Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Рожденные 16 сентября - Гороскоп дня

Гороскоп print

О неукротимом духе, терпении, умениях и космическом везении рожденных 16 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Я купался в деньгах. Много путешествовал, заводил романы с красивыми моделями. Но при этом мучился вопросом: "Неужели это всё, ради чего я живу?" — такие сомнения часто посещали рожденного сегодня знаменитого американского иллюзиониста и гипнотизера Дэвида Копперфильда, который стал известен всему миру своими зрелищными фокусами с оригинальными комментариями. Ведь шоу Копперфильда были признаны тогда самыми дорогими и зрелищными шоу XX века.

Практически у всех Дев, рожденных 16 сентября, неукротимый дух, не признающий поражений и не знающий границ. Их желание превзойти то, что уже было сделано в любой области, вызвавшей их интерес, слишком велико. Однако люди, чей день рождения — 16 сентября, достаточно терпеливы, чтобы овладеть техническими деталями своего ремесла, не будучи эгоцентристами или охотниками за славой. Эмоциональная энергия рожденных 16 сентября очень сильна, и поэтому те, кто родился в этот день, открыто выражают себя из глубины сердца.

Дух, не признающий поражений, вселился однажды в рожденного сегодня генерал-фельдмаршала, русского полководца Михаила Кутузова. Именно его умению, терпению и немного космическому везению русская армия обязана своими победами в битвах с турками и особенно с французами во время Отечественной войны 1812 года. Суворов однажды сказал о Кутузове: "Умен, умен, хитер, хитер… Никто его не обманет". Ну и известно высказывание самого Кутузова на эту же тему: "Победить не берусь, перехитрить попробую". Так что в вопросах "перехитрить" пространство Формула небес Дэвида Копперфильда и Михаила Кутузова совпадает полностью.

Одним из главных хитрецов в современной истории может смело считаться рожденный сегодня немецкий финансист Натан Майер Ротшильд, основатель Банкирского дома Ротшильда в Лондоне. Удивительным совпадением был тот факт, что Михаил Кутузов и Натан Ротшильд воевали на одной войне и заочно были союзниками. Причем оба получали свои дивиденды: Кутузов в виде военных побед, званий и орденов, а Ротшильд в виде колоссальных финансовых доходов.

Самый успешный бизнес Натана Ротшильда начался в 1814 году, когда британское правительство привлекло его банк к финансированию военной кампании против Наполеона. Крупные суммы золотом переводились из Англии маршалу Веллингтону и союзникам через банки Ротшильда. Эти банки идеально подходили для движения громадных сумм в неспокойной Европе, избавляя клиентов от рисков перевозки денег и просрочки платежа.

Рожденный сегодня американский биохимик Альберт Сент-Дьёрди стал первым в мире, кто сумел выделить витамин С и провел фундаментальные исследования в областях биологического окисления и мышечного сокращения. За эти выдающиеся открытия ученый был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Его также принято считать основоположником биоэнергетики.

"Жизненные процессы как драма, и я изучаю актеров, а не сюжет. Актеров много, и их характеры являются основой всей постановки. Я пытаюсь понять их привычки, их особенности", — так красиво называл клетки, белки и нуклеиновые кислоты немецкий биохимик Альбрехт Коссель. За свои исследования в области клеточной биологии ученый был также удостоен Нобелевской премии по физиологии.

Девы, рожденные 16 сентября, не боятся борьбы. Их отважность и стойкость под огнем являются выдающимися качествами. Но поскольку они редко уходят от конфронтации, они могут часто не ладить с властями и сильными мира сего. Кроме того, по своей природе люди, чей день рождения — 16 сентября, склонны к риску и должны остерегаться поддаваться искушению поиска чистого риска ради риска. В то же время им нужно хотя бы изредка укрощать свой бунтарский нрав.

Мешать стилю тех, кто родился 16 сентября, — значит, напрасно терять время. Дух этих людей так динамичен, что не поддастся давлению. Приучение к дисциплине ребенка, рожденного в этот день, или попытка сломить его дух не будут иметь успеха и почти наверняка приведут к плохим последствиям для всех.

Родившийся сегодня ребенок, имя которой — Мерседес, теперь надолго увековечен в истории. Еврейская девочка по имени Адриана Еллинек, которую в доме прозвали Мерседес (от сефардского — "милосердие и грация"), была, как и полагается детям, рожденным сегодня, девочкой с характером. Однажды ее отец, австрийский банкир и совладелец автомобильной фирмы Готтлиба Даймлера Эмиль Еллинек предложил назвать в честь дочери марку выпускаемого на предприятии автомобиля.

Название со временем пришлось по вкусу потребителям и уже через несколько десятилетий стало одним из самых почитаемых автомобильных брендов в мире. Эмиль Еллинек получил официальное разрешение на смену фамилии с Еллинек на Еллинек-Мерседес, ну а сама Адриана Еллинек фамилию никогда не меняла и до конца своих дней не разделяла отцовской любви к автомобилям и никогда не афишировала свою причастность к популярному бренду.

Девы, рожденные 16 сентября, всегда наполнены интересом к жизни. Их стремление к конкуренции хорошо заметно, но врожденная справедливость обычно исключает закулисные сделки или мотивировку "победа любой ценой".

Однако рожденные в этот день должны научиться быть хорошими членами команды, поскольку сотрудничество не является их сильной стороной. В этом отношении опыт со временем поможет им исправить недостатки, и они постепенно разовьют настоящие лидерские качества. Созрев, рожденные 16 сентября могут стать превосходными учителями, поскольку они уверены в своих знаниях и передают их другим с большим энтузиазмом.

"Даже находясь на смертном одре, даже если вы попробуете загнать меня в могилу и я почувствую, что что-то идет не так, я встану. Те, кто считает, что после того как я покинул правительство в качестве премьер-министра, я выйду на пенсию до конца жизни, должны провериться у врача", — так обращался к своей нации рожденный сегодня отец-основатель современного Сингапура Ли Куан Ю — человек, который превратил маленькую точку на карте в процветающий мегаполис мирового значения. И мощная Формула небес дня рождения всегда была ему в помощь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы астролог гороскоп астрология астропрогноз формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Рожденные 16 сентября - Гороскоп дня
Туризм
Ао Нанг Таиланд: чем заняться и где остановиться
Цветы и растения
Непростой садовый лютик - ранункулюс
Новости Все >
Киевское "Динамо" опускается все ниже
ЦСКА победил "Тамбов" благодаря двум красивым голам
Пьяная китаянка покусала стюардессу на борту летящего в Пекин самолета
В горах Армении медведь убил пытавшегося защитить невесту поляка
Премьер Судана в США попросит убрать страну из списка спонсоров террора
Лондон заявил об "определенном прогрессе" в переговорах с ЕС по Brexit
В Башкирии девушка убила мешавшую ей делать уроки младшую сестру
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Василевский и Бобровский возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ
"Мстители 4: Финал" выиграл сразу шесть номинаций премии Saturn Awards
Последние материалы
Рожденные 16 сентября - Гороскоп дня
Ао Нанг Таиланд: чем заняться и где остановиться
Непростой садовый лютик - ранункулюс
Как помочь собаке похудеть
Киевское "Динамо" опускается все ниже
ЦСКА победил "Тамбов" благодаря двум красивым голам
Бородавки, прыщи, грибок и другие "подарки" в общественном бассейне
Правила поведения в спортзале
В США в доме умершего доктора нашли 2246 останков неродившихся детей
Советы нанимателям арендного жилья
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Плавание. Новости
Пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник

Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника.

Пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Здоровье
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Плавание. Новости
Пловчихе в откровенном купальнике вернули победу на турнире
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Новости Украины
Украинский премьер рассказал, как Киев будет относиться к Москве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев стремится быть очень прагматичным в отношениях с Москвой.

Украинский премьер рассказал, как Киев будет относиться к Москве
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
Мир. Новости мира
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
Новости Украины
На Украине посчитали невозможным объявить войну РФ без ядерного оружия
Новости Украины
Москва раздумывает над изменением курса по отношению к ЛДНР
Евросоюз
В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз

Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.

В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз
Политическая рокировка в Грузии убьет русофобию?
Новости Грузии
Политическая рокировка в Грузии убьет русофобию?
Мир. Новости мира
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
Здоровье
Вода как натуральное лекарство для лечения многих заболеваний
Соломон Соловьев Рожденные 16 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия Константин Кузнецов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 17 Владимир Губарев
Комментарии
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
В горах Армении медведь убил пытавшегося защитить невесту поляка
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
В горах Армении медведь убил пытавшегося защитить невесту поляка
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Историк о сносе памятника Коневу: "Чехи плюют в собственную историю"
Историк о сносе памятника Коневу: "Чехи плюют в собственную историю"
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз
Черноморский флот РФ взял на сопровождение военный корабль США
Историк о сносе памятника Коневу: "Чехи плюют в собственную историю"
История и современность
Шесть необычных находок археологов идут вразрез с современной наукой
Шесть необычных находок археологов идут вразрез с современной наукой
Подземные катакомбы Александрии и древняя капсула времени, скрытая два тысячелетия
Подземные катакомбы Александрии и древняя капсула времени, скрытая два тысячелетия
Второй этап поставок российских С-400 Турции завершен
Второй этап поставок российских С-400 Турции завершен
Черноморский флот РФ взял на сопровождение военный корабль США
Черноморский флот РФ взял на сопровождение военный корабль США
В Черное море вошел предназначенный для переброски войск корабль США
В Черное море вошел предназначенный для переброски войск корабль США
ЦРУ использовало животных для шпионажа в период "холодной войны"
ЦРУ использовало животных для шпионажа в период "холодной войны"
Как потерянный приказ изменил ход военной кампании
Как потерянный приказ изменил ход военной кампании
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Заказная статья "Проекта" о содержащихся в тюрьме Ливии россиянах поставила под угрозу их жизни
Заказная статья "Проекта" о содержащихся в тюрьме Ливии россиянах поставила под угрозу их жизни
В США показали "убийцу русских войск"
В США показали "убийцу русских войск"
Фотогалереи
Самые дорогие машины, которые угоняют чаще всего 5 Фото Самые дорогие машины, которые угоняют чаще всего
Мечты советских женщин 8 Фото Мечты советских женщин
Сон в руку, или чур меня! 9 Фото Сон в руку, или чур меня!
Главное, чтобы костюмчик сидел 8 Фото Главное, чтобы костюмчик сидел
Вымершие животные снова воскреснут 9 Фото Вымершие животные снова воскреснут
Домашнее
Митохондриальная ДНК передается по наследству только от матери?
Почему у ребенка надо забрать планшет и вернуть его только в 12 лет
Бионический глаз, пересаженные ребенку почки и кисти рук и другие исследования и достижения медицины
Огурец от похмелья, ожирения, мешков под глазами и других напастей
Десять самых нужных вещей для ухода за ребёнком
В одной капле меда более 70 компонентов, необходимых для здоровья человека
Восемь основных правил, как сохранить зрение у ребёнка
Три совета, если женщина решила рожать за границей
Синдром Клайнфельтера неизлечим, мужчине возможно лишь оказать поддержку
Синдром Клайнфельтера неизлечим, мужчине возможно лишь оказать поддержку
Учёные создали недорогой и действенный наногель против вирусов
Учёные создали недорогой и действенный наногель против вирусов
Волосы на лице: 8 советов, как от них избавиться
Волосы на лице: 8 советов, как от них избавиться
6 бьюти-трендов из шестидесятых, актуальных сегодня
6 бьюти-трендов из шестидесятых, актуальных сегодня
Привычки, вредящие женщинам
Привычки, вредящие женщинам
Как распознать идеального мужчину
Как распознать идеального мужчину
Почему женщины часто жалуются на мужчин
Почему женщины часто жалуются на мужчин
Пилить любимого или не пилить
Пилить любимого или не пилить
Как предотвратить появление плесени в вашей стиральной машине
Как предотвратить появление плесени в вашей стиральной машине
Как украсить стену: 8 интересных идей
Как украсить стену: 8 интересных идей
Забавные фото
Кошки: им угрожает исчезновение 8 Фото Кошки: им угрожает исчезновение
"Чудо-остров, жить на нем легко и просто" 8 Фото "Чудо-остров, жить на нем легко и просто"
Божественная природа Северной Америки 9 Фото Божественная природа Северной Америки
Удивительные прически мира 7 Фото Удивительные прически мира
Золотые купола Москвы 9 Фото Золотые купола Москвы
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ