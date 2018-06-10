Знак зодиака 10 июня: знаменитые Близнецы

О стойкости, философичности, двойственности и аналитических способностях рожденных 10 июня под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

"Если маятник не могут остановить, его раскачивают еще сильнее" — вот в этой распространенной фразе заложена суть Формулы небес рожденных 10 мюня Близнецов.

Жизнь людей, родившихся 10 июня, состоит из взлетов и падений. Кому-то из них удается управлять своей двойственной натурой и примирить противоположности и в своем характере, и в отношениях с внешнем миром. Тогда они испытывают и счастье, и грусть и противостоят и комическим, и драматическим ситуациям в их жизни. Но многим из рожденных 10 июня приходится следовать за маятником жизни, погружаясь из света в тень и выныривая обратно. И тогда долгожданная активность появляется в жизни этих Близнецов лишь тогда, когда они уже доведены до отчаяния.

На самом деле, можно сказать, что рожденные 10 июня не боятся ничего и боятся всего одновременно. Так устроена их Формула небес. Но эта формула 10 июня подарила миру ярких и неординарных личностей.

Илья Глазунов

"Художник велик тем, что, постигая тайны мира, создает свой мир", — так писал о художниках рожденный 10 июня русский художник, реставратор и педагог Илья Глазунов.

Илья Глазунов при работе всегда использовал классическую музыку и утверждал, что при написании портрета ему необходимо обязательно почувствовать внутреннюю музыку того человека, чей портрет он писал. Каждый портрет был экзаменом для мастера, и, как он сам говорил, он не мог быть безразличен к тому кого он пишет:

"Каждый человек — Вселенная, каждый необычайно интересен: и строитель, и космонавт, и знаменитая актриса, и шахтер, и студент. Нарисовать человека вовсе не означает нарисовать ему комплимент — нет, только сказать правду! И он должен быть похож, иначе это не портрет. Портрет — документ человеческого духа, реальная форма гуманизма".

Людмила Зыкина

Людмила Зыкина

Рожденная 10 июня королева русской песни Людмила Зыкина не любила позировать художникам и несмотря на многочисленные просьбы своего друга и собрата по Формуле небес Ильи Глазунова так и не стала героиней его портрета. Людмила Зыкина была и остается настоящей легендой советской эстрады. Ее голос называли лучшим в СССР, а ее песни — народным достоянием страны. Ей рукоплескали простые люди и высокопоставленные чиновники. Но судьба певицы совсем не была светлой и беззаботной.

С первого взгляда может показаться, что рожденные 10 июня — счастливые везунчики, но на самом деле в душе их сокрыты глубокие тайны, страсти и страдания.

Основываясь на собственном опыте, рожденные 10 июня приходят к пониманию сути взаимодействия света и тьмы в масштабах всей Вселенной. Они обладают способностью почувствовать как грустные, так и радостные стороны любых житейских ситуаций. И каждый из рожденных сегодня от природы становится блестящим философом и психоаналитиком. Вопросы сексуальности, смерти, разрушения, страсти и жестокости представляют для них особый интерес и нередко становятся главной темой для их размышлений.

Как правило, в людях, рожденных 10 июня, чрезвычайно развиты аналитические способности — они обожают экспериментировать, исследовать и теоретизировать.

Жак Маркетт

И когда теории превращаются в практику, тогда Формула небес дарит миру замечательного исследователя Северной Америки Жака Маркетта. Поборовший природный страх, так свойственный многим рожденным сегодня, Жак Маркетт стал первопроходцем и основателем ряда миссионерских постов в США и Канаде, из которых впоследствии развились современные крупные города Чикаго и Су-Сен-Мари.

Фредерик Кук

Не менее смелыми поступками вошел в историю американский врач Фредерик Кук, который 21 апреля 1908 года первый в истории человечества достиг Северного полюса, а двумя годами раньше первым взошел на вершину горы Мак-Кинли.

Хэтти Макдэниел

Первой в истории чернокожей актрисой, удостоенной премии "Оскар", стала рожденная 10 июня Хэтти Макдэниел. Актриса была также профессиональной певицей и комедианткой, выступала на театральной сцене и снималась на телевидении. Помимо этого, она первая чернокожая певица, исполнившая свои песни на американском радио. Сама актриса снялась более чем в 300 фильмах, но в большинстве из них ее имя даже не указывалось в титрах.

Если Близнецам, рожденным 10 июня, удается договориться со своим врожденным тяготением к мрачным сторонам жизни, то, обращая свои интересы в здоровое русло, они обязательно обретают и счастье, и жизнерадостность, и успех.

Если люди, чей день рождения — 10 июня, обратят свои интересы в здоровое и жизнерадостное русло, тогда успех и счастье не станут для них проблемой и они будут жить в волшебной стране.

Джуди Гарленд

В такой стране очутилась однажды легенда Голливуда Джуди Гарленд и прожила в ней долго и счастливо, вышла замуж и родила дочь, которую весь мир узнал чуть позже как Лайзу Минелли.

Исполнительницу роли главной героини Дороти Гейл в фильме "Волшебник из стран Оз" Джуди Гарленд обожала Америка многих поколений. За эту роль актриса получила премию "Оскар", а сам фильм неизменно вот уже скоро 80 лет находится в списке самых популярных фильмов XX века.

Элизабет Херли

Элизабет Херли, актриса, модель

"Для того, чтобы хорошо выглядеть, вы должны абсолютно честно оценить свое тело и признать все его достоинства и недостатки", — так рекомендует относиться к себе рожденная 10 июня британская актриса Элизабет Херли.

Именно она и становится в нашей рубрике шестым по счету Близнецом, попавшим в десятку самых сексуальных актеров и актрис XX века.

"Жизнь, как маятник: чем сильнее ты страдаешь, тем безумнее затем счастье; чем глубже печаль, тем более яркой будет радость", — так писала рожденная под знаком Близнецы Айседора Дункан.

Рожденная не 10 июня, но эта ее фраза прекрасно иллюстрирует Формулу небес рожденных сегодня.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 10 июня

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 8, 11, 13, 14, 16, 29

Февраль: 6, 7, 8, 28

Март: 20, 24, 25, 30

Апрель: 3, 7, 8, 13, 26, 30

Май: 5, 6, 19, 27, 29

Июнь: 11, 20, 21, 24, 25, 26

Июль: 25, 26, 27, 31

Август: 7, 10, 15, 20, 25

Сентябрь: 18, 21, 22

Октябрь: 4, 10, 14, 15, 31

Ноябрь: 2, 5, 6, 11, 18

Декабрь: 6, 11, 14

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