Рожденные 10 сентября - Гороскоп дня

О почитании традиций и истоков, личных амбициях, сбалансированности, стабильности и закрытости рожденных 10 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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Пока я шла на этот свет большого зала —

Передо мною столько лет стена стояла.

А над стеной была звезда и мне сияла,

И сто преград я, как могла, отодвигала.

Так в одной из своих лучших песен "Стена" сформулировала трудолюбивую Формулу небес рожденная сегодня замечательная певица Лариса Долина. Как двигают стены на своем пути герои дня сегодняшнего, рассмотрим подробнее.

Девы, рожденные 10 сентября, свято чтут традиции и истоки, черпая в прошлом вдохновение для сегодняшнего дня. Эти люди чаще всего ведут счастливую, размеренную, спокойную жизнь. Однако многие из них не лишены личных амбиций. Быть мастером своего дела, но не привлекать к себе излишнего внимания — стиль, которым отличаются люди, чей день рождения — 10 сентября.

Последовательно и терпеливо занимался своим делом в конце XIX века один из крупнейших немецких археологов Роберт Кольдевей. Вначале на острове Лесбос он принимал активное участие в раскопках древнего города Троя. А затем, точно определив место на карте Земли, 20 лет вел раскопки и раскопал-таки легендарный центр Древнего мира — город Вавилон. Теперь руины Вавилона являются одним из крупнейших туристических мест на планете, и расположены они у окраины современного города Эль-Хилла в Ираке, в 90 километрах к югу от Багдада.

Всю жизнь занимался исследовательской деятельностью и пришедший сегодня в мир российский и советский географ, исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев. Именно он впервые дал подробное описание рельефа Приморья, детально обследовал горную систему Сихотэ-Алиня, нашел неизвестные истоки самых крупных рек Приморья и получил первые сведения об их глубинах и режимах течения. Он также составил подробный список зверей, птиц, рыб и растений Приморского края.

В свободное от науки время Арсеньев написал несколько замечательных литературных произведений, самое популярное из которых повесть "Дерсу Узала", посвященная жизни малых народов Дальнего Востока. В 1975 году знаменитый японский режиссер Акира Куросава снял одноименный фильм по повести Арсеньева "Дерсу Узала" и получил премию "Оскар" за лучшую режиссуру.

Свой огромный вклад в развитие моды внесла рожденная сегодня парижский модельер и дизайнер Эльза Скиапарелли. В 1927 году ей было придумано вязаное черное платье, появление которого стало революцией в мире моды. Чуть позже Скиапарелли получила крупный заказ от фирмы Strauss на разработку линии спортивной одежды из трикотажа, что позволило ей открыть свою трикотажную фабрику и модный дом под вывеской "Одежда для спорта". После спортивной одежды Эльза принимается за вечерние платья, совершив очередную революцию: черное платье-футляр, жакет и белый шарф перекинутый через плечи.

В 1934 году дизайнер открывает собственный бутик в Париже, а в 1935 году она первой из всех парижских кутюрье использует застежку-молнию для своих нарядов. Результатом увлечения Скиапарелли сюрреализмом стали коллекции одежды и аксессуаров, выделяющихся своей необычностью. Ее головные уборы: шляпа — баранья отбивная, шляпа-туфля, шляпа-телескоп, — эпатировали публику. Украшая свои творения самыми обыденными предметами из повседневной жизни, модельер тем самым стремилась объединить реальность и высокое искусство. И она при этом утверждала, что все модные коллекции должны обязательно тиражироваться, а не производиться в единичном экземпляре.

И вот тогда, во время создания этих коллекций, невероятно творческой, но все-таки по-девски прагматичной Эльзе и пришло название нового слова "прет-а-порте" (готовое к носке). Именно Эльза Скиапарелли за 20 лет до Пьера Кардена (его обычно называют идеологом прет-а-порте) обосновала основной источник дохода всех современных модных домов мира. И кроется этот доход не в коллекциях высокой моды, а именно в коллекциях прет-а- порте.

Примечательно, что в тот год, когда прекрасная Дева Эльза придумала новую бизнес-модель модной индустрии, на свет появился Карл Лагерфельд. Модная Формула небес 10 сентября сделала в дальнейшем из маленького немецкого мальчика Карла одного из ведущих модельеров нашего времени. Кстати, своими знаменитыми коллекциями из меха Карл Лагерфельд уже давно сравнялся по эпатажности со своей космической сестрой Эльзой Скиапарелли.

Обычно из тех, кто родился 10 сентября, получаются прекрасные работники. Но при этом они редко бывают настолько заняты своей карьерой, чтобы не найти времени для семьи. И, действительно, поиск равновесия между служебными и домашними обязанностями может быть основной заботой этих людей. Рожденным 10 сентября повезет, если в молодости они найдут занятие, которое захватит их целиком. Чаще они годами дрейфуют по морю жизни и лишь в зрелом возрасте выбирают профессию, встречают по-настоящему родственную душу и создают семью, в которой, как правило, не бывает разногласий.

Девы, рожденные 10 сентября, — особы очень практичные, знающие себе цену. Они предстают миру весьма сбалансированными и по-хорошему стабильными личностями. Им, кажется, достает всего, и они на самом деле могут дать мир и безопасность будущему партнеру.

Рожденный под знаком Девы Король-Солнце Людовик XIV всегда отзывался о своей первой жене рожденной сегодня Марии Терезии Испанской с почтением и уважением. Их брак (как часто происходит между двумя представителями знака Девы) был немного скучным и лишенным страстей, но внешне вызывал у окружающих чувство гармонии и благополучия. И в этом была заслуга исключительно Марии Терезии. Когда в возрасте 44 лет Мария скончалась, Король-Солнце заявил, что это было единственной неприятностью, которую она ему доставила за всю совместную жизнь. Мария Терезия прожила с Людовиком XIV 23 года и родила ему семерых детей.

При кажущемся внешнем благополучии некоторые из рожденных сегодня ведут внутреннюю жизнь, скрытую от посторонних глаз, и в той жизни их страсти уже не столь подконтрольны. Они не из тех людей, кто рассчитывает каждый шаг, скорее им свойственно периодически поддаваться течению происходящих событий. С их тягой к необычным явлениям бытия им требуется изрядная доля стимуляции, дабы не потерять вкус к жизни.

Хотя рожденные 10 сентября часто отличаются консерватизмом, они стремятся иметь оригинальных друзей, партнеров и супругов, отражающих их собственное желание быть оригинальными. Тем не менее именно это желание нередко становится причиной глубокого психологического стресса, так как рожденные 10 сентября иногда не могут преодолеть внутренних барьеров, удерживающих их от экстравагантных поступков. А справиться со стрессом рожденным 10 сентября не так легко.

Таким громоотводом от собственных внутренних конфликтов стало для рожденного сегодня датского художника Херлуфа Бидструпа его творчество карикатуриста. Не найдя признания своего таланта на родине, в Дании, Бидструп стал чуть ли не главным художником в СССР. Книги с рисунками Бидструпа издавали в СССР огромными тиражами: Бидструп был убежденным коммунистом и считался в СССР "прогрессивным художником", потому что в своих карикатурах "обличал язвы и пороки капиталистического общества".

Экстравагантными поступками была наполнена жизнь советского артиста эстрады и первого известного менталиста (человека, читающего мысли) рожденного сегодня Вольфа Мессинга. Так как большинство событий, описываемых как самим Мессингом, так и его биографами, не находят исторического подтверждения ни в фактах, ни в документах, то о его способностях ясновидца большинство исследователей как со стороны науки, так и со стороны эзотерики относятся крайне скептически. Со стороны Формулы небес могу лишь добавить, что, скорее всего, эстрадные номера Вольфа Мессинга были блестяще подготовленными манипуляциями с элементами гипноза.

Один из самых эпатажных представителей российской панк-культуры Егор Летов пришел сегодня в наш мир и покинул его возрасте 43 лет. Посмертно Летов был неоднократно назван "крестным отцом" и "патриархом" русского панк-рока и просто одним из самых влиятельных представителей панк-движения в России. Ну а созданная им группа "Гражданская оборона" - одной из самых культовых (если не самая!) рок-групп на постсоветском и российском пространствах.

О том, что творится в душе каждого из рожденных 10 сентября, мы никогда не узнаем. Люди дня сегодняшнего чрезвычайно закрыты и порой даже замурованы в своем внутреннем мире. И именно об этом и написал однажды Егор Летов, комментируя Формулу небес своего дня рождения: "Большинство людей не знают себя, своего нутра, поэтому они там и бродят, что-то пытаются понять. Но мне до них дела нет — так же, как никому нет дела до того, что у меня, на самом деле, происходит в душе, в голове. Никто этого никогда не узнает. Я об этом всю жизнь заботился — и дальше собираюсь".