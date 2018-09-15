Рожденные 16 сентября - Гороскоп дня

О неукротимом духе, терпении, умениях и космическом везении рожденных 16 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Я купался в деньгах. Много путешествовал, заводил романы с красивыми моделями. Но при этом мучился вопросом: "Неужели это всё, ради чего я живу?" — такие сомнения часто посещали рожденного сегодня знаменитого американского иллюзиониста и гипнотизера Дэвида Копперфильда, который стал известен всему миру своими зрелищными фокусами с оригинальными комментариями. Ведь шоу Копперфильда были признаны тогда самыми дорогими и зрелищными шоу XX века.

Практически у всех Дев, рожденных 16 сентября, неукротимый дух, не признающий поражений и не знающий границ. Их желание превзойти то, что уже было сделано в любой области, вызвавшей их интерес, слишком велико. Однако люди, чей день рождения — 16 сентября, достаточно терпеливы, чтобы овладеть техническими деталями своего ремесла, не будучи эгоцентристами или охотниками за славой. Эмоциональная энергия рожденных 16 сентября очень сильна, и поэтому те, кто родился в этот день, открыто выражают себя из глубины сердца.

Дух, не признающий поражений, вселился однажды в рожденного сегодня генерал-фельдмаршала, русского полководца Михаила Кутузова. Именно его умению, терпению и немного космическому везению русская армия обязана своими победами в битвах с турками и особенно с французами во время Отечественной войны 1812 года. Суворов однажды сказал о Кутузове: "Умен, умен, хитер, хитер… Никто его не обманет". Ну и известно высказывание самого Кутузова на эту же тему: "Победить не берусь, перехитрить попробую". Так что в вопросах "перехитрить" пространство Формула небес Дэвида Копперфильда и Михаила Кутузова совпадает полностью.

Одним из главных хитрецов в современной истории может смело считаться рожденный сегодня немецкий финансист Натан Майер Ротшильд, основатель Банкирского дома Ротшильда в Лондоне. Удивительным совпадением был тот факт, что Михаил Кутузов и Натан Ротшильд воевали на одной войне и заочно были союзниками. Причем оба получали свои дивиденды: Кутузов в виде военных побед, званий и орденов, а Ротшильд в виде колоссальных финансовых доходов.

Самый успешный бизнес Натана Ротшильда начался в 1814 году, когда британское правительство привлекло его банк к финансированию военной кампании против Наполеона. Крупные суммы золотом переводились из Англии маршалу Веллингтону и союзникам через банки Ротшильда. Эти банки идеально подходили для движения громадных сумм в неспокойной Европе, избавляя клиентов от рисков перевозки денег и просрочки платежа.

Рожденный сегодня американский биохимик Альберт Сент-Дьёрди стал первым в мире, кто сумел выделить витамин С и провел фундаментальные исследования в областях биологического окисления и мышечного сокращения. За эти выдающиеся открытия ученый был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Его также принято считать основоположником биоэнергетики.

"Жизненные процессы как драма, и я изучаю актеров, а не сюжет. Актеров много, и их характеры являются основой всей постановки. Я пытаюсь понять их привычки, их особенности", — так красиво называл клетки, белки и нуклеиновые кислоты немецкий биохимик Альбрехт Коссель. За свои исследования в области клеточной биологии ученый был также удостоен Нобелевской премии по физиологии.

Девы, рожденные 16 сентября, не боятся борьбы. Их отважность и стойкость под огнем являются выдающимися качествами. Но поскольку они редко уходят от конфронтации, они могут часто не ладить с властями и сильными мира сего. Кроме того, по своей природе люди, чей день рождения — 16 сентября, склонны к риску и должны остерегаться поддаваться искушению поиска чистого риска ради риска. В то же время им нужно хотя бы изредка укрощать свой бунтарский нрав.

Мешать стилю тех, кто родился 16 сентября, — значит, напрасно терять время. Дух этих людей так динамичен, что не поддастся давлению. Приучение к дисциплине ребенка, рожденного в этот день, или попытка сломить его дух не будут иметь успеха и почти наверняка приведут к плохим последствиям для всех.

Родившийся сегодня ребенок, имя которой — Мерседес, теперь надолго увековечен в истории. Еврейская девочка по имени Адриана Еллинек, которую в доме прозвали Мерседес (от сефардского — "милосердие и грация"), была, как и полагается детям, рожденным сегодня, девочкой с характером. Однажды ее отец, австрийский банкир и совладелец автомобильной фирмы Готтлиба Даймлера Эмиль Еллинек предложил назвать в честь дочери марку выпускаемого на предприятии автомобиля.

Название со временем пришлось по вкусу потребителям и уже через несколько десятилетий стало одним из самых почитаемых автомобильных брендов в мире. Эмиль Еллинек получил официальное разрешение на смену фамилии с Еллинек на Еллинек-Мерседес, ну а сама Адриана Еллинек фамилию никогда не меняла и до конца своих дней не разделяла отцовской любви к автомобилям и никогда не афишировала свою причастность к популярному бренду.

Девы, рожденные 16 сентября, всегда наполнены интересом к жизни. Их стремление к конкуренции хорошо заметно, но врожденная справедливость обычно исключает закулисные сделки или мотивировку "победа любой ценой".

Однако рожденные в этот день должны научиться быть хорошими членами команды, поскольку сотрудничество не является их сильной стороной. В этом отношении опыт со временем поможет им исправить недостатки, и они постепенно разовьют настоящие лидерские качества. Созрев, рожденные 16 сентября могут стать превосходными учителями, поскольку они уверены в своих знаниях и передают их другим с большим энтузиазмом.

"Даже находясь на смертном одре, даже если вы попробуете загнать меня в могилу и я почувствую, что что-то идет не так, я встану. Те, кто считает, что после того как я покинул правительство в качестве премьер-министра, я выйду на пенсию до конца жизни, должны провериться у врача", — так обращался к своей нации рожденный сегодня отец-основатель современного Сингапура Ли Куан Ю — человек, который превратил маленькую точку на карте в процветающий мегаполис мирового значения. И мощная Формула небес дня рождения всегда была ему в помощь.