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Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Рожденные 9 сентября - Гороскоп дня

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О склонности к решению сложных задач, здоровом авантюризме, романтизме, независимости и своенравии рожденных 9 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

Не бывает любви несчастной.

Может быть она горькой, трудной,

Безответной и безрассудной.

Может быть смертельно опасной,

Но несчастной любовь не бывает.

Даже если она убивает.

Тот, кто этого не усвоит,

И счастливой любви не стоит.

Так написал рожденный сегодня самый взрослый из всех детских поэтов XX века Борис Заходер. В этих простых строчках о любви содержится очень много из основных элементов той Формулы небес, с которой приходят в мир рожденные 9 сентября. Поговорим об этом подробнее.

Девы, рожденные 9 сентября, неоднократно сталкиваются с различного рода ситуациями, которые предъявляют к ним повышенные требования, что скорее является следствием их собственной непростой натуры, чем прихотью судьбы. Если бы они научились чаще выбирать менее трудный путь, а не идти самой сложной дорогой, у них была бы гораздо более спокойная, но, может быть, менее богатая событиями жизнь. Вне всякого сомнения, те, кто родился 9 сентября, имеют тягу к необыкновенно сложным задачам.

Такую сложнейшую задачу всего лишь за шесть лет правления решил пришедший сегодня в мир римский император Аврелиан. В "Извлечениях о нравах и жизни римских императоров" его достижения по сохранению единства Римской империи сравниваются с достижениями Александра Македонского и Юлия Цезаря.

По иронии судьбы в один день с Аврелианом, защитившим от распада Римскую империю, через сто лет пришел в мир император Флавий Гонорий Август, который правил в период торжества варваров и значительно усилил распад Западной Римской империи. Именно при его правлении племя вестготов захватило и разграбило Рим в 410 году.

Сегодня посетил наш мир выдающийся итальянский врач, анатом и физиолог Луиджи Гальвани. Гальвани по праву считается основателем электрофизиологии и учения об электричестве. Он первым в истории исследовал электрические явления при мышечном сокращении ("животное электричество"), а также обнаружил возникновение разности потенциалов при контакте разных видов металла и электролита. Благодаря своим опытам Луиджи Гальвани считается одним из прототипов доктора Виктора Франкенштейна в романе Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей".

Как и экспериментатор-трудоголик доктор Франкенштейн, рожденные сегодня Девы находят невыносимым просто сидеть и год за годом заниматься одними и теми же достаточно предсказуемыми вещами, приносящими (или не приносящими) доход. Многие герои дня сегодняшнего сознательно или неосознанно пускаются на поиски новых впечатлений, причем находят их там, где другие не увидят ничего интересного. Подобное желание может произрастать от внутреннего ощущения, что им чего-то не хватает, вне зависимости от того, как бы они ни преуспевали и как бы им ни везло. Просто рожденные 9 сентября с детства отличаются склонностью к здоровому авантюризму, который помогает им значительно приукрасить обыденную жизнь.

Одним из главных "здоровых авантюристов" вселенского масштаба остался в истории выдающийся мыслитель человечества граф Лев Толстой. Творчество и жизнь Льва Толстого — это настоящее учебное пособие для академии астрологии по изучению знака Девы целиком, а не только для рожденных 9 сентября. Именно Лев Толстой, гордость своего знака Зодиака, в своих произведениях докопал, дорыл, дотер до дыр, до мельчайших деталей, нудно, тщательно, терпеливо и обоснованно все прелести человеческого бытия и все его пороки.

Творческое наследие Толстого составляет 165 тысяч листов рукописей и десять тысяч писем. Он был первым, кто отказался от авторского права, был противником государственной системы, а за отрицание религиозных авторитетов его отлучили от Церкви. Он отказался от Нобелевской премии, ненавидел деньги и выступал на стороне крестьян.

На своих лекциях писатель Владимир Набоков использовал следующий прием. Он закрывал в помещении все шторы, добиваясь полной темноты. "На небосклоне русской литературы вот это Гоголь", — и в конце зала вспыхивала лампа. "Вот это Чехов", — на потолке загоралась еще одна звезда. "Это Достоевский", — щелкал выключателем Набоков. "А вот это — Толстой!" — лектор распахивал драпировку окна, и помещение заливал слепящий солнечный свет.

Слепящий свет Солнца и еще многих планет и звезд подарил жителям планеты Земля рожденный сегодня российский предприниматель и ученый в области воздушно-космической обороны Игорь Ашурбейли. Именно "здоровому авантюризму" Ашурбейли принадлежит идея создания первого космического государства Асгардия. Ашурбейли предлагает всем желающим жителям Земли стать настоящими космополитами или гражданами Вселенной (с точного перевода с греческого языка космополит — это не гражданин мира, а именно гражданин космоса). И поэтому в лучших традициях своей свободолюбивой и смелой Формулы небес Игорь Ашурбейли начиная с 2016 года строит в космосе государство, как свободное от уже существующих стран.

Подобная романтическая направленность Формулы небес делает тех, кто родился 9 сентября, очень привлекательными для некоторых представителей противоположного пола (которые, кстати, довольно часто стремятся окружить их отцовской или материнской заботой). Но хотя рожденные 9 сентября действительно могут нуждаться в подобной родительской форме любви, они, как правило, всегда остаются независимыми и очень своенравными натурами.

Если рожденные в этот день вбили себе в голову идею сделать что-либо, их будет очень трудно отговорить от этого. Однако, будучи личностями интроспективными, сближенными со своими собственными внутренними процессами, люди, чей день рождения — 9 сентября, обычно замечают, что сделали ошибку или выбрали неверный путь, даже если им на это потребуется некоторое время.

Сегодняшний день украсили своей Формулой небес основатели и идеологи многочисленных направлений и различных школ. Так, рожденный сегодня украинский просветитель, поэт и переводчик Иван Котляревский по праву считается основоположником современной украинской литературы. Философ и литературный критик Валериан Майков остался в памяти человечества как составитель первого русского словаря иностранных слов. Русский религиозный писатель и общественный деятель Сергей Нилус стал первым издателем в России знаменитой книги "Протокол сионских мудрецов". А рожденный сегодня американский психолог Курт Левин своими идеями оказал большое влияние на американскую социальную психологию и многие другие школы и направления.

Для многих рожденных сегодня их жизнь может быть полем борьбы со страхами и опасностями. Как ни странно, именно страхи могут сделать их удивительно преуспевающими. Рожденные 9 сентября должны контролировать темную сторону своей личности, что может однако подтолкнуть их к самоуничтожению. И с этим окружающим бывает нелегко смириться, так как они знают, что эти люди заслуживают уважения хотя бы за то, что они никогда не подведут.

"Это сдерживание себя, эта страшная внутренняя самодисциплина и напряжение, это недовольство и раздражение, загоняемое внутрь, сжимавшееся внутри все сильнее и сильнее, как пружина, должны были, в конце концов, неминуемо кончится взрывом; пружина должна была распрямиться со страшной силой…" — так писала в своих воспоминаниях дочка Иосифа Сталина Светлана Аллилуева о своей матери Надежде Аллилуевой, которая пришла в наш мир 9 сентября и в возрасте 31 года покончила жизнь самоубийством, не выдержав унижений от своего мужа.

Испытать сполна темную сторону своей Формулы небес пришлось рожденному сегодня князю Сергею Трубецкому. Именно его историки называют и несостоявшимся "диктатором" декабристов, и предателем, и главным виновником поражения восстания декабристов на Сенатской площади. В любом случае, Трубецкой был признан одним из организаторов восстания, чудом избежал смертной казни и был отправлен на рудники в Сибирь на пожизненную каторгу.

Пожизненной каторги удалось избежать в своей Формуле небес рожденному сегодня российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Из назначенных ему еще в СССР восьми лет лишения свободы за вымогательство он отсидел большую часть срока и со "здоровым авантюризмом" стал через несколько лет одним из первых кооператоров, ну а еще через 20 лет одним из самых богатых людей России. Так что если рожденным 9 сентября вовремя удается переключить темную сторону формулы на более светлую, то получаются замечательные результаты.

"Одно из самых удивительных заблуждений, что счастье человека в том, чтобы ничего не делать", — удивленно воскликнул однажды Лев Толстой. Ничего не делать — это точно не про героев сегодняшнего дня. Потому что Формула небес 9 сентября является, наверное, самой трудолюбивой субстанцией во всем знаке Девы. А знак Девы, как мы уже не раз отмечали, и сам по себе далеко не самый ленивый знак Зодиака, в принципе.

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