Рожденные 14 сентября - Гороскоп дня

О трудолюбии, упорстве, чрезвычайной социальной ориентированности и любви к порядку рожденных 14 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике ""Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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Времена не выбирают,

В них живут и умирают.

Большей пошлости на свете

Нет, чем клянчить и пенять.

Будто можно те на эти,

Как на рынке, поменять.

Что ни век, то век железный.

Но дымится сад чудесный,

Блещет тучка; обниму

Век мой, рок мой на прощанье.

Время — это испытанье.

Не завидуй никому.

С таким манифестом к пространству Вселенной обратился однажды рожденный сегодня замечательный российский поэт Александр Кушнер. Этот манифест близок очень многим из рожденных 14 сентября — трудолюбивым, упорным и чрезвычайно социально ориентированным представителям знака Девы. Рассмотрим их Формулу небес.

Дев, рожденных 14 сентября, очень заботит общество, в котором они живут. Одновременно защитники и критики своей страны и своего времени, они могут ощущать потребность быть вовлеченными не только идейно, но и физически в важные проекты, которые, на их взгляд, могут улучшить условия жизни людей. Их роль — последовательно открывать окружающим глаза на истину и таким образом служить им. Ориентированные на зрительные образы, рожденные в этот день способны описать то, что они видят, вполне доступными для понимания терминами. При оценке работы других их основная предпосылка звучит так: "Самая большая возможность в мире — возможность для улучшения".

Главным памятником современной Одессы жители города единодушно считают памятник основателю своего города пришедшему сегодня мир французскому аристократу Арману-Эммануэлю дю Плесси Ришельё. Именно он в 1792 году первый предложил императрице Екатерине Великой освоить территорию нынешней Одессы для переселения туда французских эмигрантов. Но тогда проект не получил развития, поскольку бежавшие аристократы попросту отказались селиться в неизвестной им провинции…

Но через десять лет Ришелье при поддержке своего приятеля царя Александра I добился снятия с небольшого еще тогда нового поселения под названием Одесса налогового бремени и сумел доказать целесообразность свободного транзита для всех товаров, привозимых морем через Одессу и даже направляемых в Европу. Стараниями Ришелье город превратился в крупный торговый порт и на ближайшие 200 лет стал крупнейшим центром мировой контрабанды в том числе.

Через сто лет после того, как герцог Ришелье, сам того не желая, определил главное позиционирование города, одесские писатели Ильф и Петров подтвердили особую роль города Одессы в пространстве легендарной фразой о том, что "всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице". Живя много лет в Одессе, я ответственно заявляю, что контрабанду в городе продолжают делать и не только на Малой Арнаутской. Так что общественно полезное дело герцога Ришелье, или Дюка, как его ласково называют в Одессе, живет и процветает.

Сегодня исполняется 106 лет человеку, которого можно смело назвать Патриотом России с самой большой буквы. В противовес многим современным "русским патриотам", которые все вывозят и выводят за пределы своей страны, рожденный сегодня гражданин Лихтенштейна Эдуард фон Фальц-Фейн сделал для своей исторической Родины огромное количество грандиозных дел.

После революции 1917 года он в возрасте пяти лет вынужденно покинул Россию и в составе семьи эмигрировал в Германию. В 1936 году, работая на Олимпийских играх в Германии от ведущего спортивного издания, Эдуард был признан "золотым пером". После Второй мировой войны основную свою деятельность барон посвятил спортивным проектам в Лихтенштейне и в мире. Например, летние Олимпийские игры в СССР в 1980 году были проведены благодаря огромным усилиям Эдуарда Фейна. Именно Фейн в 1980 году убедил членов МОК перед финальным голосованием отдать предпочтение Москве, а не Лос-Анжелесу.

Первый раз барон вернулся в Россию, когда ему было уже 70 лет, и первым даром родине стало возвращение библиотеки Дягилева-Лифаря. Потом им был создан Международный комитет по возвращению русских сокровищ на родину. Барон принял непосредственное участие в возвращении праха Шаляпина в Россию, выкупил фамильные реликвии Шаляпиных и подарил их музею Шаляпина в Петербурге. Дары от барона затем стали поступать в Россию регулярно.

Много сил и средств он потратил на поиски Янтарной комнаты. По его ходатайству Германия вернула в Царское село уникальные раритеты, единственное, что удалось найти от легендарной янтарной комнаты: комод красного дерева и одну из четырех флорентийских мозаик.

Сосчитать все проекты, сделанные для культурной и общественной жизни России бароном Эдуардом фон Фальц-Фейном не хватит и огромной книги. И все это в течение 106 лет жизни делал один человек, который жил в России всего пять лет в детском возрасте.

В 2016 году режиссер Владимир Костюк снял документальный фильм о бароне Эдуарде с замечательным названием "Любите Родину, как он". Этот фильм, на мой взгляд, отвечает на все вопросы и споры о том, кто именно может считаться патриотом своей Родины, а кто обыкновенным болтуном и крикуном.

Девы, чей день рождения — 14 сентября, никогда не упускают случая сделать конкретное предложение по улучшению определенных аспектов своего и чужого труда. Временами однако они могут быть склонны поучать других и не воспринимать взгляды, не совпадающие с их воззрениями. Например, в семейной жизни или в деловых партнерских отношениях рожденные 14 сентября в целом верны и покорны, но также очень критичны в своей оценке повседневного бытия. Они ценят действие, и никакие разговоры в мире не заменят им основную потребность в умелой заботе о домашних делах и о своих общественных проектах, преимущественно связанных с социальной сферой.

Именно с такой девской настойчивостью реализовала свою Формулу небес американская активистка, основательница Американской лиги контроля над рождаемостью Маргарет Хиггинс Сэнгер. Сэнгер основала Международную ассоциацию планирования семьи. В 1914 году Сэнгер выступила против абортов, совершаемых в домашних условиях. А в 1916 году открыла первую в США клинику по регулированию рождаемости и стала активным пропагандистом применения контрацептивов, за что неоднократно арестовывалась, но освобождалась по требованию общественности. Ее прогрессивные выступления быстро получили огромную поддержку в обществе. Сэнгер революционно по тем временам считала, что, так как женщины стали занимать равное положение в обществе с мужчинами, они в состоянии сами принимать решение о рождении детей.

Огромную общественную работу в пропаганде здорового образа жизни проводит американский врач и фармаколог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Ферид Мурад. В 2016 году он, в частности, подписал письмо группы влиятельных мировых ученых к Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира с призывом прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО), доказывающее их абсолютную безвредность для человеческого организма.

Украсил мир своим строгим взглядом на женскую красоту рожденный сегодня замечательный американский иллюстратор Чарльз Дан Гибсон. Нарисованные им "девушки Гибсона" были первым американским стандартом женской красоты на рубеже XIX и XX столетий. Девушка Гибсона была высокой, худой, с узкой талией, большой грудью и широкими бедрами. Силуэт, подобный песочным часам, достигался за счет корсета. Ее образ отражал моду на величественную, юную эфемерную красоту, доминировавшую на Западе. Девушка Гибсона имела длинную шею и большие глаза. Гибсон изображал своих героинь как модно одетых, открытых и разносторонне развитых женщин, равных по статусу мужчинам.

Свою собственную инновацию в традиционный имидж советско-российского чиновника внес рожденный сегодня бывший президент и действующий премьер-министр России Дмитрий Медведев. Помимо инициированных Медведевым образовательных, медицинских и прочих национальных проектов, наибольшую известность он получил как активный пользователь и пропагандист различных компьютерных и информационных технологий, а также социальных сетей. Дмитрий Медведев зарегистрирован в "Твиттере", "ВКонтакте" и имеет свой личный блог. Он является первым президентом России, начавшим общаться с народом через видеоблог, а в "Живом Журнале" существует сообщество "Блог Дмитрия Медведева". Также политик зарегистрирован в социальной сети Instagram, где, помимо публикаций фотографий и видео, комментирует и чужие посты. На сегодняшний день у него более трех миллионов подписчиков.

Девы, рожденные 14 сентября, — как правило, люди чрезвычайно социализированные и всегда будут настаивать на том, чтобы те, с кем они работают, принимали в проектах самое активное участие. Они редко станут приносить себя в жертву, занимаясь чем-либо в одиночку.

Как правило, рожденные в этот день умеют определять, что нужно сделать немедленно, и часто им не хватает терпения, если другие начинают действовать с промедлением. Так как Девы, рожденные 14 сентября, превыше всего ценят эффективность, у них отвращение к хаосу и неопрятности, которое заставляет их расчищать завалы и укреплять слабые места, в самом крайнем случае хотя бы мысленно. Если они на время отвлекутся от окружающих проблем из-за умственной нагрузки, то обязательно займутся ими, когда придет время. Расписания, планы и настойчивая потребность не опаздывать обычно характеризуют всех, кто родился в этот день.

"Как и Маркс, я считаю, что счастье — это борьба. Поэтому у меня счастливая жизнь, но я хотел отдать еще больше своих сил тому делу, которому посвятил себя с молодых лет", — так органично своему знаку и дню рождения озвучил свою миссию один из ярчайших революционеров XX века чилийский политик Луис Корвалан.

Девы дня сегодняшнего революционны по своей сути, и не важно, в каких сферах проходит их реализация. Будь то инновации, национальные, социальные или общественные проекты. Они презирают поверхностный и говорливый тип людей, которые делают вид, что знают гораздо больше, чем есть на самом деле. Они всегда выбирают стабильность, которая так нужна для выполнения их далеко идущих планов.

"Никогда не лги тому, кто тебе доверяет. Никогда не доверяй тому, кто тебе солгал", — произнесла однажды рожденная сегодня культовая английская певица и автор песен Эми Уайнхаус, известная своим контральто-вокалом и эксцентричным исполнением песен. Эми — единственная британская певица в истории, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница, выигравшая пять раз подряд премию "Грэмми". Но "времена не выбирают, в них живут и умирают". Жизнь Эми Уайнхаус оборвалась в 27 лет. Она ушла, но успела раскрыть и реализовать свою красивую Формулу небес.

Фотогалерея со всеми великими людьми, рожденными 14 сентября