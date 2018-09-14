Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Рожденные 14 сентября - Гороскоп дня

Гороскоп print

О трудолюбии, упорстве, чрезвычайной социальной ориентированности и любви к порядку рожденных 14 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике ""Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿

Времена не выбирают,

В них живут и умирают.

Большей пошлости на свете

Нет, чем клянчить и пенять.

Будто можно те на эти,

Как на рынке, поменять.

Что ни век, то век железный.

Но дымится сад чудесный,

Блещет тучка; обниму

Век мой, рок мой на прощанье.

Время — это испытанье.

Не завидуй никому.

С таким манифестом к пространству Вселенной обратился однажды рожденный сегодня замечательный российский поэт Александр Кушнер. Этот манифест близок очень многим из рожденных 14 сентября — трудолюбивым, упорным и чрезвычайно социально ориентированным представителям знака Девы. Рассмотрим их Формулу небес.

Дев, рожденных 14 сентября, очень заботит общество, в котором они живут. Одновременно защитники и критики своей страны и своего времени, они могут ощущать потребность быть вовлеченными не только идейно, но и физически в важные проекты, которые, на их взгляд, могут улучшить условия жизни людей. Их роль — последовательно открывать окружающим глаза на истину и таким образом служить им. Ориентированные на зрительные образы, рожденные в этот день способны описать то, что они видят, вполне доступными для понимания терминами. При оценке работы других их основная предпосылка звучит так: "Самая большая возможность в мире — возможность для улучшения".

Главным памятником современной Одессы жители города единодушно считают памятник основателю своего города пришедшему сегодня мир французскому аристократу Арману-Эммануэлю дю Плесси Ришельё. Именно он в 1792 году первый предложил императрице Екатерине Великой освоить территорию нынешней Одессы для переселения туда французских эмигрантов. Но тогда проект не получил развития, поскольку бежавшие аристократы попросту отказались селиться в неизвестной им провинции…

Но через десять лет Ришелье при поддержке своего приятеля царя Александра I добился снятия с небольшого еще тогда нового поселения под названием Одесса налогового бремени и сумел доказать целесообразность свободного транзита для всех товаров, привозимых морем через Одессу и даже направляемых в Европу. Стараниями Ришелье город превратился в крупный торговый порт и на ближайшие 200 лет стал крупнейшим центром мировой контрабанды в том числе.

Через сто лет после того, как герцог Ришелье, сам того не желая, определил главное позиционирование города, одесские писатели Ильф и Петров подтвердили особую роль города Одессы в пространстве легендарной фразой о том, что "всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице". Живя много лет в Одессе, я ответственно заявляю, что контрабанду в городе продолжают делать и не только на Малой Арнаутской. Так что общественно полезное дело герцога Ришелье, или Дюка, как его ласково называют в Одессе, живет и процветает.

Сегодня исполняется 106 лет человеку, которого можно смело назвать Патриотом России с самой большой буквы. В противовес многим современным "русским патриотам", которые все вывозят и выводят за пределы своей страны, рожденный сегодня гражданин Лихтенштейна Эдуард фон Фальц-Фейн сделал для своей исторической Родины огромное количество грандиозных дел.

После революции 1917 года он в возрасте пяти лет вынужденно покинул Россию и в составе семьи эмигрировал в Германию. В 1936 году, работая на Олимпийских играх в Германии от ведущего спортивного издания, Эдуард был признан "золотым пером". После Второй мировой войны основную свою деятельность барон посвятил спортивным проектам в Лихтенштейне и в мире. Например, летние Олимпийские игры в СССР в 1980 году были проведены благодаря огромным усилиям Эдуарда Фейна. Именно Фейн в 1980 году убедил членов МОК перед финальным голосованием отдать предпочтение Москве, а не Лос-Анжелесу.

Первый раз барон вернулся в Россию, когда ему было уже 70 лет, и первым даром родине стало возвращение библиотеки Дягилева-Лифаря. Потом им был создан Международный комитет по возвращению русских сокровищ на родину. Барон принял непосредственное участие в возвращении праха Шаляпина в Россию, выкупил фамильные реликвии Шаляпиных и подарил их музею Шаляпина в Петербурге. Дары от барона затем стали поступать в Россию регулярно.

Много сил и средств он потратил на поиски Янтарной комнаты. По его ходатайству Германия вернула в Царское село уникальные раритеты, единственное, что удалось найти от легендарной янтарной комнаты: комод красного дерева и одну из четырех флорентийских мозаик.

Сосчитать все проекты, сделанные для культурной и общественной жизни России бароном Эдуардом фон Фальц-Фейном не хватит и огромной книги. И все это в течение 106 лет жизни делал один человек, который жил в России всего пять лет в детском возрасте.

В 2016 году режиссер Владимир Костюк снял документальный фильм о бароне Эдуарде с замечательным названием "Любите Родину, как он". Этот фильм, на мой взгляд, отвечает на все вопросы и споры о том, кто именно может считаться патриотом своей Родины, а кто обыкновенным болтуном и крикуном.

Девы, чей день рождения — 14 сентября, никогда не упускают случая сделать конкретное предложение по улучшению определенных аспектов своего и чужого труда. Временами однако они могут быть склонны поучать других и не воспринимать взгляды, не совпадающие с их воззрениями. Например, в семейной жизни или в деловых партнерских отношениях рожденные 14 сентября в целом верны и покорны, но также очень критичны в своей оценке повседневного бытия. Они ценят действие, и никакие разговоры в мире не заменят им основную потребность в умелой заботе о домашних делах и о своих общественных проектах, преимущественно связанных с социальной сферой.

Именно с такой девской настойчивостью реализовала свою Формулу небес американская активистка, основательница Американской лиги контроля над рождаемостью Маргарет Хиггинс Сэнгер. Сэнгер основала Международную ассоциацию планирования семьи. В 1914 году Сэнгер выступила против абортов, совершаемых в домашних условиях. А в 1916 году открыла первую в США клинику по регулированию рождаемости и стала активным пропагандистом применения контрацептивов, за что неоднократно арестовывалась, но освобождалась по требованию общественности. Ее прогрессивные выступления быстро получили огромную поддержку в обществе. Сэнгер революционно по тем временам считала, что, так как женщины стали занимать равное положение в обществе с мужчинами, они в состоянии сами принимать решение о рождении детей.

Огромную общественную работу в пропаганде здорового образа жизни проводит американский врач и фармаколог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Ферид Мурад. В 2016 году он, в частности, подписал письмо группы влиятельных мировых ученых к Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира с призывом прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО), доказывающее их абсолютную безвредность для человеческого организма.

Украсил мир своим строгим взглядом на женскую красоту рожденный сегодня замечательный американский иллюстратор Чарльз Дан Гибсон. Нарисованные им "девушки Гибсона" были первым американским стандартом женской красоты на рубеже XIX и XX столетий. Девушка Гибсона была высокой, худой, с узкой талией, большой грудью и широкими бедрами. Силуэт, подобный песочным часам, достигался за счет корсета. Ее образ отражал моду на величественную, юную эфемерную красоту, доминировавшую на Западе. Девушка Гибсона имела длинную шею и большие глаза. Гибсон изображал своих героинь как модно одетых, открытых и разносторонне развитых женщин, равных по статусу мужчинам.

Свою собственную инновацию в традиционный имидж советско-российского чиновника внес рожденный сегодня бывший президент и действующий премьер-министр России Дмитрий Медведев. Помимо инициированных Медведевым образовательных, медицинских и прочих национальных проектов, наибольшую известность он получил как активный пользователь и пропагандист различных компьютерных и информационных технологий, а также социальных сетей. Дмитрий Медведев зарегистрирован в "Твиттере", "ВКонтакте" и имеет свой личный блог. Он является первым президентом России, начавшим общаться с народом через видеоблог, а в "Живом Журнале" существует сообщество "Блог Дмитрия Медведева". Также политик зарегистрирован в социальной сети Instagram, где, помимо публикаций фотографий и видео, комментирует и чужие посты. На сегодняшний день у него более трех миллионов подписчиков.

Девы, рожденные 14 сентября, — как правило, люди чрезвычайно социализированные и всегда будут настаивать на том, чтобы те, с кем они работают, принимали в проектах самое активное участие. Они редко станут приносить себя в жертву, занимаясь чем-либо в одиночку.

Как правило, рожденные в этот день умеют определять, что нужно сделать немедленно, и часто им не хватает терпения, если другие начинают действовать с промедлением. Так как Девы, рожденные 14 сентября, превыше всего ценят эффективность, у них отвращение к хаосу и неопрятности, которое заставляет их расчищать завалы и укреплять слабые места, в самом крайнем случае хотя бы мысленно. Если они на время отвлекутся от окружающих проблем из-за умственной нагрузки, то обязательно займутся ими, когда придет время. Расписания, планы и настойчивая потребность не опаздывать обычно характеризуют всех, кто родился в этот день.

"Как и Маркс, я считаю, что счастье — это борьба. Поэтому у меня счастливая жизнь, но я хотел отдать еще больше своих сил тому делу, которому посвятил себя с молодых лет", — так органично своему знаку и дню рождения озвучил свою миссию один из ярчайших революционеров XX века чилийский политик Луис Корвалан.

Девы дня сегодняшнего революционны по своей сути, и не важно, в каких сферах проходит их реализация. Будь то инновации, национальные, социальные или общественные проекты. Они презирают поверхностный и говорливый тип людей, которые делают вид, что знают гораздо больше, чем есть на самом деле. Они всегда выбирают стабильность, которая так нужна для выполнения их далеко идущих планов.

"Никогда не лги тому, кто тебе доверяет. Никогда не доверяй тому, кто тебе солгал", — произнесла однажды рожденная сегодня культовая английская певица и автор песен Эми Уайнхаус, известная своим контральто-вокалом и эксцентричным исполнением песен. Эми — единственная британская певица в истории, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница, выигравшая пять раз подряд премию "Грэмми". Но "времена не выбирают, в них живут и умирают". Жизнь Эми Уайнхаус оборвалась в 27 лет. Она ушла, но успела раскрыть и реализовать свою красивую Формулу небес.

Фотогалерея со всеми великими людьми, рожденными 14 сентября

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы астролог гороскоп астрология астропрогноз формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Рожденные 14 сентября - Гороскоп дня
Здоровье
Переосмысление важности прикосновений и физической игры в развитии ребенка
Новости спорта
Не только для атлетов: путеводитель по популярным спортивным добавкам
Новости Все >
Политолог оценил слова Турчинова о предотвращении войны с Россией
На Украине вызвали на допрос недавно освобожденных моряков
Теннисистка Головин возобновит карьеру 11 лет спустя
Болельщики удивились отсутствию женщин на семейном фото Нурмагомедова
Эксперт оценил последствия разрешения рекламы пива на телевидении
Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy
В Казахстане за подготовку терактов осудили граждан Таджикистана
Ковалев и Альварес договорились о проведении боя
"Спартак" победил "Урал" в молодежном первенстве
ФАС предложила частично разрешить рекламу российского вина
Последние материалы
Рожденные 14 сентября - Гороскоп дня
Переосмысление важности прикосновений и физической игры в развитии ребенка
Политолог оценил слова Турчинова о предотвращении войны с Россией
Не только для атлетов: путеводитель по популярным спортивным добавкам
Пловчихе в откровенном купальнике вернули победу на турнире
На Украине вызвали на допрос недавно освобожденных моряков
Теннисистка Головин возобновит карьеру 11 лет спустя
Болельщики удивились отсутствию женщин на семейном фото Нурмагомедова
Акупунктура как способ похудеть и избавиться от стресса
Эксперт оценил последствия разрешения рекламы пива на телевидении
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Полезно знать
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?

Одно из самых распространенных заблуждений, относящихся к алкоголю и жителям части света, именуемой Азией, заключается в следующем: мол, все азиаты, а также индейцы, совсем пить не могут. А все потому, что у них отсутствует ген, отвечающий за фермент, выводящий из организма алкоголь. Однако это не более чем миф. На самом деле он у них есть.

Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник
Плавание. Новости
Пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник
Общество
Россиян будут готовить к выходу на пенсию с 45 лет
Плавание. Новости
Пловчихе в откровенном купальнике вернули победу на турнире
Ближний Восток
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?

Нетаньяху не раз называл Путина «ядиди» - «мой друг». Mожно ли строить дружбу на крови пятнадцати российских военнослужащих, сбитых из-за действий израильских ВВС?

Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Захарова обвинила США в похищениях российских туристов
Мир. Новости мира
Захарова обвинила США в похищениях российских туристов
Общество
Глава минтруда: проблему бедности власти "заливать деньгами" не будут
Новости Белоруссии
Мнение: если бывший соцлагерь не опомнится, его ждет 1941 год
Полезно знать
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?

Одно из самых распространенных заблуждений, относящихся к алкоголю и жителям части света, именуемой Азией, заключается в следующем: мол, все азиаты, а также индейцы, совсем пить не могут. А все потому, что у них отсутствует ген, отвечающий за фермент, выводящий из организма алкоголь. Однако это не более чем миф. На самом деле он у них есть.

Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Мельница мифов: 47 верных ронинов
Полезно знать
Мельница мифов: 47 верных ронинов
Общество
Места в очереди за iPhone 11 начали продавать за 500 тыс. руб.
Новости Грузии
Политическая рокировка в Грузии убьет русофобию?
Соломон Соловьев Рожденные 14 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Вейп-курильщики умирают в США – грозит ли эпидемия России Константин Кузнецов Гурген Григорян Политическая рокировка в Грузии убьет русофобию? Гурген Григорян
Комментарии
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Стратегия США - сбивать наши ответные дорогие ракеты дешевыми
Болельщики удивились отсутствию женщин на семейном фото Нурмагомедова
Стратегия США - сбивать наши ответные дорогие ракеты дешевыми
Болельщики удивились отсутствию женщин на семейном фото Нурмагомедова
Бойцы ВСУ утонули на глазах инструкторов НАТО
Почему американцы считают себя победителями?
Эксперт: США ослабели и мечутся
Пауэр призналась, что пошла против России вопреки позиции Вашингтона
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
История и современность
Обнаружен потерянный очерк Уинстона Черчилля о внеземной жизни
Обнаружен потерянный очерк Уинстона Черчилля о внеземной жизни
Великолепные катакомбы Святого Павла - крупнейшее подземное римское кладбище на Мальте
Великолепные катакомбы Святого Павла - крупнейшее подземное римское кладбище на Мальте
С-400 защитили объекты Западной Сибири от условных ракетных ударов
С-400 защитили объекты Западной Сибири от условных ракетных ударов
ФСБ планирует блокировать сразу 2 сервиса по обмену сообщениями
ФСБ планирует блокировать сразу 2 сервиса по обмену сообщениями
Российские спецслужбы опасаются применения дронов террористами
Российские спецслужбы опасаются применения дронов террористами
Пистолет ''Удав'' прошел войсковые испытания
Пистолет ''Удав'' прошел войсковые испытания
Как потерянный приказ изменил ход военной кампании
Как потерянный приказ изменил ход военной кампании
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Заказная статья "Проекта" о содержащихся в тюрьме Ливии россиянах поставила под угрозу их жизни
Заказная статья "Проекта" о содержащихся в тюрьме Ливии россиянах поставила под угрозу их жизни
В США показали "убийцу русских войск"
В США показали "убийцу русских войск"
Фотогалереи
Самый быстрый BMW серии М 6 Фото Самый быстрый BMW серии М
"Предметы" обожания 10 Фото "Предметы" обожания
Практическое руководство по флирту 8 Фото Практическое руководство по флирту
Сон в руку, или чур меня! 9 Фото Сон в руку, или чур меня!
Что натворил массовый туризм 10 Фото Что натворил массовый туризм
Домашнее
Избавление от вшей с помощью шести средств народной медицины
Ученые рассказали, почему пожилые люди склонны к полноте
Есть вероятность, что красное вино снижает риск проблем с кишечником - ученые
Ученые рассчитали, в какие дни недели инфаркт атакует человека
Три лжепроблемы, о которых зря беспокоятся родители школьников
Близнецы по-разному реагируют на пищу из-за кишечных микробов
Брюшной тиф на ранней стадии протекает в легкой форме и лечится антибиотиками
Вы не можете навязать счастье своим детям
Эксперты: беременные женщины могут спать в любой позе
Эксперты: беременные женщины могут спать в любой позе
В Челябинской области массово увольняются врачи "скорой"
В Челябинской области массово увольняются врачи "скорой"
Лишний вес: когда спорт и диеты не дают результата
Лишний вес: когда спорт и диеты не дают результата
Поклонники беспокоятся за стремительно похудевшую Анастасию Волочкову
Поклонники беспокоятся за стремительно похудевшую Анастасию Волочкову
Павел Глоба назвал знаки, которых ждет финансовый успех в 2019 году
Павел Глоба назвал знаки, которых ждет финансовый успех в 2019 году
Правила французского макияжа
Правила французского макияжа
Билан после провального концерта снова выступит в Самаре
Билан после провального концерта снова выступит в Самаре
Ледяные кубики из петрушки и мяты - спасение для лица
Ледяные кубики из петрушки и мяты - спасение для лица
В Малоярославце двухлетний ребенок ушел из дома через балкон
В Малоярославце двухлетний ребенок ушел из дома через балкон
Риелторы назвали среднюю стоимость аренды квартир в сталинских высотках
Риелторы назвали среднюю стоимость аренды квартир в сталинских высотках
Забавные фото
Божественная природа Северной Америки 9 Фото Божественная природа Северной Америки
Удивительные прически мира 7 Фото Удивительные прически мира
Золотые купола Москвы 9 Фото Золотые купола Москвы
Туманы. И что в них особенного? 8 Фото Туманы. И что в них особенного?
Секреты земли Александры 8 Фото Секреты земли Александры
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ