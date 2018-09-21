Рожденные 22 сентября - Гороскоп дня

О жажде к новым проектам, кипучей деятельности, сильном характере и сардоническом юморе рожденных 22 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Что такое жизнь никто не знает, хотя все живут", — произнес однажды рожденный сегодня замечательный русский философ Алексей Лосев. О Формуле небес представителей наступающего знака Весы, который решительно подталкивает в спину уходящий знак Девы, расскажем сегодня подробнее.

У Весов, рожденных 22 сентября, есть неугомонное побуждение без конца начинать разного рода новые проекты. Стихия Воздуха, пришедшая на смену стихии Земли и знака Девы, в прямом смысле раздувает их кипучую деятельность во всех направлениях. Обычно они завершают тот проект, над которым работают, но тут же немедленно начинают новый, не отдыхая. Они также способны одновременно заниматься несколькими делами. У рожденных в этот день низкий порог скуки. Как следствие, они постоянно испытывают потребность в ситуациях и людях, вызывающих повышенный интерес.

Заводной от природы английский физик-экспериментатор Майкл Фарадей сегодня посетил наш мир, чтобы оставить потомкам свои выдающиеся изобретения. Фарадей открыл электромагнитную индукцию, лежащую в основе современного производства электричества, создал первую модель электродвигателя, изобрел первый трансформатор, ввел в научный обиход термины "ион", "катод", "анод", "электролит", а также стал основоположником учения об электромагнитном поле, которое затем математически оформил и развил Максвелл.

Сравнимую по объему с Фарадеем работу, но только в ботанике проделал его космический собрат английский ботаник Джордж Бентам. В течение 20 лет он писал свой фундаментальный труд "Genera Plantarum", который стал нерукотворным памятником, созданным с поразительными и колоссальными знанием, терпением и научной добросовестностью. Этим трудом Бентам надолго закрепил за собой предложенную им систему классификации растений.

"Паллас Петер Симон — один из наиболее выдающихся естествоиспытателей всех стран и времен", — так часто говорили о рожденном сегодня немецком естествоиспытателе Петере Палласе его современники. В своих многочисленных печатных работах (всего их более 170) Паллас выступает как путешественник, зоолог, ботаник, палеонтолог, минералог, геолог, топограф, географ, медик, этнолог, археолог, филолог и технолог. Несмотря на такое разнообразие специальностей он не был поверхностным ученым, а был настоящим энциклопедистом.

Два выдающихся филолога посетили наш мир сегодня. Первый — крупный теоретик лингвистики на Украине и в России Александр Потебня, а второй — автор выдержавшего множество изданий "Толкового словаря русского языка" Сергей Ожегов.

Весы, чей день рождения — 22 сентября, могут быть динамичными и общительными в один момент и столь же недоступными в другой (здесь включается в характере еще сильно действующий знак Девы). В любом случае, их сильный характер очевиден. Рожденные 22 сентября часто колеблются между наступательным и оборонительным положениями, границу которых определить очень трудно, поскольку нападение — это лучшая оборона, и наоборот.

Как на личном уровне, так и в более широком социальном контексте их более всего беспокоят вопросы чести и равенства, особенно относящиеся к делегированию и исполнению власти. Пуская в ход свои аргументы, они могут быть ироничны, умны и настойчивы в достижении поставленных целей. Рожденные 22 сентября умеют шутить, но их юмор понятен далеко не всем, поскольку имеет сардонический, а возможно, даже мрачный оттенок.

"Если моль разъела и съела всю шубу, значит ли это, что она эту шубу поняла и изучила?" — спрашивает рожденный сегодня философ Алексей Лосев. Подобного рода вопросы часто можно услышать от представителей дня сегодняшнего.

Вечные вопросы бытия задавал себе и отражал в своих полотнах и музыкальных произведениях один из самых мистических и философских художников и композиторов начала XX века рожденный сегодня Микалоюс Чюрлёнис. Согласно закону Формулы небес 22 сентября делать многое одновременно, Чюрлёнис стал музыкантом, художником и поэтом. Мечта о единении искусств (идея "синтеза искусств") нашла в Чюрлёнисе едва ли не лучшее по сей день воплощение. Во всей мировой живописи произведения этого мастера занимают особое место. И лучшие его произведения волнуют именно своей "музыкальной живописью".

Рожденные 22 сентября часто демонстрируют тревожащую нехватку постоянства. Хотя они могут иметь весьма уважаемые профессии, иногда возникает ощущение, что именно профессия либо то, чем они занимаются в свободное от работы время, придает их жизни последовательность, в которой они так отчаянно нуждаются.

Люди, чей день рождения — 22 сентября, могут подвергаться риску, когда их неугомонная натура ищет конфликта с сильными мира сего. Весы, рожденные 22 сентября, привыкли самостоятельно принимать решения и не потерпят указаний других людей, особенно менее интеллектуальных, пытающихся учить их тому, что нужно делать. Таким образом, им следует позаботиться о том, чтобы не нажить врагов и не конфликтовать с коллегами.

Весы, рожденные 22 сентября, охотно помогают тем, кто в этом действительно нуждается, но в то же время не спешат раскрывать свои объятия всем страждущим. Они превосходно разбираются в людях. Настоящим друзьям они останутся верными на протяжении всей жизни. Герои дня сегодняшнего, сами о том не подозревая, всегда производят на окружающих неизгладимое впечатление.

Именно такого впечатления ожидали от рожденной сегодня американской медсестры Эллен Чёрч менеджеры компании Boeing Air Transit, когда предложили ей набрать группу из семи медсестер не старше 25 лет, которые смогли бы работать в воздухе и обслуживать пассажиров. Полет с командой Чёрч был удачно совершен 15 мая 1930 года. Эллен Чёрч стала первой в истории женщиной-стюардессой. Ну а само появление стюардесс на борту самолета действительно способствовало в дальнейшем популяризации пассажирской авиации.

Неизгладимое впечатление своей игрой всегда производит рожденная сегодня немецкая теннисистка Сабина Лисицки. Именно она уже многие годы является обладательницей мирового рекорда в скорости подачи среди женщин. Четырехкратная победительница турниров Большого шлема Сабина Лисицки за свои мощные подачи получила прозвище Бум-Бум. Спортсменка несколько раз подавала мяч со скоростью 210 километров в час.

Одним из лучших игроков в истории мирового футбола специалисты по-прежнему называют рожденного сегодня нападающего сборной Бразилии Роналдо. Его прозвища Зубастик и Феномен красноречиво говорят сами за себя. А его современник французский футболист Зинедин Зидан сказал о нем следующее: "Роналдо был лучшим игроком мира своего поколения. Когда он решил повесить бутсы на гвоздь, то я задался вопросом о том, не мог ли он добиться большего. Ответ был положительным. Я хорошо знаю его и могу сказать, что он мог сделать намного больше. Он был чудесным футболистом, способным вытворять вещи, с трудом поддающиеся воображению".

Сегодня Роналду стал хозяином испанского футбольного клуба "Вальядолид", и думаю, все скоро услышат о нем и его новом проекте. Ведь вытворять вещи, с трудом поддающиеся воображению, — это и есть Формула небес рожденных 22 сентября.