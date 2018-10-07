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Автор Соломон Соловьев

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О возвышенных чувствах, развитом интеллекте, профессиональном зрении, ответственности, сознательности, честности и принципиальности рожденных 8 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Человечески любить мы можем иногда десятерых, любовно — двух. Нечеловечески — всегда одного", — так формулу нечеловеческой любви описала однажды рожденная сегодня великая русская поэтесса Марина Цветаева (фото).

Для рожденных 8 октября жизнь — это прекрасное любовное приключение. Они отдадут за любовь все, возводя ее на пьедестал, или же, втайне страдая, не будут иметь ее вовсе. Их возвышенные чувства относятся не только к любви. Их душу могут по-настоящему взволновать чудеса природы и загадки космоса, течения в океане и вращение планет.

Если бы у женской поэзии было имя, ее бы звали Марина Цветаева. И знак зодиака Весы, и Формула небес 8 октября подходит к образу богини поэзии самым наилучшим образом.

Марина Цветаева — человек с душой нараспашку. Каждое ее стихотворение это зеркало жизни. Поэтесса умела любить и отдаваться чувству целиком, умела страдать и сочувствовать страждущим. Каждое ее произведение — это вся она.

Люди, чей день рождения — 8 октября, часто обладают развитым интеллектом и прекрасно разбираются в человеческой психологии. "Я не хочу иметь точку зрения. Я хочу иметь зрение", - утверждала Марина Цветаева.

Блестящим профессиональным зрением обладал рожденный сегодня русский и советский архитектор Алексей Щусев. Именно его фундаментальным творениям обязана своим внешним видом современная Москва и еще много городов бывшего СССР. Им были созданы, в частности, Мавзолей Ленина, гостиница "Москва", здание Казанского вокзала в Москве, Большой Москворецкий мост и здание НКВД на Лубянской площади. О своей профессии Щусев писал: "Архитектор, создающий образ нового сооружения, должен быть не только мастером своего дела, но и философом, стоящим на уровне идеалов своей эпохи, прекрасно ориентируясь в технике сооружения и в выборе материалов… Эклектическая неразборчивость недостойна архитектора". Все сказанное в полной мере удалось Щусеву воплотить в своих творениях, и его архитектура по праву считается эталоном в эпохе социалистического реализма.

Каким бы чудесным зрением не обладали герои дня сегодняшнего при взгляде на окружающую действительность, к сожалению, многие из них очень плохо понимают собственную личность. Им кажется, что они часто занимаются делом, пытаясь сделать его хорошо, в то время как окружающие смотрят на них с удивлением. В пределах семьи и социальной группы рожденные в этот день обычно считаются чудаками, витающими в облаках. Поэтому окружающие, особенно те, кто считает себя практичными людьми, не всегда доверяют их суждениям и здравому смыслу.

Абсолютно непрактичным считало поведение рожденного сегодня российского предпринимателя Александра Сибирякова (фото) его ближайшее окружение. После смерти своего отца Серебряков принял в управление семейные золотые прииски и пароходные компании. И вместо спокойной жизни предприниматель занялся исследовательской деятельностью, вкладывая в нее все свои доходы. Вначале это была полярная экспедиция, прошедшая вдоль берегов Сибири по Ледовитому океану и вышедшая через Берингов пролив в Тихий океан. А затем были многочисленные экспедиции по рекам и труднодоступным участкам Сибири.

Известна также и широкомасштабная благотворительная деятельность Сибирякова. Благодаря его пожертвованиям был открыт, в частности, первый сибирский университет в Томске и несколько учебных заведений в его родном городе Иркутске.

Как правило, рожденные 8 октября умело распоряжаются деньгами, ведут семейные дела, они ответственны и сознательны в выполнении своих обязательств, но до определенного предела. Всегда существует опасность, что их унесет в запредельные высоты. Их эмпирическое отношение к жизни почти не опирается на ограничения, поэтому они рискуют пуститься в погоню за новыми впечатлениями и острыми ощущениями. Не удивительно, что рожденные 8 октября попадают во всяческие неприятности, особенно эмоциональные.

Эмоциональные неприятности с завидной регулярностью преследовали рожденного сегодня замечательного советского писателя и журналиста, родоначальника жанра "журналистское расследование" Юлиана Семенова. После выхода легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны", для которого Семенов написал сценарий, все его создатели (режиссер, оператор, основные актеры) получили Государственную премию РСФСР. Единственный, кого не было в списках награжденных, оказался тот, кто все это придумал, — Юлиан Семенов. После этого события писатель впал в глубокую депрессию. Кстати, сам Семенов "поделился" с Максимом Исаевым (Штирлицем) своим днем рождения: и автор, и его герой родились 8 октября (Штирлиц — в 1900 году, Семенов — в 1931-м).

Эмоциональный шок испытал однажды и французский рабочий Пьер Дегейтер, вошедший в историю как автор музыки к гимну "Интернационал". Вместе с автором текста Эженом Потье, рожденным 4 октября, он написал революционную песню, которая мгновенно стала популярной в среде революционной Франции. Как только песня стала набирать популярность брат Пьера Адольф Дегейтер, воспользовавшись тем, что имя композитора не было указано на титульном листе (Пьер писал только свою фамилию), подал в суд с тем, чтобы присвоить права на "Интернационал" себе. Так Пьер Дегейтер лишился авторства на свое знаменитое творение.

И лишь спустя много лет, в 1915 году, находясь в оккупации во время Первой мировой войны, Адольф Дегейтер раскаялся в содеянном, написал письмо брату и покончил жизнь самоубийством. Письмо от брата до Пьера дошло лишь в 1922 году, и спустя 25 лет он стал законным автором собственной музыки "Интернационала". В 1927 году Иосиф Сталин пригласил Дегейтера в СССР на празднование десятилетия Октябрьской революции и назначил ему пожизненную пенсию. Пьер Дегейтер умер в 1932 году во Франции, в возрасте 83 лет. На его похоронах присутствовало более 50 тысяч человек.

Так уж получается по жизни, что связи рожденных 8 октября не просто запутанные, но иногда и опасные. У них есть привычка связываться со странными и сомнительными персонажами, а также с такими натурами, которые им не подходят. Их интерес к необычным людям и экзотическим обстоятельствам делает их легкой добычей тех, кто хотел бы воспользоваться ими в личных целях.

Такой легкой добычей для своих американских импресарио стал рожденный сегодня легендарный русский богатырь Иван Поддубный (фото). За несколько лет выступлений в США Поддубный заработал большой гонорар, хранившийся на банковском счету. Однажды борец заявил работодателям, что хочет домой. Ему ответили: "Если уедете, денег не получите. Снять их со счета сможете, если станете гражданином США. Таковы условия контракта, который вы подписали". Поддубный без денег вернулся в Россию.

Чудом избежал расстрела попавший в запутанную ситуацию, рожденный сегодня великий русский актер немого кино Иван Мозжухин. Бесчисленное количество раз был обманут в жизни культовый армянский композитор и певец Комитас. Подвергался бесконечным гонениям основоположник кибернетики, советский математик Алексей Ляпунов. О Ляпунове писали его современники: "Он был человеком высочайшей принципиальности и неподкупной морали, всю жизнь не боявшимся стоять за справедливость и за российскую науку и идти на конфликт за это с властями".

От своей честности и принципиальности люди, чей день рождения — 8 октября, конечно же, невероятно страдают. Особенно страдают они от расставания с близкими друзьями и любимыми. Но они непобедимы, возможно, благодаря способности видеть суть вещей, противостоять врагам, учиться на собственном опыте. Рожденные в этот день могут много читать и размышлять, но их мудрость в конечном счете почерпнута из жизненного опыта, который они ценят превыше всего. Поэтому счастье и стабильность рожденных 8 октября прямо пропорциональны их способности оставаться самими собой. А встречающихся на пути драконов и монстров им придется либо победить, либо превратить в спутников и друзей.

И об этом же всем писала Марина Цветаева: "Никакая страсть не перекричит во мне справедливости. Делать другому боль, нет, тысячу раз, лучше терпеть самой. Я не победитель. Я сама у себя под судом, мой суд строже вашего, я себя не люблю, не щажу".

На фото: Иван Поддубный

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