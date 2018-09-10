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Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Рожденные 11 сентября - Гороскоп дня

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О ненависти к снобизму, остром уме, бесстрашии и склонности к риску рожденных 11 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿

Правь, Британия! Правь морями:

Британцы никогда не станут рабами.

Так звучит известный всем британцам рефрен известной патриотической песни Великобритании "Правь, Британия", написанной рожденным сегодня шотландским поэтом Джеймсом Томсоном.

Слагаю новый гимн я в честь родной земли,

Где равно счастливы народ и короли.

Это писал уже в своем "Гимне Франции" рожденный сегодня французский поэт Пьер де Ронсар. На основе индивидуальных гимнов, написанных представителями 11 сентября, попробуем нарисовать их Формулу небес.

Девы, рожденные 11 сентября, больше всего в жизни ненавидят снобизм. Заподозрив кого-нибудь в обмане, интригах или двуличности, они навсегда вычеркивают этого человека из круга своих друзей. Герои дня сегодняшнего прекрасно знают, как добиться своего любыми способами. Как правило, в ход идет острый ум, чтобы наиболее точно, логично и откровенно представить свои доводы оппонентам.

Жизнь родившихся 11 сентября всегда вращается вокруг определенных и зачастую драматичных решений, которые они вынуждены принимать. Многие из них сталкиваются с этой необходимостью, будучи весьма молодыми, когда им еще нет и шестнадцати.

Один из типичных представителей и знака Девы, и формулы дня сегодняшнего русский революционер Феликс Дзержинский, который столкнулся с необходимостью принимать пусть детские, но решения уже в возрасте пяти лет. Именно в этом возрасте он потерял отца и остался одним из девяти детей в семье. Из документов следует, что маленький Феликс дважды учился в первом классе в гимназии, а восьмой класс так и не окончил.

Маршал Польши Юзеф Пилсудский, который учился с Дзержинским в одной гимназии, вспоминал о нем: "Гимназист Дзержинский — серость, посредственность, без каких-либо ярких способностей". Но для Формулы небес не важно, кем ты был в гимназии, а важно, кем ты стал, используя свой потенциал формулы. А стал Феликс Дзержинский профессиональным революционером, полжизни проведшим в ссылках. Ну а затем одним из самых жестких и последовательных правителей в истории нового государства.

Именно он возглавил разработку и реализацию карательной политики Советского Союза, включавшую массовые расстрелы и содержание сети концентрационных лагерей. Созданная им комиссия ВЧК и ряд ее преемников, таких как ГПУ, ОГПУ и НКВД, имеют прямое отношение почти ко всем политическим репрессиям в СССР.

Вошел в историю Дзержинский и своей знаменитой фразой о требованиях к чекистам, в которой отчетливого сквозит девская Формула небес и самого Дзержинского: "Чистые руки, горячее сердце и холодная голова". Горячее сердце — это все-таки больше прерогатива других знаков Зодиака, а вот про чистые руки и холодную голову — здесь у Дзержинского было точное попадание в собственную формулу.

С такими же чистыми руками и холодной головой управлял одним из самых закрытых подразделений КГБ СССР группой "Альфа" рожденный сегодня генерал-майор Геннадий Зайцев. На своем посту он неоднократно руководил проведением спецопераций по освобождению заложников и ликвидации опасных преступников. В 1985–1986 годах под руководством Зайцева был проведен захват 12 шпионов ЦРУ, которые были советскими гражданами.

Все лучшее от своих старших космических братьев взял и уже 17 лет применяет на практике рожденный сегодня действующий президент Сирии Башар Асад. Выносливость, стрессоустойчивость, выдающийся прагматизм и всегда умеренный патриотизм этого политического деятеля действительно вызывают уважение. Во всех своих поступках и решениях Башар Асад применяет проверенный метод Дзержинского "чистых рук и холодной головы".

Особым бесстрашием обладал и рожденный сегодня российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. Он чаще других артистов выезжал во время войны в Демократическую Республику Афганистан и выступал перед советскими военнослужащими. Во время захвата Театрального центра на Дубровке чеченские террористы назвали Кобзона одним из четырех политиков, с кем они готовы вести переговоры. Вместе с Ириной Хакамадой Кобзон тогда отправился в театральный центр на встречу с террористами. В результате переговоров они смогли вывести из захваченного террористами зала женщину и троих детей. Это и стало главным подвигом в жизни великого российского артиста.

Как мы уже писали выше, необходимость постоянно делать выбор и принимать сложные решения — возможно, главная задача в жизни рожденных 11 сентября. При нормально функционирующем обществе возможность осуществлять свой выбор является величайшим правом личности в современном мире. Этот факт в полной мере относится к тем, кто родился 11 сентября, так как эти люди знают, как обладать властью, и умеют сознательно принимать решения, возможно, порой и шокирующие других.

Нельзя отрицать, что Девы, чей день рождения — 11 сентября, любят поражать окружающих. Они гордятся тем, что отваживаются рисковать, кроме того, им доставляет удовольствие потом подробно излагать свои подвиги. Все, что скучно, серо и приземлено, абсолютно не приемлется ими. Так что представителей знака Девы дня сегодняшнего можно называть земными людьми, но не приземленными.

Одним из самых нескучных американских писателей по праву считается рожденный сегодня признанный мастер короткого рассказа О. Генри. Его новеллам свойственны тонкий юмор и неожиданные развязки. Всего О. Генри написано 273 рассказа, полное собрание его произведений составляет 18 томов. И, зная Формулу небес сегодняшнего дня, можно с уверенностью утверждать, что в каждом герое рассказов писателя есть львиная доля от самого О. Генри.

Неожиданные развязки стали фирменным стилем рожденного сегодня американского кинорежиссера Брайана де Пальмы. За почти полвека режиссерской карьеры де Пальма снял более 30 фильмов в совершенно разных жанрах — от психологического триллера в духе Хичкока до криминального кино. Не менее мастерски он шутил в своих комедиях и высказывал свой протест войне в военных драмах.

О себе де Пальма говорит с традиционной девской сдержанностью: "Я никогда не воспринимался в обществе как общепризнанный режиссер. Что бы ни говорили о Дэвиде Линче или Мартине Скорсезе, они считаются крупными режиссерами, и никто не может с этим поспорить. У меня никогда не было этого. Были люди, которые так считали. Были те, кто считал иначе, находя для меня множество нелестных определений. Поэтому, я всегда был "спорным". Меня или любят, или ненавидят". Думается, что такое о себе смело смог бы рассказать почти каждый из рожденных 11 сентября.

Однако в некоторых случаях (относительно редких) Девы, рожденные 11 сентября, думают о себе как о незаурядных личностях, способных на многое. На самом деле они достаточно просты, а их подвиги легко объяснимы. Большинство из них склонны порассуждать о нравственности, что отнюдь не умаляет их достоинств, так как слова этих людей редко расходятся с делом.

Всегда легко объяснял свой подвиг самый молодой космонавт в истории, первый человек, совершивший длительный космический полет (более суток), второй человек в мире, совершивший полет в космос, рожденный сегодня советский космонавт Герман Титов. "В нашей стране подвиг — это сама жизнь", — так написал он в своей книге воспоминаний "Голубая моя планета". Думаю, что добавить к Формуле небес 11 сентября больше нечего.

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Рожденные 11 сентября - Гороскоп дня
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