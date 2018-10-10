Они придумали кетчуп и лак для ногтей - Гороскоп дня

Об активной жизненной позиции, живом воображении, отсутствии честолюбия и приятном характере рожденных 11 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Вы бы не стали так беспокоиться о том, что о вас думают другие, если бы поняли, как редко они это делают", — с такой формулой прожила свою красивую жизнь рожденная сегодня американская общественная деятельница Элеонора Рузвельт (фото).

В 1999 году Институт Гэллапа назвал ее одной из десяти самых почитаемых людей XX столетия. Ее поддержка своего легендарного мужа президента Франклина Рузвельта во время Великой депрессии в США и в дальнейшем во время событий Второй мировой войны сделала саму Элеонору гораздо популярнее и влиятельнее президента США.

Элеонора Рузвельт активно участвовала в создании ООН и была назначена делегатом от США. В ООН Рузвельт возглавляла комитет, разрабатывающий Всеобщую декларацию прав человека. Президент США Гарри Трумэн назвал ее "первой леди всего мира", указывая на ее достижения в области защиты прав человека.

Многие Весы, рожденные 11 октября, имеют живое воображение, любят возбуждение, стремятся быть в центре событий и полагают, что должны играть важную социальную роль. Для них крайне важно найти свое надлежащее место в этом мире, что и понятно, так как у рожденных 11 октября карьера обычно находится в области, изобилующей трудностями. Им иногда приходится менять работу с завидной регулярностью, прежде чем они найдут сферу приложения сил, к которой лучше всего приспособлены. Независимо от карьеры рожденные в этот день стремятся к общественной активности, поскольку не переносят изолированного образа жизни. Их судьба тесно связана с судьбой окружающих, поэтому они вполне справятся с ролью представителя группы или отдельного лица.

"Делай то, что тебе хочется. Потому что тебя в любом случае будут критиковать. Тебя будут ругать, если ты сделал это, и будут ругать, если ты этого не сделал", — так советовала своим ученикам мудрая Элеонора Рузвельт и сама точно так же поступала в жизни.

Как и Элеонора Рузвельт, такой органичной для представителей знака Весы юридической практикой занимался всю жизнь австрийский и американский юрист Ганс Кельзен. Из-под его пера вышли более 400 работ по разным проблемам теории государства и права, международного права и правового позитивизма. Кельзен считается в мировой юриспруденции основоположником концепции конституционного суда и конституционного контроля.

Весы, рожденные 11 октября, как правило, являются милыми и легкими в общении. Частая неопределенность в карьере или тенденция безропотно смиряться с тем, что подвернулось под руку, возможно, объясняется полным отсутствием у них направленного (эгоистичного) честолюбия. Они не любят сложностей и поэтому могут просто не пожелать бросить вызов трудностям. Быть вполне устроенным и счастливым, иметь образ жизни, позволяющий распределять внимание между карьерой, любовью, семьей, отдыхом и развлечениями, — этого уже порой достаточно для их самореализации. Поэтому так часто в проектах, которые реализуют герои сегодняшнего дня, много домашнего и нужного на каждый день.

Рожденный сегодня американский предприниматель Генри Хайнц дал миру огромный ассортимент соусов, горчиц, томатных супов и консервированных овощей. Но главный его "ребенок" — это, конечно же, кетчуп.

Рождение самого кетчупа на фабриках Генри Хайнца стало возможным благодаря Китаю. Именно оттуда пришел его предшественник. В Китае эта приправа называлась на свой манер — "ке-циап". Генри стал работать над изменением вкусовых качеств нового продукта, которому впоследствии и дал более простое название "кетчуп". Благодаря активной рекламе и массовому производству кетчупа Хайнц привил сначала американцам, а затем и всему миру любовь к кетчупу. И в наше время компания Heinz по-прежнему является лидером в этой отрасли.

Много удовольствий женскому лицу и телу доставил рожденный сегодня основатель косметической компании REVLON американский предприниматель Чарльз Ревсон. Он начинал свое дело с производства лаков для ногтей. Главное чего, по мнению Чарльза, не хватало лакам — это стойкости. Перед Чарльзом стояла задача создать новую формулу, которая позволила бы держаться покрытию на ногтях несколько дней. Эту задачу тогда решил молодой химик Чарльз Лэчмен. В 1932 году первая партия новинок была продана салонам красоты и аптекам. Так родился бренд REVLON с прекрасным слоганом, придуманным самим Чарльзом Ревсоном: "На фабрике мы делаем косметику; в аптеке мы продаем надежду".

Весы, рожденные 11 октября, любят работать с другими, быть частью команды. Благодаря приятному характеру они легко могут переходить из одной социальной или рабочей среды в другую. Они чувствуют себя одинаково хорошо наверху и в самом низу общества. А те из них, кто получил элитное образование или имеет богатство, редко бывают снобами или настаивают на своей избранности.

Таким скромным предпринимателем остался в истории пионер в области разведки и добычи нефти в Иране предприниматель Уильям Нокс Д'Арси. Именно благодаря его титаническим усилиям и многолетней практике в 1908 году на глубине в 360 метров было обнаружено одно из крупнейших в мире нефтяных полей. На основе этого поля была создана Англо-Персидская нефтяная компания, ныне "Бритиш Петролеум".

С учетом мягкости и дипломатичности своей Формулы небес рожденные 11 октября должны по возможности стараться не позволять использовать себя или манипулировать собой более энергичным, целенаправленным лицам, знающим, чего они хотят, и готовым сделать все, чтобы этого добиться. Замечая подобные поползновения в своем ближнем круге, рожденные 11 октября обычно дают друзьям и знакомым шанс исправиться. Но героям дня сегодняшнего в таком случае необходимо взвесить свои мотивы. Если они действуют с позиции силы, такое уступчивое поведение может быть правильным и даже свидетельствовать о духовном росте. С другой стороны, если эта уступчивость диктуется мазохистскими побуждениями, позицию надо пересмотреть и быть более волевыми и решительными.

Об этой особенности своей формулы прекрасно сказал однажды рожденный сегодня Нобелевский лауреат по литературе французский писатель Франсуа Мориак: "Ужасно, что нет ничего прочного в жизни: все течет, меняет форму, не остановишь мгновения, не удержишь той полоски жизни, когда существование твое становится терпимым и у тебя хватает сил сносить его".

На фото: американский предприниматель Генри Хайнц

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