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Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Рожденные 12 сентября - Гороскоп дня

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О доброте, сердечности, честности, правдолюбии, сдержанности и деликатности рожденных 12 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿

"Лучшей человеческой чертой я считаю честность. Честный человек обязательно добр", — так чувствует свою Формулу небес пришедшая сегодня в наш мир легенда советского спорта и мирового фигурного катания Ирина Роднина. О доброй Формуле небес честных представителей знака Девы поговорим подробнее.

Открытые и работящие натуры, Девы, чей день рождения — 12 сентября, предпочитают дать возможность своим действиям говорить за них вместо слов, которые они так высоко ценят. Нравственные вопросы очень важны для тех, кто родился 12 сентября. Делая общественную или административную карьеру, они не только зачастую приводят в порядок законы организации или общественной группы, но и поддерживают их функционирование весьма эффективным, хотя и необычным способом. При необходимости они бесстрашно противостоят различным проблемам и трудностям, будучи убежденными, что правда в конце концов победит. Для них правда — Бог.

"Я не очень-то верю в судьбу. Я в большей мере верю в то, что существует Создатель, Господь Бог, и надо делать все, чтобы ему понравиться. На большее я не претендую. Хотя часто я требую от жизни того, что требовать нельзя и грех, — справедливости", — а это уже жизненный кодекс чести от легенды советского кино и театра Татьяны Дорониной, которая уже более 30 лет бессменно руководит знаменитым театром МХАТ им. Горького и сегодня отмечает свой 85-й год рождения.

Дев, рожденных 12 сентября, заботит буквальное значение как написанного, так и произнесенного слова. Однако они не только интересуются речью как таковой, но и различными формами общения. Можно сказать, что они получают огромное наслаждение от внимательной аудитории. Это не означает, что они относятся к несдержанному типу, напротив, они вполне понимают важность сдержанности.

И в самом деле, многие из рожденных в этот день спокойные и любящие уединение люди. Уединение им требуется для того, чтобы сконцентрироваться на решении насущных проблем. Кроме того, для них исключительно важно сохранение психического равновесия. Они могут быть склонны к стрессам и даже испытывать упадок сил, если их временное уединение нарушается.

В абсолютном уединении провел свою жизнь рожденный сегодня американский изобретатель Ричард Джордан Гатлинг. И как результат своего уединения он оставил после смерти более 50 научных патентов, большая часть которых относилась к технологиям создания оружия.

Наиболее известное его изобретение — многоствольное скорострельное оружие (картечница Гатлинга), приводимое в действие мускульной силой стрелка и обладающее скорострельностью 400-3000 выстрелов в минуту. В настоящее время, в XXI веке, все артиллерийские, авиационные и стрелковые системы с вращающимся блоком стволов по-прежнему называются схемой Гатлинга.

В своей "оружейной миссии" Гатлинг, как и многие его коллеги-создатели оружия (Калашников, Шпагин и другие) видел исключительно миротворческую и просветительскую задачу. После смерти Гатлинга журналы опубликовали его некролог: "Этот человек не имел себе равных по доброте и сердечности. Ему казалось, что если война сделается еще более ужасной, то народы потеряют, наконец-то, охоту прибегать к оружию".

Артиллерию традиционно называют Богом войны. Этому Богу войны, помимо инженера Гатлинга, служили многие из пришедших в наш мир сегодня. И это также логично совпадает с уединенной Формулой небес героев дня сегодняшнего. Ведь артиллерия обычно всегда дистанционна от всех прочих видов войск, ведущих сражения. Тем более, что участие в сражениях для многих рожденных сегодня было делом второстепенным. Они преимущественно занимались военными проектами в области сервиса, быта или образования.

Пришедший сегодня в наш мир генерал от артиллерии Алексей Корсаков руководил обеспечением артиллерии и инженерных войск всей царской армии во время правления императора Павла I. Сослуживцы Корсакова свидетельствовали о мягкости его характера, доброте, гостеприимстве и деликатности.

Генералом от артиллерии Русской императорской армии вошел в историю замечательный военный педагог Матвей Лалаев. Именно стараниям этой заботливой Девы была разработана уникальная реформа военного образования в войсках. Генерал Лалаев также сделал много полезного по улучшению быта офицеров и солдат в русской армии.

Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть рожденного сегодня знаменитого генерала Дмитрия Дохтурова, одного из активных участников знаменитого сражения русской армии под Бородино, командующего основными воинскими соединениями в этом сражении.

Мужественные Девы, чей день рождения — 12 сентября, ни в коем случае не мечтательные идеалисты, а скорее жесткие, критичные мыслители. На них очень трудно произвести сильное впечатление. Они предпочитают оставаться объективными в большинстве споров. Но когда их страсти возбуждены, они присоединяются к той стороне, в какую верят. С людьми, родившимися 12 сентября, не всегда легко связаться. Как на работе, так и дома они склонны скрываться, окружая себя разного рода защитными механизмами, из-за которых до них трудно добраться. Тем не менее их трудно обвинить в безразличии к нуждам окружающих…

Рожденная сегодня Нобелевский лауреат Ирен Жолио-Кюри, помимо своих выдающихся открытий в области радиоактивных материалов, сделала много важного и полезного в работе Национального комитета Союза французских женщин, который занимался проблемами социального и интеллектуального прогресса и вопросами женской социальной адаптации.

Несмотря на обширные идеи и проекты рожденные 12 сентября слишком прагматичны и реалистичны для безрассудного оптимизма. В них есть изрядная доля сдержанности. Они полагают, что люди должны вести себя естественно и выражаться просто. С другой стороны, рожденные в этот день любят приправлять свою речь изрядной долей иронии и тонкого юмора.

"Старение — не такая уж страшная вещь, если принять во внимание возможную альтернативу", — с таким тонким замечанием выступил рожденный сегодня французский эстрадный певец и киноактер Морис Шевалье. Непременным атрибутом сценического образа Шевалье была соломенная шляпа-канотье. Шевалье смело можно считать одним из первых исполнителем музыкальных произведений в том жанре, который в дальнейшем стали называть "шансон".

Произведения рожденного сегодня замечательного писателя-фантаста Станислава Лема также изобилуют интеллектуальным юмором, игрой слов и всевозможными аллюзиями. Книги Лема переведены на 41 язык, и этих книг было продано более 30 миллионов экземпляров. Станислав Лем остался в истории своим фундаментальным трудом "Сумма технологии", в котором предвосхитил создание виртуальной реальности, искусственного интеллекта, а также развил идеи искусственных миров.

И прекрасным вопросом от Станислава Лема мы и закончим описание дня сегодняшнего: "Люди почему-то страдают о том, что после смерти их не будет. Но почему же они не страдают о том, что их не было до рождения?"

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Темы астролог гороскоп астрология астропрогноз формула небес день рождения астропсихоаналитика
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