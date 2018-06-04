Знак зодиака 4 июня: знаменитые Близнецы

О живом уме, бойком языке, гордыне и критическом взгляде на жизнь рожденных 4 июня под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

"Хороший боец не тот, кто напряжен, а тот, кто готов. Он не думает и не мечтает, он готов ко всему, что может случиться", — эта фраза великого бойца Брюса Ли прекрасно подходит к иллюстрации Формулы небес для Близнецов, рожденных 4 июня.

Они проводят жизнь в борьбе и, как правило, готовы ко всему.

Альва Бесси

Альва Бесси родился в США в состоятельной еврейской семье, закончил престижный Колумбийский университет и начал работать журналистом. Но тут включилась Формула небес. Будучи убежденным антифашистом, Бесси отправился в Испанию и сражался на стороне республиканцев и одновременно работал там же корреспондентом. Разделяя левые взгляды, Бесси вступил в Коммунистическую партию. Чуть позже начал создавать сценарии для голливудских фильмов о войне. В 1946 году был номинирован на премию "Оскар" за лучший литературный первоисточник. Через несколько лет за членство в Коммунистической партии Бесси отправился в тюрьму на десять месяцев. После этого его карьера в Голливуде была прекращена.

Наделенные живым умом и бойким языком, Близнецы, рожденные 4 июня, неизменно привлекают к себе внимание.

Распространяясь на ту или иную тему, они поражают своим вдохновением, но в споре или дискуссии будут вести себя жестко и непримиримо. Хотя и не созданные для лидерства волею обстоятельств, они все-таки часто оказываются на вершине.

Пребывание на вершине — не слишком комфортное состояние для рожденных 4 июня, они частенько склоняются к авторитаризму.

Вот почему им гораздо больше подходит деятельность в составе команды. Им не следует быть излишне уступчивыми под напором строгих правил, догм и сомнительных обязательств. Наивысшее удовлетворение они получают, находясь в процессе обучения новому делу и обучая этому делу других. Но, как показывает практика, команда вокруг рожденных сегодня Близнецов подбирается ими долго и терпеливо.

Рожденным 4 июня очень важно иметь в перспективе новые проекты, поскольку рутинная работа, ограничивающая свободу творчества, их быстро утомляет.

Близнецам-бойцам 4 июня следует обратить свои таланты в конструктивное русло, поскольку критические наблюдения, независимо от степени их проницательности и глубины, иногда порождают антагонизм со стороны окружающих.

Люди, чей день рождения — 4 июня, должны поменьше концентрироваться на объективной истине и на себе любимых, а вместо этого обратиться к человеческим отношениям.

Для полноценного развития личности им следует умерить собственную гордыню и несколько смягчить свой критический взгляд на жизнь.

Алексей Ермолов

"Человек с достоинством, но ложный и интриган", — так аттестовал своего начальника штаба генерал -фельдмаршал Барклай де Толли.

Этим начальником штаба был русский генерал от инфантерии Алексей Ермолов. Управлять своей заносчивостью и интриганством рожденному 4 июня будущему фельдмаршалу в молодости было крайне тяжело. Но все-таки ему удалось со временем смягчать свои отношения с подчиненными, устранять раздражение и сглаживать шероховатости.

Ермолов, находясь в подчинении генерал-фельдмаршала Кутузова, был признан самим же полководцем главным участником сражения, благодаря которому была одержана победа над французами. За Бородинскую битву Ермолов получил звание генерал-лейтенант. В сражении за Париж в марте 1814 года Ермолов уже командовал объединенной русской, прусской и баденской гвардиями. Далее было в жизни полководца еще много войн, походов и побед.

Прекрасное описание Близнеца Алексея Ермолова дает Близнец Александр Пушкин, который встречался с военачальником после его отставки:

"С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то становится прекрасен".

Многие из Близнецов дня сегодняшнего — те, кто сами преуспевают в той или иной области, — своим мастерством способствуют процветанию целого коллектива. Хотя принятие решений за других не доставляет им удовольствия, все-таки организаторские способности в них присутствуют и им удается сплотить соратников.

Евгений Мравинский

Таким сплоченным лидером для своего легендарного коллектива стал рожденный сегодня дирижер Евгений Мравинский. По результатам опроса, проведенного в ноябре 2010 года британским журналом о классической музыке BBC Music Маgazine, Мравинский занял 17-е место в списке из 20 наиболее выдающихся дирижеров всех времен. С учетом того, что Мравинский дирижировал своим оркестром в эпоху "железного занавеса" в СССР и нечасто выезжал на гастроли, такая позиция в рейтинге говорит о многом.

Его оркестру первому из всех коллективов было доверено исполнение таких сочинений, как

Шестая симфония Прокофьева,

симфония-поэма Хачатуряна

и целых пять симфоний Шостаковича.

Кстати, Восьмую симфонию Дмитрий Шостакович посвятил самому дирижеру.

Рожденные 4 июня всегда прислушиваются к голосу интуиции, лишний раз проверяя даже малейшие подозрения и сомнения.

Они никогда не допустят такой ошибки, чтобы переоценить разум и недооценить собственное чутье.

Многие люди, чей день рождения — 4 июня, — неисправимые трудоголики, которым полезно хотя бы иногда обращать внимание на личную жизнь.

Физические потребности в отдыхе, спорте, сексе не стоит сдерживать. Необходимо проявлять больше нежности по отношению к любимым, не забывая о том, что доброта и ласка порой действительно способны сотворить чудеса. Рожденные 4 июня охотно принимают знаки внимания от других, но сами они решительно отвергают любые попытки оказать им хоть сколько-нибудь значимую помощь.

Розалинд Расселл

Добротой и лаской наполняла все свои роли рожденная сегодня обладательница пяти премий "Золотой глобус" звезда Голливуда актриса Розалинд Расселл. Именно ее близнецовому сарказму принадлежит знаменитая фраза:

"Успех — это общественное дело. Неудача — это личные похороны".

В этой фразе многое созвучно Формуле небес Близнецов 4 июня, которые не желают, чтобы кто-либо оказывал им помощь или поддержку.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

"Рыданьями ничего не достичь, обьятия в трудный момент не помогут… Но радость нужно делить с тем, кого любишь. А с пустотой и отчаянием лучше справляться самому", — как будто вторя своей космической сестре Розалинд Рассел, утверждает секс-символ Голливуда актриса Анджелина Джоли.

После Колина Фаррелла, Тони Кертиса и Мэрилин Монро Джоли четвертая из шести представителей знака Близнецов, которые входят в первую десятку самых сексуальных актеров и актрис американского кино, по зрительским опросам. Джоли красива и сексуальна, талантлива и милосердна. У ее длинных стройных ног лежит весь мир, который она старается спасать, как может. Анджелина Джоли посвящает благотворительности больше времени, чем жизни голливудской звезды.

В этом и раскрывается ее Формула небес, о которой актриса и говорит с полной ответственностью:

"Каждый день я живу своей жизнью. Я просыпаюсь, как мама, это то, кем я являюсь, это мой центр. А затем я — гражданин мира, и я хочу внести свой вклад, чтобы быть полезной обществу. И совсем отдаленная третья моя часть — художница. Мне очень повезло построить успешную карьеру, которую я считаю творческой. Но это не то, почему я просыпаюсь утром".

Наиболее подходящий партнер для рожденных 4 июня

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 4, 5, 11, 12

Февраль: 1, 8, 10, 14, 18, 21

Март: 14, 16, 17

Апрель: 7, 18, 27, 30

Май: 6, 7, 27, 28, 30, 31

Июнь: 1, 18, 24, 25

Июль: 1, 23, 25

Август: 1, 12, 14, 23

Сентябрь: 2, 16, 22, 25

Октябрь: 5, 8, 19

Ноябрь: 7, 10, 11, 16, 18, 27

Декабрь: 4, 11, 19

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.