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Автор Соломон Соловьев

Знак зодиака 27 сентября: знаменитые Весы

Гороскоп

О героизме, справедливости, хладнокровии, силе и слабостях рожденных 27 сентября под знаком зодиака Весы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Знак зодиака 27 сентября: знаменитые Весы

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"Мы добираемся до вершин чаще всего на обломках наших заветных замыслов, обнаруживая, что успех нам принесли именно наши неудачи", — это прекрасное высказывание американского философа Эймоса Олкотта как нельзя лучше подходит к описанию Формулы небес для представителей знака Весы, пришедших 27 сентября в наш мир.

Рассмотрим эту формулу подробнее.

Неудача и успех являются постоянными и перемежающимися темами в жизни тех Весов, кто родился 27 сентября. Как ни странно, но взлелеянный в детстве комплекс неполноценности заставляет их совершать чуть ли не героические поступки.

Козимо Медичи Старый

Таким реальным героем своего времени запомнился современникам пришедший 27 сентября в мир основатель династии Медичи, купец и банкир, владелец крупнейшего в Европе состояния и один из выдающихся государственных деятелей своего времени Козимо Медичи Старый. Огромные средства, приобретенные обширными и удачными коммерческими операциями, Козимо употреблял на благо народа: за раздачу хлеба в голодный год он получил прозвище Отец Отечества.

Флоренция обязана ему весьма многими сооружениями. Стремясь сделать город центром интеллектуальной жизни Италии, столицей западной культуры, Козимо первым из Медичи начал покровительствовать художникам, а в особенности ученым и поэтам. Его дворец был первым крупным гуманистическим центром во Флоренции. Встав во главе государства, Козимо оставался простым гражданином, не приняв никакого титула и не изменяя республиканских форм.

Весов, рожденных 27 сентября, занимает загадочная и парадоксальная природа жизни.

На первый взгляд они часто производят впечатление достаточно нормальных людей, вполне уверенных в себе, но чем глубже погружаешься в их личность, тем больше открываешь слабостей. Рожденные 27 сентября обычно действуют четко и организованно, особенно если за ними наблюдают окружающие, но тем не менее они могут быть одолеваемы сомнениями и опасениями. Возможно, потому, что они слишком много ожидают от себя, а также в поисках совершенства (у них, безусловно, есть тенденция играть героев или мучеников) многие из них даже впадают в депрессию из-за неспособности выполнить недостижимые цели, которые они перед собой поставили.

Людовик XIII Справедливый

Король Франции Людовик XIII Справедливый получил свой титул неслучайно. Любовь к справедливости, к холодной взвешенной позиции — это органическая потребность знака Весы и большинства его представителей. Благодаря многочисленным романам писателя Александра Дюма-отца, король Людовик XIII остался в памяти потомков как безвольный правитель, полностью находящийся под диктатурой всемогущего кардинала Ришелье.

Историки утверждают, что это было совсем не так. Людовик активно управлял государственными процессами, принимал взвешенные и справедливые решения по отношению к гражданам (диктаторы редко рождаются под знаком Весы), но действительно порой не доводил принятые решения до логического завершения по ряду причин.

Одной из этих причин было его страстное увлечение музыкой. С трехлетнего возраста будущий король играл на лютне, считая ее королевой инструментов, а также на клавесине, виртуозно владел охотничьим рожком и пел партию первого баса в ансамбле. Он с детства начал учиться танцам и позже исполнял в придворных балетах благородные и гротескные роли. Людовик также стал автором куртуазных песен, а его музыка звучала в знаменитом "Марлезонском балете", для которого он сочинил танцы, придумал костюмы и в котором сам исполнил несколько ролей. И действительно, театральные подмостки представителям знака Весы всегда подходят больше, чем политическая сцена.

Царица Софья

"Она имела много ума, сочиняла стихи, писала и говорила хорошо, с приятной наружностью соединяла множество талантов; они были омрачены только ее честолюбием", — так писал Вольтер о рожденной 27 сентября русской царице Софье, которая в течение семи лет была регентом на российском престоле при младших братьях Петре и Иване.

К сожалению, рожденные 27 сентября не настроены на успех, и поэтому многие их проекты с треском проваливаются. Так происходило в том числе и с царицей Софьей во время ее правления.

Потерпев сокрушительное фиаско, рожденные 27 сентября на какое-то время отходят в тень, ничем не напоминая о себе, но затем опять отчаянно бросаются в атаку. По этой причине их вовсе не стоит называть амбициозными, несмотря на то что такое впечатление вполне может создаваться.

Точно так же, рожденные 27 сентября зачастую живут закрытой в эмоциональном отношении жизнью не из-за абстрактной любви к изоляции, а просто потому, что судьба не оставляет им другого выбора. Царица Софья, кстати, была пострижена в монахини под именем Сусанны и так прожила до конца своих дней.

Весьма чувствительные Весы, рожденные 27 сентября, как правило, не будут желать ничего лучшего, чем спокойно работать и оттачивать свое мастерство. Но часто они оказываются в общественном положении, при котором их окружают куда более жесткие и менее снисходительные души, чем им хотелось бы. Как следствие, у них нередко возникают сомнения относительно карьеры и правильности избранного ими направления вне зависимости от степени их успеха.

Жак Тибо

Всю жизнь оттачивал свое мастерство пришедший 27 сентября в мир выдающийся французский скрипач Жак Тибо. Исполнение Тибо отличалось чистотой звучания, виртуозной техникой и большой экспрессивностью. Наибольшую известность ему принесло исполнение музыки Моцарта и композиторов французского романтизма. Тибо был одним из нескольких скрипачей XX века, кто играл на скрипках Антонио Страдивари. Его многочисленные записи выпущены на компакт-дисках, а его именем названа консерватория во французском городе Бордо.

Астрономы, родившиеся 27 сентября

Звездные профессии, но далекие от общественной суеты, выбрали для себя рожденные 27 сентября астрономы Мартин Райл и Бенджамин Гулд. Американец Гулд учредил первое в мире астрономическое периодическое издание "Астрономический журнал", которое издается до сих пор от имени Американского астрономического общества. В 1884 году ученый опубликовал в этом издании первый в истории расширенный атлас и каталог 73 160 звезд.

Нобелевский лауреат по физике британский радиоастроном сэр Мартин Райл разработал революционные системы радиотелескопов и использовал их для точного обнаружения и записи слабых радиосигналов. Последние годы жизни Райл занимал должность придворного астронома Великобритании. За заслуги перед наукой королевства ему был присужден почетный титул "сэр".

Кризисы и депрессии не являются для рожденных 27 сентября необычными.

Во время подобных периодов рожденные 27 сентября нуждаются в поддержке хорошего друга, члена семьи или советника, который напомнил бы им об их несомненных достоинствах и помог жить в мире с самим собой. В большинстве своем люди, чей день рождения — 27 сентября, — натуры многосторонние. Они умеют благодарить и любят сами принимать благодарность. Профессиональное хладнокровие позволяет им артистично работать в форс-мажорных обстоятельствах.

Аскольд Запашный

Аскольд Запашный
Аскольд Запашный

Всегда хладнокровен на манеже рожденный 27 сентября дрессировщик хищников и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

Фридрих Незнанский

Хладнокровием и четкостью отличался по жизни российский юрист и писатель Фридрих Незнанский. Эти же качества он передал героям своих знаменитых детективных романов. Его следователь Турецкий стал любимым персонажем для многочисленных читателей и зрителей телесериалов.

Дик Адвокат

Дик Адвокат.
Дик Адвокат.

Прекрасным футбольным режиссером показал себя в России рожденный 27 сентября нидерландский тренер Дик Адвокат. Он стал первым иностранным специалистом, выведшим российский футбольный клуб "Зенит" на первое место российской премьер-лиги. Согласитесь, что голландцу, для того чтобы работать футбольным тренером и побеждать в России, нужен особый талант.

Франческо Тотти

Франеско Тотти.
Франеско Тотти.

Ну а футбольной легендой сегодняшнего дня, 27 сентября, по праву является итальянский нападающий, бывший капитан клуба "Рома" Франческо Тотти. У Тотти, наверное, самое большое количество прозвищ за всю историю итальянского футбола, среди которых Большой ребенок, Золотой мальчик, Король Рима и другие. И все эти прозвища прекрасно отражают трогательную и капризную Формулу небес этого артистичного и красивого футболиста.

Капризная Формула небес дня сегодняшнего, 27 сентября, часто проявлялась и в карьере игрока. Несмотря на голевые и игровые достижения карьера Тотти изобиловала множеством неоднозначных поступков. Например, после выигрыша чемпионата мира он отказался выступать за сборную Италии, что вызвало разочарование на родине. По мнению спортивных журналистов, этот поступок говорил об избалованности футболиста, рожденного в Вечном городе и обласканного славой с детских лет. И в этом, конечно же, определенная доля правды присутствует.

Но до избалованности в детстве были и детские комплексы, о которых Тотти, не стесняясь, сам часто говорил:

"В 13 лет я был похож на какого-то карлика, который ел, ел и никак не мог вырасти. Я постоянно был у докторов, которые называли меня гномом. И вдруг я вырос. И это случилось по божьей воле".

Так что против Формулы небес особо не попрешь и детский комплекс неполноценности карлика-подростка превратил в легенду футбола. И за заслуги в истории мирового футбола Франческо Тотти теперь имеет собственную статую в Музее мадам Тюссо в Лондоне.

Ну а сам о своей Формуле небес Франческо Тотти говорит в лучших традициях рожденных 27 сентября, и теперь трудно к этому что-либо добавить:

"Какой из двух Франческо — Тотти или Папа Римский — более важен для Рима? Я живу тут уже 37 лет, а он новенький".

Наиболее подходящий партнер для рожденных 27 сентября

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

  • Январь: 10, 12, 16, 18, 28, 29
  • Февраль: 8, 16, 17
  • Март: 8, 11, 17, 22, 31
  • Апрель: 6, 8, 14, 25
  • Май: 5, 13, 17, 23
  • Июнь: 10, 12, 13, 21, 25, 29
  • Июль: 11, 12, 19, 23, 26
  • Август: 9, 16, 18, 22
  • Сентябрь: 5, 22, 30
  • Октябрь: 3, 4, 7, 11
  • Ноябрь: 10, 17, 21, 22, 30
  • Декабрь: 9, 19, 29

Смотрите фото рожденных 27 сентября под знаком зодиака Весы знаменитостей

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ФОРМУЛА НЕБЕС или как Правду.Ру захватила астропсихоаналитика
Редактор: Елена Тимошкина
Темы гороскоп астрология дик адвокат аскольд запашный
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