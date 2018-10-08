Погибшие за идеалы - Гороскоп дня

Об интуиции, эмоциональности, остроте восприятия окружающей действительности, красноречии и духовности рожденных 9 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Последняя война среди людей будет войной за истину. Эта война будет в каждом отдельном человеке. Война — с собственным невежеством, агрессией, раздражением. И только коренное преобразование каждого отдельного человека может стать началом мирной жизни всех людей", — так звучала формула человека будущего, которую оставил потомкам рожденный сегодня выдающийся эзотерик XX века Николай Рерих (фото).

Сегодня социальные сети и новостные ленты назойливо подсовывают статьи о позитивном мышлении, управлении реальностью при помощи мысли и всевозможные пособия и семинары по визуализации желаний. Но еще в 20-х годах прошлого века Рерих был первопроходцем, проложившим тропки нынешним дауншифтерам, проводником буддистских и индуистских идей в западном мире, неутомимым искателем Шамбалы и пастырем эзотерического учения Агни-йога (Живая этика).

Весы, рожденные 9 октября, — прирожденные мистики и эзотерики. Они наделены свойством проникать точным, критичным взглядом в жизнь окружающих и происходящие события. В то же время они скорее ведомы сердцем, чем головой, и выше всего на свете ценят человеческие качества. Сами они умеют быть крайне привлекательными натурами, оказывающими сильное воздействие на тех, с кем имеют дело. Их интуиция, как правило, бывает превосходна. Но они могут сильно ошибаться в оценке самих себя, особенно в эмоционально взвинченном состоянии. В определенном смысле, ничто не скроется от взора тех, кто родился 9 октября, — так остро они воспринимают окружающую действительность.

Революционной эзотерикой занимался рожденный сегодня один из самых эрудированных представителей большевистской партии после ее прихода к власти Николай Бухарин (фото). Он свободно владел французским, английским и немецким языками. В повседневной жизни был дружелюбен и приветлив, оставался доступным в общении. Единственный во время травли Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама, кто вставал на их защиту. И, по сути, он был единственным партийным философом тех лет в СССР. К сожалению, именно эта его философская и мало кому понятная из партийного окружения позиция стала причиной его травли и последующего расстрела. Очень трудно жить и выжить образованным и глубоким человеком в окружении людей, получивших свое образование в духовных семинариях, ссылках и тюрьмах.

Казненным за свои философские и человеколюбивые взгляды оказался и рожденный сегодня один из пяти руководителей восстания декабристов Сергей Муравьев-Апостол. Именно ему принадлежит знаменитая фраза: "Проклятая страна, где не умеют ни составлять заговоры, ни судить, ни вешать". Фразу декабрист произнес, когда после первой попытки его повесить, веревка оборвалась.

Жестоко расстрелянным в расцвете своих жизненных сил оказался рожденный сегодня российский оппозиционный политик Борис Немцов (фото). Его мировоззрение и бесконечный поиск истины были очень схожи со взглядами и Бухарина, и Муравьева-Апостола, и еще с очень многими искателями истины, рожденными 9 октября. "Я бы хотел, чтобы Россия стала свободной в новом году. Без жуликов, воров, всяких подлецов, негодяев. Я понимаю, что только в Новый год чудеса случаются, но тем не менее мечтать никому не вредно, мне тоже", — так мечтал, мыслил и жил Борис Немцов.

"Честность не принесет вам много друзей, но те, что появятся, будут настоящими", — так определил свое отношение к жизни и людям рожденный сегодня культовый музыкант XX века, один из основателей группы The Beatles Джон Леннон (фото). Кроме своей музыкальной деятельности, Леннон был известен также как политический активист. Свои взгляды он высказывал как в песнях, так и в публичных выступлениях.

В знаменитой песне "Imagine" выражены мысли Леннона о том, как должен быть устроен мир. Леннон проповедовал идеи равенства и братства людей, мира, свободы. Это сделало его кумиром хиппи и одним из самых значительных общественных деятелей 1960-1970-х годов. Трагическая Формула небес коснулась и Джона Леннона. В возрасте сорока лет он был застрелен.

К сожалению, многие из рожденных 9 октября могут весьма не реалистично оценивать собственные поступки, не замечая того, что очевидно всем. В это случае они бывают поглощены, смущены, задеты, сметены своими эмоциями по поводу одного конкретного человека или происходящего события. Позднее они могут прийти в себя и понять, что приняли неправильное решение, пожертвовав значимой частью своей личности в обмен на идею или борьбу с конкретной личностью. Рожденные в этот день могут оказаться в роли Фауста, решаясь поставить подпись на договоре не только в вопросах любви, но и в других сферах жизни, уступая тем самым часть контроля над собой.

Герои дня сегодняшнего одарены многими талантами, различные грани их природы: ум (острая наблюдательность), красноречие, духовность (вера) и физические качества (магнетизм, сексуальность), — могут иногда направлять их в разные стороны, что требует установления определенной гармонии между ними.

У мужчин, рожденных в этот день, сильно развито женское начало (чувствительность, восприимчивость, мечтательность), а у женщин, наоборот, агрессивные черты характера (желание нахулиганить, враждебность, грубая напористость). Люди этого дня предпочитают выбирать профессии, требующие знания человеческой природы. Они помогают другим раскрыть свои способности и показывают наикратчайшие пути к достижению целей.

"Надо слушать легенды — следы вековых коллективных усилий — и с их помощью отгадывать, насколько возможно, смысл нашей судьбы", — так предлагал отгадывать замысел Вселенной пришедший сегодня в мир замечательный писатель Иво Андрич (фото), единственный в истории лауреат Нобелевской премии по литературе среди представителей Югославии.

"Ты находишь Бога, этого шаловливого бесенка, там, где меньше всего ожидаешь, не в церкви, не на иконе, а в глубине себя, рядом с сердцем", — такой путь самопознания предлагает рожденный сегодня мексиканский режиссер и писатель Гильермо дель Торо (фото).

"Я прежде всего любопытный. И хотя всех людей любить невозможно, интереса к ним художник терять никогда не должен. Это первая моя заповедь", — так относился к людям и гениально играл их на сцене и в кино выдающийся актер Евгений Евстигнеев (фото).

Рожденные 9 октября любят жизнь и людей. Живут и творят честно и самозабвенно. Жизнь и люди далеко не всегда отвечают им тем же. Но по-другому они не могут. Такова их Формула небес.

На фото: Николай Бухарин

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