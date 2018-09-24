Рожденные 25 сентября - Гороскоп дня

О критическом, но продуктивном складе ума, видимой сдержанности и в то же время эмоциональности, развитом вооброжении, точности и придирчивости рожденных 25 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Символ нашего времени — беспорядочная лихорадочная деятельность", — так изрек однажды один из самых неторопливых и эстетичных режиссеров нашего времени рожденный сегодня Педро Альмодовар. О представителях знака Весы, вынужденно несущихся в галопе времени разных эпох, расскажем в Формуле небес.

У Весов, рожденных 25 сентября, любопытные отношения с обществом. С одной стороны, от него зависят их средства к существованию и в конечном счете успех, а с другой — эти люди часто открыто критикуют видимые недостатки, пытаясь тем самым продемонстрировать, как можно улучшить существующие порядки. Таким образом их кажущаяся негативность или критичные оценки почти всегда приводят к положительным результатам.

Как ни странно, рожденных в этот день часто рассматривают как типичных представителей определенных социальных кругов, национальностей или этнических групп, настолько тесно они ассоциируются с ними, по мнению окружающих. Никто другой не будет так критически настроен по отношению к своим близким, соседям, городу, региону или государству, как они. Следовательно, их отношения с родным Отечеством представляют собой интересный симбиоз, своего рода сожительство, которое может быть одновременно и выгодно, и невыгодно для обеих сторон.

Рожденный сегодня шестой маньчжурский император династии Цин Хунли сожительствовал со своей страной и ее народом в течение 59 лет под девизом "Непоколебимое и славное". При жизни он совершил массу завоеваний и прочих злых и добрых деяний, но, главное, что сам он себя считал не только могущественным правителем, но в первую очередь гениальным поэтом, выдающимся каллиграфом, знатоком искусства и высшим авторитетом в этой сфере. Он везде желал быть первым, и пресмыкающиеся перед ним придворные укрепляли его в этом заблуждении. Будучи буквально помешанным на литературном творчестве, Хунли вошел в историю как царственный графоман. Он издал 40 тысяч своих стихотворений и поэм, став самым плодовитым из самых посредственных рифмоплетов в истории китайской литературы.

"Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы", — так написал Наполеон Бонапарт о рожденном сегодня легендарном русском генерале Николае Раевском. Возможно, Раевский — самый почитаемый герой тех лет в русской армии. За 30 лет безупречной службы он участвовал во многих крупных сражениях эпохи. После его подвига под Салтановкой он стал одним из популярнейших генералов русской армии. А борьба за батарею Раевского явилась одним из ключевых эпизодов Бородинского сражения.

Его суть и формулу темперамента прекрасно описывал его друг поэт Константин Батюшков: "Раевский очень умен и удивительно искренен, даже до ребячества, при всей хитрости своей. В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся, как угли, и благородная осанка его поистине сделается величественною".

"Наружности он был представительной и замечательной: гордая осанка и выразительность в чертах лица. Внешностью своей он несколько напоминал портреты Петра I", — это уже поэт Петр Вяземский вспоминает о еще одном рожденном сегодня герое Отечественной войны 1812 года графе Матвее Дмитриеве-Мамонове.

В начале войны Мамонов выступил перед московским дворянством с патриотической речью, которая произвела на общество огромное впечатление. Текст этой речи не сохранился, хотя Пушкин и назвал ее позднее "бессмертной". Мамонов предложил правительству употребить все свои доходы на военные нужды и заявил, что готов мобилизовать своих крестьян. Также за счет графа был сформирован кавалерийский полк, вошедший в Московское ополчение. Тогда же у Петра Вяземского родилось популярное четверостишье:

Рифмы прочь, и перья в папку,

И долой мой модный фрак,

Я надел медвежью шапку,

Я мамоновский казак.

Весы, рожденные 25 сентября, нередко испытывают затруднения, пытаясь открыто и честно выражать свои эмоции в личных отношениях. На первый взгляд они могут выглядеть холодными и сдержанными. На самом деле изолированная в эмоциональном плане жизнь или некоторая закрытость от социальных контактов, требуемая карьерой, в целом нетипична для этих людей. Многие люди, чей день рождения — 25 сентября, по-настоящему страдают в отсутствии любви, и если кто-нибудь откликнется на их чувства, они будут безмерно счастливы. Тем не менее по отношению к друзьям рожденные 25 сентября не всегда проявляют должную лояльность. Воплощая ценности и чаяния своей компании, многие из них умышленно держат дистанцию, словно предусматривая возможность предательства других.

По сложным лабиринтам любви и дружбы ведет своих героев пришедший сегодня в наш мир испанский кинорежиссер Педро Альмодовар. В фильмах Альмодовара, особенно ранних, представлена жизнь трансвеститов и маргиналов; они полны эпатирующих персонажей, но это не только жанровое "гейское" кино. Режиссера всегда интересует работа с женскими персонажами. Мир фильмов Альмадовара — это мир женщин, свободных, привлекательных и решительных, будь они монахини, домохозяйки или знаменитые певицы.

Обладая развитым воображением, Весы, рожденные 25 сентября, в то же время очень точны и придирчивы. Перфекционисты по натуре, они обычно часто перепроверяют свою работу, дабы выявить ошибки и укрепить слабые места. От других они требуют того же, что и от себя. Весьма интересно, что, позволяя себе критиковать свою социальную группу, люди, чей день рождения — 25 сентября, не реагируют спокойно на подобную критику со стороны окружающих, а, в сущности, временами многие из них даже бывают ярыми защитниками общественных интересов.

Продолжая лучшие китайские традиции сегодняшнего дня и поэтический дар императора-графомана Хунли, сегодня пришел в мир реальный основоположник китайской литературы писатель Лу Синь, который оказал огромное влияние на формирование и развитие литературы и общественно-политической жизни Китая первой половины XX века.

Его первая публикация была посвящена теме, которая особенно близка многим рожденным сегодня. Рассказ "Дневник сумасшедшего" — боевой памфлет, прозвучавший как резкое обличение пороков сословно-родовых отношений и феодальных этических норм старого Китая. Публикация этого рассказа мгновенно сделала Лу Синя одним из влиятельнейших писателей своего времени.

Зачинателями жанра русского исторического романа стали родившиеся в один день русские писатели Иван Лажечников и Константин Масальский. При этом внешне они были настолько похожи, что многим казалось, что они родные братья, а не просто рожденные в один день космические близнецы.

Духовной, эмоциональной и физиологической близостью наполнили свои отношения рожденные сегодня космические брат и сестра и земные муж и жена американские актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс.

Создали свое неповторимое звучание в пространстве выдающийся советский композитор Дмитрий Шостакович и его космический родственник легендарный итальянский рокер Дзуккеро.

Заслуженно получил свою Нобелевскую премию по литературе титан американской прозы, писатель Уильям Фолкнер. А рожденный сегодня советский режиссер Сергей Бондарчук так же заслуженно получил премию "Оскар" за свой грандиозный фильм "Война и мир".

Сегодняшний день до краев наполнен талантами и яркими индивидуальностями. С одной стороны, рожденные сегодня необычайно социально вовлеченные особы, а с другой стороны — индивидуалисты и одиночки в высшей степени. Они вроде бы целиком и полностью раскрывают себя миру, но в то же самое время постоянно держат дистанцию. И это нормально для Вселенной. Для этого Вселенная и создала знак Весы.

Пришедший сегодня в мир американский художник Марк Ротко является одним из самых известных и влиятельных художников второй половины XX века и ключевой фигурой послевоенного абстрактного экспрессионизма, одним из создателей живописи цветового поля. Вот уже долгое время Ротко входит в число самых дорогих художников. В 2012 году его картина "Оранжевое, красное, желтое" стала самым дорогим произведением, когда-либо проданным на торгах (86,9 миллиона долларов).

И замечательной цитатой Марка Ротко, в которой Формула небес рожденных 25 сентября представлена во всей своей красе, закончим сегодня: "Они ценили экспрессию больше, чем безупречность, энергию — больше, чем законченность, неустойчивость — больше, чем покой, неизвестность — больше, чем определенность, завуалированность — больше, чем ясность, личность — больше, чем общество, и свой внутренний мир — больше, чем внешний".