аудиторию в этом парке не собирал ни один другой исполнитель.

Современники писали о певце: "Лучано Паваротти — легенда. Он произвел оперную революцию. И даже его самые непримиримые критики не будут спорить, что его имя навсегда останется синонимом красоты человеческого голоса". О своей невероятной популярности среди абсолютно любых слоев населения Паваротти со свойственным ему юмором всегда отвечал: "Чтобы слушать музыку, мозги не нужны".

Лучано Паваротти, как и многие другие рожденные 12 октября, обладал отличным чутьем в отношении финансов. И в случае необходимости герои сегодняшнего дня трогательно готовы поделиться деньгами с членами семьи и друзьями, попавшими в затруднение. Паваротти при жизни был щедрым меценатом и участником множества благотворительных проектов, которые сам и инициировал.

Весы дня сегодняшнего ненавидят скаредность и мелочность, предпочитая делать благородные жесты без снисходительности. Рожденные 12 октября ведут себя так, что другим легко принять от них то, что они дают, хотя им самим может быть трудно получать такую же помощь от других. Поэтому для них важно как можно раньше научиться легко давать и так же легко брать.

"В изобретениях самоучек-одиночек проку было мало. Только некоторые из них могли претендовать на то, чтобы быть реализованными… Мне оставалось лишь сожалеть, что многие люди впустую тратили много своего времени на никчемную работу. Изобретать — это удел немногих", — так со скромным достоинством сказал о себе и о своем вкладе в мировое автомобилестроение основатель компаний Horch и Audi, один из первопроходцев немецкой автомобильной промышленности инженер Август Хорьх.

Именно Хорьх первый в истории изобрел и начал использовать в автомобиле карданную передачу, сверхпрочные виды стали, а также предложил расположение кресла водителя в левой части кузова автомобиля. Интересно и происхождение названия теперь уже легендарного бренда Audi. Один из племянников Хорьха учил латынь, и его между делом спросили, как бы он назвал новый автомобиль, произнеся на немецком фразу: "Выслушаем и другую сторону". Мальчик то ли в шутку, то ли совершенно серьезно перевел этот вопрос на латынь: "Аudiatur et altera pars!" И тут Хорьх услышал, что "horch" (в немецком языке — "слушай, прислушивайся") переводится на латинский как "audi". Так появился новый бренд, который успешно живет уже более ста лет на автомобильном рынке.

Весы, рожденные сегодня, ценят традиции, но их нельзя назвать консерваторами в мыслях, словах или поступках. Они экстравагантны, наделены юмором и любят чрезмерность. Это выражается во всех областях их жизни — от сексуальных приключений до социального нонконформизма. Для них мир — это сцена, на которой разыгрывается их собственная драма. Однако при этом они умудряются быть вполне естественными и редко производят впечатление людей, специально пытающихся привлечь внимание.

Однако люди, чей день рождения — 12 октября, должны опасаться высокомерия, чреватого для них крахом, если они игнорируют влияние своих действий на жизнь окружающих.

Так однажды проигнорировал последствия своих действий рожденный сегодня военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга, русский генерал, граф Михаил Милорадович, когда в жесткой форме пытался разговаривать с восставшими на Сенатской площади, возглавляемыми декабристами. Счастливо избежавший ранений в более 50 сражениях, герой Отечественной войны, он получил в тот день две раны от заговорщиков, и эти ранения стали смертельными.

Рожденные 12 октября обычно хорошо знают традиции общества. Но им иногда кажется, что можно поставить себя выше существующих правил, особенно в частной жизни. Эти люди могут являть собой любопытную смесь бескорыстных и эгоистических наклонностей. Их стремление проталкивать собственные интересы и нужды может вызывать огорчение и противостояние окружающих. И все-таки благодаря своей компетенции и общественному опыту рожденные в этот день, как правило, могут стать опорой для своих коллег, друзей, семьи.

Сегодня пришел в мир итальянский химик Асканьо Собреро (фото), первый в истории получивший нитроглицерин. Через несколько лет молодой Альфред Нобель с согласия Собреро запатентовал на себя способы производства нитроглицерина и приготовления из него динамита. Это производство принесло Нобелю огромное состояние, большую часть которого он завещал на создание после его смерти Нобелевского комитета. Тем самым он навсегда увековечил свое имя в истории человечества. Сам же Асканьо Собреро до конца своих дней работал консультантом на одной из фабрик Альфреда Нобеля, и сегодня он известен исключительно в химической среде как действительно выдающийся ученый.

Исключительной скромностью запомнился современникам американский изобретатель Элмер Амброуз Сперри. Он являлся обладателем более 400 патентов на собственные изобретения, самым известным из которых стало изобретение морского компаса, гирокомпаса, который широко применяется в морской навигации и ракетной технике.

"Модернизация — это та удочка, которой нужно научиться ловить, — так в лучших традициях своей изобретательской формулы и с присущим ему сарказмом заявил однажды рожденный сегодня российский экономист Алексей Кудрин (фото). — Я начинал свою карьеру после школы с автомеханика, так что можно начинать с любой специальности и дорасти до министра финансов".

Рожденный сегодня руководитель группы "Несчастный случай" российский музыкант и шоумен Алексей Кортнев (фото) начинал с профессии философа, закончив Московский государственный университет. И его философская формула, так близкая каждому из рожденных 12 октября, присутствует во всем его творчестве. Поэтому и закончим сегодняшнюю Формулу небес его прекрасными строчками.

Край небоскребов и шикарных вилл,

Из окон льет слепящий свет.

О, если б мне хоть раз набраться сил,

Вы б дали мне на все ответ.

Откройте двери, люди, я ваш брат.

Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват.

На фото: Лучано Паваротти

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