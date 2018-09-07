Рожденные 8 сентября - Гороскоп дня

О внутреннем конфликте, актерском таланте, сумасбродстве, бесшабашности и прямолинейности рожденных 8 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

В окно смотрели двое:

Один увидел дождь и грязь,

Другой — листвы зеленой вязь,

Весну и небо голубое.

В одно окно смотрели двое…

Так с данной ему от природы вселенской мудростью написал однажды герой дня сегодняшнего поэт Расул Гамзатов. Что видят в окне Девы, пришедшие в наш мир 8 сентября, рассмотрим подробнее.

Личность тех, кто родился в этот день, отнюдь не легко разгадать. На первый взгляд может показаться, что они вполне сознательно добиваются наведения порядка в делах, касающихся улучшения участи их окружения. Однако это не так. Если люди, чей день рождения — 8 сентября, сойдут с правильного пути, то, скорее всего, до последнего будут цепляться за свои заблуждения. И все-таки завершаются ли их усилия благополучно, или нет, вне всякого сомнения, те, кто родился в этот день, сильно влияют на свое окружение.

Рожденные 8 сентября часто бывают непонятными, что усугубляется их склонностью к секретности. Но они прекрасные актеры на сцене жизни, способные блистать в различных амплуа, и все же большинство из них предпочитает не разбрасываться.

Прекрасным актером на сцене жизни выступил рожденный под знаком Девы король, который вошел в историю под символом Львиного сердца. Именно этим королем был английский король Ричард I Львиное Сердце. Военные подвиги Ричарда сделали его одной из самых выдающихся фигур в средневековой истории и литературе. Ричард выступает героем многочисленных легенд (особенно сказаний о Робин Гуде, хотя они и жили в разное время), книг (например, "Айвенго" Вальтера Скотта), фильмов, песен и компьютерных игр. Так что многочисленные амплуа короля Ричарда и спустя столетия представлены во всей красе своей небесной формулы.

Еще два космических собрата короля Ричарда и тоже короли исполняли свои роли в пространстве Вселенной. Ими были рожденные сегодня титулярный король Венгрии Карл Мартелл и четвертый король Португалии Саншу II Благочестивый. Их подвиги в истории не были столь запоминающимися, как деяния Ричарда, но при этом Саншу Благочестивый успешно вел многочисленные войны, а Карл Мартелл, будучи близким знакомым Данте Алигьери, стал одним из второстепенных персонажей его бессмертного произведения "Божественная комедия".

Одной из самых загадочных и противоречивых женщин в русской истории вот уже два столетия остается супруга символа русской словесности Александра Пушкина, рожденная сегодня Наталья Гончарова. Ее роль в жизни Пушкина и события, предшествующие его последней дуэли, являются предметом дискуссий до настоящего времени.

Большинство исследователей отношений Пушкина и Гончаровой писали о Наталье в том духе, что внешность позволяла Наталье Николаевне "не иметь никаких других достоинств". Что отчасти так и было, конечно же. Резко отрицательно отзывались о Гончаровой поэтессы Марина Цветаева и Анна Ахматова. Последняя назвала Пушкину вместе с ее сестрой Екатериной "если не сознательными, то невольными пособницами Дантеса", утверждая, что без помощи жены поэта, Геккерн и Дантес ничего бы не смогли сделать против него. И это отчасти тоже верно.

Для меня же Формула небес Натальи Гончаровой интересна в ее главной земной девской реализации — жены гения и матери детей гения. "Я женат — и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется, я переродился", — так писал Пушкин Плетневу о своем браке.

Брак Пушкина продлился всего шесть лет. За время этого брака Гончарова была четыре раза в амплуа беременной и рожавшей женщины. Итого, четыре года из шести, проведенных с Пушкиным, ей было точно не до корсетов, туфель, балов, приемов и танцев. При этом Пушкин был счастлив в браке и радовался своим детям. Вот, в принципе, и вся формула взаимоотношений. А то, что красивой молодой женщине, оправившись после очередных родов, живя в центре столицы, иногда хотелось выйти из дома — так что же в этом преступного? Ну а то, что она ходила на балы без Пушкина — это, конечно же, не есть хорошо. Просто, в течение шести лет брака Пушкин, к сожалению, провел дома в Петербурге гораздо меньше времени, чем в соседней Москве.

Многие Девы, чей день рождения — 8 сентября, делят мир на черное и белое и таким образом сильно подвержены воздействию сил добра и зла. Они решительно встают на защиту веры, государства или семьи, если тем угрожает опасность. Но самое смешное, что сами они нередко оказываются главными врагами! Потому исключительно важно, чтобы они потратили время на проверку собственных ценностей. Вот именно в такой внутренний и внешний конфликт однажды одновременно попала и Наталья Гончарова. И ее собственный нерешенный конфликт закончился трагически для ее мужа…

Девы дня сегодняшнего часто способны контролировать других благодаря своей мастерской игре и чувству юмора, но также и благодаря своей изрядной серьезности. И в самом деле, рожденных 8 сентября редко кто-то не принимает всерьез. Состоящие из массы запутанных противоречий, они вряд ли очаруют тех, кто с ними связан. Правда некоторым из них поклоняются, а иные даже способны внушать страх. Иметь таких людей в качестве родителя, супруга или любовника может быть само по себе очень непросто. Они могут быть негибкими, даже тираничными, но в то же время надежными и заслуживающими доверия.

Игра и чувство юмора стали главными инструментами в творчестве рожденного сегодня французского поэта и прозаика Альфреда Жарри. Этот саркастичный представитель сегодняшнего дня считается предшественником абсурдизма в литературе. Абсурдизм как литературное течение утверждал отсутствие смысла в человеческом бытие.

Сам же Альфред Жарри изобрел понятие "патафизика", что являлось псевдофилософской и шутовской терминологией. Патафизика Жарри пришлась по душе лишь сюрреалистам, для которых задача патафизики состоит в сращении объективного и субъективного, внутреннего и внешнего до уровня, когда различия между этими понятиями стираются.

Девы, рожденные 8 сентября, любят быть во главе своей группы, будь то в личной жизни или в общественной. Политика особенно привлекательна для них, и они обычно проявляют живой интерес к больным вопросам своего времени. Чаще всего они поддерживают сложившийся статус-кво и выступают против любых разрушительных (как они это видят) перемен. С людьми, рожденными в этот день, по существу, нелегко уживаться. Они не зависят от мнения других, но строго придерживаются своего собственного курса, считая его одинаково хорошим для всех.

Вот именно такую политическую Формулу небес начертил в своей жизни видный деятель российского и германского революционного движения, теоретик марксизма Александр Парвус.

Лев Троцкий в своих воспоминаниях конца XIX века пишет: "Парвус — несомненно, выдающийся марксист конца прошлого и начала следующего столетия". Также Троцкий пишет, что уже в те годы Парвус "был одержим совершенно неожиданной, казалось бы, мечтой разбогатеть. Эту мечту он в те годы тоже связывал со своей социально-революционной концепцией".

Но разбогател Парвус чуть позже, уже после революции 1905 года и трех лет заключения, проведенных в Туруханском крае. Став представителем многих немецких концернов, он осуществлял многомиллионные сделки, поставляя оружие и продовольствие Турции во время Балканских войн 1912-1913 годов. В те же годы он уже был завербован немецкой разведкой. В историю двух русских революций 1917 года Парвас вошел как главный финансист данных событий со стороны Германии.

Именно ему приписывают роль платного немецкого агента, передающего деньги Ленину и получающего от него расписки. От этих фактов Ленин и его соратники потом гневно отказывались.

"В Парвусе всегда было что-то сумасбродное", — напишет Троцкий после его смерти. Это очень точно отражает Формулу небес дня сегодняшнего. Но, изучая спустя сто лет трагические события 1917 года в России, отчетливо понимаешь, что без глобального финансирования Ленина германскими фондами, которое проходило при активном посредничестве Парваса, революции могло бы и не случиться. Это подтверждает и высказывание самого Парвуса: "По большому счету, мне было не важно, кто разобьет царизм, если это не смогут сделать русские революционеры, пусть это сделают германские деньги".

Сумасбродство, бесшабашность и прямолинейность — вот основные черты всей Формулы небес дня сегодняшнего и еще одной красивой героини дня сегодняшнего американской певицы Пинк. Но именно поэтому ее уже много лет любят миллионы поклонников. Любят за многообразие ее масок и за честность каждой из этих масок.

Вот одной простой и честной цитатой Пинк мы и закончим сегодня: "Я всегда чувствовала, что животные — это самые чистые души в мире. Они не скрывают своих чувств и не притворяются, они самые верные создания на Земле. И почему-то мы, люди, решили, что мы умные — какая ирония".