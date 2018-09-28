Рожденные 29 сентября. Гороскоп

О мечательности, невезучести, неприспособленности к жизни и в то же время огромной силе духа рожденных 29 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Жизнь человеку дается один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое… И надо спешить жить", — эти знаменитые слова произнес однажды рожденный сегодня легендарный советский писатель, автор романа "Как закалялась сталь", герой своего времени Николай Островский. Эти слова в полной мере подходят ко многим рожденным 29 сентября. Рассмотрим их Формулу небес подробнее.

Рожденные 29 сентября ведут упорную борьбу за стабильность собственной жизни. Временами они чувствуют себя хозяевами Вселенной, а временами ничего не стоящими букашками. Такие колебания в настроении чаще всего зависят от нехватки уверенности в себе. Многие люди, чей день рождения — 29 сентября, отчаянно пытаются найти покой в семье, но часто, так и не встретив желанного взаимопонимания, они покидают ее, предпочитая изолированное существование. В этом случае они становятся угрюмыми людьми, девиз которых: "Чем хуже, тем лучше для меня". Именно этот девиз по жизни является в большей степени комфортным для представителей знака Скорпиона, но для Весов дня сегодняшнего он также актуален.

О рожденном сегодня знаменитом авторе романа "Дон Кихот" Мигеле Сервантесе часто говорили, что его роман автобиографический, дон Кихот с его фантазиями и борьбой с ветряными мельницами — это и есть сам писатель. Современники Сервантаса подтверждают эти предположения. Так, один из биографов Сервантеса пишет: "Поэту Сервантесу, ветреному и мечтательному, недоставало житейского уменья, и он не извлек пользы ни из своих военных кампаний, ни из своих произведений. Это была душа бескорыстная, не способная добывать себе славу или рассчитывать на успех, поочередно очарованная или негодующая, неодолимо отдававшаяся всем своим порывам. Его видели наивно влюбленным во все прекрасное, великодушное и благородное, предающимся романтическим грезам или любовным мечтаниям, пылким на поле битвы, то погруженным в глубокое размышление, то беззаботно веселым". Блестящее описание многих элементов Формулы небес рожденных 29 сентября.

Ярчайшим представителем знака Весы дня сегодняшнего являлся итальянский художник Караваджо. Именно его по праву считают реформатором европейской живописи XVII века, основателем реализма в живописи и одним из крупнейших мастеров барокко.

Символику своего двойного и гармоничного знака Зодиака Караваджо полностью реализовал в своей живописной технике. Он одним из первых применил манеру письма "кьяроскуро" — резкое противопоставление света и тени, буквально — светотень. Градации светлого и темного, распределение различных по яркости цветов или оттенков одного цвета — все это позволило художнику писать изображаемые предметы, делая их объемными. Создавать эстетические формы — это любимая работа планеты Венеры, которая покровительствует своим подопечным в знаке Тельца и с особой изысканностью в знаке Весы.

Изысканными формами было наполнено творчество яркого представителя художественной культуры рококо французского живописца и гравера Франсуа Буше. Этот замечательный представитель знака Весы создал многочисленные серии гравюр, иллюстрировал книги Овидия, Боккаччо, Мольера. Художник работал во многих видах декоративного и прикладного искусства: создавал декорации для опер и спектаклей, выполнял орнаментальные росписи изделий фарфора, расписывал веера, исполнял миниатюры.

В большинстве своем Весы, рожденные 29 сентября, весьма привлекательны и способны. Однако, куда бы они ни направлялись и что бы они ни делали, неопределенность и нестабильность буквально преследуют их по пятам. К примеру, годами работая на одном месте и успешно справляясь со своими обязанностями, рожденные в этот день могут испытывать трудности в продолжении карьеры. В личной жизни после бурного романа, где, казалось бы, все предрешено, они нередко уступают более удачливому сопернику, который так некстати появляется в самый последний момент.

Тем не менее люди, чей день рождения — 29 сентября, не спешат выплескивать свои страсти на обозрение окружающих. Пожалуй, их характер похож на эпицентр урагана, где царит относительное спокойствие, когда вокруг бушуют ветра и волны, сметающие все на своем пути.

Таким ураганным характером обладал пришедший сегодня в мир русский поэт и декабрист Кондратий Рылеев. Именно он стал одним из пяти казненных руководителей декабрьского восстания 1825 года. Последние стихи Рылеева, написанные перед казнью, звучали так…

Тюрьма мне в честь, не в укоризну,

За дело правое я в ней,

И мне ль стыдиться сих цепей,

Когда ношу их за Отчизну!

А вот уже строчки космического собрата Рылеева Николая Островского, написанные сто лет спустя: "…Чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому главному в мире — борьбе за освобождение человечества". Такова Формула борцов за идеалы дня сегодняшнего.

Таким бесстрашным борцом остался в истории и русский военачальник и стратег Михаил Скобелев. Именно он стал освободителем Болгарии во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Болгары его называли и называют по сей день Белый генерал. Болгарский народ почитает его как национального героя и рассказывает детям, как он побеждал врага. Скобелев всегда участвовал в сражениях в белом мундире и на белом коне. В изысканном вкусе представителям знака Весы редко когда откажешь.

Часто рожденные 29 сентября могут выглядеть абсолютно равнодушными к происходящему, но они тем не менее вызывают сильную реакцию у других людей — как положительную, так и отрицательную. По этой причине рожденные 29 сентября должны остерегаться несчастных случаев и явной вражды со стороны недоброжелателей.

Наиболее удачливые из рожденных в этот день рано или поздно начинают осознавать, что их насущная потребность — явить себя миру в стиле настоящих экстравертов. И в самом деле, высвобождение искусственно сдерживаемой энергии будет только способствовать росту личного динамизма, если, конечно, эту энергию своевременно направить в нужное русло.

О мятежной, но неуверенной природе своего дня рождения снимали великолепные фильмы итальянский режиссер Микеланджело Антониони и американский режиссер Стэнли Крамер. Писали драмы и пьесы рожденные сегодня русский драматург Александр Сухово-Кобылин, польский писатель Людвик Контратович и украинский драматург Иван Карпенко-Карый. А вот рожденный сегодня украинский историк Михаил Грушевский написал целый фундаментальный труд "История Украины-Руси", который уже сто лет вызывает ожесточенные споры со стороны обеих стран.

Явил себя сегодня миру, раскрыв свой энергетический потенциал, один из отцов атомной бомбы, итальянский физик Энрико Ферми; вошел в историю своими громкими победами и любовью к Эмме Гамильтон командующий британским флотом Горацио Нельсон; стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства, и четыре раза пробыл во главе этого правительства итальянский государственный деятель и многолетний владелец футбольного клуба "Милан" Сильвио Берлускони; и, наконец, реализовал себя как лучший бомбардир того же клуба "Милан", которым владел Берлускони, украинский футболист Андрей Шевченко, которого болельщики прозвали на итальянский манер — Санта Шева (Святой Шева).

Сегодня Андрей Шевченко — главный тренер сборной Украины по футболу. А если рожденные 29 сентября целиком посвящают себя работе, они бывают незаменимыми на пути продвижения к поставленной цели. У них есть талант к управлению, который распространяется не только на координирование деятельности вверенного предприятия, но и на распоряжение финансами в расчетливой, прозорливой манере. Так что посмотрим, как это получится у Андрея Шевченко.

А закончить мне хотелось бы высказыванием одного из героев дня сегодняшнего Сильвио Берлускони, и в нем уже в который раз о той жертвенности, с которой приходят в мир многие из рожденных 29 сентября: "Мне не нужно становиться премьер-министром из-за власти. У меня дома по всему миру, огромные корабли, прекрасные самолеты, прекрасная жена, прекрасная семья. Это вообще самопожертвование".