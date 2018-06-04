EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Соломон Соловьев

Знак зодиака 4 июня: знаменитые Близнецы

Гороскоп

О живом уме, бойком языке, гордыне и критическом взгляде на жизнь рожденных 4 июня под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Знак зодиака 4 июня: знаменитые Близнецы

"Хороший боец не тот, кто напряжен, а тот, кто готов. Он не думает и не мечтает, он готов ко всему, что может случиться", — эта фраза великого бойца Брюса Ли прекрасно подходит к иллюстрации Формулы небес для Близнецов, рожденных 4 июня.

Они проводят жизнь в борьбе и, как правило, готовы ко всему.

Альва Бесси

Альва Бесси родился в США в состоятельной еврейской семье, закончил престижный Колумбийский университет и начал работать журналистом. Но тут включилась Формула небес. Будучи убежденным антифашистом, Бесси отправился в Испанию и сражался на стороне республиканцев и одновременно работал там же корреспондентом. Разделяя левые взгляды, Бесси вступил в Коммунистическую партию. Чуть позже начал создавать сценарии для голливудских фильмов о войне. В 1946 году был номинирован на премию "Оскар" за лучший литературный первоисточник. Через несколько лет за членство в Коммунистической партии Бесси отправился в тюрьму на десять месяцев. После этого его карьера в Голливуде была прекращена.

Наделенные живым умом и бойким языком, Близнецы, рожденные 4 июня, неизменно привлекают к себе внимание.

Распространяясь на ту или иную тему, они поражают своим вдохновением, но в споре или дискуссии будут вести себя жестко и непримиримо. Хотя и не созданные для лидерства волею обстоятельств, они все-таки часто оказываются на вершине.

Пребывание на вершине — не слишком комфортное состояние для рожденных 4 июня, они частенько склоняются к авторитаризму.

Вот почему им гораздо больше подходит деятельность в составе команды. Им не следует быть излишне уступчивыми под напором строгих правил, догм и сомнительных обязательств. Наивысшее удовлетворение они получают, находясь в процессе обучения новому делу и обучая этому делу других. Но, как показывает практика, команда вокруг рожденных сегодня Близнецов подбирается ими долго и терпеливо.

Рожденным 4 июня очень важно иметь в перспективе новые проекты, поскольку рутинная работа, ограничивающая свободу творчества, их быстро утомляет.

Близнецам-бойцам 4 июня следует обратить свои таланты в конструктивное русло, поскольку критические наблюдения, независимо от степени их проницательности и глубины, иногда порождают антагонизм со стороны окружающих.

Люди, чей день рождения — 4 июня, должны поменьше концентрироваться на объективной истине и на себе любимых, а вместо этого обратиться к человеческим отношениям.

Для полноценного развития личности им следует умерить собственную гордыню и несколько смягчить свой критический взгляд на жизнь.

Алексей Ермолов

"Человек с достоинством, но ложный и интриган", — так аттестовал своего начальника штаба генерал -фельдмаршал Барклай де Толли.

Этим начальником штаба был русский генерал от инфантерии Алексей Ермолов. Управлять своей заносчивостью и интриганством рожденному 4 июня будущему фельдмаршалу в молодости было крайне тяжело. Но все-таки ему удалось со временем смягчать свои отношения с подчиненными, устранять раздражение и сглаживать шероховатости.

Ермолов, находясь в подчинении генерал-фельдмаршала Кутузова, был признан самим же полководцем главным участником сражения, благодаря которому была одержана победа над французами. За Бородинскую битву Ермолов получил звание генерал-лейтенант. В сражении за Париж в марте 1814 года Ермолов уже командовал объединенной русской, прусской и баденской гвардиями. Далее было в жизни полководца еще много войн, походов и побед.

Прекрасное описание Близнеца Алексея Ермолова дает Близнец Александр Пушкин, который встречался с военачальником после его отставки:

"С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то становится прекрасен".

Многие из Близнецов дня сегодняшнего — те, кто сами преуспевают в той или иной области, — своим мастерством способствуют процветанию целого коллектива. Хотя принятие решений за других не доставляет им удовольствия, все-таки организаторские способности в них присутствуют и им удается сплотить соратников.

Евгений Мравинский

Таким сплоченным лидером для своего легендарного коллектива стал рожденный сегодня дирижер Евгений Мравинский. По результатам опроса, проведенного в ноябре 2010 года британским журналом о классической музыке BBC Music Маgazine, Мравинский занял 17-е место в списке из 20 наиболее выдающихся дирижеров всех времен. С учетом того, что Мравинский дирижировал своим оркестром в эпоху "железного занавеса" в СССР и нечасто выезжал на гастроли, такая позиция в рейтинге говорит о многом.

Его оркестру первому из всех коллективов было доверено исполнение таких сочинений, как

  • Шестая симфония Прокофьева,
  • симфония-поэма Хачатуряна
  • и целых пять симфоний Шостаковича.

Кстати, Восьмую симфонию Дмитрий Шостакович посвятил самому дирижеру.

Рожденные 4 июня всегда прислушиваются к голосу интуиции, лишний раз проверяя даже малейшие подозрения и сомнения.

Они никогда не допустят такой ошибки, чтобы переоценить разум и недооценить собственное чутье.

Многие люди, чей день рождения — 4 июня, — неисправимые трудоголики, которым полезно хотя бы иногда обращать внимание на личную жизнь.

Физические потребности в отдыхе, спорте, сексе не стоит сдерживать. Необходимо проявлять больше нежности по отношению к любимым, не забывая о том, что доброта и ласка порой действительно способны сотворить чудеса. Рожденные 4 июня охотно принимают знаки внимания от других, но сами они решительно отвергают любые попытки оказать им хоть сколько-нибудь значимую помощь.

Розалинд Расселл

Добротой и лаской наполняла все свои роли рожденная сегодня обладательница пяти премий "Золотой глобус" звезда Голливуда актриса Розалинд Расселл. Именно ее близнецовому сарказму принадлежит знаменитая фраза:

"Успех — это общественное дело. Неудача — это личные похороны".

В этой фразе многое созвучно Формуле небес Близнецов 4 июня, которые не желают, чтобы кто-либо оказывал им помощь или поддержку.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

"Рыданьями ничего не достичь, обьятия в трудный момент не помогут… Но радость нужно делить с тем, кого любишь. А с пустотой и отчаянием лучше справляться самому", — как будто вторя своей космической сестре Розалинд Рассел, утверждает секс-символ Голливуда актриса Анджелина Джоли.

После Колина Фаррелла, Тони Кертиса и Мэрилин Монро Джоли четвертая из шести представителей знака Близнецов, которые входят в первую десятку самых сексуальных актеров и актрис американского кино, по зрительским опросам. Джоли красива и сексуальна, талантлива и милосердна. У ее длинных стройных ног лежит весь мир, который она старается спасать, как может. Анджелина Джоли посвящает благотворительности больше времени, чем жизни голливудской звезды.

В этом и раскрывается ее Формула небес, о которой актриса и говорит с полной ответственностью:

"Каждый день я живу своей жизнью. Я просыпаюсь, как мама, это то, кем я являюсь, это мой центр. А затем я — гражданин мира, и я хочу внести свой вклад, чтобы быть полезной обществу. И совсем отдаленная третья моя часть — художница. Мне очень повезло построить успешную карьеру, которую я считаю творческой. Но это не то, почему я просыпаюсь утром".

Наиболее подходящий партнер для рожденных 4 июня

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

  • Январь: 4, 5, 11, 12
  • Февраль: 1, 8, 10, 14, 18, 21
  • Март: 14, 16, 17
  • Апрель: 7, 18, 27, 30
  • Май: 6, 7, 27, 28, 30, 31
  • Июнь: 1, 18, 24, 25
  • Июль: 1, 23, 25
  • Август: 1, 12, 14, 23
  • Сентябрь: 2, 16, 22, 25
  • Октябрь: 5, 8, 19
  • Ноябрь: 7, 10, 11, 16, 18, 27
  • Декабрь: 4, 11, 19

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ФОРМУЛА НЕБЕС или как Правду.Ру захватила астропсихоаналитика
Редактор: Елена Тимошкина
Темы гороскоп астрология альва бесси день рождения алексей ермолов анджелина джоли розалинд расселл евгений мравинский
Новости
Собчак назвала интервью с Протасевичем мечтанием Геббельса
Россия и Центральная Азия: к чему приведет политика невмешательства?
Врач-диетолог: остеопароз и катаракта - плата за употребление молока
Принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались о четвёртом ребёнке
Москва не досчиталась 300 тыс. трудовых мигрантов
Подросток под Воронежем получил 9 лет колонии за изнасилование и убийство
Лайма Вайкуле раскритиковала творчество рэперов
Власти Крыма отчитались: вопрос с водой решён на год вперёд
Орбакайте объяснила, почему сравнивает старшего сына с принцем Гарри
Глава Роспотребнадзора объяснила, почему России не угрожает "черная плесень"
Последние материалы
Как остановить кровь из когтя у собаки
Что нужно для содержания декоративного кролика
Собчак назвала интервью с Протасевичем мечтанием Геббельса
Что ест хомяк в домашних условиях
Россия и Центральная Азия: к чему приведет политика невмешательства?
Украинцы воспринимают рост тарифов как неизбежную беду
Заводим машину с толкача
Врач-диетолог: остеопароз и катаракта - плата за употребление молока
Что нужно съесть, чтобы хорошо сдать экзамен?
Парадокс: инфляция невысока, а цены устремились в космос
Популярное
Мир. Новости мира
Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок

Турция на этой неделе обсуждает две новости, пришедшие из России. Одна из них турков огорчила настолько, что они не смогли порадоваться второй.

Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок
Доктор экономических наук оценил последствия отказа от доллара в ФНБ
Финансы
Доктор экономических наук оценил последствия отказа от доллара в ФНБ
Мир. Новости мира
ООН "прозрела": на Украине нарушаются права человека
Евросоюз
Голые белоруски и украинки устроили "минуту крика" у посольства ЕС в Польше
Соломон Соловьев Знак зодиака 4 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Проблемы принца Гарри с точки зрения психоаналитика Игорь Буккер Любовь Степушова Турция относится к Грузии как к колонии Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Уже тревожно: Чубайс призвал полностью поменять экономику России
Ближний Восток
Израиль готов сжечь Иран первым
Автомобилистов хотят штрафовать за превышение средней скорости на участке
Общество
Автомобилистов хотят штрафовать за превышение средней скорости на участке
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников